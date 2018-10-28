Репрессии против Чарли Чаплина
19:28. 28 октября 2018 Просмотров - 376 Один комментарий Опубликовал: brahman
О преследовании Чарли Чаплина в США в период маккартизма.
Особенно умилило указание на то, что Чарли Чаплин посмел посмотреть советский фильм и хорошо о нем отозваться.
За что преследуют Чарли Чаплина
В последние недели имя знаменитого киноактера Чарли Чаплина склоняется на все лады на страницах американских газет. Реакционная печать Херста, Скриппс-Говарда, Маккормика и прочих королей газетного бизнеса буквально рвет и мечет, исторгая потоки площадной брани по адресу талантливого артиста. Самые грубые выражения сейчас не сходят с языка американских хулителей Чаплина.
Что случилось? Почему реакционные круги США с таким остервенением поносят и травят Чарли Чаплина?
Некоторое время назад Чаплин, впервые за последние двадцать лет, покинул США и отправился со своим семейством в полугодичное путешествие по Европе. Хотя он прожил в Америке без малого сорок лет, Чаплин, к явному неудовольствию здешних властей, упорно отказывается принять американское гражданство (он – английский подданный). В силу этих обстоятельств он вынужден был заранее испросить разрешение на обратный въезд в страну. Государственный департамент США выдал официальное разрешение Чаплину как на выезд из США, так и на возвращение.
Однако не прошло и двух дней после отъезда актера, как выступил министр юстиции США Макгренери. Он громогласно заверил, что Чаплин при возвращении будет задержан властями до выяснения вопроса о его "подрывной деятельности" в Америке.
Вашингтонские блюстители законности не сочли нужным указать, в чем конкретно состоит вина актера. Однако реакционная печать достаточно подробно расшифровала смыл загадочного обвинения в так называемой "подрывной деятельности".
Американские мракобесы не могут примириться с тем, что Чаплин еще в тридцатых годах поставил такие выдающиеся фильмы, как "Новые времена" и "Огни большого города", в которых показал язвы и пороки пресловутого "американского образа жизни".
Но не только талантливое изображение в чаплинских фильмах "трагедии маленького человека" в капиталистических джунглях Америки вызвало припадки бешенства в реакционных кругах США. Американские черносотенцы давно хотят расправиться с Чаплином за его антифашистские взгляды.
Газета "Нью-Йорк джорнэл энд Америкэн" напечатала длинный список "злодеяний" Чаплина. Чего только нет в этом своеобразном обвинительном акте американской реакции, предъявленной шестидесятитрехлетнему деятелю киноискусства! Газета злобно сообщает, что Чаплин в годы второй мировой войны посылал приветствия Национальному совету американо-советской дружбы, что он был одним из инициаторов созыва состоявшегося в 1946 году в Нью-Йорке конгресса деятелей науки и культуры в защиту мира. Не преминула газета упомянуть и о том, что в 1946 году Чаплин смотрел один советский фильм и одобрительно отозвался о нем.
Само собой разумеется, что фашиствующая газета после такого рода "разоблачений" называет Чаплина "красным", требуя навсегда закрыть для него двери его голливудской киностудии.
Характерно, что решение министерства юстиции о задержании Чаплина при его возвращении в США и вся эта явно инспирированная кампания против всемирно известного актера совпали с началом заседаний пресловутой комиссии по расследованию антиамериканской деятельности в Голливуде, где сейчас осуществляется новая "чистка". Реакционная пресса явно дает понять, что готовящаяся расправа с Чаплином должна послужить сигналом для новых массовых репрессий против всех честных, демократически настроенных деятелей американской культуры.
Американские капиталисты, бизнесмены, любят выставлять себя в роли покровителей культуры, ценителей искусства. Факты показывают, что этим их заявлениям грош цена. Одним из наглядных примеров, обличающих лицемерие и ханжество американских "поклонников культуры" является вопиющее по своему цинизму преследование Чарли Чаплина, ожесточенная травля талантливого артиста.
Следует заметить, что Чарли Чаплин далек от коммунизма. Некоторые его произведения чужды людям, придерживающимся прогрессивных взглядов. Но такова уж политические нравы сегодняшней Америки: если творческий работник отказывается поставить свой талант на службу поджигателей войны, если он не желает встать в ряды мракобесов – его немедленно объявляют "коммунистом", "красным" и начинают травить и преследовать…
Репрессии против Чарли Чаплина – наглядное свидетельство того, что коричневая тень фашизма все ниже опускается над Соединенными Штатами.
Газета "Правда".
https://vk.com/wall-156278021_4573 – цинк
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Надо бы пореже вспоминать об этом пархатом педофиле…
…Незадолго до этого Чаплин познакомился с 14-летней Лиллит Мак-Мюррей. Девушка работала в кондитерской отца рядом с киностудией. Чарли часто бывал там, и увлекся хорошенькой продавщицей. Он предложил ей роль ангелочка в своем фильме “Малыш”. Через три месяца она забеременела. Отец девушки при адвокатах показал актеру снимки интимных отношений с его дочкой и пригрозил посадить Чарли на 30 лет за развращение несовершеннолетней. Тот умолял Лиллит сделать аборт, обещал $20 тыс., если она найдет другого жениха. Однако после того как ее дедушка с дробовиком ввалился на съемочную площадку “Золотой лихорадки”, а дядя прислал визитку мирового судьи, актер согласился на бракосочетание.
Лета родила Чаплину двух сыновей — Чарльза и Сиднея. Однако их брак был несчастливым. В декабре 1926-го Лиллит вместе с детьми переезжает к матери, а вскоре ее адвокаты подают иск о разводе. На 42 страницах Лита написала заявление, где обвиняла мужа в жестокости и аморальности и раскрывала подробности их семейной жизни. За два года у Чаплина якобы было пять любовниц. Он неоднократно угрожал жене пистолетом и водил домой проституток. Заявление размножили и продавали на улицах по 25 центов…
https://i-m-ho.livejournal.com/788719.html