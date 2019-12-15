Никакой “реинтеграции” не будет
17:48. 15 декабря 2019 229 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
"Ольхон" побывавший на собрании СДД, куда заезжал приехавший из Парижа Сурков, заявляет, что на закрытой части заседания говорилось, что в Москве Зеленского признали "недоговороспособным".
Всем доброе утро.
Вчера было 5-ое собрание СДД , которое состоялось в Москве.
Если кратко и по делу, то самое главное что я вынес с "закрытой части" собрания это то , что никакой "реинтеграции" не будет. Главное что есть понимание того , что необходимо в ближайшее время повысить уровень жизни людей и уровень социальных выплат людей в ЛДНР до уровня российского региона и еще было пару моментов которые озвучивать не буду, но они явно пойдут на пользу региону.
Одним словом после встречи в Париже "Моника Зелински" так и осталась только симпатичной. Но в Кремле поняли , что она "недоговороспособная" и светит ей участь Петруччио Падлашенко…..
Всем хорошего дня…
https://vk.com/olhon – цинк
Если действитетльно так, то это хорошо. С прошлым "лучшим выбором украинского народа" тормозили куда как дольше.
Видимо нет желания наступать на те же грабли, что и с шоколадным фюрером.
В целом, результаты саммита в Нормандском формате отлично показали, что старые форматы мира на Укриану не принесут.
Отсюда и заведомо бесмысленные предложения про "ввода миротворцев" (ООН, ОБСЕ, НАТО и т.д) или "корректировки минских соглашений". Все это уже проходили при Порошенко и известным результатом. Иным он быть и не мог. Иным он и не будет в случае с Зеленским.
Это же касается и предложений из Москвы, Донецка и Луганска о том, что Киев должен напрямую разговаривать с Пушилиным и Пасечником. Эти предложения также подчеркнуто игнорируются.
Поэтому до следующей встречи в Нормандском формате, если она вообще будет, основным содержанием происходящего на Донбассе (помимо продолжения позиционной войны и локальных обменов пленными), станет поступательное увеличение российских граждан проживающих в ДНР и ЛНР, что будет отдалять республики от Украины еще дальше и необратимее.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5499160.html
Сурков, СДД, закрытая часть собрания, автор статьи неизвестен, есть желание кого то что то где то сделать и две секретные темы этого желания. Думаю автор в следующий раз расскажет что это было на шестом собрании СДД в закрытой его части, после сигнала из Москвы.
Автор явно сам Путин раз всё знает.
А потому мечтает улучшить жизнь пенсов в ЛДНР.
Им не ТРИ пенсии теперь (российскую украинскую и лднр)будут платить а ПЯТЬ.
Или десять.
А шо?