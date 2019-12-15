Главная » Новости Украины и Новороссии

Никакой “реинтеграции” не будет

17:48. 15 декабря 2019 229 просмотров 2 коммент. Опубликовал:


"Ольхон" побывавший на собрании СДД, куда заезжал приехавший из Парижа Сурков, заявляет, что на закрытой части заседания говорилось, что в Москве Зеленского признали "недоговороспособным".

Всем доброе утро.
Вчера было 5-ое собрание СДД , которое состоялось в Москве.
Если кратко и по делу, то самое главное что я вынес с "закрытой части" собрания это то , что никакой "реинтеграции" не будет. Главное что есть понимание того , что необходимо в ближайшее время повысить уровень жизни людей и уровень социальных выплат людей в ЛДНР до уровня российского региона и еще было пару моментов которые озвучивать не буду, но они явно пойдут на пользу региону.
Одним словом после встречи в Париже "Моника Зелински" так и осталась только симпатичной. Но в Кремле поняли , что она "недоговороспособная" и светит ей участь Петруччио Падлашенко…..
Всем хорошего дня…

https://vk.com/olhon – цинк

Если действитетльно так, то это хорошо. С прошлым "лучшим выбором украинского народа" тормозили куда как дольше.
Видимо нет желания наступать на те же грабли, что и с шоколадным фюрером.

В целом, результаты саммита в Нормандском формате отлично показали, что старые форматы мира на Укриану не принесут.
Отсюда и заведомо бесмысленные предложения про "ввода миротворцев" (ООН, ОБСЕ, НАТО и т.д) или "корректировки минских соглашений". Все это уже проходили при Порошенко и известным результатом. Иным он быть и не мог. Иным он и не будет в случае с Зеленским.
Это же касается и предложений из Москвы, Донецка и Луганска о том, что Киев должен напрямую разговаривать с Пушилиным и Пасечником. Эти предложения также подчеркнуто игнорируются.
Поэтому до следующей встречи в Нормандском формате, если она вообще будет, основным содержанием происходящего на Донбассе (помимо продолжения позиционной войны и локальных обменов пленными), станет поступательное увеличение российских граждан проживающих в ДНР и ЛНР, что будет отдалять республики от Украины еще дальше и необратимее.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5499160.html

Метки: война на украине, ДНР, донбасс, Зеленский, лнр, ольхон, сурков, Украина

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 07 октября 2017
...словам Порошенко, в законе о реинтеграции Донбасса "территории законодательно провозглашаются ...первый законопроект будет похоронен, и все знают, что он никак не ... война не прекратится и никакой реинтеграции понятное дело не будет. Военный тупик дополняющий...
Новости Украины и Новороссии 26 января 2018
... 20:04 Закон о реинтеграции развязывает руки ВСУ и ...была. Казалось, что проблем никаких не будет. А теперь началось… Девочка... Радой Украины закон о «реинтеграции Донбасса», который-де-юре ...: rusvesna.su Закон о реинтеграции развязывает руки ВСУ и Порошенко...
Новости Украины и Новороссии 05 июля 2017
...млрд гривен, но сколько денег будет направлено на НИОКР (научно-исследовательские..., проще было бы все контролировать. Никакой реинтеграцией региона власти заниматься не собираются... не один Ващиковский, и ситуация будет меняться», — заключил дипломат. Ранее ...
Сербская Краина или что будет с Донбассом по замыслу Киева
... с замораживанием валютных счетов. Никакие заверения правительства Югославии об отсутствии...что официальный Белград вмешиваться не будет. 3 августа правительство Сербской Краины...достойного плана, тактики, стратегии, идеологии реинтеграции, в то время, как у...
Новости Украины и Новороссии 20 июня 2017
... создать оперативный штаб, который будет напрямую подчиняться президенту. А ...и никаких выборов Власти Украины готовят новый законопроект о реинтеграции ...антитеррористическую» «войсковой операцией», которой будет руководить оперативный штаб под командованием...
Новости Украины и Новороссии 20 января 2018
..., значит, до этого никакого голосования не будет. Это свидетельствует о том... продолжать прокладывать путь для реинтеграции оккупированных украинских земель политико-... «Синхронность принятия закона о реинтеграции Донбасса и появления американской инициативы...

2 Комментария » Оставить комментарий


  • 1075 749
    Игорь 15 декабря 2019 в 18:12

    Сурков, СДД, закрытая часть собрания, автор статьи неизвестен, есть желание кого то что то где то сделать и две секретные темы этого желания. Думаю автор в следующий раз расскажет что это было на шестом собрании СДД в закрытой его части, после сигнала из Москвы.

    Ответить
    1
    • 11983 1057
      ХОХОЛИгорь 15 декабря 2019 в 18:51

      Автор явно сам Путин раз всё знает.
      А потому мечтает улучшить жизнь пенсов в ЛДНР.
      Им не ТРИ пенсии теперь (российскую украинскую и лднр)будут платить а ПЯТЬ.
      Или десять.
      А шо?

      Ответить
         

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)