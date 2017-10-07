Новости Украины и Новороссии 07 октября 2017
- 01:35 На границе с РФ украинские пограничники героически задержали военный грузовик с салом (ФОТО).
- 01:00 Пока в Киеве цирк, время работает на Донбасс.
- Вчера 23:39 Порошенко и трубка.
- Вчера 23:15 Реинтеграция = война.
- Вчера 19:49 «Расколет Украину на части», — кум Путина о законе по Донбассу.
На границе с РФ украинские пограничники героически задержали военный грузовик с салом (ФОТО)
В Харьковской области, на границе с Россией, украинские пограничники совместно с сотрудниками СБУ обнаружили и задержали грузовик с салом.
Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
«Информацию о возможном незаконном перемещении через границу товаров народного потребления пограничники получили от СБУ. Для ее реализации были высланы совместный пограничный наряд», — говорится в сообщении.
В результате в районе населенного пункта Чайковка в 10 метрах от границы был обнаружен военный грузовик “Урал” с 72-мя коробами сала в кузове.
Владельца транспортного средства на месте не было.
В настоящий момент автомобиль и товар переданы фискальной службе. Владельца авто ищут.
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Пока в Киеве цирк, время работает на Донбасс
В четверг и пятницу, 5 и 6 октября, парламент Украины занимался своим привычным делом.
Депутаты блокировали трибуну, дрались, называли друг друга агентами Кремля и врагами народа, кидали дымовые шашки, изображали лютую оппозиционность, а потом «вдруг» смирно проголосовали за все, за что было нужно проголосовать.
Первый из документов принят для внутреннего пользования. Майданные нацисты должны получить оргазм от чтения бумажки, в которой Россия официально названа «агрессором». Поскольку законопроект принят лишь в первом чтении, то он не работает.
Релевантным является только второй закон. Он дает время на продолжение переговоров и оставляет шансы на возвращение Донбасса на Украину.
Верховная рада приняла оба «донбасских» закона, которые внес в парламент президент Порошенко. Первый из них, принятый в первом чтении закон «о реинтеграции Донбасса» — набор слов, обильно усеянный русофобией, резко нарушающий Минские соглашения. Второй, принятый в целом — продление на год особого статуса Донбасса.
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Чтобы это возвращение состоялось, киевские власти должны объявить на Донбассе полную амнистию, вступить в переговоры с местными властями, обеспечить регионам культурную, экономическую и политическую автономию. По состоянию на сегодня принять такие решения невозможно. Но можно продлить переходный период, чтобы принять необходимые решения в более удобный момент.
Тексты законопроектов и ход голосования дают хорошее представление о происходящем на Украине. Петр Порошенко заинтересован в их принятии, заинтересован в прекращении гражданской войны, потому что на него наседают из Вашингтона.
Но он боится утратить симпатии нацистов, а потому и вносит одновременно со значимым документом — бессмысленный, который потом будет выброшен в мусорное ведро.
Депутатское большинство заинтересовано в двух вещах: в деньгах и в победе на конкурсе «самый бескомпромиссный патриот». Ввиду решения второй задачи законопроекты в первый день голосования не проходят. Ночью проходят торги, и депутаты, орошенные денежным дождем, на следующий день голосуют «за».
Украинское парламентское большинство, которое делает ставку на поиск врага, агрессивную риторику, русофобию — всё это приносит если не рейтинги, то куда более важные на Украине уличные победы — не интересуется желаниями своих донбасских (формально) сограждан.
Им хочется либо победить Донбасс силой, либо навязать ему мир на своих условиях. Ни то, ни другое невозможно. Остается изображать стремление.
При этом все знают, что первый законопроект будет похоронен, и все знают, что он никак не помогает в решении «донбасского вопроса». Решать этот вопрос, то есть договариваться об амнистии, местных выборах и т. д., будут в другой момент.
Наконец, это голосование показало абсолютную импотенцию той оппозиции, за которую на выборах 2014 года голосовал юго-восток страны, то есть «Оппозиционного блока». Большинство этой коалиции не выражают интересов своих избирателей, не отстаивают в парламенте позиции здравого смысла.
Что же до самого Донбасса, то в сухом остатке у республик появляется время на продолжение переговоров. На встрече Владислава Суркова с Куртом Волкером, которая состоится 7 октября, может быть принято предварительное решение о разведении войск и миротворцах на Донбассе.
Но возвращение Донбасса на Украину состоится только при выполнении «минских условий»: амнистия, выборы, автономия и т. д.
Возможное возвращение Донбасса на Украину обладает как очевидными минусами (как жить в одном государстве с теми, кто хотел тебя уничтожить?), так и не менее очевидными плюсами.
Большинство населения Украины не сочувствует майдану. Но для того, чтобы снести эту власть, большинству не хватает лидеров и сил. Возвращение Донбасса обеспечит и то, и другое. И, при благоприятном ходе событий, вернет всю страну в пространство реальности.
Еще более вероятен второй сценарий, при котором Киев так и не сможет выбрать между войной и миром, то есть между заигрыванием с нацистами, своей уличной властью, и необходимостью подчиняться вашингтонским хозяевам. Конфликт станет замороженным, а по Донбассу так и будут приниматься временные решения.
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Но количество мин, которые Киев заложил сам под себя (уличная агрессия, судебная и правоохранительная импотенция, влиятельные враги Порошенко, всеобщая привычка к безнаказанности и праву силы, и т. д.), рано или поздно перейдет в качество. И тогда разговаривать уже надо будет с другими представителями государства, у которого будут другие границы.
Время, так или иначе, работает на Донбасс.
Сергей Гуркин
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Порошенко и трубка
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Реинтеграция = война
Коротко на тему вопросов про принятие в Верховной Раде закона о реинтеграции. Если коротко, то:
1. Война не прекратится. В том виде, в котором протащили закон через Верховную Раду, он обеспечивает продолжение текущей позиционной войны. Конечно, они подумывают и о более масштабных операциях, что было озвучено Муженко, но боязнь катастрофических потерь и что главное, военное вмешательство РФ, побуждают их опираться на стратегию поддержания вялотекущей позиционной войны. Соответственно, в ближайшие месяцы по обе стороны линии фронт умрет немало людей. Причины этого достаточно тривиальны – пока нынешний режим находится у власти в Киеве, война не прекратится и никакой реинтеграции понятное дело не будет. Военный тупик дополняющий тупик дипломатический, определяют продолжение реализации карабахского варианта. Продление закона об особом статусе Донбасса и упоминание минских соглашений, говорит о том, что Киев уже готов к тому, что 2018-й год пройдет примерно также как 2017-й.
2. Основная цель принятого закона, создать максимальные правовые препятствия для любого компромисса по Донбассу. Делается это естественно с подачи США. Истерики в Верховной Раде понятны, но не существенны, так как продолжение войны на Донбассе лежит в основе американской стратегии направленной на "сдерживание" России и на достижение конечных целей американской политики на Украине, а именно полной аннигилляции любого российского влияния на Украине, отторжения Крыма и зачистки Донбасса. Данным законопроектом лишний раз напоминают, что надежды на некий компромисс, который станет детищем минских соглашений или нормандского формата – тщетны. Поэтому война конечно будет продолжаться, а республики и далее будут идти по пути непризнанных государственных образований. Какие-то изменения можно ожидать лишь по итогам торга США с РФ, но там пока также не прослеживается желание сторон совершать уступки друг другу. Поэтому инерционный сценарий развития событий на Донбассе видится наиболее вероятным.
3. На тему миротворцев будет отдельный материал в виде интервью луганскому информационному агентству. Опубликую отдельно. Если коротко, то ввод миротворцев на Донбасс для прекращения огня становится еще менее вероятным. Тем более невероятным видится сценарий передачи границы под контроль миротворцев и обеспечение таким образом "зачистки Донбасса" по Ярошу. Сама идея уже сейчас выглядит как составная часть минско-нормандского формата с околонулевой практической ценностью в силу неустранимых противоречий между ключевыми участниками конфликта.
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«Расколет Украину на части», — кум Путина о законе по Донбассу
Закон о реинтеграции Донбасса, утвержденный сегодня Верховной радой в первом чтении, отдаляет, если не делает невозможным, «возвращение» региона Украине.
Так полагает лидер движения «Украинский выбор — право народа», представитель Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске и кум Владимира Путина Виктор Медведчук.
«Наряду с другими инициативами власти, раскалывающими Украину на части („закон о декоммунизации”, отказ от внеблокового статуса, провозглашение курса на членство в НАТО, „языковая статья” закона об образовании, введение торговой, экономической, продовольственной блокады неподконтрольных территорий), этот принятый Верховной радой закон отдаляет, если не делает невозможным, возвращение Донбасса на Украину и Украины — в Донбасс», — написал Медведчук в своем блоге на сайте «Украинского выбора».
Напомним, что после того, как нардепы утвердили предложенный Порошенко законопроект о реинтеграции Донбасса (в котором РФ названа «агрессором») в первом чтении, текст должен быть доработан и вынесен на рассмотрение Рады во втором чтении на следующей парламентской неделе, которая начнется 17 октября.
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