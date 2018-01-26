Новости Украины и Новороссии 26 января 2018

Дончанка Ирина Пучкова, уехавшая с семьёй в Воронеж в самом начале войны, на страницах своего личного блога в социальной сети рассказывает истории из жизни, истории друзей, ставших врагами в 2014 году, сравнивает жизнь в России и в Донецке. Вот одна из них.

Семейная пара из Запорожья уехала в Россию еще в 2015, когда главу семьи пытались призвать в армию.

Сами уехали, а дочку оставили дома с бабушками и дедушками.

Ну вроде бы пока устроятся, чтоб ребенка забрать не на пустое место.

Приехав, поняли, что не все так просто, надо или на патенте жить, или легализовываться по программе, пришлось переехать в регион, где программа работает, в общем, много всего, потыкались-помыкались…

Так как ребенка сразу не брали, то выяснилось, что надо теперь забирать только тогда, когда будет гражданство у родителей. Чтоб сразу и девочку в гражданство взять. Раньше не выйдет — РВП-то на нее не получили, на каком основании она жить тут будет? Короче говоря, свои заморочки.

И получилось дочку забрать только вот сейчас, с начала третьей четверти. А девочка тем временем уже в 5 классе. Когда родители уезжали, она во втором была.

Казалось, что проблем никаких не будет.

А теперь началось… Девочка ничего не понимает в школе. Да, дома они говорят и говорили всегда на русском. И родители, как и многие на Украине, считали, что этого достаточно для знания языка. Школа рядом только украинская, туда она и ходила.

Разговорный язык, понятно, что знает, читает она по-русски. А вот с письмом, а самое главное с терминами и определениями беда полная.

В школе над ней смеялись в голос все, потому как она не могла понять, о чем вообще речь, путалась в названиях частей речи и частей предложения: глагол, существительное, подлежащее, сказуемое, прилагательное… Все это ясно как по-украински, но по-русски она этого не слышала никогда.

Она психанула, стала отвечать, называя все по-украински, чтоб показать, что она не тупая, а просто не знает русских аналогов. От займенныкив и именныкив с прысудами и обставынамы (украинские названия частей предложения: местоимения, существительные, сказуемые и обстоятельства – прим. РВ) одноклассники, ясное дело, обалдели и очень смешным словам обрадовались, учитель поняла в чем проблема, а вот ребенок наотрез отказывается в школу идти…

Родители только сейчас начали понимать глубину ситуации.

А до этого, как и все знакомые мои, у которых дети в украинских школах, твердили: «Ну ты что! Да они по-русски болтают с рождения! Они его и так выучат! Не нагнетай, никаких проблем от украинской школы не будет, пусть знают два языка».

Да, пусть знают. Только два языка надо учить одинаково. Иначе будет вот так вот. И вроде для жизни дома-то и не критично.

Но только, когда вырастут, эти дети будут писать на мове. Просто потому, что по-русски уже не умеют грамотно. Так и станут последним поколением русскоговорящим. Их дети уже и говорить не смогут.

Как сообщала «Русская Весна», с 2018 года русский язык убрали из списка обязательных для получения школьного аттестата экзаменов.

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