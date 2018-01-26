Новости Украины и Новороссии 26 января 2018
- 09:30 «Мой народ готов продолжать сотрудничество с МВФ», — Порошенко заявил о выполнении 80% требований МВФ и назвал сроки нового транша.
- 08:54 Это — последнее русскоговорящее поколение на Украине: история эмиграции из Запорожья в Россию.
- 06:32 Россиянина Агеева на Украине приговорили к 10 годам лишения свободы.
- 03:30 Украинские спецслужбы засылают в Донбасс своих агентов под видом военнопленных (ВИДЕО).
- 01:00 Сурков и Волкер проведут переговоры по Донбассу.
- 00:06 Давосская вышиванка и эксклюзивы канала Поpoшенко.
- Вчера 22:46 На Авакова готовили покушение, подозреваемые задержаны.
- Вчера 20:04 Закон о реинтеграции развязывает руки ВСУ и Порошенко – Депутат Народного совета ДНР.
«Мой народ готов продолжать сотрудничество с МВФ», — Порошенко заявил о выполнении 80% требований МВФ и назвал сроки нового транша
Петр Порошенко ожидает транш МВФ в апреле, поскольку, по его словам, страна уже выполнила 80% своих обязательств.
Об этом он рассказал в интервью изданию Bloomberg в Давосе.
«Вероятно, „скрещиваю пальцы”, до апреля к нам прибудет миссия (МВФ — прим. РВ) и следующий транш», — сказал Порошенко.
«Мы, мое правительство и мой народ, готовы продолжать сотрудничество с МВФ», — добавил он.
В четверг, во время выступления на так называемом «украинском завтраке» в Давосе, Порошенко заявил, что Украина работает над законопроектом об Антикоррупционном суде.
Это, как известно, одно из требований МВФ, выполнение которго необходимо для получения дальнейших кредитов. Известно, что на данный момент долг Украины перед МВФ составляет 12,1 млрд долларов. Данная сумма состоит из обязательств Нацбанка (7,2 млрд долларов) и Министерства финансов (4,9 млрд долларов).
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Ранее глава Стратегической группы советников по поддержке реформ на Украине Иван Миклош заявил, что Украина не сможет выполнять долговые обязательства без сотрудничества с МВФ.
По его мнению, Украина должна в 2018 году продолжать проводить реформы, без которых она не сможет финансировать свои обязательства без программы валютного фонда.
А Министерство финансов надеется на получение от МВФ в 2018 году более 2 траншей.
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Это — последнее русскоговорящее поколение на Украине: история эмиграции из Запорожья в Россию
Дончанка Ирина Пучкова, уехавшая с семьёй в Воронеж в самом начале войны, на страницах своего личного блога в социальной сети рассказывает истории из жизни, истории друзей, ставших врагами в 2014 году, сравнивает жизнь в России и в Донецке. Вот одна из них.
Семейная пара из Запорожья уехала в Россию еще в 2015, когда главу семьи пытались призвать в армию.
Сами уехали, а дочку оставили дома с бабушками и дедушками.
Ну вроде бы пока устроятся, чтоб ребенка забрать не на пустое место.
Приехав, поняли, что не все так просто, надо или на патенте жить, или легализовываться по программе, пришлось переехать в регион, где программа работает, в общем, много всего, потыкались-помыкались…
Так как ребенка сразу не брали, то выяснилось, что надо теперь забирать только тогда, когда будет гражданство у родителей. Чтоб сразу и девочку в гражданство взять. Раньше не выйдет — РВП-то на нее не получили, на каком основании она жить тут будет? Короче говоря, свои заморочки.
И получилось дочку забрать только вот сейчас, с начала третьей четверти. А девочка тем временем уже в 5 классе. Когда родители уезжали, она во втором была.
Казалось, что проблем никаких не будет.
А теперь началось… Девочка ничего не понимает в школе. Да, дома они говорят и говорили всегда на русском. И родители, как и многие на Украине, считали, что этого достаточно для знания языка. Школа рядом только украинская, туда она и ходила.
Разговорный язык, понятно, что знает, читает она по-русски. А вот с письмом, а самое главное с терминами и определениями беда полная.
В школе над ней смеялись в голос все, потому как она не могла понять, о чем вообще речь, путалась в названиях частей речи и частей предложения: глагол, существительное, подлежащее, сказуемое, прилагательное… Все это ясно как по-украински, но по-русски она этого не слышала никогда.
Она психанула, стала отвечать, называя все по-украински, чтоб показать, что она не тупая, а просто не знает русских аналогов. От займенныкив и именныкив с прысудами и обставынамы (украинские названия частей предложения: местоимения, существительные, сказуемые и обстоятельства – прим. РВ) одноклассники, ясное дело, обалдели и очень смешным словам обрадовались, учитель поняла в чем проблема, а вот ребенок наотрез отказывается в школу идти…
Родители только сейчас начали понимать глубину ситуации.
А до этого, как и все знакомые мои, у которых дети в украинских школах, твердили: «Ну ты что! Да они по-русски болтают с рождения! Они его и так выучат! Не нагнетай, никаких проблем от украинской школы не будет, пусть знают два языка».
Да, пусть знают. Только два языка надо учить одинаково. Иначе будет вот так вот. И вроде для жизни дома-то и не критично.
Но только, когда вырастут, эти дети будут писать на мове. Просто потому, что по-русски уже не умеют грамотно. Так и станут последним поколением русскоговорящим. Их дети уже и говорить не смогут.
Как сообщала «Русская Весна», с 2018 года русский язык убрали из списка обязательных для получения школьного аттестата экзаменов.
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Россиянина Агеева на Украине приговорили к 10 годам лишения свободы
Новоайдарский районный суд на оккупированной Киевом территории ЛНР приговорил россиянина Виктора Агеева к 10 годам лишения свободы.
Об этом сообщил адвокат Агеева Виктор Чевгуз (на фото).
Напомним, Виктор Агеев был схвачен летом 2017 года, обвиняется в том, что служил по контракту в вооруженных силах Луганской Народной Республики.
«По мнению прокурора, так называемая самопровозглашенная ЛНР является террористической организацией, в которую и вступил по контракту россиянин В. Агеев», — пишет адвокат Агеева в социальной сети.
Отметим, что ни украинским парламентом, ни одним из украинских судов любой юрисдикции ни ДНР, ни ЛНР не были признаны террористическими организациями.
Адвокат также сообщил, что его подзащитному инкриминировалось незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов. По совокупности преступлений прокурор просил приговорить Агеева к 12 годам лишения свободы, с конфискацией имущества.
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Защита в заседании отрицала квалификации содеянного как участие в террористической организации.
«И хотя суд и согласился в этой части (участие в терр. орг. — прим. РВ) с прокурором, мы обжалуем данный приговор и по вопросам квалификации, и по мере наказания. На наш взгляд, с учетом смягчающих обстоятельств, наказание в виде 10 лет лишения свободы является чрезмерно суровым», — пишет адвокат Виктор Чевгуз.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщала, что Москва активно занимается судьбой Агеева.
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Украинские спецслужбы засылают в Донбасс своих агентов под видом военнопленных (ВИДЕО)
Министерством государственной безопасности Луганской Народной Республики разоблачен агент СБУ, заброшенный на территорию Луганской Народной Республики под легендой военнопленного.
Им оказался житель города Рубежное Роман Кунченко.
Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.
«Из его показаний следует, что он под угрозой расправы над его семьей был вынужден дать письменное согласие на сотрудничество с СБУ и по их заданию прибыть в Луганск для осуществления разведывательной деятельности в пользу Украины.
С этой целью Кунченко включили в списки на обмен пленными и отработали ему задание по сбору персональных данных медработников, государственных служащих и сотрудников правоохранительных органов Республики. Полученную информацию необходимо было передавать жене посредством мобильной связи. После выполнения этого задания Кунченко должен был вернуться в Рубежное и в качестве провокатора продолжить свою «работу» на СБУ с целью выявления граждан, готовых оказывать сопротивление преступному киевскому режиму.
Под тяжестью изобличающих его улик Кунченко сознался в сотрудничестве со спецслужбами Украины и дал признательные показания.
Его деятельность была своевременно пресечена, в связи с чем агент и провокатор СБУ не успел выполнить задание своих кураторов и нанести ущерб интересам государственной безопасности Республики. В соответствии с примечанием к ст. 336 УК ЛНР («Шпионаж») следственными органами было принято решение Романа Кунченко к уголовной ответственности не привлекать и выдворить за пределы ЛНР с запретом въезда сроком на 10 лет».
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Сурков и Волкер проведут переговоры по Донбассу
Помощник президента РФ Владислав Сурков и спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер проведут в пятницу переговоры в Дубае, где обсудят урегулирование ситуации в Донбассе.
Это будет их четвертая встреча, до этого они проводили переговоры 21 августа 2017 года в Минске, а также 7 октября и 13 ноября в Белграде. Накануне встречи с Сурковым Волкер традиционно побывал на Украине, где провел встречи с украинскими политиками, в том числе, с президентом Петром Порошенко.
Предполагается, что на встрече в Дубае стороны обсудят возможность соблюдения перемирия в Донбассе, вопрос обмена пленными, а также попытаются сблизить позиции РФ и США по поводу идеи ввода миротворцев в Донбассе.
Минск, Белград, теперь Дубай
Нынешняя встреча Суркова и Волкера, которая пройдет в Дубае, станет уже четвертой, однако продуктивными их назвать пока нельзя. Первая проходила в августе в Минске, стороны тогда назвали ее очень полезной и конструктивной, намекнув на «свежие подходы» в урегулировании в Донбассе.
Вторая — в октябре в Белграде, где, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, «состоялась сверка часов, обмен мнениями по нынешней ситуации». Последнюю же встречу в столице Сербии, на которой обсуждалась идея ввода миротворцев в Донбасс, Волкер и вовсе назвал «шагом назад».
«Последняя встреча стала действительно шагом назад. Россия вернулась к своей первоначальной концепции использования просто охранных сил (а не миротворческой миссии). Поэтому мы договорились, что мы возьмем паузу, подумаем о позиции друг друга и проконсультируемся», — заявил в декабре Волкер.
Сурков по окончании встречи с Волкером сообщил, что из 29 абзацев предложений к российскому проекту резолюции СБ ООН по миротворцам в Донбассе, которые американская делегация озвучила в Белграде, Россия сочла приемлемым только три. Поэтому, по его словам, стороны решили продолжать работу по сближению позиций.
Четвертая встреча также предполагалась в Сербии, однако потом стало известно, что переговоры Волкера и Суркова решено перенести на 26 января в Дубай. С начала года это уже не первая идея американской стороны по «оживлению» зашедшего в тупик переговорного процесса по Украине.
Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сказал, что президент США Дональд Трамп во время встречи с ним заявил о целесообразности переноса из Минска переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.
Новые сложности в переговорах
Подходы России, а также Киева, ЕС и США к идее миротворцев ООН в Донбассе серьезно отличаются. Москва считает, что речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.
Москва разработала свой проект резолюции по миротворческой миссии ООН в Донбассе, с которым не согласен Киев. Глава МИД Украины Павел Климкин ранее заявил, что Украина, США, ФРГ и Франция практически разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе. В Москве подобные инициативы сравнили с введением в Донбасс «оккупационной администрации с целью похоронить комплекс мер, единогласно одобренный Светом Безопасности ООН, и решить проблему силой».
Не способствует сближению на переговорах и решение руководства США о поставках вооружений Киеву, а также недавно принятый Верховной Радой Украины закон о «реинтеграции Донбасса», который-де-юре закрепляет отказ Киева от выполнения Минских соглашений.
Тем не менее, как заявил Волкер накануне переговоров в Дубае, он с нетерпением ждет встречи с Сурковым, но, исходя из последних встреч, настроен не слишком оптимистично.
«Россия в ходе наших последних переговоров опять вернулась к своей сентябрьской идее (о миротворческой миссии ООН в Донбассе — прим.ред.), которую я только что озвучил. Посмотрим, будет ли позиция России оставаться неизменной. Нельзя сказать, что я настроен оптимистично», — сообщил он в интервью немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle.
Накануне переговоров в Дубае Волкер прибыл с визитом на Украину, где встретился с президентом страны Петром Порошенко, начальником Генштаба Виктором Муженко, министром по вопросам временно оккупированных территорий Украины Вадимом Чернышем, а также секретарем СНБО Украины Александром Турчиновым. Он также планировал посетить Донбасс, но в последнюю минуту отказался от этой идеи, как было объявлено, в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Прогноз на 2018 год
Эксперты неоднократно подчеркивали, что сейчас вопрос о миротворцах в Донбассе находится в тупике из-за взаимоисключающих позиций сторон.
Близкий к переговорному процессу руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков ранее назвал несколько возможных вариантов развития переговоров по Донбассу в 2018 году. При этом, по его словам, наиболее вероятными представляются достаточно пессимистичные прогнозы.
«На следующий год, мы считаем, что просматриваются четыре сценария развития переговоров в рамках российско-американского трека по Донбассу», — сказал политолог.
Первыми двумя вариантами он назвал провал переговоров и постоянные переговоры, зашедшие в тупик, «когда стороны будут общаться другим с другом, поддерживая диалог, но при этом не выходя на какие-то качественные и количественные решения».
«Мы считаем, что эти два сценария равновозможные и, скорее всего, выбор будет происходить между ними», — подчеркнул Чеснаков.
Другими сценариями эксперт видит согласование российского варианта резолюции по введению охранной миссии (в Донбассе — прим. ред.), что возможно при определенной гибкости американской стороны, и принятие иного варианта резолюции.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Давосская вышиванка и эксклюзивы канала Поpoшенко
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На Авакова готовили покушение, подозреваемые задержаны
В Румынии задержали бывшего генерального директора государственного предприятия Укрспирт Михаила Лабутина.
Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган, Лабутин вместе с организованной преступной группировкой готовили покушения на жизнь министра внутренних дел Арсена Авакова.
«Установлено, что участники указанной преступной организации планировали совершение умышленных убийств других лиц, среди которых и министра внутренних дел Украины Авакова А. Б/», — написала пресс-секретарь.
Кроме того, по ее словам, ОПГ обвиняют в ряде покушений, подготовке убийств и убийстве советника директора Укрспирта. Сарган рассказала, что преступники активно использовали взрывные устройства различных типов.
По словам пресс-секретаря генпрокурора, 19 декабря 2017 года были одновременно проведены 60 обысков в различных регионах Украины и задержаны шесть активных участников преступной организации.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Закон о реинтеграции развязывает руки ВСУ и Порошенко – Депутат Народного совета ДНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com