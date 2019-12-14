Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 14 декабря 2019

Как вы, вероятно, слышали, 1 декабря этого года в донецких степях нашли свой конец сразу два высокопоставленных офицера Центра специальных операций СБУ — полковники Каплунов Д. В. и полковник Волочаев Д. А. Тело Каплунова его сослуживцы выносить с собой не стали, и его останки на днях были переданы украинской стороне. Однако в этой статье мы не будем рассуждать о том, кто и зачем послал их на смерть. Давайте взглянем на ситуацию под иным, возможно, несколько неожиданным углом.

Короткий поиск по открытым источникам дал следующую информацию: по состоянию на май прошлого года, по заявлению тогдашнего главы ведомства Василия Грицака, с начала боевых действий украинская спецслужба потеряла 26 своих сотрудников.

Очевидно, что на сегодняшний день это число вновь увеличилось.

К чему это — объясню чуть позже, а пока рассмотрим вопросы, на первый взгляд к делу не относящиеся.

Я уже как-то писал о том, что Украину прочно облюбовали исламские террористы — и не только из числа боевиков, состоявших в незаконных вооруженных формированиях во время конфликта в Чечне. К последним у Киева даже вопросов никаких не возникает — их считают героями и без проблем дают в руки оружие. Кроме того, здесь же совершенно легально действует целый ряд организаций радикального толка, которые в других странах запрещены.

Украинское руководство такое положение дел вполне себе устраивает.

Но вот проблема — кроме всех вышеперечисленных, в страну регулярно прибывают члены запрещенной в России МТО «ИГИЛ».

Дабы не быть голословным, приведу соответствующий факт.

Так, совсем недавно, 15 ноября, Служба безопасности Украины заявила о задержании гражданина Грузии по прозвищу «Аль Бара Шишани». Указанный гражданин с 2012 года занимал должность «амира джамаата „Ахадун Ахат“» в провинции Латакия Сирийской Арабской Республики.

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В 2013 году он занял одну из высших должностей в МТО «ИГИЛ»* — заместителя т. н. «военного амира», известного как «Абу Умар аш-Шишани».

В 2016 году, после ликвидации последнего, «Аль Бара Шишани» выехал в Турцию, где продолжил координировать деятельность террористической организации.

Прямо скажем, не самая мелкая сошка. Что же он забыл на Украине? На этот вопрос отвечает сама СБУ:

— «Летом 2018 террорист незаконно прибыл в Украину, использовав поддельный паспорт. На основании фальшивых документов ему удалось легализоваться на территории нашей страны. По имеющейся информации, находясь в Украине, террорист продолжал координировать деятельность специальных организаций „ИГИЛ“».

Для тех, кто еще не понял, поясню: высокопоставленный функционер крупнейшей террористической организации без проблем легализовался на Украине и… продолжил свою деятельность, осуществляя руководство над другими группами террористов.

Тот факт, что в качестве страны проживания он выбрал именно Украину, уже сам по себе говорит о многом. Дело в том, как я и писал в предыдущих статьях — в этой стране для легализации и безопасного проживания членов реальных террористических группировок имеются все условия.

Другой момент, который стоит отметить — это тот факт, что тяжким наследием Майдана стал стремительный рост числа радикально настроенных сторонников нацистской идеологии.

Скажете — пропаганда?

Ну тогда обвиняйте в пропаганде саму СБУ. Вот официальное сообщение от 4 октября этого года:

«Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией установили вандала, который осквернил памятник жертвам Холокоста в Голованевске Кировоградской области. Злоумышленник нанес краской изображение нацистской свастики и антисемитские надписи на мемориальном комплексе, построенном на месте казни нацистами более девятисот евреев во время Второй мировой войны.

В ходе следственных действий установлено, что один из представителей художественных кругов Киева является фанатичным сторонником свастик и рун, которые использовались нацистами».

При этом данный персонаж даже особенно не скрывался — у него имелось несколько частных зданий в самом центре Киева, на территории которых он изготавливал из металла разнообразные «мультимедийные и языческие символы».

Такой символикой киевлянин украшал свое жилище, внешний фасад и забор приусадебного участка, детскую комнату и домашние вещи.

«Во время санкционированных обысков по месту жительства фигуранта правоохранителями выявлено ряд свидетельств о целенаправленной подготовке данной лицом к совершению актов вандализма в отношении еврейских культурных объектов.

А также найдено почти тридцать металлических свастик, изготовленные злоумышленником в собственной мастерской, карты Кировоградской и Николаевской областей и соответствующие записи с отметками объектов для совершения актов вандализма, аэрозольные краски серого и черного цветов, которые полностью совпадают с теми, которыми осквернено место еврейского захоронения.

Также правоохранителями изъято жесткие диски и бумажные материалы с антисемитским содержанием, электропила, которой вырезались свастики на памятных знаках. Все предметы направлены на экспертизу», — сообщают в СБУ.

Это только один из примеров. При этом надо понимать, что значительное число подобных персонажей прошло службу в рядах проукраинских незаконных вооруженных формированиях националистического толка, имеют опыт боевых действий и, зачастую, оружие.

Кстати, по поводу последнего. С его добычей в новой европейской стране никаких проблем нет — как заявляет та же Служба безопасности, только с сентября по ноябрь этого года в разных регионах Украины было изъято 79 единиц оружия, 7 тыс. боеприпасов, 86 взрывных устройств, 28 кг взрывчатых веществ, 122 тыс. патронов различного калибра.

— «Основными причинами роста количества оружия в руках гражданского населения является незаконный ввоз средств поражения из района проведения АТО / ООС, контрабанда, потеря военного имущества. Нередко граждане, посещающие зону проведения боевых действий, привозят опасные трофеи „на память“ или „для самозащиты“», — заявляет пресс-служба украинского ведомства.

К чему я веду?

Все вышеперечисленное — только маленькие кусочки той масштабной проблемы, которая ожидает Украину в ближайшем будущем. Надо понимать, что сейчас, когда все усилия украинских спецслужб направлены на борьбу с Народными республиками, в самой стране растут и ширятся настоящие террористические и радикальные группировки.

При этом сама СБУ получила тяжелейший удар в 2014 году, когда внутри самого ведомства произошел раскол на идеологической почве, и часть сотрудников, которые не приняли государственный переворот и смену власти, покинули её ряды.

Тяжесть кадрового вопроса усугубили потери десятков высококвалифицированных специалистов в области антитеррора в гражданской войне на Донбассе. Каждого из них надо было готовить годами, и с ростом числа безвозвратных потерь, уровень подготовки сотрудников СБУ неизменно падает, поскольку пришедшие им на замену, очевидно, не обладают таким большим опытом.

Чем это может грозить в будущем?

О, на этот вопрос ответить легко.

Рано или поздно война на Донбассе закончится, и вот тогда на первый план выйдут проблемы внутренние. Условия для террористической деятельности в наполненной оружием, радикалами и даже исламистами стране — лучше не придумаешь, а количество разногласий, из-за которых может пролиться кровь, достигает каких-то космических масштабов.

В этих условиях ослабленная СБУ, которая вместо своих прямых обязанностей занимается борьбой с ЛДНР и притеснениями инакомыслящих, очевидно, не сможет показать себя с лучшей стороны в плане антитеррора.

И в таком случае украинское общество вновь умоется кровью.

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Юрий Квинто, специально для «Русской Весны»

*запрещенная в РФ террористическая организация