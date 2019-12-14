Катынь и другие фальсификации ВОВ

На протяжении 20 лет на территории Тверской области существует Медновский мемориал. В сознании людей это связано традиционно с захоронениями 6 тысяч польских военнослужащих, которые были расстреляны в 1940 году органами НКВД. Факты свидетельствуют, что это великая политическая фальсификация, и уже несколько десятилетий учёные, общественные деятели, активные люди находят свидетельства того, что вины Советского Союза в гибели поляков не было. Среди тех, кто занимается этой темой, гости нашей студии. Алексей Юрьевич Плотников, кандидат исторически наук, профессор и известный публицист Анатолий Александрович Вассерман.

Что для вас стало отправной точкой давления, когда вы этой темой заинтересовались? Что двигает вашей деятельностью сейчас? И почему вы так настойчиво не отпускаете её?

Для меня толчком послужило то, что я в эту фальшивку в 90-м поверил. И верил довольно долго. Собственно почти все те 15 лет, что пребывал в адептах тоталитарной секты либералов. Любое учение основанное на вере в благотворность неограниченной свободы личности без оглядки на общество, гарантированно приводит к рекомендациям несовместимым с жизнью. Так вот, когда я в этом убедился, я счёл своим долгом сделать всё от меня зависящее, чтобы другие не повторяли моих ошибок. И в частности, чтобы не были так легковерны, как я в 90-м году.

Какие доказательства есть того, что эта история всё-таки придумана?

Что же касается конкретно Медного. Прежде всего замечу, что военнослужащих польских там нет. Все 6300 человек, что находились в конце 39-ого и в первой половине 40-ого года в Нило-Столобенской пустыни, это не польские военнослужащие. Это польские полицейские и пограничники. Это совершенно другие структуры. Находились они там пока и постольку, пока и постольку шло расследование их возможного соучастия в преступлениях против Советского союза и против русского населения земель оккупированных Польшей в 1920 году. Более менее понятно, что несколько сот человек из числа находившихся в этой самой Нило-Столобенской пустыни признаны виновными и понесли по суду вполне заслуженные наказания. Известно, причём это не специально искали, просто попадалось на глаза. Известно, что несколько десятков человек из тех чьи имена сейчас высечены на бронзовых плитах в Медном, были живы и здоровы значительно позже официальной даты расстрела. При чём находились в самых разных местах.

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/katyn-i-drugie-falsifikaczii-vov/