Москва не зря благоустроилась, Индия для индийцев, Укусить Мединского // Галопом по Европам #128

В этом выпуске:

- Аэрофлот закупит еще 11 аэробусов 350 и 2 боинга 777;

- Место иркутского губернатора Левченко, представлявшего КПРФ, может занять помощник президента Серышев;

- Западные газеты смакуют подробности пожара на адмирале Кузнецове;

- Саудовский принц Салман принимает поздравления. Госкомпания СаудиАрамко, которую он вывел на международные биржи, стала самой дорогой в истории;

- Ударить стейблкойнами по биткойнам решила новый руководитель Европейского Центробанка и экс-глава МВФ Кристин Лагард;

- Индия для индийцев. Националисты во главе с премьером Моди исполнили старую мечту ультрапарвых и протолкнули новый закон о гражданстве;

- Европейская энергетика – удел европейцев, а не США. Так немецкий МИД ответил на американские санкции против Северного Потока-2;

- С 2011 года Москва благоустроилась на полтора триллиона рублей;

- Росстат докладывает о самой высокой убыли населения за 11 лет;

- Минсельхоз планирует нарастить аграрный экспорт до 45 миллиардов длоларов в год, правда, опасается, что корпорации отправят за границу весь урожай;

- США и Китай в очередной раз приблизились к торговому компромиссу;

- Макрон не пойдет на уступки забастовщикам;

- Мединский ответил на укусы. Его возмущает ситация, когда творцы сначала берут у государства деньги, а потом публично критикуют власть.







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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=w541NJKrfy0