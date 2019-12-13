Москва не зря благоустроилась, Индия для индийцев, Укусить Мединского // Галопом по Европам #128
В этом выпуске:
- Аэрофлот закупит еще 11 аэробусов 350 и 2 боинга 777;
- Место иркутского губернатора Левченко, представлявшего КПРФ, может занять помощник президента Серышев;
- Западные газеты смакуют подробности пожара на адмирале Кузнецове;
- Саудовский принц Салман принимает поздравления. Госкомпания СаудиАрамко, которую он вывел на международные биржи, стала самой дорогой в истории;
- Ударить стейблкойнами по биткойнам решила новый руководитель Европейского Центробанка и экс-глава МВФ Кристин Лагард;
- Индия для индийцев. Националисты во главе с премьером Моди исполнили старую мечту ультрапарвых и протолкнули новый закон о гражданстве;
- Европейская энергетика – удел европейцев, а не США. Так немецкий МИД ответил на американские санкции против Северного Потока-2;
- С 2011 года Москва благоустроилась на полтора триллиона рублей;
- Росстат докладывает о самой высокой убыли населения за 11 лет;
- Минсельхоз планирует нарастить аграрный экспорт до 45 миллиардов длоларов в год, правда, опасается, что корпорации отправят за границу весь урожай;
- США и Китай в очередной раз приблизились к торговому компромиссу;
- Макрон не пойдет на уступки забастовщикам;
- Мединский ответил на укусы. Его возмущает ситация, когда творцы сначала берут у государства деньги, а потом публично критикуют власть.
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