Главная » История, Мировоззрение, Творчество

Из жизни легендарного «одесского волкодава» Давида Курлянда

10:33. 13 декабря 2019 276 просмотров 2 коммент. Опубликовал:


Сериал режиссера Сергея Урсуляка «Ликвидация», вышедший на экраны в 2007 году, увлек миллионы зрителей захватывающим сюжетом и блестящей игрой актеров. Но главной причиной популярности фильма был харизматичный образ Давида Гоцмана, воплощенный на экране Владимиром Машковым.

У этого героя был реальный прототип — одессит Давид Курлянд, сотрудник уголовного розыска, гроза бандитов всех мастей.

Давид Михайлович (Менделевич) Курлянд родился в Одессе в 1913 г. Семья жила на Молдаванке на улице Садиковской, 37. Его отец, строитель-печник, умер, когда мальчику было 7 лет. Некоторое время ему пришлось жить в детдоме, пока старший брат-красноармеец не вернулся в Одессу и забрал его оттуда. Это было время Гражданской войны и разгула преступности. Детдомовские были знакомы с миром криминала не понаслышке, очевидно, еще в те времена Давид решил бороться с бандитами и защищать честных граждан.


Прежде чем стать сотрудником угрозыска, Давид Курлянд работал печником, сапожником, рабочим на фабрике. В Одесский уголовный розыск он попал по направлению комсомола. За несколько лет Давид прошел путь от помощника до старшего опера. Он раскрывал сложные дела одно за другим, тщательно планировал операции и не рисковал, как его экранный двойник, в одиночку отправляясь брать банду. Коллеги называли его «профессором по борьбе с бандитизмом», а уголовники — «одесским волкодавом».

С началом ВОВ Курлянд принимал участие в обороне Одессы в 1941 г., а затем в эвакуации боролся с бандитизмом в Узбекистане. Ведь среди эвакуированных были валютчики, бандиты, дезертиры, а в их поиске чутье никогда Курлянда не подводило. Ему было всего 28 лет, когда его назначили заместителем начальника управления уголовного розыска Узбекистана.

По возвращении у Курлянда работы было хоть отбавляй — послевоенную Одессу буквально накрыло волной преступности. Разруха, нищета, голод и доступность оружия способствовали обострению криминогенной обстановки. Нехватка продовольствия толкала людей на преступления. Часто убивали офицеров, вернувшихся с фронта, за оружие и продуктовые карточки. Вооруженные дезертиры совершали разбойные нападения, убивая целые семьи.

Но в городе все-таки удалось навести порядок. Заместитель начальника одесского уголовного розыска Давид Курлянд не давал спуску бандитам. По словам сына Курлянда Анатолия, «отца уважали и боялись, в том числе и бандиты. Фамилия Курлянд приводила в ужас преступников». Ему удалось ликвидировать известную банду «Черная кошка», состоящую из 19 рецидивистов, а также банды «Додж ¾» и «Одесский Тарзан».

После выхода на пенсию в 1963 г. Курлянд еще долго читал лекции в школе МВД, участвовал в создании музея истории одесской милиции, в котором теперь можно увидеть экспозицию, посвященную самому Курлянду. В 2008 г. у входа в здание одесского областного управления МВД был открыт памятник сотрудникам одесского послевоенного уголовного розыска, который в народе называют памятником Давиду Курлянду.


Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9522276.html

Метки: биография, кино, личность, одесса

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 02 июня 2015
...положений, которые касаются права на жизнь, на свободу и безопасность, запрещают...горожан вызвали планы Саакашвили отдать легендарный одесский порт западным компаниям. Спустя ...жителям Львова Съемочная группа программы «Жизнь глазами украинца» побывала во ...
Маршал Жуков — не мясник! Кто и зачем клевещет на легендарного национального героя
... же он помнил, что легендарный кавалерист не только маршал,...действительно герои. В роли легендарного полководца с 1949 года ... и назначен командующим войсками Одесского округа. Владимир МЕНЬШОВ первый...понимал во все периоды своей жизни — и во взлетах, ...
Бэкграунд, выпуск-253 за 14 апреля 2012
... «Бал в честь короля», посвященная легендарному артисту, пользуется неизменным успехом. Коренные...  постигла и квартиру, где жил легендарный Леонид Утесов. Из неё можно... образ жизни, любят свою Одессу. За кадром: таким образом,  сессия Одесского горсовета...
Бэкграунд, выпуск-330 за 14 декабря 2013
...и преподаватели двух одесских вузов – Национального университета «Одесская юридическая академия» ...оппозиционерам пачки печенья! Ставшая легендарной малограмотность американцев и тут ... человеческой жизни, в том числе и жизни религиозной, жизни не только...
Бэкграунд, выпуск-313 за 20 июля 2013
..., например, когда у легендарного партизанского командира Сидора Ковпака стало...фанатизм, глухой к голосу жизни… оборотной стороной интеллигентского максимализма...секрету: "международная конкурсная программа одесского кинофестиваля".Цитата, Всеволод Непогодин,...
Бэкграунд, выпуск-306 за 1 июня 2013
...году на презентации фильма на Одесском международном фестивале, фильма, пропагандирующего... конфликта между собственным образом жизни и высокими гражданскими чувствами....О.ДудникПоказать/Скрыть описание Те легендарные времена, когда отечественная литература...

2 Комментария » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)