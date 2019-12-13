Из жизни легендарного «одесского волкодава» Давида Курлянда

Сериал режиссера Сергея Урсуляка «Ликвидация», вышедший на экраны в 2007 году, увлек миллионы зрителей захватывающим сюжетом и блестящей игрой актеров. Но главной причиной популярности фильма был харизматичный образ Давида Гоцмана, воплощенный на экране Владимиром Машковым.У этого героя был реальный прототип — одессит Давид Курлянд, сотрудник уголовного розыска, гроза бандитов всех мастей.Давид Михайлович (Менделевич) Курлянд родился в Одессе в 1913 г. Семья жила на Молдаванке на улице Садиковской, 37. Его отец, строитель-печник, умер, когда мальчику было 7 лет. Некоторое время ему пришлось жить в детдоме, пока старший брат-красноармеец не вернулся в Одессу и забрал его оттуда. Это было время Гражданской войны и разгула преступности. Детдомовские были знакомы с миром криминала не понаслышке, очевидно, еще в те времена Давид решил бороться с бандитами и защищать честных граждан.Прежде чем стать сотрудником угрозыска, Давид Курлянд работал печником, сапожником, рабочим на фабрике. В Одесский уголовный розыск он попал по направлению комсомола. За несколько лет Давид прошел путь от помощника до старшего опера. Он раскрывал сложные дела одно за другим, тщательно планировал операции и не рисковал, как его экранный двойник, в одиночку отправляясь брать банду. Коллеги называли его «профессором по борьбе с бандитизмом», а уголовники — «одесским волкодавом».С началом ВОВ Курлянд принимал участие в обороне Одессы в 1941 г., а затем в эвакуации боролся с бандитизмом в Узбекистане. Ведь среди эвакуированных были валютчики, бандиты, дезертиры, а в их поиске чутье никогда Курлянда не подводило. Ему было всего 28 лет, когда его назначили заместителем начальника управления уголовного розыска Узбекистана.По возвращении у Курлянда работы было хоть отбавляй — послевоенную Одессу буквально накрыло волной преступности. Разруха, нищета, голод и доступность оружия способствовали обострению криминогенной обстановки. Нехватка продовольствия толкала людей на преступления. Часто убивали офицеров, вернувшихся с фронта, за оружие и продуктовые карточки. Вооруженные дезертиры совершали разбойные нападения, убивая целые семьи.Но в городе все-таки удалось навести порядок. Заместитель начальника одесского уголовного розыска Давид Курлянд не давал спуску бандитам. По словам сына Курлянда Анатолия, «отца уважали и боялись, в том числе и бандиты. Фамилия Курлянд приводила в ужас преступников». Ему удалось ликвидировать известную банду «Черная кошка», состоящую из 19 рецидивистов, а также банды «Додж ¾» и «Одесский Тарзан».После выхода на пенсию в 1963 г. Курлянд еще долго читал лекции в школе МВД, участвовал в создании музея истории одесской милиции, в котором теперь можно увидеть экспозицию, посвященную самому Курлянду. В 2008 г. у входа в здание одесского областного управления МВД был открыт памятник сотрудникам одесского послевоенного уголовного розыска, который в народе называют памятником Давиду Курлянду.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9522276.html