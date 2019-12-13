Джульетто Кьеза: Западная цивилизация стремительно дегуманизируется

На наших глазах в Европе происходит процесс возрождения фашизма. В странах Восточной Европы оскверняются памятники советским солдатам-освободителям, в Польше они сносятся в законодательном порядке. Активно пересматривается история Второй мировой войны, в мозги европейцев настойчиво вбивается тезис о равной ответственности СССР наряду с фашистской Германией за развязывание мировой бойни и так далее.

Корреспондент Агентства СЗК побеседовал на эту тему с Джульетто Кьеза, итальянским журналистом и политическим деятелем, лидером движения «Альтернатива», постоянным членом Изборского клуба.

— Чем вызвана, по Вашему мнению, эта разнузданная вакханалия с надругательствами над памятниками советским солдатам?

— Все эти выходки, провокации, случаи осквернения – это лишь внешняя, видимая сторона проблемы. Эти молодые ребята, которые замазывают памятники, невежественны, глупы – они ничего не знают о фашизме. А главная проблема в другом – в фашизации западного общества, Западной Европы. И проистекает этот процесс из руководящих элит. Скажем, сентябрьская резолюция Европарламента об осуждении пакта Молотова — Риббентропа и признании его причиной начала Второй мировой войны. Это ведь тотальное искажение истории Второй мировой войны, роли Советского Союза в победе над фашизмом! И подобные резолюции принимаются не юнцами с экстремистскими идеями и лозунгами в голове, а представителями истеблишмента.

Есть и другой пример – это Украина. Там в буквальном смысле слова Запад, США организовали фактически нацистский переворот. То есть, получается, если современный нацизм направлен против России, то, по мысли представителей западного истеблишмента, это хорошо, и это поддерживается и поощряется. Я не могу пока ничего определенного сказать о нынешнем украинском президенте и его политике, но тогда Украина была создана именно как нацистская, антирусская (не антисоветская, а именно антирусская) страна.

— И насколько далеко может зайти процесс фашизации?

— На самом деле, я считаю, что в старых терминах «фашизм» или «нацизм» описать нынешнюю ситуацию в Европе уже не получается. Это – ни то, ни другое. И точного термина пока не найдено. Поэтому то, что мы наблюдаем, всё-таки можно обозначить как «фашизацию» западного общества. И центром, инициирующим и управляющим этим процессом, является финансовая система Запада.

То, что сейчас очень наглядно видно в западной цивилизации, – это дегуманизация. Она идёт в разных областях. Появляются всё больше технологий, которые замещают человека механизмом, машиной. В сфере финансов людей превращают в потребителей. В плане идеологии людьми всё больше и больше манипулируют. Это – структурные элементы новой тоталитарной системы. И эту систему я не склонен называть фашизмом, который, несомненно, является историческим термином, то есть привязанным к определенным странам в конкретные исторические периоды. Более того, те силы, которые создавали нацизм и фашизм, ушли с исторической арены, а им на смену пришла другая. Это – финансовый капитал, неизмеримо более мощный, чем в 30-е и 40-е годы прошлого века. И эта сила управляет или по крайней мере пытается управлять всеми мировыми процессами в своих интересах. По сути она стремится создать новый миропорядок.

— И ей, с Вашей точки зрения, это удастся?

— Реализация этого проекта наталкивается на огромные трудности. Творцы этого проекта не могут остановить слишком большое потребление ресурсов планеты, не способны воспрепятствовать гигантскому потреблению денег, не в силах преодолеть невероятной пропасти между богатыми и бедными, которая меняет всю структуру западного общества. Вспомним, что на протяжении нескольких десятилетий прошлого века опорой власти на Западе, важнейшим элементом западного общества был средний класс, который сейчас стремительно исчезает, подобно снегу весной.

Тем не менее, опасность, исходящая от той силы, которая стремится установить новый миропорядок и имеет в своём распоряжении арсеналы смертоносного оружия, — . чрезвычайно велика.

Источник: https://nstarikov.ru/dzhuletto-keza-zapadnaja-civilizacija-stremitelno-degumaniziruetsja-111323