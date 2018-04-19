Джульетто Кьеза: Русский народ как самостоятельная единица

Джульетто Кьеза о бойкоте НАТО, эгоизме и «деле Скрипаля»

По приглашению общественной организации Dialogum и при содействии Международного медиаклуба «Формат-А3» Кишинёв посетил известный итальянский журналист, публицист и бывший депутат Европарламента Джульетто Кьеза.

Встречу на тему «Молдова и Евросоюз: парадигма отношений» итальянский гость начал с предупреждения: «Вам ни в коем случае не нужно входить в ЕС. Потому что первый шаг будет сопровождаться вступлением в НАТО – это уже привычная операция. А НАТО – очень неприятный выбор для всех европейских народов, когда-либо сделавших его. Потому что это означает стать колонией США в самом настоящем смысле слова. Американцы будут руководить не только военными действиями, но и управлять всей политической жизнью. В Европе давно нет никаких свобод, и не только для маленьких государств, но и для таких, как Германия, Франция, Италия. Три основателя ЕС, по существу, являются колониями».

Закат империи

– Господин Кьеза, как вы оцениваете ситуацию в мире?

– Сейчас происходит закат империи США. Америка, конечно, диктует свою волю государствам НАТО. Но уже не может приказывать всему миру, так как он стал многополярным. На протяжении последних десятилетий создавались государства-гиганты, которые принимают решения самостоятельно. Кроме России, есть Китай с населением в полтора миллиарда человек, по существу, с первой экономикой в мире. Китай намного опередил мощь США в совокупности всех областей: науки, финансов, бизнеса, демографии и т. д. Третье сильное государство – Иран. Их народы не могут и не хотят идти на поводу у имперских амбиций Америки.

– О каких процессах в стране говорит избрание президентом Дональда Трампа?

– Это как раз и свидетельствует о внутреннем политическом неразрешимом кризисе в США. С избранием Трампа на поверхность вышла другая Америка, а та, которую мы знали, – теперь в оппозиции. Причём в яростной: против президента совместно работают три структуры секретных служб США. По сути, мы находимся в преддверии политического переворота внутри США. На карту поставлена главная цель – мировое господство. Ради неё США развязали войны на Ближнем Востоке и череду «цветных» революций в разных точках земного шара. И события сегодняшнего дня в США, Европе, России и Молдове говорят о том, что ради достижения этой цели политические элиты пойдут на всё. Когда стало ясно, что Россия поддаваться не будет, они выбрали путь провокаций против неё. Переворот на Украине Штаты организовали своими деньгами и руками, использовали для этого нацистов. И немедленно обвинили Россию в захвате Украины. Из той же серии «дело Скрипаля». Такие операции они проводят регулярно.

Хочешь мира – готовься к войне

– К чему это может привести?

– Американцы не осознают, что подталкивают мир к глобальной войне. Руководящие элиты Запада считают, что рано или поздно выиграют у всех остальных. США разрабатывают антибаллистическую систему, которая позволит отражать ракетные удары, что, как считают в Америке, даст им абсолютное преимущество. На разработку системы уйдёт 5-6 лет. Потом будут атаковать, это очевидно. Если кто-то думает, что эгоизм людей ограничен – ошибается. Сейчас мы находимся в руках группы людей, не отдающих себе отчёта в происходящем. По существу, они сумасшедшие или дети, которые держат в руках ядерное оружие и даже считают, что могут попробовать его применить. Мир находится в очень большой опасности. Но у подавляющего большинства жителей западных стран нулевой уровень понимания угрозы. Есть и такие, кто думает, что следующая война будет похожа на Вторую мировую.

– Что возразите им? –

Третья мировая не будет войной между войсками, а войной на уничтожение народов. Такого никогда не случалось в истории. Европейцы не понимают, что в случае столкновения первым будет уничтожен их континент. Ведь именно там планируется установить ракеты, препятствующие ответному удару России.

– Как быть в этой ситуации Молдове?

– Молдова находится на границе противостояния, которое нельзя избежать. И единственный вариант спасения – не принимать участия в столкновении. Хотя это не гарантирует ничего.

Потому ни в коем случае не вступайте в НАТО! Я инициировал кампанию против НАТО в Италии, и на сегодняшний день идею поддерживают около 50 тысяч человек. Немало, но и не очень много. Чтобы выйти из блока, надо создать массовое движение. Но уже многие понимают проблему, есть последователи в Германии, Франции, Испании. А в Молдове находятся люди, которые считают, что надо войти в НАТО. Молодцы! Идите, идите… Это самое опасное решение, которое сегодня можно принять. Представьте себе: только Италия тратит на обеспечение так называемых нужд защиты государства 70 миллионов евро каждый день! 25 миллиардов евро в год – гигантские затраты. А у нас масса проблем с пенсиями, в здравоохранении, образовании… Тратим столько денег, чтобы защититься. От кого? Кто противник? Россия нам не угрожает. А для того чтобы избежать реальной опасности, исходящей от западных элит, мы должны опираться на большие государства, которые в силах противостоять единственной империи. Наше спасение – Россия, Китай, Иран, Бразилия… И широкое сопротивление не только людей, но и государств. Другого пути нет.

Забытые люди

– Какие ошибки, на ваш взгляд, допускала Россия во внешней политике?

– После распада Советского Союза руководство страны во главе с Борисом Ельциным просто забыло, что за новыми границами остались 25 миллионов соотечественников. Будучи в Прибалтике, я видел, как послы России игнорировали их проблемы. Власти проявили удручающее безразличие, непростительное, на мой взгляд. А тем временем на Украине американцы организовали свою систему воспитания. Я сам наблюдал, как в течение 25 лет очень активно действовало американское посольство. США скупали все каналы ТВ, университеты и т. д. И взрастили целое поколение. А где была Россия? Украинская трагедия – это последствия её 25-летнего отсутствия.

– Вы около 20 лет проработали в Москве корреспондентом итальянских газет. Удалось что-то понять о народе России?

– Я осознал, что народ существует как структура, как самостоятельная единица. Это не арифметическая сумма людей. И народ реагирует на те или иные события как некое существо. Считаю, что это очень большая сила, и в определённые моменты она выражает себя. Как сейчас наблюдаем в России. Долгое время русский народ поддавался иллюзиям и соблазнам, идущим с Запада. Понадобилось более 20 лет, чтобы люди поняли, что ярость Запада – это не против Путина, а против народа России. Потому что он сильно отличается от англо-саксонского. Русский народ почувствовал, что надо защищаться и противодействовать, и выражает себя через своего руководителя.

Перекройка Европы

– Каким вы видите будущее ЕС?

– Союз будет терять политическое и духовное влияние на европейцев. Последние 50-60 лет Европа жила под управлением империи США, а сейчас Трамп сам не знает, что делать. Это проблема: император не даёт указаний. Потому мы находимся в кризисе. Думаю, что политический ландшафт Европы в течение двух-трёх лет будет полностью изменён. Что касается Молдовы – она нужна ЕС для того, чтобы воспользоваться её ресурсами, а в качестве члена Евросоюза её там никто не ждёт. Поэтому самая выгодная и умная позиция для вашей страны – дружить и с Востоком, и с Западом. Только так страна избежит статуса колонии и останется свободной.

– Многие политологи предсказывали другой исход референдума в Великобритании о выходе из ЕС, и результат вызвал шок. У вас есть объяснение?

– В мире давно происходит манипулирование людьми, целыми народами через СМИ, телевидение, теперь и через интернет. Тем не менее случаются события, которые «управляющие» предвидеть не могут. Приведу в пример и выборы в США: все СМИ, даже европейские, были уверены в победе Хиллари Клинтон. А победил Трамп. И «контролирующие органы» пребывают в растерянности: почему так? Моё объяснение такое. Приведу сравнение с собаками: когда приближается землетрясение, они начинают лаять. Так вот, такой выбор – это своего рода «лай» народов, интуитивно почувствовавших опасность, угрожающую стране, цивилизации.

ДОСЬЕ

Джульетто Кьеза родился 4 сентября 1940 года в Акви-Терме, провинция Алессандрия, Италия. Автор многочисленных книг о Советском Союзе и России, ведущий колонки в деловом российском еженедельнике «Компания» и в «Литературной газете».