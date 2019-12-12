Вассерман оценил мнение депутата Германии по “Северному потоку — 2”

Депутат комитета по энергетике Бундестага от правой партии евроскептиков «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре обвинил правительство в «капитуляции» перед США по вопросу «Северного потока — 2». Парламентарий убежден, что власти поддались экономической атаке, которую затеяли американцы, увязав строительство газопровода с обострением ситуации на Украине. Которую, к слову, также учинили Соединенные штаты.

Публицист Анатолий Вассерман в разговоре с «Политикой Сегодня» согласился с мнением немецкого парламентария.

«Да, это правда! Действительно связали. Это очевидно. Именно Украина пытается всеми способами напакостить РФ даже ценой собственной гибели, поскольку польская фантазия Украины — «не Россия», естественным образом возвышает [понятие], что Украина – «это анти-Россия». Главное, что американцы пытаются не просто связать [поставки]: а цель этой истерики заблокировать поставки газа из РФ, чтобы отчертить европейский рынок для газа из самих США», — считает Вассерман.

Американский газ обойдется Европе дороже, чем российский, заметил собеседник агентства. Разработка сланцевых месторождений обходится государству в десять раз больше, чем песчаниковых. Все это накладывается на дорогую транспортировку, поскольку поставки газа осуществляются в сжиженном состоянии: в емкостях или трубах необходимо поддерживать все условия для транспортировки одного из стратегических энергетических ресурсов.

Скепсис немецких правых Вассерман не склонен соотносить с привычной для них популистской риторикой. У АдГ действительно есть повод критиковать Бундестаг, уверен публицист.

«Это подготовка общественного мнения самой Европы к тому, что в ближайшем времени Европе придется изрядно переплачивать за газ. Ведь совершенно независимо от того, какой именно канал поставок перекроют: хоть через «Северный поток-2», хоть через Украину, — газ все равно подорожает. Сейчас ведется агитация таким образом, чтобы общественное мнение заранее считало это следствием деятельности Российской федерации», — говорит публицист.

Источник: https://vassermans.ru/com/vasserman-oczenil-mnenie-deputata-germanii-po-severnomu-potoku-2/