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Вассерман оценил мнение депутата Германии по “Северному потоку — 2”

21:00. 12 декабря 2019 92 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Депутат комитета по энергетике Бундестага от правой партии евроскептиков «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре обвинил правительство в «капитуляции» перед США по вопросу «Северного потока — 2». Парламентарий убежден, что власти поддались экономической атаке, которую затеяли американцы, увязав строительство газопровода с обострением ситуации на Украине. Которую, к слову, также учинили Соединенные штаты.

Публицист Анатолий Вассерман в разговоре с «Политикой Сегодня» согласился с мнением немецкого парламентария.

«Да, это правда! Действительно связали. Это очевидно. Именно Украина пытается всеми способами напакостить РФ даже ценой собственной гибели, поскольку польская фантазия Украины — «не Россия», естественным образом возвышает [понятие], что Украина – «это анти-Россия». Главное, что американцы пытаются не просто связать [поставки]: а цель этой истерики заблокировать поставки газа из РФ, чтобы отчертить европейский рынок для газа из самих США», — считает Вассерман.

Американский газ обойдется Европе дороже, чем российский, заметил собеседник агентства. Разработка сланцевых месторождений обходится государству в десять раз больше, чем песчаниковых. Все это накладывается на дорогую транспортировку, поскольку поставки газа осуществляются в сжиженном состоянии: в емкостях или трубах необходимо поддерживать все условия для транспортировки одного из стратегических энергетических ресурсов.

Скепсис немецких правых Вассерман не склонен соотносить с привычной для них популистской риторикой. У АдГ действительно есть повод критиковать Бундестаг, уверен публицист.

«Это подготовка общественного мнения самой Европы к тому, что в ближайшем времени Европе придется изрядно переплачивать за газ. Ведь совершенно независимо от того, какой именно канал поставок перекроют: хоть через «Северный поток-2», хоть через Украину, — газ все равно подорожает. Сейчас ведется агитация таким образом, чтобы общественное мнение заранее считало это следствием деятельности Российской федерации», — говорит публицист.

Источник: https://vassermans.ru/com/vasserman-oczenil-mnenie-deputata-germanii-po-severnomu-potoku-2/

Метки: ес, комментарий, северный поток-2

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 2574 1634
    чужой 12 декабря 2019 в 21:34

    Сегодня бенефис твердого. Поток со всех щелей – 2
    Пристает ко всем мужикам. К одинокой старушке марине стесняется.
    Надо было купить сексуальные игрушки пососать. Или сходить пописить в канаву к харьку.

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