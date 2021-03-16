Политический эксперт Анатолий Вассерман оценил высказывание депутата бундестага от партии “Альтернатива для Германии” Вальдемара Гердта по поводу Крыма.

Немецкий политик заявил, что западный мир может признать полуостров частью России, однако лишь при одном условии – в случае смены политических элит на Западе, которая заставит отказаться от планов по расширению НАТО и спровоцирует признание поражения военно-политической доктрины Североатлантического альянса.

Вассерман в беседе с корреспондентом канала Царьград заметил, что слова Гердта могут показаться популистскими. Однако они, по его мнению, являются таковыми лишь отчасти.

“Это намёк на то, что именно он и его команда могли бы, в принципе, взять на себя такую задачу по смене элит. Партия потому и называется “Альтернатива для Германии”: нынешние немецкие власти не только не хотят, но и не могут сделать очень многие жизненно важные для ФРГ вещи. Вот “Альтернатива” и предлагает себя для решения соответствующего пакета задач. Что касается того, возможна ли тектоническая смена элит – она обычно происходит в связи с какими-нибудь общественными катастрофами” – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что революционная ситуация, приводящая к резкой смене политической системы, при любом раскладе повлечёт за собой разрушительные последствия.