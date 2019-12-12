Социализм или социал-дарвинизм? Владимир Фридман о генетике, евгенике и фашизме // По-живому

Разговор о генетике, евгенике, фашизме и глобальном потеплении с кандидатом биологических наук Владимиром Фридманом.





Содержание беседы:

0:35 Человек человеку волк?

07:32 Про принцип “выживает сильнейшей”

17:06 О генетике и высказывании Собчак

21:45 Революция расчистила дорогу быдлу?

26:22 Про афроамериканцев и расизм

32:45 Что наследуется, а что приобретается?

41:29 Как гонения на Лысенко были связаны с политической ситуацией в мире?

51:17 Евгеника – наука (современная точка зрения)?

57:54 Насколько бесполезна сегрегация?

01:00:27 Про социальную экологию и оптимизацию

01:15:55 Немного про диалектику







________________________________________________



Поддержать рублем проект “По-живому”:

https://agitblog.ru/donate.html



________________________________________________







Полезные ссылки по затронутым в беседе темам:



Биологическое и социальное в «природе человека»

http://www.socialcompas.com/2014/09/2…

http://www.socialcompas.com/2017/01/0…

http://www.socialcompas.com/2015/01/1…

http://www.socialcompas.com/2017/10/2…

http://www.socialcompas.com/2019/04/3…

http://www.socialcompas.com/2014/09/2…





«Наследование интеллекта» и подъём через образование:

http://www.socialcompas.com/2013/10/2…

http://www.socialcompas.com/2017/06/2…

http://www.socialcompas.com/2014/05/0…

http://www.socialcompas.com/2014/11/2…

http://www.socialcompas.com/2016/11/2…

http://www.socialcompas.com/2014/07/0…

http://www.socialcompas.com/2017/02/0…





Значение марксизма и диалектики для биологии:

http://www.socialcompas.com/2016/11/0…

http://www.socialcompas.com/2016/05/0…

http://www.socialcompas.com/2014/11/2…

http://www.socialcompas.com/2018/07/3…





Общественные предрассудки, как воспроизводятся и зачем нужны:

http://www.socialcompas.com/2019/06/2…

http://www.socialcompas.com/2019/01/2…

http://www.socialcompas.com/2013/10/1…

http://www.socialcompas.com/2019/05/0…

http://www.socialcompas.com/2016/05/2…

http://www.socialcompas.com/2017/05/0…

http://www.socialcompas.com/2017/07/2…







Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru

Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin

Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin

Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin

Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog

Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/



#поживому #КонстантинСемин

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=AHrLTqsUEQg