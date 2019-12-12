Социализм или социал-дарвинизм? Владимир Фридман о генетике, евгенике и фашизме // По-живому
Разговор о генетике, евгенике, фашизме и глобальном потеплении с кандидатом биологических наук Владимиром Фридманом.
Содержание беседы:
0:35 Человек человеку волк?
07:32 Про принцип “выживает сильнейшей”
17:06 О генетике и высказывании Собчак
21:45 Революция расчистила дорогу быдлу?
26:22 Про афроамериканцев и расизм
32:45 Что наследуется, а что приобретается?
41:29 Как гонения на Лысенко были связаны с политической ситуацией в мире?
51:17 Евгеника – наука (современная точка зрения)?
57:54 Насколько бесполезна сегрегация?
01:00:27 Про социальную экологию и оптимизацию
01:15:55 Немного про диалектику
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Полезные ссылки по затронутым в беседе темам:
Биологическое и социальное в «природе человека»
http://www.socialcompas.com/2014/09/2…
http://www.socialcompas.com/2017/01/0…
http://www.socialcompas.com/2015/01/1…
http://www.socialcompas.com/2017/10/2…
http://www.socialcompas.com/2019/04/3…
http://www.socialcompas.com/2014/09/2…
«Наследование интеллекта» и подъём через образование:
http://www.socialcompas.com/2013/10/2…
http://www.socialcompas.com/2017/06/2…
http://www.socialcompas.com/2014/05/0…
http://www.socialcompas.com/2014/11/2…
http://www.socialcompas.com/2016/11/2…
http://www.socialcompas.com/2014/07/0…
http://www.socialcompas.com/2017/02/0…
Значение марксизма и диалектики для биологии:
http://www.socialcompas.com/2016/11/0…
http://www.socialcompas.com/2016/05/0…
http://www.socialcompas.com/2014/11/2…
http://www.socialcompas.com/2018/07/3…
Общественные предрассудки, как воспроизводятся и зачем нужны:
http://www.socialcompas.com/2019/06/2…
http://www.socialcompas.com/2019/01/2…
http://www.socialcompas.com/2013/10/1…
http://www.socialcompas.com/2019/05/0…
http://www.socialcompas.com/2016/05/2…
http://www.socialcompas.com/2017/05/0…
http://www.socialcompas.com/2017/07/2…
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#поживому #КонстантинСемин
А где видео?