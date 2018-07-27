Весь ХХ век прошёл под знаменем логомахии – войны языков. Социализм озвучивал извечные ценности христианской цивилизации на новом языке индустриального модерна. Враги социализма использовали старый язык средневековой церковности. Белые в России, имея целью вернуть свою власть упырей над теми, из кого сосали кровь – выставляли себя защитниками традиционной православной религии. Служака торгашей Ф.Франко опирался на формальную верность католичеству, как после и Пиночет. Враги цивилизации отработали логомахию ( когда воюют слова, определения, а не смысл, не принципы ) – по полной. Но возможности логомахии исчерпаны. Старая церковность отброшена рыночными либералами, как ветхая оболочка, из под франкизма и ханжества всех пиночетов выглянул мохнатый лик самого звериного, доисторического дарвинизма…





Огромная историческая вина лежит на коммунистах – за то, что они так и не сумели перевести свои мечты и чаяния на традиционный, старый, религиозный язык нашей цивилизации. Этим своим неумением и нежеланием они дали шанс врагам человечества, врагам народов – проституировать доиндустриальный религиозный язык и выставить себя «защитниками веры», «иисусовой конницей».

Но враги цивилизации исчерпали возможности СТАРОГО ЯЗЫКА в логомахии.

Реализм[1] (в отличие от номинализма[2]) утверждает, что смыслы важнее терминов, а общее – важнее конкретного.

Мир устал от лицемеров, поставивших его на грань уничтожения, в мире крепнет и множится запрос на подлинность – реакция на западное «общество спектакля», превратившего всю жизнь в показуху и очковтирательство, в фальшивую постановку.

Реализм ещё в средневековье поставил проблему отличия подлинного от формального. Мы христиане по духу, или только по имени? Мы действительно верим – или только имитируем веру? Мы реально служим – или изображаем служение? Мы – искренние люди, делающие то, что говорим, или же мы лицемеры, делающие противоположное собственным проповедям?

В своё время именно лицемерие казённых церквей (несоответствие теории практике) создало антицерковный социализм, у которого не хватило ума для понимания своей преемственности, для понимания происхождения ценностей в своей голове.

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Чего не хватило коммунистам? Той самой диалектики, которую они номинальновоспевали и обожествляли! Если бы они действительно были бы диалектиками, то сказали бы примерно так:

-Какого Бога нет? Того Бога, которого проповедуют помещики и капиталисты – нет. Он – обман и проповедуется ради обмана. В то же время мы не может отрицать Бога, породившего высшие достижения человеческой культуры, не можем сводить все подвиги человеческого духа к глупости и безумию. Для нас существует Бог, как таинство высшего…

Это и есть диалектика, которой не бывает без закона отрицания отрицания. Диалектически, отрицая Бога (помещиков и капиталистов) мы отрицаем и собственное отрицание, возвращая мысль к подлинному (таинственному и неведомому) высшему началу Бога. Но коммунисты с законом отрицания отрицания не справились.

Они поступили как самые замшелые метафизики, расщепив вечное движение и вечную неоднозначность на два неподвижных и однозначных (в сущности, мёртвых) утверждения: «Бога нет» или «Бог есть». То есть они не стали отрицать на новом витке собственное предыдущее отрицание – что и предопределило крах советского проекта: что мертво, у того нет будущего.

Между тем, именно в каноническом Православии заложена подлинная диалектика идеи Бога. Суть её в том, что Бог есть, но непознаваем. Действительно (тут коммунисты правы) – того «бога» (или богов), которых пытается отразить наше ограниченное сознание – нет. Бог всегда остаётся тайной за пределами познания, понятного человеку Бога не существует[3].



Но ведь это никогда и не отрицалось каноническим Православием! В каждой православной церкви 9 песнь каноническая песнь ирмоса подчёркивает: «Бога человеком невозможно видети, на Негоже не смеют чини Ангельстии взирати».

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Неумение быть диалектиками не позволило коммунистам разделить материализм на достаточно очевидные направления, в корне противоречащие друг другу. Это вещизм и объективизм. Не отделив вещизм от объективизма о материализме бессмысленно говорить.

Вещизм предполагает, что существуют только вещи, и, следовательно, единственная истина жизни – в обладании вещами, в обогащении, в алчном собственничестве. Отсюда вытекает и неразборчивость в средствах, приводящая вещиста к социал-дарвинизму: раз есть только вещи, то неважно, каким путём я ими завладел, главное – что завладел.

Объективизм, напротив, предполагает, что в мире существует объективная истина (коммунисты назвали её «материей»), которая независима от нашего индивидуализма, от субъективного взгляда на вещи. Мы можем её признавать – или отрицать, она от этого никуда не исчезнет, как, впрочем, и не появится из ниоткуда.



Из объективизма следуют совсем иные выводы: истина не связана с нашими похотями и вожделениями, мир существует объективно, он вечен (не с нами появился, и не с нами исчезнет), един.

Конечно, материализм-вещизм и материализм-объективизм совершенно разные учения. Их смешение и неразличение – величайшая мировоззренческая ошибка исторического коммунизма, во многом (если не во всём) предопределившая его исторический крах.

Одно дело, если мы признаём вещь и только вещь, а единственным благом считаем обладание вещью. Совсем другое, если мы признаём объективную истину, независимую от нашего мнения, единство мироздания и его вечность, противостоящую нашей личной сиюминутности…

Материализм как вещизм – это зоологическое зверство и фашизм худших толков. Материализм как объективизм – совершенно иное, он означает сознание, взыскующее объективной истины, трепетное к доказательствам, нетерпимое к голословию.

Если слить два направления (вещизм и объективизм) в одно – то получится чудовищный в своих противоречиях бред. Именно такой результат и получила раздираемая изнутри советская идеология, определявшая советское школьное образование.

Если вы хотите быть диалектиком, то нужно понимать, что диалектик никогда и ничего не утверждает окончательно и однозначно: отрицание отрицается. В этом смысле каноническое Православие (с его совершенно-атеистической книгой Экклезиаста в Библии) гораздо более диалектично, чем советский марксизм-ленинизм.

Примитивнейшее утверждение воинствующих безбожников (как, впрочем, и фанатиков-сектантов, думающих, что они Бога за бороду поймали) – отрицает всякую диалектику на корню. Это законченное в своей метафизичности утверждение, которое безнадёжно исчерпывается вместе с кругом знаний своей эпохи. Исчерпавшись – превращается в мертвечину, как советская идеология в 1985 году…

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Истина же в том, что в каждой из наук религия присутствует, как мотивационная часть к изучению данной науки. Таким образом, религия (и её догмы) оказывается началом любой науки, подобно тому, как аксиомы отказываются началом всех теорем.

Зачем человеку глубоко погружаться в изучение того или иного общего и в то же времяузкого вопроса? Зачем ему тратить на теоретические знания своё время, силы, свою физическую и психическую энергию? Современные преподаватели в ужасе от студентов-атеистов, и неспроста: ведь этих студентов не интересует ничего, кроме того, что может быть немедленно и с выгодой монетизировано!

Психология «вечно живущих» в корне отлична от психологии «кратко живущих». Последние не могут позволить себе роскоши тратить считанные годы жизни на «кашу с гвоздями» в виде, например, теоретической физики или фундаментальной медицины.



Им нужно зарабатывать как можно больше, и как можно скорее. Ведь их Вселенная возникла вместе с ними, и исчезнет вместе с ними. Никаких объективных сторон у их вселенной нет – только те, которые связаны с личной выгодой «кратко живущего» локалиста…

Так и получается, что наука, отрицая религию (как пространство общих смыслов и вечных ценностей) – в итоге отрицает саму себя. Она оказывается немотивированной к изучению. Нельзя увидеть смысла в отдельно взятой науке, если не видишь смысла жизни в целом. Ведь научная классификация взята из монашеских трудов, и построена на средневековой иерархии главенств.

Поскольку нельзя познать всё, наука отделяет главное от второстепенного, а такая иерархия смыслов неизбежно упирается в Абсолют, наиболее главное из всего, в идею Бога.

Уберите это – и отделение главного от второстепенного в мире, где «всё относительно», а Абсолюта нет (вопреки закону формирования онтологических пар[4]) станет невозможным. Если всё случайно, то и главное определяется произволом, и второстепенное отодвигается таким же субъективным произволом.

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Логомахия социализма и религии, война слов и языков, терминов и обозначений – скрыла в ХХ веке ЕДИНСТВО ОБЩЕГО СМЫСЛА ЖИЗНИ, заложенного как в социализме, так и в религиозности.

Трагедия разделения, возникшая между социализмом и религией из-за недопонимания, «трудностей перевода» языков разных эпох – дала шанс Зверю.

Зверь, преследуя свои зоологические, шкурные интересы, начал использовать традиционный язык против языка модерна и наоборот. Люди, ставящие общественное благо выше личного комфорта (как и положено любому цивилизованному человеку) оказались разделены именно логомахией!

Приведу хрестоматийный, всем надоевший пример: когда кошка поджимает хвост от удовольствия, то собаке это кажется жестом страха и агрессии. Наоборот, виляние хвостом, у собаки жест дружелюбия, у кошачьих – жест ярости и злобы. В итоге кошка с собакой не ладят: собака шлёт сигнал дружелюбия, кошка понимает это как объявление войны, и наоборот…

У религии с социализмом получилось классическая ситуация кошки с собакой. Сигналы, посылаемые друг другу, воспринимались искажённо, на радость врагу рода человеческого… В итоге стали возможны Франко или Пиночет, которых не могло бы быть, если бы старый и новый языки цивилизации верно понимали бы друг друга.

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Современное антицивилизационное зверство освободилось от всех религиозных облачений. Оно предстаёт в виде либерального глобализма в качестве откровенной и неприкрытой религии Зверя, что даёт шанс верующим и социалистам, наконец, понять друг друга и прекратить нелепую вражду.

Либеральный глобализм проповедует ликвидацию мира и человечества во имя выгоды индивида, особи, звериный эгоизм, уже не пытающийся прятаться под масками «общественного блага». Никакого общего блага для оскотинившегося современного либерала уже нет, а есть только его личный доход, его персональная маржа.

Если гитлеровский фашизм заигрывал с римской курией, с православными власовцами в РПЦ, то современный украинский фашизм никак не совместим ни с католичеством, ни с Православием. Верующих он способен воспринимать только как «полезных идиотов», глумясь над ними самым чудовищным вероисповедным кровосмесительством[5].

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Вопрос поставлен ребром, и поставлен так: Вы (вот лично Вы, читатель) – хотите, чтобы осталось человечество? С его преемственностью, культурой, знаниями, переходящей эстафетой цивилизации?

Или же вы хотите личной, шкурной, неприкрыто-эгоистичной, воровской наживы – после которой не останется вообще ничего (после нас – хоть потоп)?

Судьбы мира попали в руки тэтчер[6] и рейганов[7], ельциных и порошенок – то есть людей, для которых вообще нет ничего святого. Они живут для себя и дальше своей биологической кончины не заглядывают (что и объясняет всё чудовищное, много лет творящееся вокруг нас: циники, не считаясь с социальной ценой, выдавливают личную прибыль из распада цивилизации, как масло из подсолнечника).

Нам не о чем говорить – если вы (как Ельцин, Веллингтон и Фукуяма) не хотите продолжения человеческой истории. В таком случае Вы (читатель) дожмёте всё, что можно дожать, видя в планете и человечестве лишь расходный материал, к тому же скоропортящийся (жизнь коротка, нужно успеть до смерти ограбить и обмануть всех).

Если же вы видите какое-то будущее для человечества в целом (а не только на краткую перспективу для себя, любимого) – тогда вам придётся признать, что кровавую клоунаду рыночного либерализма пора сворачивать. Иначе мы оставим потомкам мёртвую отравленную пустыню; впрочем, у западных «чайлдфри»[8] и потомков-то никаких не предусмотрено…

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В XXI веке логомахия закончена: предельный (и запредельный) потреблядский эгоизм скинул все маски и предстал в своём зверином обличье, отрицая как аграрный, так и индустриальный языки цивилизации (соотвественно – религию и социализм).

Смысл либерального глобализма прост и трогателен в своей откровенности: дожрать планету, дожевать историю и сгинуть вместе со всем человеческим в никуда навсегда. Этой позиции конченной либеральной потребляди чужды как религиозные табу, так и пафос социалистических учений.

Наше будущее (как человечества) напрямую зависит от нашей способности сопротивляться натиску рыночного либерализма. Не проявим такой способности – нет у нас и никакого будущего.

Либерализм, как и всякая иная форма зла, побеждая – пожирает самоё себя.

[1] Реализм — философия, утверждавшая, что общие понятия («универсалии») имеют реальное и объективное существование и предшествуют существованию единичных вещей. [2] НОМИНАЛИЗМ (от лат. nomen — имя, название) — философское учение, отрицающее существование всего общего, всякого обобщения, универсалий (общих понятий). Утверждало, что универсалии (такие, как человечество, Родина, народ, справедливость, истина и др.) существуют не в действительности, а являются ошибками мышления, химерами сознания. [3] Наиболее яркое опровержение антирелигиозных доктрин связано с именем великого французского физика-теоретика Бернара д'Эспаньята, известного работами о природе реальности. Ученый в своих трудах подробно изучает точки соприкосновения классической и квантовой моделей мира и объясняет несоответствия дуальной системы мироустройства. Главная философская доктрина ученого заключается в концепции «гиперкосмического бога» — незримого царства вне пространства и времени, которое, несмотря на свою нематериальность, может быть постигнуто человеческим разумом. При этом познание не может быть абсолютным, и за пределами научных горизонтов всегда будет оставаться «завуалированный мир». Термином «гиперкосмический бог» д'Эспаньят объясняет важнейшие процессы квантовой физики, которые не могут быть описаны категориями науки. По философской теории французского физика присутствие этого Начала (или, как его еще называют, Независимой Реальности) будет вечным, как бы близко человек не подбирался к разгадкам мироздания. Аналогично мнение о свидетельстве квантовой физики и Фримена Дайсона (Freeman Dyson), который заслужил мировую славу в научном мире своими грандиозными профессиональными достижениями. Дайсону принадлежит знаменитая фраза: «Бог — это разум, переросший границы нашего понимания». И это не просто звонкий афоризм или красивая фраза. За ней скрывается основная проблематика взаимоотношений науки и религии, т.е. взаимоотношений потенциально познаваемого в мире и принципиально непознаваемого, принципиально, несмотря ни на какие ухищрения, непостижимого в том же самом мире. [4] Закон онтологических пар гласит, что никакое явление не может существовать без своей противоположности. Например, если нет «низа», то не может быть и «верха», если нет «тяжёлого», то не может быть и «лёгкого» и т.п. Соответственно (об этом писали все диалектики, цитирую А.Ф. Лосева) – если есть относительное, то должно быть и Абсолютное, иначе существование относительного невозможно: относительно чего оно относительно? [5] Выбить «украинскую автокефалию» по капризу политической партии, под давлением американских сатанистов – это гораздо хуже, чем безбожие большевиков, это глумление над верой (признание её ничтожества и конъюнктурности на предельном, высшем уровне). [6]М.Тэтчер в 1991 году (речь в Хьюстоне): «Советский Союз — это страна, представлявшая серьезную угрозу для западного мира. Я говорю не о военной угрозе. Её в сущности не было. Наши страны достаточно хорошо вооружены, в том числе ядерным оружием. Я имею в виду угрозу экономическую. Благодаря плановой политике и своеобразному сочетанию моральных и материальных стимулов, Советскому Союзу удалось достигнуть высоких экономических показателей. Процент прироста валового национального продукта у него был примерно в два раза выше, чем в наших странах. Если при этом учесть огромные природные ресурсы СССР, то при рациональном ведении хозяйства у Советского Союза были вполне реальные возможности вытеснить нас с мировых рынков. Поэтому мы всегда предпринимали действия, направленные на ослабление экономики Советского Союза и создание у него внутренних трудностей». [7] К концу жизни Р. Рейгана, профессионального актёра, стало известно, что он озвучивал с эмоциями идеи, смысла и значения которых вообще не понимал: ему давали готовый текст, он заучивал его и потом, используя навыки актёра, эмоционально «играл» по сценарию, как привык на съёмочной площадке… [8] Чайлдфри (англ. childfree — свободный от детей; англ. childless by choice, voluntary childless — добровольно бездетный) — субкультура и идеология, характеризующаяся сознательным нежеланием иметь детей. Речь не идёт о людях, которые откладывают рождение детей на более поздний срок или не имеют твёрдой позиции в данном вопросе.



Бесплодные могут быть или не быть чайлдфри, так как, с одной стороны, врождённое или приобретённое в результате заболеваний, травм и т. п. бесплодие не является сознательным выбором, а чайлдфри добровольно идут на стерилизацию. Мир и вселенная для них заканчивается вместе с ними…

А. Берберов