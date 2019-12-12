Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 12 декабря 2019

Воздействие на политическую обстановку в Сирии пытаются оказать многие страны. Одни делают это с позиции силы, другие — с помощью переговоров. Но иногда эти оба способа не подходят и тогда на помощь приходит так называемая «мягкая сила», которая напрямую или косвенно влияет на политику и деловые связи страны.

На данный момент одним из проблемных вопросов остается часть Сирии, которая находится под контролем курдов. Этот регион негласно имеет название Рожава или Сирийский Курдистан. Лидером сирийских курдов является Мазлум Абди, главарь «Сирийских демократических сил».

По соглашению между Россией и Турцией, совместный патруль проводит патрулирование оговоренной зоны вдоль сирийско-турецкой границы, что положительно сказалось на стабилизации обстановки во всей Рожаве.

Однако не всем интересна стабильность в регионе, в связи с чем разрабатываются новые способы, как можно повлиять на ситуацию, например, с позиции «мягкой силы», а если быть более конкретным, то через режиссера и глобалиста Бернара Леви.

Именно Бернар Леви стал резко переживать за сирийских курдов, из-за чего сам встретился с командующим СДС Мазлумом Абди и выразил свое сочувствие, а также готовность совместно работать лично. Но все не так просто, как кажется на первый взгляд.

Бернар Леви является активистом по всем вопросам, которые интересны Западу.

►В 2008 году он лично вел репортажи с президентом Грузии Саакашвили и убеждал Европу, что нападение произошло со стороны России.

►В 2011 году переключился на Ливию и был инициатором вторжения в эту страну вместе с Николя Саркози.

►В 2013 году был уже замечен в Сирии с фильмом «Спасите Сирию!», который и фильмом тяжело назвать, скорее пропаганда против действующего президента Башара Асада.

►В 2014 на «Евромайдане» выступал с речью «Мы все — украинцы», которую тоже подхватили западные СМИ, а год спустя стал учредителем Агентства модернизации Украины.

Список можно продолжать долго, и везде исход будет один и тот же — ярая пропаганда Запада.

«Глобалист и режиссёр Бернар Леви очень переживает за сирийских курдов. Говорит, что выход США из Сирии означает катастрофу для них и что сдавать курдов Эрдогану нельзя. Все так, но ещё проблема в том, что все, кого поддерживал Леви, погружались в кровь и ад. Гламурный вестник апокалипсиса», — так прокомментировал ситуацию одесский политолог Игорь Дмитриев, автор Telegram-канала «Русский ориенталист».

Возвращаясь к теме курдов, становится понятна встреча еврейского режиссера с лидером «Сирийских демократических сил». США в ближайшей перспективе будут использовать его в качестве пропагандистского оружия. Влияние России стало напрягать американцев, ведь благодаря Вооружённым силам РФ удалось остановить кровопролитную операцию «Источник мира» и ослабить террористические группировки на территории Рожавы.

Подводя итог, стоит отметить, что США стали действовать не с точки зрения физической силы и военной мощи, а при помощи информационного воздействия мастера слова и одного из главных пропагандистов Запада Бернара Леви, основной задачей которого является донести необходимость нахождения США в Сирии.

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