Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 12 декабря 2019
- 10:15 В Сирии при обстреле опять погибли гражданские.
- 06:08 В Сирию прибыл «вестник апокалипсиса»: все посещённые им места погружались в кровь и ад (ФОТО).
- 04:21 Листовки в поддержку курдов в Екатеринбурге.
- 00:14 “Опасные секреты” Кэтрин Ган.
В Сирии при обстреле опять погибли гражданские
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
В Сирию прибыл «вестник апокалипсиса»: все посещённые им места погружались в кровь и ад (ФОТО)
Воздействие на политическую обстановку в Сирии пытаются оказать многие страны. Одни делают это с позиции силы, другие — с помощью переговоров. Но иногда эти оба способа не подходят и тогда на помощь приходит так называемая «мягкая сила», которая напрямую или косвенно влияет на политику и деловые связи страны.
На данный момент одним из проблемных вопросов остается часть Сирии, которая находится под контролем курдов. Этот регион негласно имеет название Рожава или Сирийский Курдистан. Лидером сирийских курдов является Мазлум Абди, главарь «Сирийских демократических сил».
По соглашению между Россией и Турцией, совместный патруль проводит патрулирование оговоренной зоны вдоль сирийско-турецкой границы, что положительно сказалось на стабилизации обстановки во всей Рожаве.
Однако не всем интересна стабильность в регионе, в связи с чем разрабатываются новые способы, как можно повлиять на ситуацию, например, с позиции «мягкой силы», а если быть более конкретным, то через режиссера и глобалиста Бернара Леви.
Именно Бернар Леви стал резко переживать за сирийских курдов, из-за чего сам встретился с командующим СДС Мазлумом Абди и выразил свое сочувствие, а также готовность совместно работать лично. Но все не так просто, как кажется на первый взгляд.
Бернар Леви является активистом по всем вопросам, которые интересны Западу.
►В 2008 году он лично вел репортажи с президентом Грузии Саакашвили и убеждал Европу, что нападение произошло со стороны России.
►В 2011 году переключился на Ливию и был инициатором вторжения в эту страну вместе с Николя Саркози.
►В 2013 году был уже замечен в Сирии с фильмом «Спасите Сирию!», который и фильмом тяжело назвать, скорее пропаганда против действующего президента Башара Асада.
►В 2014 на «Евромайдане» выступал с речью «Мы все — украинцы», которую тоже подхватили западные СМИ, а год спустя стал учредителем Агентства модернизации Украины.
Список можно продолжать долго, и везде исход будет один и тот же — ярая пропаганда Запада.
«Глобалист и режиссёр Бернар Леви очень переживает за сирийских курдов. Говорит, что выход США из Сирии означает катастрофу для них и что сдавать курдов Эрдогану нельзя. Все так, но ещё проблема в том, что все, кого поддерживал Леви, погружались в кровь и ад. Гламурный вестник апокалипсиса», — так прокомментировал ситуацию одесский политолог Игорь Дмитриев, автор Telegram-канала «Русский ориенталист».
Возвращаясь к теме курдов, становится понятна встреча еврейского режиссера с лидером «Сирийских демократических сил». США в ближайшей перспективе будут использовать его в качестве пропагандистского оружия. Влияние России стало напрягать американцев, ведь благодаря Вооружённым силам РФ удалось остановить кровопролитную операцию «Источник мира» и ослабить террористические группировки на территории Рожавы.
Подводя итог, стоит отметить, что США стали действовать не с точки зрения физической силы и военной мощи, а при помощи информационного воздействия мастера слова и одного из главных пропагандистов Запада Бернара Леви, основной задачей которого является донести необходимость нахождения США в Сирии.
Читайте также: «Небывалые подвижки»: как Запад пытается скрыть правду об уничтожении «Боинга» МН17 на Донбассе
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Листовки в поддержку курдов в Екатеринбурге
Читатель из Екатеринбурга прислал фото листовок в поддержку курдов повешенных рядом с консульством США в Екатеринбурге.
США данный перфоманс вряд ли оценят, так как по словам Трампа, США в Сирии теперь интересует только нефть.
Российская политика также достаточно ясна – курды должны договориться с Асадом, который очевидно слишком многого им теперь не предложит.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
“Опасные секреты” Кэтрин Ган
Глянул фильм "Опасные секреты" посвященный фальсификации данных, опираясь на которые США и Британия развязали агрессию против Ирака в 2003.
Фильм основан на реальных событий и вращается вокруг истории Кэтрин Ган, которая занималась переводами с китайского в центре правительственной связи.
История там не слишком закрученная – гражданке Ган во время работы попадается на глаза документ от сотрудника АНБ, в котором говорилось о необходимости установления слежки за представителями ООН, чтобы оказать давление на них и получить нужный итог голосования в СБ ООН, который обеспечил для агрессии США моральное прикрытие.
Переводчица осознала, что с помощью подобных действий страну втягивают в кровавый блудняк и слила документ в прессу. Это в числе прочего привело к тому, что США так и не получили одобрение на вторжение в Ирак и начали агрессию даже без формального одобрения ООН, что имело серьезные последствия в дальнейшем, когда стало ясно, что война затягивается и ее последствия будут не теми, на которые рассчитывали в Вашингтоне.
Самый забавный момент фильма, это когда героиня смотрит телевизор, а там уже бомбят Багдад и она такая говорит: "Как же так, мы же рассказали правду, а война все равно началась".
Возможно в начале нулевых это звучало бы более серьезно, но после того трэша, что мы видели за последние 10 лет на Ближнем Востоке, когда правдоподобностью чего-либо уже совсем перестали утруждаться, такие восклицания кроме смеха ничего не вызывают. А как вы хотели, думали "смелые журналисты расскажут правду и остановят войну"? Ага, щаз. Сейчас вот вообще часть западных альтернативных медиа вовсю осуждают политику США и Британии на Ближнем Востоке с поддержкой терроризма, фейковыми хим.атаками и прочим, "А Васька слушает, да ест".
В начале Кэтрин Ган хотели посадить за разглашение государственной тайны, но так как дело затянулось, ОМП Саддама Хуссейна не нашли, а война все более начинала походить на Гримпенскую трясину, дело было прекращено, так как его публичное продолжение грозило вываливанием в прессу еще большего кол-ва грязного белья правительства Тони Блэра и британских спецслужб. В отличие от Брэдли Мэннинга, Кэтрин Ган удалось выйти сухой из воды. Фактически, чудом уцелела. В иной ситуации получила бы 20-25 лет.
Не отрицая безусловную личную смелость Кэтрин Ган, которая пошла против системы и выступила против развязывания преступной агрессии, у всей истории есть существенная незавершенность, так как по большому счету никто из ответственных за развязывание преступной войны не понес уголовной ответственности и не попал в тюрьму, хотя преступления Буша и Блэра принципиально ничем не отличаются от преступлений тех, кого судили и казнили в Нюрнберге за развязывание агрессивных войн. И никакие честные журналисты и тем более "свободная пресса" с этим ничего не могли поделать тогда и тем более ничего поделать сейчас, когда все это вранье и манипуляция массовым сознанием повторяются из раза в раз в еще большем масштабе. Ну а что бывает с особо опасными для Deep State правдорубами, отлично показано на примере Ассанжа, которого упрятали в тюрьму по фейковым обвинениям (купив его жизнь у другого государства за деньги МВФ) или Сноудена, которых до сих пор вынужден скрываться от США, потому что в отличие от Кэтрин Ган, которую чуток потрепали и выпустили из жерновов системы, Сноудена прощать никто не собирается.
Ну а фильм неплохой. Камерный, разговорный, политически актуальный, но многого не ждите – это скорее рефлексия той части западного общества, которая устала от бесконечного правительственного вранья и оправдываемых с его помощью агрессий и военных преступлений. Ну а Ирак был уже достаточно давно, так что в порядком дозволенной фронды, можно покритиковать давно ушедшего премьер-министра, который фактически не понес за свои преступления никакой ответственности. Многого требовать тут вряд ли возможно, у творцов в этом отношении есть свои красные флажки, за которые заходить не следует.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com