Главная » Видео, Мировоззрение, Психология

Работа с информацией. Техники повышения осознанности. Александр Жарков. Часть 2

14:14. 12 декабря 2019 96 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В эфире поднимаются темы, раскрывающие понятие вибрации человека и как они связаны с информацией и осознанностью, как лучше реализовать себя в своей жизни.

Автор-сказитель – Александр Жарков
Часть 1 – https://youtu.be/PvKexyuFTSU

- Что такое вибрации человека и к чему приводит их повышение.
- Эффективные техники повышения вибраций, доступные каждому. Техники повышения осознанности.
- Как управлять событиями и моделировать их в позитивную сторону через повышение вибраций.
- Как формировать рабочий день эффективно.
- Как постоянно высыпаться.
- Как обучаться и успевать заниматься работой и домашними делами.
- Как восстанавливать энергетику в течение дня.
- Как повысить уровень сознания

Если эта тема важная – расскажите о ней друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
—————————————-
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.

#НародноеСлавянскоеРадио #СлавянскоеРадио #Сознание #АлександрЖарков #ЕвгенийРоденко #ВибрацииЧеловека #Эзотерика #Счастье #Энергия #Медитация #Духовность #Саморазвитие #ДуховноеРазвитие #Любовь #Гармония #ВысокиеВибрации #Дух #Душа #Свет #Аура #ВибрацииЧеловекаВидео

#народное #славянское #радио #сознание #эзотерика #счастье #энергия #медитация #духовность #саморазвитие #духовное #развитие #любовь #гармония #дух #душа #свет #аура #видео #александр #жарков #евгений #роденко #вибрации #человека #высокие

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_4iJlQOmhIQ

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Работа с информацией. Техники повышения осознанности. Александр Жарков. Часть 1
... они связаны с информацией и осознанностью, как лучше реализовать...приводит их повышение.- Эффективные техники повышения вибраций, доступные каждому. Техники повышения осознанности.- Как ...обучаться и успевать заниматься работой и домашними делами.- Как...
Работа с информацией. Техники повышения осознанности. Александр Жарков. Часть 2
... они связаны с информацией и осознанностью, как лучше реализовать...приводит их повышение.- Эффективные техники повышения вибраций, доступные каждому. Техники повышения осознанности.- Как ...обучаться и успевать заниматься работой и домашними делами.- Как...
Амосов Н.М. Здоровье и счастье ребенка
.... Конечной целью работы являлось повышение активности воспитания. ..., а, следовательно, и осознание их. Совершенствуются «убеждения» ... порождает жадность к информации. Есть оптимальное соотношение...означает выбор приемов «техники дисциплины» применительно к...
Центральное разведывательное управление
...имеющихся.Важной частью работы совета является повышение квалификации разведывательных кадров.... хранения и поиска информации,• отдел компьютерной техники,• отдел связи,• медицинский...проявления выдающегося героизма при осознании существующих опасностей и ...
НЛО: Зачем инопланетяне контролируют Землю?
...Технике-молодежи», и вот я заинтересовался этим, пошла информация... на всех уровнях осознания. Растворение в информации. Итак, я...многие домашние животные действительно повышенно чувствительны к энергии –...других пространств, которые работают здесь вместе с […]....
Повышение уровня сознания. Насколько это важно?
... техники, сам человек не претерпел никаких существенных изменений. Наш мозг работает... проснуться необходимо достичь четкого осознания себя в настоящем моменте ...бесконечного потока информации, повседневных мыслей и забот. Поэтому значимость повышения уровня ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)