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Работа с информацией. Техники повышения осознанности. Александр Жарков. Часть 1

14:14. 12 декабря 2019 122 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

В эфире поднимаются темы, раскрывающие понятие вибрации человека и как они связаны с информацией и осознанностью, как лучше реализовать себя в своей жизни.

Автор-сказитель – Александр Жарков
Часть 2 – https://youtu.be/_4iJlQOmhIQ

- Что такое вибрации человека и к чему приводит их повышение.
- Эффективные техники повышения вибраций, доступные каждому. Техники повышения осознанности.
- Как управлять событиями и моделировать их в позитивную сторону через повышение вибраций.
- Как формировать рабочий день эффективно.
- Как постоянно высыпаться.
- Как обучаться и успевать заниматься работой и домашними делами.
- Как восстанавливать энергетику в течение дня.
- Как повысить уровень сознания

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PvKexyuFTSU

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