Работа с информацией. Техники повышения осознанности. Александр Жарков. Часть 1

В эфире поднимаются темы, раскрывающие понятие вибрации человека и как они связаны с информацией и осознанностью, как лучше реализовать себя в своей жизни.



Автор-сказитель – Александр Жарков

Часть 2 – https://youtu.be/_4iJlQOmhIQ



- Что такое вибрации человека и к чему приводит их повышение.

- Эффективные техники повышения вибраций, доступные каждому. Техники повышения осознанности.

- Как управлять событиями и моделировать их в позитивную сторону через повышение вибраций.

- Как формировать рабочий день эффективно.

- Как постоянно высыпаться.

- Как обучаться и успевать заниматься работой и домашними делами.

- Как восстанавливать энергетику в течение дня.

- Как повысить уровень сознания



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PvKexyuFTSU