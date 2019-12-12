Работа с информацией. Техники повышения осознанности. Александр Жарков. Часть 1
В эфире поднимаются темы, раскрывающие понятие вибрации человека и как они связаны с информацией и осознанностью, как лучше реализовать себя в своей жизни.
Автор-сказитель – Александр Жарков
Часть 2 – https://youtu.be/_4iJlQOmhIQ
- Что такое вибрации человека и к чему приводит их повышение.
- Эффективные техники повышения вибраций, доступные каждому. Техники повышения осознанности.
- Как управлять событиями и моделировать их в позитивную сторону через повышение вибраций.
- Как формировать рабочий день эффективно.
- Как постоянно высыпаться.
- Как обучаться и успевать заниматься работой и домашними делами.
- Как восстанавливать энергетику в течение дня.
- Как повысить уровень сознания
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