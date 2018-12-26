Центральное разведывательное управление





Для этого, собственно, его и создал в свое время президент Трумэн. Директор ЦРУ подчиняется непосредственно президенту США, по своей должности он одновременно занимает пост директора центральной разведки и в этом качестве фактически является оперативным руководителем Разведывательного сообщества.



Однако и само по себе ЦРУ представляет собой мощнейшую организацию, занимающуюся сбором и обработкой разведывательных данных, вербовкой агентуры и управляющую всеми тайными операциями США за рубежом.

«Дорогой Джордж!



Я хочу присоединиться к мужчинам и женщинам из Разведывательного сообщества – и ко всем американцам – в приветствии Вам, поскольку наша нация решила переименовать комплекс Центрального разведывательного управления в «Центр разведки имени Джорджа Буша».



Когда Вы вступили в должность директора центральной разведки в январе 1976 года, нация только что пережила один из наиболее бурных периодов своей истории. Многие американцы потеряли веру в правительство. Многие спрашивали, должно ли ЦРУ дальше существовать.



Как директор, Вы сделали многое. Вы восстановили мораль и дисциплину в Управлении, при этом публично подчеркивая важность разведки для национальной безопасности. Вы также восстановили доверие Америки к ЦРУ и к остальной части Разведывательного сообщества.



Конечно, сегодня мы чествуем Вас не только как бывшего директора: за время Вашей жизни, отданное служению Америке, Вы служили ей не только как глава Разведывательного сообщества, но также и как Президент, как главный пользователь разведки. Как Президент, Вы стояли за американское лидерство во всем мире – лидерство во имя свободы и демократии, мира и процветания.



Как Вы знаете, будучи президентом, я неоднократно обращался к Вам за Вашими мудрыми советами, которые были для меня чрезвычайно полезными. И меня хорошо обслуживали талантливые и компетентные сотрудники и сотрудницы организаций, входящих в состав Разведывательного сообщества, для сохранения и усиления которого Вы сделали так много.







От имени всех американцев я хочу поблагодарить Вас за Ваши патриотизм и лидерство, и я хочу передать Вам самые теплые поздравления относительно получения этой дани признательности.



Искренне Ваш,Билл Клинтон».



«И познаете истину, и истина сделает вас свободными»



(Евангелие от Иоанна. 8, 32).

«Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными».

Награды ЦРУ

В ЦРУ имеется своя система ведомственных наград:



• Медаль «За доблестную службу в разведке» (Distinguished Career Intelligence Medal)



Присваивается за службу в условиях повышающегося уровня ответственности или нарастания стратегического столкновения и достигнутые при этом исключительные успехи.



• Крест «За заслуги в разведке» (Distinguished Intelligence Cross)



За добровольное проявление или проявления выдающегося героизма при осознании существующих опасностей и продемонстрированные при этом силу духа и образцовую смелость.



• Медаль «За заслуги в разведке» (Distinguished Intelligence Medal)



За отличное несение службы или за выдающиеся успехи при выполнении служебных обязанностей.



• Звезда разведчика (Intelligence Star)



За добровольное проявление или проявления смелости, совершенное в условиях риска для жизни, или за выдающиеся успехи, или за отличное несение службы в условиях серьезного риска.



Разведывательная медаль доблести (Intelligence Medal of Merit)



За особенно достойное несение службы, или за поступок или достижение, заметно превосходящие обычные обязанности.



• Медаль «За службу в разведке» (Career Intelligence Medal)



За несение службы, сопровождавшееся выдающимся достижением.



• Благодарственная медаль «За службу в разведке» (Intelligence Commendation Medal)



За особенно похвальное несение службы, или за поступок или достижение, значительно превосходящие обычные обязанности, которые имели результатом важный вклад в миссию ЦРУ.



• Знак «За исключительную службу» (Exceptional Service Medallion)



За увечье или смерть в результате службы в условиях повышенного риска.



Кроме того, уходящим в отставку ветеранам ЦРУ вручаются следующие почетные знаки:



· отслужившим 35 лет и более – Золотой жетон (Gold Retirement Medallion);



· отслужившим 25 лет и более – Серебряный жетон (Silver Retirement Medallion);



· отслужившим 15 лет и более – Бронзовый жетон (Bronze Retirement Medallion).

В отличие от АНБ, стремящегося к максимальной скрытности и болезненно реагирующего на любые публикации о себе, руководство ЦРУ, напротив, придает большое значение информированию общественности о своей деятельности, полагая, что разумная доля гласности способствует повышению авторитета родной спецслужбы в глазах американских обывателей. Благодаря этой «открытости» структура ЦРУ известна более-менее подробно.Как уже было сказано, в отличие от руководителей других американских спецслужб, директор ЦРУ непосредственно подчиняется президенту США и одновременно является директором центральной разведки, т. е. возглавляет Разведывательное сообщество США и занимается координацией разведывательной деятельности входящих в него ведомств.Как известно, непосредственная предшественница ЦРУ – созданная в январе 1946 года Группа центральной разведки (ГЦР) – носила в значительной степени военизированный характер, а все ее руководители были представителями вооруженных сил. Военными были и два первых директора ЦРУ.Это объяснялось спецификой момента, так как большинство из подразделений американской разведки, деятельность которых была призвана координировать новая структура, относились к военным. Первым нарушил эту «традицию» знаменитый Аллен Уэлш Даллес, ставший директором ЦРУ в феврале 1953 года и занимавший этот пост 8 с половиной лет (рекорд, до сих пор не превзойденный никем из его преемников).С тех пор руководителями ЦРУ назначаются, как правило, гражданские лица, хотя изредка на этот пост попадают генералы и адмиралы. В целом же ЦРУ носит штатский характер, и те его сотрудники, которые являются военнослужащими, состоят в кадрах Министерства обороны.В соответствии с Законом о национальной безопасности 1947 года, директор ЦРУ назначается на свою должность президентом США и утверждается Сенатом. В настоящее время этот пост занимает Джордж Тенет (George Tenet).Поскольку директор ЦРУ одновременно возглавляет и центральную разведку, его непосредственные подчиненные разделяются на две категории. Часть из них – высшие руководители ЦРУ, другая часть – руководители структур Разведывательного сообщества, не являющиеся при этом сотрудниками ЦРУ. О последних уже было сказано в главе, посвященной Разведывательному сообществу.Как уже говорилось, особое положение занимает заместитель (фактически, 1-й заместитель) директора ЦРУ, который замещает своего шефа в обеих его ипостасях. Согласно поправке к Закону о национальной безопасности 1947 года, принятой Конгрессом в апреле 1953 года, он, как и директор, назначается на должность президентом США и утверждается Сенатом.1-й заместитель помогает директору руководить ЦРУ и Разведывательным сообществом и замещает его в случае отсутствия, болезни и т. п. В настоящее время эту должность занимает Джон Мак-Лаулин (John McLaughlin)Кроме директора и первого заместителя в руководство ЦРУ входят:Генеральный инспектор. Назначается президентом и утверждается Сенатом. Подчинен только директору и 1-му заместителю директора ЦРУ. Возглавляет отдел генерального инспектора, который занимается проведением дисциплинарных проверок и служебных расследований деятельности подразделений ЦРУ.Отдел генерального инспектора имеет собственный бюджет и автономный (в рамках ЦРУ) кадровый аппарат. В настоящее время генеральным инспектором ЦРУ является Л. Бритт Снайдер (L. Britt Snider).Генеральный советник. В соответствии с поправкой к закону о полномочиях разведки от 1997 года, назначается президентом и утверждается Сенатом. Подчинен только директору и 1-му заместителю директора ЦРУ. Является юридическим советником директора по всем вопросам, касающимся легальной деятельности ЦРУ.Возглавляет отдел генерального советника, сотрудники которого следят за соблюдением работниками управления Конституции и законов, уголовного кодекса, а также действующих правил и инструкций. В настоящее время должность генерального советника занимает Роберт Макнамара (Robert McNamara), а в его отделе работает около 90 юристов.Исполнительный директор. В данное время эту должность занимает А.Б.Кронгард (A.B.Krongard). Назначается директором ЦРУ. Является третьим лицом в иерархии Управления. Осуществляет повседневное руководство деятельностью ЦРУ и возглавляет Исполнительный совет, который состоит из пяти чиновников, отвечающих за следующие вопросы:• финансы,• информационное обеспечение,• служба внутренней безопасности,• человеческие ресурсы,• глобальная поддержка.Таким образом, члены Исполнительного совета, к которым перешли функции ликвидированного в 2001 году административного директората, возглавляют вспомогательные службы, призванные обеспечить оперативные и аналитические подразделения ЦРУ всем необходимым для их многотрудной работы на ниве защиты американской демократии.В оперативном подчинении у исполнительного директора находятся все структуры Центрального разведывательного управления, за исключением подчиненных непосредственно директору ЦРУ.Три заместителя директора, возглавляющие отдельные директораты:• зам. директора по разведке, в настоящее время им является Уинстон Уайли (Winston Wiley);• зам. директора по науке и технике, до последнего времени им была Джоанн Ишэм (Joanne Isham), однако 3 августа 2001 г. ее сменил на этом посту Дональд Керр (Donald Kerr);• зам. директора по операциям, в настоящее время это Джеймс Пэвитт (James Pavitt).Штаб-квартира ЦРУ находится в расположенном недалеко от Вашингтона небольшом городе Лэнгли, штат Вирджиния. 20 октября 1998 г. указом президента Клинтона ей было присвоено наименование «Центр разведки имени Джорджа Буша».26 апреля 1999 г. по этому поводу состоялась торжественная церемония, на которой присутствовали сотрудники ЦРУ, высшие официальные лица американской администрации, бывшие директора и заместители директоров ЦРУ, а также сам виновник торжества – бывший президент США Джордж Буш вместе с женой Барбарой, членами семьи и друзьями.Разумеется, такая высокая честь оказана Джорджу Бушу не столько как бывшему директору ЦРУ, занимавшему этот пост в течение года, сколько как президенту, при котором Соединенные Штаты одержали полную и окончательную победу в «холодной войне». В письме президента Клинтона, зачитанном директором ЦРУ Дж. Тенетом во время выступления на церемонии, об этом было сказано вполне определенно:Что ж, остается только позавидовать американцам – они умеют отдать должное своим бывшим лидерам за их вклад в дело величия и процветания Соединенных Штатов, вместо того, чтобы оплевывать их память в разоблачительном угаре, как это в последние десятилетия принято у нас в стране.Однако вернемся к рассказу о штаб-квартире ЦРУ. Как известно, по сравнению с суровыми порядками СССР (да и нынешней России) американский подход к вопросам секретности выглядит немного легкомысленным. Неудивительно, что у части российских читателей на этот счет сложились ошибочные представления. В частности, о том, будто резиденция ЦРУ в Лэнгли доступна для посторонних посетителей и туда чуть ли не организуются экскурсии для зевак с улицы. На самом деле американская открытость в вопросах секретности имеет свои границы. В частности, в штаб-квартиру ЦРУ могут попасть только те, кому это положено по долгу службы. Тем не менее, открытые американские источники позволяют описать ее достаточно подробно.Прежде всего следует сказать, что комплекс ЦРУ в Лэнгли состоит из двух зданий – старого и нового. Решение о строительстве резиденции ЦРУ в Лэнгли было принято президентом Трумэном, однако практическое воплощение эта затея получила уже в президентство Эйзенхауэра. Здание было спроектировано в середине 1950-х годов нью-йоркской фирмой Гаррисона и Абрамовича, выполнившей до этого проект здания ООН в Нью-Йорке. Первый камень в его основание был заложен 3 ноября 1959 г., а завершено строительство – в ноябре 1963 г. Здание выстроено из бетона и своим видом напоминает университетский кампус. Полезная площадь его помещений – 1.400.000 квадратных футов.Вместе с ним было построено и здание актового зала. Оно представляет собой отдельно стоящее куполообразное строение, соединенное со старым зданием штаб-квартиры подземным коридором. Его аудитория площадью 7000 квадратных футов вмещает 650 человек.Новое здание штаб-квартиры ЦРУ спроектировано в начале 1980-х гг. детройтской архитектурно-инженерной фирмой «Смит, Хинчмэн и Гриллс». Строительство началось в мае 1984 года. Первый камень в основание был заложен 1 ноября 1985 года вице-президентом США Джорджем Бушем. Заселение нового здания началось в июне 1988 года, а к марту 1991 года оно было полностью завершено. Новое здание представляет собой конструкцию из стали и стекла. Оно примыкает к западному фасаду старого здания и состоит из двух шестиэтажных башен, соединенных между собой четырехэтажным внутренним корпусом. Его полезная площадь – 1.100.000 квадратных футов.При подходе к комплексу ЦРУ можно увидеть три монумента. У главного входа в старое здание расположена установленная в 1973 году копия статуи Натана Хэйла, оригинал которой был выполнен знаменитым американским скульптором начала 20-го века Белой Лайоном Прэттом для штата Коннектикут. Натан Хэйл, участник войны за независимость, капитан американской армии, был схвачен и повешен англичанами в 1776 году во время выполнения разведывательного задания.У северо-восточного угла нового здания расположена скульптура «Криптос», выполненная Джеймсом Сэнборном и представляющая собой своеобразную стелу в виде бумажного свитка, на котором высечен шифрованный текст. Наконец, у юго-западного входа в ЦРУ расположена композиция, посвященная падению Берлинской стены, открытая 18 декабря 1992 г. и символизирующая победу США в холодной войне.На стене главного вестибюля старого здания выгравировано изречение из Библии:Следует заметить, что данное высказывание выглядит довольно двусмысленно, особенно если посмотреть контекст, откуда оно взято:Впрочем, по официальной версии, эта цитата «характеризует роль разведки в свободном обществе».В том же вестибюле на одной из стен находится «Книга славы» – мемориальная доска, на которой увековечена память о сотрудниках ЦРУ, погибших при исполнении своих служебных обязанностей: в хронологическом порядке в столбик перечислены их имена, а в память о тех из них, кто до сих пор остается засекреченным (таких больше половины), просто выбиты звездочки. Автором мемориала является скульптор Гарольд Вогель.Не забыты и другие выдающиеся сотрудники Управления. В том же фойе находятся статуя генерал-майора Уильяма Донована, выполненная скульптором Ларри Людтке, и барельеф Аллена Даллеса. Бюст Донована установлен и в актовом зале. Кроме того, в одном из двух коридоров, ведущих из старого здания в новое, вывешены выполненные маслом портреты всех директоров Управления, начиная от возглавлявшего предшественницу ЦРУ УСС Донована и кончая предпоследним директором Джоном Дейчем. Портрет нынешнего директора Джорджа Тенета пока отсутствует.Основную часть структуры ЦРУ составляют три директората.Разведывательный директорат занимается обработкой и анализом полученной из различных источников разведывательной информации и готовит на ее основе сводки для президента, Совета национальной безопасности и Конгресса, а также для членов Разведывательного сообщества США. Иными словами, этот директорат является аналитическим органом ЦРУ. Количество его сотрудников оценивается в 4 тысячи.После ликвидации Варшавского Договора и последовавшего вскоре распада СССР «образ врага» в глазах американских избирателей существенно померк. То есть, конечно же, Россия и без коммунистов остается «источником зла», но «зло» это явно ужалось в размерах и, как следствие, стало менее пугающим. В результате, в США стали раздаваться голоса о необходимости сокращения деятельности спецслужб и, соответственно, их финансирования. И действительно, с 1991 по 1997 год бюджет американского разведсообщества ежегодно уменьшался.В рамках этих веяний в 1994 году тогдашний замдиректора ЦРУ по разведке Дуглас Дж. Мак-Ичин создал комиссию по реорганизации и сокращению своего директората. Комиссия работала три года, после чего в 1997 году коренная реорганизация Разведывательного директората действительно состоялась. Правда, при этом сменился и глава Разведывательного директората – им стал Джон И. Мак-Лаулин. Произошло ли при этом сокращение персонала – неизвестно. Даже если оно и было, то, поскольку бюджет разведсообщества начиная с 1998 года опять стал увеличиваться, в последующие годы эти кадровые потери наверняка были с лихвой компенсированы. Но перестройка структуры разведывательного директората действительно была серьезной. Если до 1997 года в нем имелось пять территориальных отделов, то теперь их стало три: отделы России и Европы были слиты, а отдел Африки и Латинской Америки разделен между двумя другими отделами. В результате в настоящее время в директорате имеются:• отдел России и Европы;• отдел Ближнего Востока, Южной Азии и Африки;• отдел Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки1.Помимо территориальных отделов, в состав Разведывательного директората в настоящее время входят:– Отдел транснациональных проблем. Занимается анализом различных вопросов, выходящих за рамки отдельно взятой страны или региона и относящихся, как правило, к одной из четырех основных групп: оружие, иностранные технологии, экономическая безопасность, общественные конфликты. Среди этих вопросов особо можно выделить следующие.Изучение иностранных вооружений, в особенности ракетных систем, их технических характеристик и влияния, которое окажет их появление на политическую стабильность и положение американских вооруженных сил в соответствующем регионе.Экспертиза иностранных достижений в области информационных технологий и телекоммуникаций с тем, чтобы защитить национальную инфраструктуру США от возможных атак и предотвратить нежелательные технологические сюрпризы.Экспертиза состояния международных энергоресурсов, торговли и финансов, с тем, чтобы помочь официальным лицам США, отвечающим за американскую энергетическую стабильность и безопасность международных финансовых рынков.Оценка ситуации в «горячих точках» планеты: положения с продовольствием, потоков беженцев и т. п., с тем, чтобы можно было планировать последующее вмешательство американских «миротворцев».Экспертиза в области криминальной деятельности, такой, как «отмывание» денег, незаконная торговля оружием, иностранная контрабанда и нарушение санкций.Долгосрочные стратегические оценки региональной военной, экономической и политической динамики и ее воздействия на американские глобальные интересы.– Отдел политической поддержки (создан в 1998 году). Обеспечивает доставку разведсведений высшим должностным лицам США, а также органам, отвечающим за американскую безопасность. Первым из основных «клиентов» отдела является Президентский штаб аналитического обеспечения (President's Analytical Support Staff), сотрудники которого, в свою очередь, ежедневно готовят три письменных обзора и, опять же ежедневно, проводят разведывательные брифинги для президента, вице-президента и других высших должностных лиц страны, отвечающих за национальную безопасность.Второй основной клиент отдела – оперативный центр ЦРУ. Он круглосуточно анализирует поступающую информацию с целью выявления признаков назревания кризисных ситуаций, угрожающих национальной безопасности США и немедленного информирования об этом руководства ЦРУ.Кроме того, отдел политической поддержки содержит небольшой штат, который занимается проверкой качества выдаваемой аналитической «продукции» директората.– Отдел передовых аналитических средств. Создан в конце 1996 г. как объединенный отдел разведывательного и научно-технического директоратов. Начальник – Сьюзен Гордон (осень 1997 г.). Занимается приобретением, установкой и модернизацией аппаратного и программного обеспечения, а также внедрением новых математических методов, обеспечивая аналитиков ЦРУ необходимыми для их работы вычислительными ресурсами. В частности, в 1987 году в Разведывательном директорате был установлен новейший суперкомпьютер CRAY.– Отдел вспомогательных служб. Поддерживает и разрабатывает информационно-прикладные системы, обеспечивает другие подразделения директората картами, аппаратурой для аудио– и видеозаписи, предоставляет издательские услуги. Также проводит обучение и консультации по информационным системам, программному обеспечению и т. п.– Штаб по сбору требований и оценке. Ставит задачи перед сборщиками развединформации. Отвечает за то, чтобы органы, добывающие развединформацию всех видов – будь то фоторазведка, радиоэлектронная или агентурная разведка – собирали именно те сведения, которые необходимы аналитикам разведывательного директората. Также готовит для директората разнообразные обзоры, информационные релизы и т. п.– Совет по замещению разведывательных должностей. Создан в 1997 году с целью обеспечивать высокий уровень подготовленности кадров директората. Работает в тесном сотрудничестве с руководителями директората и планирует замещение будущих вакансий путем привлечения новых сотрудников, а также обучения и выдвижения уже имеющихся.Важной частью работы совета является повышение квалификации разведывательных кадров. Им разработана программа профессионального развития для всех сотрудников директората. Обучение сотрудников ведется по следующим курсам:• политическая разведка;• военная разведка;• экономическая разведка;• научно-техническая и военно-промышленная разведка;• сбор сведений;• изучение иностранных лидеров;• информационные системы и службы;• производственное обеспечение;• административное обеспечение;• распознавание образов;• менеджмент.К структуре Разведывательного директората также относятся три центра, созданные в разное время при директоре ЦРУ и выполняющие задачи по координации усилий в соответствующей области не только ЦРУ, но и всего Разведывательного сообщества США:– Центр по международной преступности и наркотикам. В апреле 1989 года при директоре ЦРУ был создан Центр по борьбе с наркотиками (Counternarcotics Center, CNC). В 1994 году функции этого центра были расширены и он стал заниматься также международной организованной преступностью, получив новое название, но сохранив при этом прежнюю аббревиатуру (Crime and Narcotics Center, CNC). Центр укомплектован представителями всех трех директоратов ЦРУ, кроме того, в его работе непосредственно участвуют представители большинства структур Разведывательного сообщества, занятых борьбой с преступностью и наркотиками.– Центр по окружающей среде (создан в 1997 году). Координирует всю деятельность Разведывательного сообщества, связанную с проблемами охраны окружающей среды. Естественно, политические, экономические и научные аспекты этих проблем анализируются постольку, поскольку они затрагивают американские интересы.В рамках своей деятельности центр:• дает оценку международных преступлений против окружающей среды;• оказывает поддержку американским официальным лицам на переговорах по соглашениям об охране окружающей среды, оценивает иностранную политику в области охраны окружающей среды;• оценивает роль, которую играет состояние окружающей среды в изучаемой стране, региональном конфликте и т. п.;• поддерживает усилия на международной арене других правительственных структур США в области охраны окружающей среды;• предоставляет данные по окружающей среде частным американским агентствам.– Центр по нераспространению оружия массового уничтожения (создан в сентябре 1991 года). Занимается анализом технических аспектов вооружения и космических систем других стран, анализом информации по ядерному, химическому и биологическому оружию, атомной энергетике, системам оружия тактического и общего назначения, средствам ПВО, политикой в области научно-технического прогресса. Координирует по этим вопросам деятельность всего Разведывательного сообщества.В свое время в состав Разведывательного директората входил и отдел по анализу информации об иностранных лидерах, задачей которого было предоставление по мере необходимости руководству США характеристики иностранных политических лидеров и организаций. Однако в размещенной на официальном сайте ЦРУ в Интернете новой структуре Разведывательного директората этот отдел отсутствует. Означает ли это, что данное подразделение пало жертвой реорганизации 1997 года, или же гласность в ЦРУ имеет определенные пределы – этот вопрос пока остается открытым.Научно-технический директорат проводит исследования и разработки в области технических средств сбора информации, обслуживает аппаратуру целевого назначения и осуществляет обмен информацией с крупнейшими научными центрами США.В структуру директората входят:– Отдел исследований и разработок технических систем. Занимается фундаментальными и прикладными научно-техническими исследованиями и разработками в самых различных областях – связи, датчиков, полупроводников, искусственного интеллекта, компьютерного моделирования и пр.– Отдел перехвата. Разрабатывает, эксплуатирует и обслуживает новейшую аппаратуру, необходимую для выполнения с максимальной эффективностью задач по сбору и анализу информации.– Отдел технического обеспечения. Осуществляет исследования, разработки и изготовление различной оперативной техники – средств тайнописи, подслушивания, скрытого фотографирования, кодирования и расшифровки.– Служба информационного обеспечения зарубежного радиовещания. Руководит сетью радиопостов, прослушивающих и записывающих радио– и телепередачи.Оперативный директорат (до 1972 года носивший название «директорат планирования») – самый закрытый среди директоратов ЦРУ. В свое время он был настолько засекречен, что фотографию его руководителя даже нельзя было печатать. И сегодня на официальном сайте ЦРУ в Интернете имеются биографии директора ЦРУ и его заместителей, однако биография замдиректора ЦРУ по операциям отсутствует, указана лишь его фамилия – Джеймс Л. Пэвитт. Впрочем, эта предосторожность является чисто символической, о чем и свидетельствует приведенная в данной книге биография Пэвитта, полученная из открытых американских источников.Оперативный директорат решает задачи, связанные с поиском и сбором информации силами агентурной разведки, организует и осуществляет тайные операции, контрразведывательное обеспечение агентурно-оперативных мероприятий, ведет борьбу с терроризмом и наркобизнесом. Таким образом, Оперативный директорат является «добывающим», а Разведывательный директорат – «обрабатывающим» органом ЦРУ. Хотя по американским законам ЦРУ не имеет права работать на территории Соединенных Штатов, в этих правилах предусмотрено исключение – для тех случаев, когда информация поступает на добровольной основе от граждан или организаций из США.По неофициальным данным, в Оперативном директорате работает около 8 тысяч человек. В его структуру входят:– Отдел внешней разведки. Осуществляет контроль за оперативной деятельностью региональных отделов, оценивает надежность источников информации и разрабатывает практические рекомендации для оперативных подразделений. Включает в себя отделения, отвечающие за географические регионы. До распада Советского Союза таких отделений было шесть:• СССР и Восточной Европы,• Западной Европы,• Латинской Америки,• Восточной Азии,• Ближнего Востока,• Африки.В свою очередь, в каждом отделении имеются секции, отвечающие за конкретные страны.– Центр контрразведки (создан в 1988 году). Обеспечивает безопасность разведывательной деятельности резидентур ЦРУ, осуществляет агентурное проникновение в иностранные спецслужбы, работает с перебежчиками.– Отдел тайных операций.– Отдел технических служб. Отвечает за техническое обеспечение тайных операций. Во время президентских визитов за пределы Штатов обеспечивает защиту каналов связи.– Финансово-плановый отдел. Обеспечивает планирование и финансирование всей деятельности директората.– Центр по борьбе с терроризмом (создан в 1986 году по инициативе тогдашнего вице-президента США Джорджа Буша-старшего). Главной целью Центра является пресечение террористических актов на как можно более ранней стадии. Для этого используются такие методы, как провокация расколов внутри террористических групп, ослабление их инфраструктуры, сотрудничество с дружественными спецслужбами иностранных государств, преследование и захват лидеров террористов, находящихся за границей. В задачи Центра входит:Разработка и поддержка крупномасштабных программ по борьбе с терроризмом разведывательными сведениями и ограничение возможностей международных террористических групп и государств, их поддерживающих;• составление на основе разведданных всех видов аналитических обзоров по группам и государствам, ответственным за международный терроризм;• координация антитеррористической деятельности подразделений ЦРУ, а также других организаций, входящих в Разведывательное сообщество.Во время проведения так называемых «антитеррористических операций», наподобие нынешней войны в Афганистане, Центр должен оказывать непосредственную разведывательную поддержку участвующим в них подразделениям вооруженных сил Соединенных Штатов.Начальник Центра по своему статусу является специальным помощником директора ЦРУ по вопросам борьбы с терроризмом.Однако 11 сентября 2001 года сотрудники Центра оказались явно не на высоте, не сумев ни предотвратить теракты в Нью-Йорке и Вашингтоне, ни хотя бы предупредить о них.До недавнего времени в составе ЦРУ имелся и четвертый директорат – Административный. Он занимался вопросами подбора, подготовки и переподготовки кадров, обеспечивал безопасность персонала и объектов ЦРУ, обеспечивал шифросвязь с резидентурами, отвечал за снабжение, финансы и медицинское обслуживание. Численность его персонала оценивалась в 5 тысяч человек. В его структуру входили:• отдел кадров,• отдел подготовки и переподготовки кадров,• отдел безопасности,• финансовый отдел,• отдел хранения и поиска информации,• отдел компьютерной техники,• отдел связи,• медицинский отдел,• хозяйственный отдел.Однако в июне 2001 года Административный директорат был расформирован, а руководители его подразделений переподчинены непосредственно исполнительному директору ЦРУ.Кроме директоратов, в структуре ЦРУ имеются:– Отдел финансового ревизора. Контролирует всю финансовую деятельность ЦРУ.– Отдел по связям с общественностью. Отвечает за работу со средствами массовой информации, политиками и широкой публикой, причем не только ЦРУ, но и всего Разведывательного сообщества в целом. Директор отдела подчиняется непосредственно директору ЦРУ и является его советником по этим вопросам.Отдел состоит из двух подразделений: по работе со средствами массовой информации и по связям с общественностью.Отделение по работе со СМИ отвечает за то, чтобы донести до американского населения «точную информацию о ЦРУ, его миссии и вкладе сотрудников Управления в обеспечение национальной безопасности». Другими словами, его задачей является создание благоприятного имиджа ЦРУ в американских масс-медиа. Для этого сотрудники отделения ежедневно работают с журналистами, готовят и распространяют пресс-релизы и другие подобные материалы. Ведение сайта ЦРУ в Интернете также входит в их функции.В то же самое время отделение занимается анализом публикаций и публичных высказываний о ЦРУ в американских и иностранных СМИ, докладывая о результатах директору ЦРУ и другим руководителям Управления. При этом особое внимание уделяется тем публикациям, которые могут поставить под угрозу разоблачения агентов ЦРУ.Сотрудники отделения по связям с общественностью занимаются тем, что отвечают на приходящие в Управление письма, факсы, телефонные звонки, читают лекции о ЦРУ и его роли в Разведывательном сообществе в колледжах, университетах, других учреждениях и организациях и т. п.– Отдел по связям с Конгрессом. Как нетрудно догадаться из его названия, отвечает за контакты ЦРУ с американскими законодателями. Его начальник также подчинен директору ЦРУ напрямую.– Центр по изучению разведки. Занимается изучением истории ЦРУ. Издает на эту тему ежеквартальный секретный журнал, несекретный ежегодник «Исследования в области разведки» («Studies in Intelligence»), а также различные монографии, сборники документов и т. п., организует конференции и семинары. Начальник Центра непосредственно подчиняется исполнительному директору ЦРУ.Общая численность сотрудников ЦРУ составляет 16–18 тысяч человек. Ежегодный бюджет ЦРУ оценивается в 3–4 млрд. долларов. Кроме того, значительная часть расходов ЦРУ проходит по закрытым статьям бюджета Министерства обороны.Для обучения своих агентов ЦРУ имеет ряд разведшкол. Главная из них находится на базе вооруженных сил США Кэмп-Пири возле Уильямсбурга (штат Вирджиния). Ее учащиеся – кадровые сотрудники ЦРУ, проходят там 18-недельную подготовку по «оперативной разведке», т. е. овладевают техникой шпионажа. Их, в частности, учат тайно вскрывать и вновь запечатывать почтовые конверты, производить скрытую фотосъемку, пользоваться различными маскировками и т. п. Окончившие курсы, как правило, получают назначение в Оперативный директорат.Другой учебный центр ЦРУ находится в Харвей-Пойнт (штат Северная Каролина). Некоторые сотрудники Управления получают подготовку в учебных подразделениях спецназа США, расположенных в Панаме или в удаленных районах Соединенных Штатов.