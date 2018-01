За баллистической ракетной атакой на Гавайи стоит Секретный Флот

Так как информация о баллистической ракетной атаке на Гавайи, которая была перехвачена 13 января 2018 подтвердилась и продолжает поступать, расследование переходит от стадии «что произошло?», к стадии «кто ответственен?». В этой статья я постараюсь проанализировать различные источники описывающие атаку и идентифицировать таинственные военно-морские силы, которые наиболее вероятно стоят за пуском ракеты с предположительно ядерной боеголовкой.

В моей статье от 17 января ( my January 17 article, I )я перечислил три альтернативных новостных сайта, ссылающихся на источники, в которых говорилось, что баллистическая ракета была запущена по Гавайям с малозаметной подводной лодки. Альтернативными источниками новостей были радиоведущий доктор Дейв Янда ( Dr. Dave Janda ), «Разоблачение операций» ( Operation Disclosure RV / Intelligence Alert) и «блог гражданской рзведки»(Public Intelligence Blog ) . В блогах сайтов «Разоблачение операций» и «Гражданская разведка» указано, что это была израильская подводная лодка, а д-р Янда сказал, что подводная лодка принадлежит фракции ренегатов китайского военно-морского флота.

Дальнейшие подтверждения по баллистической ракетной атаки поступили от бывшего журналиста журнала Forbes, Бенджамина Фулфорда, который говорит, что, согласно его инсайдерским источникам, действительно в атаке была задействована субмарина:

Одним из событий крайней напряженности произошедших на прошлой неделе было то, что «ракета выпущенная с подводной лодки(Кабала т.е. — мирового правительства) была остановлена на подлете к Гавайям, а подводная лодка потоплена», – говорят источники в Пентагоне. СМИ во всем мире сообщили, что жители Гавайских островов получили предупреждение на свои мобильные телефоны следующего содержания: «УГРОЗА БАЛЛИСТИЧЕСКОЙ РАКЕТНОЙ АТАКИ НА ГАВАИ, ИЩИТЕ УБЕЖИЩЕ НЕМЕДЛЕННО, ЭТО НЕ УЧЕНИЯ», но позже это сообщение было объявлено, как ложная тревога. Но это не так, это была попытка «мирового правительства» обвинить Северную Корею в нападении и использовать атаку в качестве спускового крючка для развязывания «долгожданной» Третьей мировой войны, говорят источники в ЦРУ.

Как Фулфорд, так и «гражданская разведка» утверждают, что баллистическая ракета была предназначена для моделирования северокорейской атаки, предполагающей, нахождение подводной лодки с которой проводилась атака в непосредственной близости от Северной Кореи, либо в Японском море, либо в японской прибрежной зоне.

При определении типа ракетного нападения на Гавайи еще один источник сообщает о туристической лодке находившейся в 100 милях от Гавай, с которой видели то, что было похоже на метеорит, взорвавшийся в воздухе незадолго до субботнего январского утра 13 числа. Дополнение появилось в исходной статье блога «Гражданской разведки»( an update to the original Public Intelligence blogsite ) о ракетной атаке на Гавайи:

Группа туристов и экскурсоводов находилась в субботу утром около 8 часов утра в лодке в 100 милях от берега, когда они стали свидетелями события, которое им показалось взрывом метеорита над океаном. Об этом сообщили на гавайском «канале 2», но затем сообщение удалили с веб-сайта телеканала. Слухи говорят – запуск был произведен с израильской подводной лодки «Дельфин 2». В некоторых колледжах на баскетбольных информационных экранах появились сообщения от командования тихоокеанского флота США, объявившего о запуске ракет в Тихом океане вблизи Гавайев.

Эти сообщения с Гавайев имеют крайне важное значение для понимания того, что произошло, поскольку они показывают, что ракета снижалась из верхней атмосферы по баллистической траектории, подобной полету метеора. Это подтверждает предположение, что задействована была баллистическая ракета, а не другой тип доставки ядерных зарядов, вроде крылатых ракет, которые летят намного ближе к земле и имеют гораздо меньший радиус действия.

Из источников, упоминаемых до сих пор, за исключением доктора Янды, все считают, что за атакой стоит подразделение израильского флота, использующее подводные лодки класса «Дельфин», поставляемые Германией. Атака USS Liberty во время арабской войны 1967 года часто упоминается в качестве примера того, как Израиль совершает нападения под чужим флагом, чтобы втянуть США, чтобы втянуть США в войну против региональных врагов Израиля.

В частном письме, полученном 19 января, бывший тайный оперативник ЦРУ и офицер морской разведки Роберт Дэвид Стил, говорит, что атака была совершена « сионистской подводной лодкой, выполняющей провокацию по типу USS Liberty на Гавайях».

Рассматривая возможность участия израильской подводной лодки, важно рассмотреть вооружение, принадлежащие этому классу субмарин израильского флота. В СМИ, сообщающих о наличии у Израиля подводных лодок класса «Дельфин», поставляемыми из Германии, их вооружение описывается следующим образом( described as follows ):

Лодки класса «Дельфин» оснащены шестью стандартными торпедными аппаратами 533 мм и четырьмя увеличенными диаметром 650 мм, с которых могут применять 16 видов оружия. Торпедные аппараты 533 мм могут стрелять торпедами и противокорабельными ракетами «Гарпун», а также другим обычным оружием, но вот аппараты 650 мм делают класс «дельфинов» особенным. С них могут стартовать боевые пловцы, дистанционно управляемые транспортные средства и большие крылатые ракеты, способные нести ядерные заряды.

Израильские субмарины класса «Дельфин» скорее могут быть носителями крылатых ракет с ядерным зарядом, что больше подходит для операций на Ближнем Востоке, чем баллистических ракет, которые нужны для поражения целей за тысячи километров. Для запуска баллистических ракет требуются подлодки гораздо более тяжелых классов, а не подводные лодки класса «Дельфин», которыми владеет Израиль

Подводная лодка «Дельфин 2» имеет длину 69 метров (225 футов), что вдвое меньше подводных лодок класса «Огайо»(Ohio) (170 метров / 560 футов в длину), используемых ВМС США в качестве носителей баллистических ядерных ракет Trident. Для запуска баллистических ракет в море, так же нужны вертикальные ракетные шахты, а не традиционные горизонтальные торпедные аппараты, используемые для морских противокарабельных ракет, расположенные в передней части малой подводной лодки класса «дельфин».

Следовательно, это маловероятно, что группа диверсантов израильских ВМФ провела ракетную атаку, поскольку их подводные лодки класса «Дельфин» просто не имеют такой возможности.

Кроме того, трудно себе представить, как война США против Северной Кореи и / или Китая будет способствовать интересам национальной безопасности Израиля, который гораздо больше обеспокоен угрозами со стороны крупных региональных конкурентов, таких как Иран.

Д-р Янда (Dr. Janda describes ) описывает, что радикально настроенная группа офицеров китайского ВМФ несет ответственность, и что после того, как ракета была перехвачена и уничтожена ПВО США. Регулярные силы ВМФ Китая уничтожили подводную лодку.

Это объяснение, пожалуй, наиболее устрашающее, поскольку аппарат американской национальной безопасности почти наверняка возложит на официальный Китай всю ответственности за такое нападение, несмотря на любые радикальные течения внутри китайского флота.

Непосредственным ответом США стал бы, по крайней мере, прямой ответный ядерный удар по главному региональному союзнику Китая – Северной Корее, которая стала бы козлом отпущения за атаку на Гавайи. После уничтожения военной инфраструктуры Северной Кореи, страна впоследствии была бы захвачена и оккупирована американскими военным и южнокорейскими союзниками США, по аналогии с Афганистаном после атаки 9\11.

Стратегические интересы Китая были бы серьезным препятствием в таком сценарии. Трудно представить, что какой-либо китайский военный командир, фракция изгоев флота, рискнет ядерным ответным ударом со стороны США, который остановит превращение Китая в глобальную сверхдержаву на следующие десятилетия или больше того. Терпение характерно для политических лидеров Китая, и его у них в изобилии.

Следовательно, я так же считаю маловероятным, что за ракетной атакой стоит группировка офицеров китайского ВМФ.

Но, кто же тогда запустил ракеты по Гавайям?

Чтобы ответить на этот вопрос вспомнить легендарного гавайского сенатора Даниэля Иноуэ, который в 1987 году описал существование теневого правительства в США с его собственными и самостоятельными военными активами.

Существует теневое правительство с его собственными ВВС, его собственным флотом, собственным механизмом сбора средств и возможностью исповедывать свои собственные взгляды на национальные интересы, свободные от всех сдержек и противовесов, и не подконтрольные закону.

Иноуэ был убежден в существовании сильно засекреченной спецслужбы США, которая имела независимое финансирование и средства для создания своих собственных ВВС и ВМФ вне регулярной системы военного командования.

В отличие от регулярных сил ВВС и ВМС США, этот законспирированный флот кораблей и самолетов будет называться «темным», с точки зрения классификации безопасности. Поэтому было бы уместно называть его «Темным флотом». Со слов инсайдера секретной космической программы Кори Гуда(Corey Goode), именно так он называется военными США согласно его данным (Skype Communication 18 января). Просил не путать, с другим «Темным Флотом», который является секретной космической программой, работающей в глубоком космосе.

Уточню, что в 2017 году я лично познакомился с некоторыми из его конфиденциальных источников земного альянса. Они предоставили множество документов, доказывающих их причастность к секретным операциям НАТО и европейской разведки. Они продолжали предоставлять разведданные Гуду, так как считали его действительным сотрудником по внеземным контактам из секретной космической программы США, о котором знали должностные лица НАТО.

Какая спецслужба США имеет возможность завести свой «секретный флот» не подконтрольный регулярной системе военного командования и исполнительной власти президента? Единственным агентством США, которое может это сделать, является Центральное разведывательное управление (ЦРУ). В частности, речь идет об Управлении оперативной деятельности ЦРУ ( Directorate of Operations (Formerly known as the Clandestine Service) , которая выполняет все тайные операции, где «секретный флот» был бы приспособлен для решения оперативных задач.

Закон «о ЦРУ» 1949 года включал дополнения к разделам закона «о национальной безопасности» 1947 года, касающимся создания ЦРУ. В законе «о ЦРУ» 1949 года было получено одобрение Конгресса о создании «черного бюджета», который ЦРУ может тратить, без оглядки на американское законодательство, что ясно из следующего раздела:

… любое другое правительственное учреждение имеет право передавать или получать от ЦРУ любые суммы без оглядки на какие-либо положения законов, ограничивающих или запрещающих переводы между счетами [выделение добавлено]. Суммы, переданные Агентству в соответствии с настоящим пунктом, могут быть израсходованы для целей и под руководством разделов 403a-403s настоящего раздела без учета ограничений по сумме и предназначения счетов, с которых были переведены. [50 U.S.C. 403f (а)]

По сути, это дало ЦРУ возможность генерировать огромные суммы денег с помощью скрытых резервов и отмывать их, по своему усмотрению через Пентагон и американскую бюрократию. Финансирование было использовано для наполнения неофициального «черного бюджета», который к 2001 году оценивался уже в 1,7 триллиона долларов ежегодно.

Помимо финансовых средств, ЦРУ уже давно обзавелась своими собственными секретными ВВС. Все началось в середине 1950-х годов, когда ЦРУ организовало зону 51, в качестве места для разработки будущих эскадрилий шпионских самолетов с помощью таких компаний, как Lockheed, которая на сегодня является крупнейшим в мире оборонным подрядчиком.

В 1960-е годы ЦРУ начало подготовку кадровых пилотов, необходимых для эксплуатации своих самолетов-шпионов на авианосцах США. Документы ЦРУ подтверждают, что военно-морской флот США обучал летчиков ЦРУ управлять шпионскими самолетами на своих базах:

Источник: Интернет-библиотека Центрального разведывательного управления

В вышеупомянутом документе обсуждалось, как Келли Джонсон, директор Lockheed Skunkworks, помогал ЦРУ запустить свой шпионский самолет U-2 с авианосца USS Kitty Hawk

Еще один документ ЦРУ свидетельствует о нежелании ВМФ помогать ЦРУ используя свои авианосцы для перевозки самолетов-шпионов в таких проблемных местах, как Средиземное море, тем самым создавая оперативную необходимость в том, чтобы ЦРУ в конечном итоге обзавелось своим собственным авианосцем для перевозки эскадрилий своих самолетов-шпионов по всему свету.

Источник: Интернет-библиотека Центрального разведывательного управления

Официальные документы ЦРУ подтверждают вывод о том, что в 70-х годах Управление операций ЦРУ имело свои собственные эскадрильи самолетов-шпионов и готово было приобрести свой собственный авианосец из-за оперативной необходимости, чтобы он мог был работать в любой точке мира без какого-либо надзора со стороны государства,

ЦРУ располагает своими собственными субмаринами, статья Washington Times от 3 января 1985 года показывает, что две подводные лодки с баллистическими ракетами, USS John Marshall и Sam Houston были переданы подразделению сил специальных операций чиленностью 2000 человек.

Источник: Интернет-библиотека Центрального разведывательного управления

Можно гарантировать, что Управление операций ЦРУ получило бы аналогичным образом подводные лодки, оснащенные баллистическими ракетами, для своих собственных тайных операций в любой точке мира.

Благодаря роли ЦРУ в организации нескольких «черных бюджетов», они могли бы легко перенаправить часть этих средств для оборонных подрядчиков на постройку субмарин способных нести баллистические ракеты, для использования в тайных операциях. Стоит отметить, что Lockheed Martin как раз производит баллистические ракеты Trident II для подводных лодок класса «Огайо», которыми в настоящее время обладает ВМФ США.

Как отмечалось ранее, ЦРУ и Lockheed Martin развили долгие и близкие отношения, с тех пор как совместными усилиями создавали «зону 51» для разработки самолетов-шпионов и других передовых технологий в 1950-х годах. Поэтому очень вероятно, что у «секретного флота» ЦРУ есть баллистические ядерные ракеты Trident II, разработанные в Lockheed Martin.

Следовательно, заявления Иноуэ о «теневом правительстве», обладающим своими ВВС и ВМФ, очень похожи на правду, учитывая наши знания об истории ЦРУ, официальные документы, показывающие их военные активы, обучение сотрудников и тесные отношения с оборонными подрядчиками, такими как Lockheed Martin.

У ЦРУ есть независимое финансирование для создания эскадрилий самолетов-шпионов, которые могли бы работать с авианосца со всеми необходимыми вспомогательными кораблями АУГ, контролируемую ЦРУ, которая включала бы в себя и атомные подводные лодки.

Так стоит ли за атакой на Гавайи «секретный флот» ЦРУ? – Я задал этот вопрос Кори Гуду, и вот, что он ответил:

Да, у них ЕСТЬ авианосцы и эсминцы и различные вспомогательные суда, – целый флот …. Этот материал был частью недавних брифингов в форме информационных обсуждений о том, что произошло на Гавайях / в Японии. Все довольно убеждены, что субмарина ЦРУ запустила ракеты сбитые MIC SSP [USAF / NRO / DIA Secret Space Program] . Мы все ждем подробностей и подтверждений, но они «читаются» в персонажах General / Colonel и т.п., которые лишь делают предположения. [Skype Communication 1/19/17]

Управление специальных операций ЦРУ уже давно является основным активом того, что Иноуэ назвал «теневым правительством», которое сегодня называют «глубинным государством»(Deep State). Президент Трамп 21 декабря 2017 года подписал исполнительный приказ о замораживании финансовых активов всех, кто был связан с нарушениями прав человека и коррупцией, тем самым Трамп не только объявил войну глобальной элите США, но и источникам финансирования тайных операций ЦРУ.

«Черный бюджет» ЦРУ стало возможным создать лишь благодаря нарушениям прав человека и коррупции во всем мире, он обеспечивает ЦРУ почти неограниченными средствами для проведения тайных операций, в том числе и поддержанию «секретного флота». Следовательно, у «секретного флота» ЦРУ были средства, мотив и возможность атаковать Гавайи с помощью баллистической ракетно-ядерной атаки, которая ввела бы правительство Трампа в крупную региональную войну с Северной Кореей и, возможно, с Китаем.

Примечательно, что 16 января крупнейшая общественная радиовещательная компания Японии также предупредила общественность о баллистической ракетной атаке. И также в последствии опровергнутой властями как ложная тревога.

Вполне возможно, что та же подводная лодка, ответственная за атаку на Гавайи, запустила еще одну ракету, на этот раз против Японии, предположительно, по Токио. Которая также была сбита, вероятно, теми же силами ПВО, которые отслеживали и уничтожили ракеты, отправленные на Гавайи. Опять же, целью было бы симулировать северокорейскую ракетную атаку, и развязать крупную региональную войну.

Такая война отвлекала бы администрацию Трампа и военных США от участия в операциях против «глубинного государства» и втянула бы США в серьезную региональную конфронтацию. К счастью, военно-морские силы США и военно-воздушные силы вместе при содействии секретной американской космической программой USAF смогли нейтрализовать атаки на Гавайи и Японию.

Изучив многочисленные, приведенные выше источники и документы, мы можем сделать свои выводы. ЦРУ запустило баллистические ракеты против Гавайских островов и Японии, задействовав в операции подлодки своего «секретного флота», созданного в 1970-х годах для поддержки тайных операций во всем мире.

Следовательно, нейтрализация «секретного флота» и Управления специальных операций ЦРУ должны стать высокоприоритетной задачей для администрации Трампа и Пентагона. Важным шагом в этом направлении станет то, что правда о баллистических ракетных атаках на Гавайи и Японию будет официально опубликована.

