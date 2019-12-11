Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 11 декабря 2019
- 17:26 «Красная линия»: Турция грозит лишить США военных баз в Турции.
- 12:47 Не грози Эрдогану, храня ядерные бомбы в Инджирлике.
- 10:01 Военный конвой США замечен в Дейр-эз-Зор.
«Красная линия»: Турция грозит лишить США военных баз в Турции
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал возможность введения США санкций против Турции. Последствия такого шага могут ударить по самим Соединенным Штатам, поскольку Турция может их лишить двух военных баз «Инджирлик» и «Кюреджик».
«Члены Конгресса США должны понять, что Анкаре невозможно навязать чужую волю», — заявил Чавушоглу в эфире одного из турецких телеканалов.
По его словам, в случае введения США санкций против Турции Анкара может поднять вопрос авиабаз «Инджирлик» и «Кюреджик».
«Я не хотел бы заранее обсуждать возможные негативные сценарии. Одного решения Конгресса США о санкциях недостаточно. Важно то, какое решение примет руководство США», — отметил глава турецкого внешнеполитического ведомства.
Закон CAATSA «О противодействии противникам Америки посредством санкций» включает в себя 12 пунктов, и важно, каким именно из них воспользуются США и каковы полномочия администрации Трампа для реализации антитурецких решений в случае их принятия, добавил министр.
В случае негативного развития событий и введения санкций, по словам Чавушоглу, власти Турции примут соответствующее решение с учётом требований народа и оценят все возможные альтернативы.
В Анкаре знают о негативных настроениях в Конгрессе США, но не следует увязывать участие Турции в программе по F-35 с приобретением российских ЗРК С-400, подчеркнул глава МИД.
По его словам, США пытаются оказать на Турцию давление из-за операции «Источник мира» (на территории Сирии, – прим. ред.), которая не позволила Вашингтону реализовать в регионе собственные планы.
«Анкара всегда открыта для конструктивных переговоров по F-35 и С-400. Но суверенитет — это „красная линия“ для Турции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита в Вашингтон чётко дал понять представителям американских властей и сенаторам, что Анкара не позволит посягнуть на свой суверенитет. Власти Турции готовы сотрудничать со всеми, но члены Конгресса США должны понять, что попытки навязать своё мнение ни к чему не приведут», — сказал Чавушоглу.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Не грози Эрдогану, храня ядерные бомбы в Инджирлике
МИД Турции официально пригрозил выгнать США с авиабазы Инджирлик (где хранится некоторое кол-во американского ядерного оружия), а также с военной базы Кюреджик (в юго-восточной Турции), если США введут санкции против Турции за покупку С-400 у России.
По сути, в ответ на угрозу США поставить вопрос санкций в прямую зависимость от начала эксплуатации С-400, Турция ставит вопрос нахождения американских военных в Инджирлике в прямую зависимость от того, будут или не будут введены санкции против турецких официальных лиц и ВПК.
Ранее, Анкара избегала подобных прямых угроз в адрес нахождения американских военных в Инджирлике, ограничиваясь муссированием этой темы в официальных про-государственных СМИ, где на фоне молчания руководства страны, обозреватели и аналитики вовсю упражнялись в размышлениях на тему того, как лучше всего выгнать американцев с Инджирлика.
После неудачной попытки военного переворота 2016 года, тема эта стала все чаще появляться в турецкой прессе, ну а угроза американских санкций против С-400 придала турецким "асимметричным угрозам" определенную законченность.
Проблема в том, что санкции против Турции продавливает не лично Трамп, который наоборот, пытается спустить вопрос на тормозах, а демократы и оборонное лобби в республиканской партии, которые еще со времен начала турецкой операции против курдов, настаивают на самых жестких экономических репрессалиях в отношении режима Эрдогана. Поэтому логика внутриполитической борьбы в США может действительно толкнуть Турцию и США в еще больший клинч, нежели тот, в котором они находятся сейчас.
В идеале, конечно же хотелось бы увидеть ситуацию, когда США вводят санкции против Турции, а Турция выгоняет американцев с турецкой территории. В этом случае продажа Турции С-400 принесет самую настоящую военно-политическую сверхприбыль. Но думается этому сценарию попытаются помешать те круги в США, которые понимают, что подобное развитие событий лишь еще сильнее подтолкнет Эрдогана к ситуативному партнерству с Россией и Ираном, а также осложнит ситуацию внутри НАТО. Поэтому, как представляется, США будут продолжать попытки убедить Эрдогана отказаться от сделки с Россией, а если это не получится, будут изыскивать такой вариант наказания для "друга Реджепа", чтобы это не привело к полной деградации отношений и потери баз на территории Турции.
России наоборот выгодно культивировать эти противоречия, чтобы разрыв между США и Турцией действительно произошел. Продажа современных самолетов на ранее закрытом для РФ турецком рынке, вполне логичный способ создать проблемы американцам, так как представители американских авиастроительных корпораций через своих лоббистов в Сенате и Конгрессе США будут давить на Белый Дом, чтобы тот оградил турецкий рынок от России. Но даже в этом случае, давление будет идти в первую очередь на саму Турцию, что будет еще сильнее отравлять отношения между Анкарой и Вашингтоном.
Этим конфликтом разумеется Россия будет пользоваться, пока он создает различные выгодные возможности на Ближнем Востоке.
В целом, вся история с С-400 достаточно наглядно показывает, как за достаточно небольшие по меркам крупных держав средства, можно создать оппоненту долгосрочные проблемы на региональном и глобальном уровнях.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Военный конвой США замечен в Дейр-эз-Зор
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