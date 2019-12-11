Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 11 декабря 2019

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал возможность введения США санкций против Турции. Последствия такого шага могут ударить по самим Соединенным Штатам, поскольку Турция может их лишить двух военных баз «Инджирлик» и «Кюреджик»​.

«Члены Конгресса США должны понять, что Анкаре невозможно навязать чужую волю», — заявил Чавушоглу в эфире одного из турецких телеканалов.

По его словам, в случае введения США санкций против Турции Анкара может поднять вопрос авиабаз «Инджирлик» и «Кюреджик».

«Я не хотел бы заранее обсуждать возможные негативные сценарии. Одного решения Конгресса США о санкциях недостаточно. Важно то, какое решение примет руководство США», — отметил глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Закон CAATSA «О противодействии противникам Америки посредством санкций» включает в себя 12 пунктов, и важно, каким именно из них воспользуются США и каковы полномочия администрации Трампа для реализации антитурецких решений в случае их принятия, добавил министр.

В случае негативного развития событий и введения санкций, по словам Чавушоглу, власти Турции примут соответствующее решение с учётом требований народа и оценят все возможные альтернативы.

В Анкаре знают о негативных настроениях в Конгрессе США, но не следует увязывать участие Турции в программе по F-35 с приобретением российских ЗРК С-400, подчеркнул глава МИД.

По его словам, США пытаются оказать на Турцию давление из-за операции «Источник мира» (на территории Сирии, – прим. ред.), которая не позволила Вашингтону реализовать в регионе собственные планы.

«Анкара всегда открыта для конструктивных переговоров по F-35 и С-400. Но суверенитет — это „красная линия“ для Турции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита в Вашингтон чётко дал понять представителям американских властей и сенаторам, что Анкара не позволит посягнуть на свой суверенитет. Власти Турции готовы сотрудничать со всеми, но члены Конгресса США должны понять, что попытки навязать своё мнение ни к чему не приведут», — сказал Чавушоглу.

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