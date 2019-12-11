Как убрать Путина
Война против России
Совет национальной безопасности (СНБ) США выпустил директиву 20/1 от 18.08.1948 г. „Задачи в отношение России”. Ввиду несостоявшегося ослабления СССР во 2-й мировой войне, проект предусматривал продолжение борьбы против СССР, поскольку третий рейх со своей задачей не справился. Обратите внимание на дату. С момента окончания 2-мировой войны прошло 3 года. Мы – союзники!
Директива была частично выполнена. В СССР „произошла” перестройка, социализм демонтирован. Всё произошло, как бы, само собой. Но всё, что происходило в нашей стране до 2000 года, есть результат выполнения директивы.
При этом США являлись инструментом, точно таким же, как ранее им была фашистская Германия. Война против нашей страны не прекращалась от Ивана Грозного и до наших дней. Соответственно, можно говорить и о глобальном плане уничтожения России.
С удовлетворением отмечаю – план выполняется-выполняется, да никак не выполнится.
«Я предпочту в России хаос и гражданскую войну тенденции воссоединения её в единое, крепкое, централизованное государство» (Цит. по Киссинджер Г. Дипломатия, М., 1997).
В рамках выполнения плана по уничтожению России не прекращаются нападки против президента России В.В. Путина как извне, так и изнутри России.
За что ненавидят и хотят убрать Путина?
Путина ненавидят моджахеды по всему миру, он положил конец их мечтам о Халифате.
Из-за действий России коллективный Запад не смог убрать Башара Асада и не достиг своих целей в Сирии. Любви к Путину со стороны Запада это не прибавило.
Действиями в Сирии Россия Путина фактически сорвала "брексит", чем довела англичан до истерики.
Путин создает параллельные экономические контуры БРИКС и ЕврАзЭС и уничтожает экономическое доминирование Запада.
Возврат Крыма и поддержка Донецка и Луганска вызвали международные санкции и попытки Запада изолировать Кремль.
Россия и Иран серьезно содействовали срыву переворота в Венесуэле, организуемого США.
Путин объявил о конце либерализма.
Как видно, Западу есть за что ненавидеть Путина.
Как проявляется ненависть к Путину
Посол США в ООН Саманта Пауэр 15 .03.2014 г. не удержалась от угроз представителю РФ в ООН Виталию Чуркину. Она объсняла Чуркину позицию США и ЕС, не согласными с референдумом в Крыму.
По неофициальной версии, Пауэр назвала Россию „побежденной” имея в виду холодную войну. За победу в „холодной войне” в США уже раздали медали. Не поторопились?
Медаль «За победу в холодной войне»
Беспрецедентное заявление сделал Герберт Е.Мейер. В журнале «American Thinker» (Американский мыслитель) в номере от 05.08.2014 г. Он прямо призвал российских олигархов и топ-менеджеров устранить Путина.
Его поддерживает Премьер-министр Канады Стивен Харпер. В интервью агентству AP 05.05.2015 г. он заявил о том, что Россия не изменится при этом руководителе.
Из самого последнего две американские конгрессменши внесли на рассмотрение палаты представителей Сената США законопроект «О транспарентности в отношении Владимира Путина». Негритянка и демократка Вальдес Демингс и белая республиканка Элиза Стефаник предложили американской разведке вскрыть доходы Путина.
Так с Запада подаются сигналы. Обращены они к российским, ориентированным на Запад кланово-корпоративным группировкам. Сигналы звучат так: „Убирайте Путина!”
Внутри России
Корпоративно-клановые группировки внутри России активно откликаются на призывы и сигналы своих западных патронов. Во время ПМЭФ на завтраке Сбербанка Греф проводит голосование по нацпроектам, призывая к саботажу.
Рупоры, в лице ангажированных СМИ и отдельных известных личностей, типа Виктора Шендеровича, Юлии Латыниной, Константина Хабенского и множество подобных, озвучивают их взгляды.
Организованы команды оппозиционеров Навального, Каспарова и др. Все они дружно, единым фронтом выступают против Путина.
А на уровне ниже плинтуса, их активно поддерживают протестуны и толпари, оставляющие комментарии везде, где можно, формируя из себя мясо для майдана.
В отличие от вышеперечисленных, эти стараются совершенно бесплатно.
Если для первых работа против России и Путина – высокооплачиваемая работа, то вторые, следуя в русле лозунгов и призывов первых, действуя бесплатно и добровольно, основываются на собственном идиотизме.
Война всё ещё продолжается.
Источник.
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На войне как на войне. Требуются и сила Духа и военные хитрости. Особенно на гибридной войне.
Для военных хитростей нужны умные головы. Конечно, преданные Отечеству. В первую очередь – не военные головы, а научные. Таких голов у нас достаточно много. Но нет технологии их консолидации. Современной эффективной технологии подготовки многовекторных решений и проведения этих решений в жизнь. Но и само создание такой технологии требует не тривиальной военной хитрости. Надежда на то, что русские медленно запрягают, но быстро едут.
Замена Путина на Залупина на данном этапе приведет к гражданской войне и все наши бывшие ((друзья)) кинутся помогать гозманам уничтожать Русских Терпение и еще раз терпение. Как говорится Терпение и труд-все перетрут
Да – это по христиански,на том свете и наедимся и отоспимся,а пока терпеть и пахать,пахать и терпеть.
Все верно. На то и рассчитывают.
Так и будет.
Урсусы и Липкие начнут уничтожать Серых.
Как совсем недавно в 90-х комсомольцы вместо красных галстуков одели красные пиджаки и стали резать коммунистов.
Все друг-друга перережут.
И терпение НЕПРИЧЁМ.
А кто взялся РЕЗАТЬ и СКАКАТЬ тот и виноват.
И не важно За Путина или против.
Хохол ,ты уже определись -ты с Котом за эволюцию верхов ,они нажрутся устанут от лежания на песочке у океана и решат ,что пусть и Иван хоть однажды увидит этот ослепительно белый песок,прозрачную, как слеза воду и подумает и я тоже в рай попал на 15 мин,и от благодарности к Мойше за это,будет усердно на него трудиться
или же второй твой посыл вчерашний:поскольку Россия и Путин обьединены целью обьединения сырья и технологий ,но украина и беларусь и свой народ в большинстве мешают этому ,то они должны исчезнуть.Спасение утопающих-дело рук каждого-учись,тренируйся ,убегай ,прислуживай ,но уцелей и тогда прикоснешься к достатку
Чтоб Ивану увидеть песочек достаточно оторвать зад от дивана.
ДАВНО
Всё это не запрещено.
И Иваны живут по всей планете от Австралии до Канады и на песочке и в лесу и кому где нравится.
А кто ждёт что ему ПУТИН принесёт к дивану или АНТИпутин….
Кретины и их поступки не обсуждаются.
А Россия и Путин развивают и приумножают свою СОБСТВЕННОСТЬ.
Страну в которой они МАЖОРИТАРНЫЕ акционеры а я миноритарный но тоже заинтересован.
И это “песочек” не отменяет.
Ибо наступил коммунизм.
” Каждому по участию от каждого по желаю”
Не хочешь работать-сиди на диване.
НЕ ЗАПРЕЩЕНО.
А решил убивать соотечественников во имя светлого будущего это преступление.
——–
Потому обсуждается муть и хрень к РЕАЛИЯМ не имеющая отношения.
Это фантазии диванных кретинов.
Меня их мнение мало волнует.
Озабочен “песочком” и работой
Вы каких от мартышки разумных действий требуете,не смешно?У животного инстинкт оно плюется ,ну потому что плюется,ну хочется ему оно и плюется,сегодня в одно ,завтра в другое.А выживать это тоже инстинкт и без разницы как, надо -полижет,надо – задницу подставит.
Конечно же во врем виноваты американцы ,англичане и прочая разная Европа, но хотелось бы напомнить ,что;
- предлагает проекты законов правительство РФ назначенное Путиным,
- принимает законы ГД избранная гражданами РФ,
- подписывает законы лично Путин и только после этого они принимаются к исполнению,
а виноваты как всегда сволота заграничная.
По вопросу “поехать” ,так уже запрягать то нечего – https://pandoraopen.ru/2019-12-11/komu-my-platim-za-vodu-kto-sobstvennik-vodokanalov-v-rossii/
Хотите я вам расскажу прикол.Что бы был понятен мой коммент,я всегда был русским,меня никто этому не учил,это как наука,я сам по этому пути шел,и с 12 лет я называл себя именно так на вопрос-”Ты кто вообще такой…”.Во мне нет нацизма,я реально не хочу убивать евреев…Своеобразный подход,не исключающий суть…Я люблю людей..по своему.Так вот,собственно прикол…Когда-то ранее я был лакмусовой бумажкой.Пример…кот если не жрет колбасу,значит она не настоящая.Смотрите…пили пиво…Кто-то открывал пивточки(я не мог,из-за своей вот этой мозговой х..ни,считал не правильным).Самый главный момент наставал,когда заходил я.В чем смысл.Я поднимал футболку до плеча.Выпивал примерно 0,5-литр пива,процедура занимала максимум 30 минут….И позднее мой друг писал мне на руке словосочетание…например;-”Хохол(ЯПовский)-конченная м.зь”.Ждали 5 минут.Позднее,если цвет моей кожи не менялся,то…можно брать.В 70 процентах случаев,написанные ногтем письмена становились белыми,вокруг этих букв кожа становилась красной.Это как доказательство выделенным текстом…Кожа красная,и белые бугорки текста;-”Хохол п.дорас”.Это называется дермографией.По-нашему крапивница.И что характерно,если я дрался никакой дермографии не было.За шею захваты..прочая хрень.Только пиво имело такой показательный эффект.Так к чему это я…Я давным давно нашел правильные сорта пива,которые употребляю в бане…А лакмусом быть не перестал…Что-то гнойное,не настоящее…-я реагирую.Это-моя природа.
https://www.youtube.com/watch?v=e7ZSn1JnEVI
Сцуко,молодец,я заценил…:))).Правда крутой под.б…Тем более это мой самый любимый мультик.Да ты не потерян,что-ли…Хотя разовая вспышка ничего не значит,но,прям,реально здорово…
,,,З д р а в и я Вам,,,
Итак – Всё “не” Так…:
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_Так что-же это ПОЛУЧАЕТСЯ…
что ВСЕ(Li…)Россию – хотят развалить?
ВСЕ “свои” желания – хотят объединить…
Одни ИЗ-ВНЕ,а другие ИЗНУТРИ – продолжают ВРЕДить…
* а Россия,как стояла ТАК и…стот себе и Стаить!
[ну и ЧТО...с Этой Русью рабить,как с нею быть...]
Но вот “власть” НЫНЕшнюю Там – нужно Сменить!
["власть" ЭТО - Т.Н."российское-правительство"]
Так-как ИМЕННО “оно” – Больше всего ПРОДОЛЖАЕТ – РФ вредить!
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_Насчёт Путина – расклад иной…Его ЕСТЬ за что хулить!
НО…если Для Сохранения Руси(как Государства)-
Путина ПРИДЁТСЯ оставить Править(рулить…)- то Так тому и Быть…
* но…КАК “Это” Законодательно(Легитимно) Закрепить…?
““““““““
_Но НЕОСПОРИМЫЙ Факт это ТО,что ПАРАЗИТарий(“ед-ро”ССня)
от власти Нужно Удалять и ЗА их “труды”…на “БЛАГО-России”,
ВЕСЬ эТОТ КАГАЛ ЧУЖ`ИХ…для Руси – Судить и НА Зоны ссылать!
* Впереди КОЛОННЫ осуждённых “ед-ро”ССов – dimon`чik Должен шагать…
Ну а ЗА ним,в Той Колонне – ВСЯ “ед-ро”ССовская “рать”…
[НЫНЕшняя,Т.Н."власть" России - Враг №-1 для России!!!]
““““““““““““““`
->>> Россия Нуждается В…смене НЫНЕшней “власти=МАСТИ”!
- – - – -
Ничего ни к кому личного. Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 11-12-19.
То, что описано в статье – именно так, как и происходит на самом деле. Где то локально протестующие и возмущающиеся правы, но глобально – нет. Именно этим и пытаются воспользоваться. Зашорить для каждой группы остальное так, чтобы люди не смогли собрать воедино картину и осознать, что локальное решение их “проблем” глобально создаст одну огромную “проблему”, и этой ситуацией обязательно воспользуются извне, ибо именно этого и ждут. Не нужна западу Россия индустриально и научно развитая. Нужна страна-бензоколонка и житница, но для запада.
Реальных альтернатив Путину пока нет, поэтому нужно смотреть в частности и искать иные решения, нежели чем столь явно и упорно навязываемое – “власть в отставку”.
Первый этап – на выборах в госдуму попытаются пройти те, кто вроде как не вместе, чтобы потом, получив мандаты объединиться и создать противовес ЕдРо. Не то, чтобы ЕдРо – идеал, но противовес может создать сумятицу в принятии решений в вертикали власти. Не говоря уже о риске “раздачи” нацпроектов тому, “кому нужно”, чтобы потом растащить деньги, обанкротить фиктивные компании, выведя валюту за бугор, тем самым создав прецедент для запуска печатного станка и роста инфляции, параллельно обвиняя Путина в том, что происходит, и выражая ему недоверие уже “сверху”.
Второй этап – выборы “удобного кандидата” – кандидатуры уже “светятся” вовсю в СМИ, прямо тут. И перехват власти в России.
Только вот каждый такой “деятель”, желающий в госдуму должен помнить, что в его тени дама с косой стоит, и ждет удобного случая отправить враждебное будущему создание на “переработку” – тело в землю, душу в чистку.
Бла-бла-бла-бла-бла-бла!?!?!?
Эталон словесного поноса.
ПыСы
Животное, где твои супер-дупер энергии?
Наша задача не в том чтобы убрать ВВП, а в том чтобы он победил внутри страны.
все надеялись и ждали этого 20 лет и вот ему осталось 4 года -еще большая неопределенность и растерянность наступает-деньги к деньгам стремятся ,а народ отдельно с мин на выживание.
Народ может заработать ЛЮБОЕ количество денег.
НЕ ЗАПРЕЩЕНО.
Обизян, чем зарабатываешь?плюешься?воруешь бананы?задницу демонстрируешь?Не запрещено?
новых предприятий в РФ в октябре открыли 31,в ноябре 28-радость -да,большая ,но мах з/п там написана -40000руб-это не на песочек ,это только хлеб и ботинки и то не лучшего качества.
А зачем ТАМ?
Вот в Беларуси парни создали интернет игру ” Танки” и весь мир рубиЦЦа и стали МИЛЛИАРДЕРАМИ.
Но если ничего не умеешь кроме как картоху копать лопатой то никаких “песочков”
Потому ещё раз.
НЕ ЗАПРЕЩЕНО это не значит что всяк дурак это сможет.
Не запрещено но не могут или не хотят но это ИХ проблемы.
Жаль остался без ответа мой вопрос админу пару дней назад. Хлебососание подобного рода помогает продвижению сайта или нет?
Самый ГЛАВНЫЙ и основополагающий вопрос не в том.кто придет после Путина,самый главный вопрос-”КАК УБРАТЬ ПУТИНА ИЗ СВОЕЙ ГОЛОВЫ”..а также и прочие “говорящие головы в голове”.Реально с ума люди сходят…Это…жизнь среди долб..ов.Вообще все нормально,когда люди говорят о грядках или о любви к природе.Это очень правдиво и естественно.Но как только ты задаешь нестандартный вопрос,то в ответ начинается косноязычный подбор текста из “соловьева-кисилева”,либо полная х.ня,какая несется из ротовой полости хохла,например…Так-то это …печально.
Что то я не припомню, чтобы были общественные обсуждения вопроса, Как убрать Леонида Ильича.
Может в следующем году будут обсуждения с публикаторами ?
Самое главное,что ты помнишь Леонида Ильича…Это уже очень круто.Скоро останется только слово “Ильич”,и тогда будет сложнее…Возникнет слабоумная неразбериха.Чтобы остаться Юрием Удовиченко,в его уважительном возрасте…это еще заслужить нужно….Чужой не парься ты подобным…Вымачивай Мари в бассейне…Вообщем займись своим любимым делом.Некромантия тебя увлечет с головой…Меньше думаешь-дольше живешь.У всех так мозг устроен…Кроме суицидников,вроде меня…
Да тут аншлаг. Чего бояться белым и пушистым, кроме как самих себя? Да будет так.
СМИ-самое Большое Дер..мо в настоящее время.А смотрящие любые СМИ-зомби.Мысли-то зомбиевске- они все привнесенные дядями, тетями,христосами, аллахами, служителями, актеришками,президентами и иже с ними.И никто не мыслит хоть как то разумно, потому что разумное в нашей жизни уничтожается Системой Уничтожения Существа Мыслящего.А догматики живут, процветают как им кажется, рожу из смартфона не вынимают.Что ОНИ Могут привнести?