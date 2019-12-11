Как убрать Путина

Война против России

Совет национальной безопасности (СНБ) США выпустил директиву 20/1 от 18.08.1948 г. „Задачи в отношение России”. Ввиду несостоявшегося ослабления СССР во 2-й мировой войне, проект предусматривал продолжение борьбы против СССР, поскольку третий рейх со своей задачей не справился. Обратите внимание на дату. С момента окончания 2-мировой войны прошло 3 года. Мы – союзники!

Директива была частично выполнена. В СССР „произошла” перестройка, социализм демонтирован. Всё произошло, как бы, само собой. Но всё, что происходило в нашей стране до 2000 года, есть результат выполнения директивы.



При этом США являлись инструментом, точно таким же, как ранее им была фашистская Германия. Война против нашей страны не прекращалась от Ивана Грозного и до наших дней. Соответственно, можно говорить и о глобальном плане уничтожения России.



С удовлетворением отмечаю – план выполняется-выполняется, да никак не выполнится.

«Я предпочту в России хаос и гражданскую войну тенденции воссоединения её в единое, крепкое, централизованное государство» (Цит. по Киссинджер Г. Дипломатия, М., 1997).

В рамках выполнения плана по уничтожению России не прекращаются нападки против президента России В.В. Путина как извне, так и изнутри России.