Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 10 декабря 2019

В понедельник, 9 декабря, террористы произвели массированные обстрелы жилых кварталов самого большого сирийского города, многократно нарушив режим прекращения боевых действий.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.

Обстрелу из минометов и реактивных систем залпового огня кустарного производства подверглись сразу несколько густонаселённых районов города Алеппо. Как и обычно, преступники вели беспорядочный огонь, что привело к жертвам среди мирного населения. К сожалению, не обошлось и без гибели маленьких детей.

События в этот день разворачивались следующим образом. В 9.10 боевики нанесли удар по поселку Сабикия в пригороде Алеппо из 120-мм миномета. Пострадало двое мужчин и одна женщина из числа мирных жителей. В 9.50 из аналогичного орудия был обстрелян поселок Суккория, на этот раз без потерь. В 10.20 уже из кустарных РСЗО боевики обстреляли район Академия Асада в Алеппо, пострадало 4 человека, в том числе один ребенок. В 11.10 и в 13.00 вновь ударили с использованием минометов, но уже по жилому кварталу Беньямин. Не обошлось без жертв — 2 человека погибло, 6 горожан с ранениями доставлено в госпиталь. А в 13.30 боевиками были обстреляны позиции правительственных войск в Маканис-эд-Дувайри.

Все эти удары были нанесены протурецкими боевиками из так называемой «Сирийской национальной армии», что стало прямым нарушением договоренностей между российской и турецкой стороной о действии на территории Идлибской зоны деэскалации «режима тишины».

Такая активизация обстрелов может служить свидетельством подготовки к наступлению боевиков на Алеппо. Однако, неизбирательность таких ударов приводит только к гибели мирных жителей и не наносит никакого урона силам Сирийской арабской армии.

Обстрелян жилой район на западе Алеппо

Бандформирования обстреляли жилой район Миньян на западе Алеппо, один человек был убит и четверо получили ранения различной степени тяжести, сообщил «Русской Весне» врач больницы Джамии Монаф Шарабаджи.

«В больницу Джамии были доставлены трое раненых. Один человек ранее скончался, он получил проникающие осколочные ранения в область грудной клетки. Двое пострадавших также получили тяжёлые осколочные ранения, им хирурги сделают операции. Один из пациентов в тяжёлом состоянии, он потерял много крови, так как осколки повредили вены», — сообщил Шарабаджи корреспонденту РВ.

Он уточнил, что ещё двое пострадавших получили лёгкие ранения, им была оказана медицинская помощь на месте.

В декабре бандформирования уже десятки раз обстреливали густонаселённые кварталы Алеппо, в результате их подлого огня были убиты и ранены сотни мирных жителей. Нанесен существенный материальный ущерб инфраструктуре города.

Читайте также: Без страха: как в Сирии погибли медсёстры армии России (+ВИДЕО, ФОТО)