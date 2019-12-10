Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 10 декабря 2019
- 17:22 Российские военные впервые вошли в сирийскую Ракку.
- 17:22 Противостояние израильских солдат и палестинцев попало на видео.
- 15:47 Как сирийцы выживают в разрушенной Ракке.
- 05:32 Страшные удары врага: самый большой город Сирии истекает кровью (ФОТО).
- 04:30 «Мне у тебя спрашивать?!» — Эрдоган жёстко осадил Макрона и США из-за С-400.
Российские военные впервые вошли в сирийскую Ракку
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Противостояние израильских солдат и палестинцев попало на видео
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Как сирийцы выживают в разрушенной Ракке
Этот город на берегу Евфрата несколько лет был столицей запрещенной группировки ИГИЛ*. Освобождая Ракку от боевиков международная коалиция практически полностью ее уничтожила. Сейчас город находится на грани гуманитарной катастрофы. В этом убедились наши военные полицейские и представители Центра по примирению сторон, которые впервые привели туда гуманитарный конвой.
*ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство») – террористическая организация, запрещена в РФ
Подробности на https://tvzvezda.ru
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Страшные удары врага: самый большой город Сирии истекает кровью (ФОТО)
В понедельник, 9 декабря, террористы произвели массированные обстрелы жилых кварталов самого большого сирийского города, многократно нарушив режим прекращения боевых действий.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Обстрелу из минометов и реактивных систем залпового огня кустарного производства подверглись сразу несколько густонаселённых районов города Алеппо. Как и обычно, преступники вели беспорядочный огонь, что привело к жертвам среди мирного населения. К сожалению, не обошлось и без гибели маленьких детей.
События в этот день разворачивались следующим образом. В 9.10 боевики нанесли удар по поселку Сабикия в пригороде Алеппо из 120-мм миномета. Пострадало двое мужчин и одна женщина из числа мирных жителей. В 9.50 из аналогичного орудия был обстрелян поселок Суккория, на этот раз без потерь. В 10.20 уже из кустарных РСЗО боевики обстреляли район Академия Асада в Алеппо, пострадало 4 человека, в том числе один ребенок. В 11.10 и в 13.00 вновь ударили с использованием минометов, но уже по жилому кварталу Беньямин. Не обошлось без жертв — 2 человека погибло, 6 горожан с ранениями доставлено в госпиталь. А в 13.30 боевиками были обстреляны позиции правительственных войск в Маканис-эд-Дувайри.
Все эти удары были нанесены протурецкими боевиками из так называемой «Сирийской национальной армии», что стало прямым нарушением договоренностей между российской и турецкой стороной о действии на территории Идлибской зоны деэскалации «режима тишины».
Такая активизация обстрелов может служить свидетельством подготовки к наступлению боевиков на Алеппо. Однако, неизбирательность таких ударов приводит только к гибели мирных жителей и не наносит никакого урона силам Сирийской арабской армии.
Обстрелян жилой район на западе Алеппо
Бандформирования обстреляли жилой район Миньян на западе Алеппо, один человек был убит и четверо получили ранения различной степени тяжести, сообщил «Русской Весне» врач больницы Джамии Монаф Шарабаджи.
«В больницу Джамии были доставлены трое раненых. Один человек ранее скончался, он получил проникающие осколочные ранения в область грудной клетки. Двое пострадавших также получили тяжёлые осколочные ранения, им хирурги сделают операции. Один из пациентов в тяжёлом состоянии, он потерял много крови, так как осколки повредили вены», — сообщил Шарабаджи корреспонденту РВ.
Он уточнил, что ещё двое пострадавших получили лёгкие ранения, им была оказана медицинская помощь на месте.
В декабре бандформирования уже десятки раз обстреливали густонаселённые кварталы Алеппо, в результате их подлого огня были убиты и ранены сотни мирных жителей. Нанесен существенный материальный ущерб инфраструктуре города.
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«Мне у тебя спрашивать?!» — Эрдоган жёстко осадил Макрона и США из-за С-400
США уже долгое время всяческими санкциями и угрозами активно пытаются заставить Турецкую республику отказаться от военно-технического сотрудничества Москвы и Анкары. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз охладил пыл Вашингтона, сообщив, что Турция не станет отказываться от российских зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» из-за американских противоракетных комплексов «Пэтриот».
«Мы не можем отказаться от С-400 для того, чтобы купить Patriot. Эта страница закрыта, — подчеркнул турецкий лидер. — Но если Соединённые Штаты предложат нам хорошие условия, мы купим и их ракетные комплексы, так как мы желаем разнообразить свои силы противовоздушной обороны».
Эрдоган также рассказал, что французский президент во время встречи глав стран НАТО в Великобритании выразил удивление из-за того, что Анкара, являясь членом Североатлантического альянса, приобрела у России ЗРС С-400.
«Я ответил: я у тебя должен спрашивать, что и у кого покупать?» — резко ответил Эммануэлю Макрону президент Турции.
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