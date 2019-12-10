«Прощай, немытая Россия!»: Три игры президента Лукашенко

События 7 декабря, происходившие как в расположенной под Сочи правительственной резиденции Бочаров Ручей, так и в весьма отдаленном от нее Минске, красноречиво продемонстрировали: вместо того, чтобы осуществлять реальные шаги для сближения наших стран, лидер Белоруссии продолжает вести собственную хитрую игру. Да не одну, а целых три разом! При этом Александру Григорьевичу наверняка кажется, что еще немного, и он оставит в дураках всех, добившись в очередной раз невозможного.

Вот только беда в том, что на сей раз Лукашенко пытается удовлетворить собственные притязания, которые невыполнимы в принципе. В силу этого имеется весьма немалая вероятность того, что обернется все совсем не так, как видится ему. И расплачиваться за этот проигрыш придется, в первую очередь, братскому для нас белорусскому народу…

Пятичасовое общение Александра Лукашенко с Владимиром Путиным 7 декабря вылилось в абсолютно попусту потраченное время. Максим Орешкин, глава отечественного Минэкономразвития, может сколько угодно говорить о «серьезном сближении позиций» и «очень плодотворной работе по целому ряду направлений», но выглядит это все как раз той самой пресловутой хорошей миной при плохой игре. При очень плохой… Естественно, создавать негативный для себя информационный фон как раз накануне встречи «нормандского формата» в Париже в Кремле не намерены. Однако тот факт, что никакого заявления для СМИ по итогам своей встречи президенты не сделали, весьма красноречив сам по себе. Единственное, что известно совершенно точно – по результатам длительных переговоров, которые велись лидерами как с глазу на глаз, так и в составе правительственных «команд» от обеих стран, не подписано ничего. Даже клочка бумаги с самыми общими декларациями и «юбилейными» благими намерениями. Это наводит на достаточно грустные мысли.

Игра первая – с Россией

Эту партию Александр Григорьевич ведет далеко не первый год. Фактически, все время своего пребывания в президентской должности. Рассматривать здесь и сейчас все ее перипетии не хватит никакого места, посему ограничимся днем нынешним. Крайне неприятный осадок на фоне совершенно пустых переговоров вызывают разразившиеся в Минске во время встречи президентов «народные волнения». Говорить о том, что это все – происки некоей «кучки маргиналов», не имеющие ровно никакого значения, могут лишь те, кто совершенно не ориентируется в реалиях лукашенковской Белоруссии. Два дня ни милиция, ни КГБ не предпринимали абсолютно никаких действий, чтобы угомонить бесновавшуюся в центре столицы стаю бабуинов, рвавших портреты российского президента и скандировавших русофобские лозунги. И это все при том, что «протестные акции» не только были совершенно не санкционированы местными властями, но и широко анонсировались заранее. По идее, их должны были развеять и расточить во мгновение ока, но нет… Такое поведение «силовиков» совершенно однозначно свидетельствует о том, что команды прекратить этот шабаш от президента у них попросту не было. Почему? Да потому, что в случае, если процесс создания действительно Союзного государства сдвинется с мертвой точки и превратится в реальность, в той или иной мере меняться придется и самому Лукашенко, и Белоруссии. Именно этого он и не желает, цепляясь за невозвратно уходящий статус-кво. Потому и ведется игра с Москвой, в процессе которой ее заставляют банально покупать «верность» Минска. Теперь, как видим, уже и с привлечением местных «национал-патриотических сил».

Очередные заявления, сделанные в Сочи Лукашенко, уже, по правде говоря, даже не воспринимаются всерьез. Все тот же пустопорожний и неискренний пафос из серии «не жалею, не зову, не плачу». На сей раз Александру Григорьевичу восхотелось «равноправия». С кем, простите? Может быть с Германией и прочими европейскими инвесторами, вкладывающими миллиарды евро в «Северный поток-2», чтобы потом «черпать» из него российский газ по рыночным ценам? Не то? Тогда, вот, не угодно ли – равноправие с Зимбабве? Там за российскую нефть алмазами платить намерены. Так вас устроит, Александр Григорьевич? Тогда алмазы – в студию! То есть как «нету»?! А что есть? Кроме горячего желания в очередной раз поиметь кучу преференций и льгот без всяких ответных обязательств – опять ничего? И речь тут не просто о примитивном захребетничестве. Понятно, что перспективы действительно единого управления хотя бы в сфере экономики Минску ничуть не улыбаются. Как тогда быть с теми же поставками топлива для украинской армии, которая, судя по всему, вот-вот может ринуться «освобождать» Донбасс от «русских оккупантов»? Могут ведь и по рукам дать. Получать ресурсы от «братского государства» и зарабатывать на укреплении с их помощью военного потенциала страны, очень мягко говоря, недружественной своим «братьям» – да где такое в мире видано?! Именно в этой формуле: «получать от России все по максимуму и не согласовывать с ней собственную политику даже по минимуму» и кроется упертое нежелание Лукашенко двигаться в сторону настоящей интеграции. Все остальное – от лукавого.

Игра вторая – с Западом

То, что двери Европейского Союза и всех прилагающихся к нему организаций для Минска будут закрыты еще очень и очень долго, там понимают прекрасно. В ЕС категорически отказываются принимать даже украинцев, сломавших ради такой перспективы собственную страну до основания. От почти социалистической Белоруссии даже для обретения очень условного шанса на вступление в «европейскую семью» и вовсе не должно остаться камня на камне, что б там Александр Григорьевич не заявлял о «соответствии» каким-то там «критериям ЕС». Европейские лидеры могут разговаривать с ним, пусть весьма холодно и сдержанно, могут намекать на некие «возможности» в совершенно неопределенной перспективе, но дальше этого дело не пойдет, по крайней мере, пока именно он будет оставаться у власти. Именно в силу этого во все отчетливо просматривающемся «дрейфе» Минска на Запад преобладает, к сожалению, вашингтонский, а не брюссельский вектор. Вот только интерес Вашингтона к Минску может лежать только в одной плоскости – создания там очередного антироссийского плацдарма по украинскому или грузинскому образцу. Да, вдобавок, в полном вытеснении из Белоруссии китайских корпораций, весьма неплохо там устроившихся и очень прочно обосновавшихся. Готов ли Александр Григорьевич к такому повороту событий? Или считает, что сможет обхитрить и американцев?

Самое интересное, что одна из версий того, чем подобные игры могут закончиться, уже озвучена. И пусть сделал это персонаж достаточно одиозный – украинский «эксперт», директор Института трансформации общества Олег Соскин, но это может оказаться как раз тем случаем, о котором говорится: «Что у умного на уме…» По мнению украинца, при попытке Минска и Москвы перейти к действительно глубокой интеграции, в Белоруссии непременно «вспыхнет национальное восстание». И вот тогда-то его сразу же должны «поддержать всеми силами» не только Украина, но и государства Прибалтики, а также Польша. Объединенные – понятно под чьим водительством… Невероятный сценарий? Ну, не скажите. Году в 2010 война на Донбассе тоже казалась «черной» фантастикой. Вот только на Украине процесс переориентации с Востока на Запад, с параллельным формированием образа России как «врага» и «оккупанта», занял 20 с лишним лет, а Лукашенко, иногда создается впечатление, пытается «проскочить» эти годы за считанные месяцы, нагнетая ситуацию собственными высказываниями про «чужие войны» и обвинениями России в «варварстве». Неужели он не осознает, во что это все в итоге может вылиться?! Вряд ли. И, тем не менее, продолжает свою игру, используя собственные демонстративные движения в сторону Запада исключительно в качестве раздражителя для Москвы, которой периодически посылаются сигналы в духе: «Злые вы, злые! Уйду я от вас…» Можно подумать, что есть куда и к кому.

Игра третья – с Белоруссией

Это, пожалуй, самая важная игра Александра Григорьевича, ибо все-таки внутренние дела для него неизменно стояли и стоят на первом месте. Вот только вести ее он пытается опять-таки за счет России! Беснующиеся второй день в Минске «змагары» рвут в клочья уже не его портрет, а изображение Владимира Владимировича. И лозунги их, еще недавно сводившиеся исключительно к обзыванию Лукашенко «диктатором» и требованиям к нему «уйти», резко переменились на: «Прощай, немытая Россия!» и «Нет интеграции – слава нации!» У меня одного от этого дежавю – мороз по коже? Нет, что-то вроде кричалок: «Сашу – в Рашу!» и заявлений «борцунов» о готовности, «несмотря на любую позицию Лукашенко… биться до конца за свою независимость», присутствуют, однако главный враг – уже не собственный президент, а российский. Что, собственно, Александру Григорьевичу, похоже, и требовалось. А уж теперь, после возвращения с полностью безрезультатных переговоров в Сочи даже самым завзятым «национал патриотам» ему как бы и вовсе «предъявить» нечего. Отстоял суверенитет, отец-милостивец! С такими делами чего доброго, примут в ряды «змагаров» и самого «Батьку». Почему бы и нет, если в русофобии он, того и гляди, всю «оппозицию» переплюнет? В свете проведенных накануне в стране, как обычно, «по-лукашенковски» парламентских выборов и заявлении главы государства о намерениях выдвинуть собственную кандидатуру на очередной президентский срок, возможно, именно к этому он и стремится. Во всяком случае – к переводу любых протестных «стрелок» с себя, любимого, на «грозящую оккупацией» Москву.

Есть тут и еще один момент, пожалуй, даже более важный. Бюджетный дефицит в, как минимум, 1% ВВП Белоруссии, заложенный в главный финансовый документ страны на будущий год, является последствием как раз неспособности Минска договариваться с Москвой. «Налоговый маневр» в действии, в реальности дающий Белоруссии как раз именно то самое «равноправие», о котором так горячо разглагольствовал в Сочи ее президент, грозит пробить серьезную брешь в казне. И вот тут уже недовольство граждан может стать куда серьезнее и вылиться в протесты, которые будут не чета нынешним. Именно поэтому Лукашенко так старательно вколачивает в головы белорусам нехитрую идейку: «Во всем виноваты русские!» Придется налоги поднимать, цены взлетят, уровень жизни понизится – все претензии в Кремль. Опять же, самым тщательным образом раскручивая при этом тему возможной «утраты независимости и суверенитета» страны, нынешний президент старается убедить собственный народ в том, что он и только он способен их отстоять. Одним словом, «никто кроме Лукашенко!» И как бы вам не было некомфортно с ним, без него настанут вообще мрак и темный ужас. Нехитрая тактика, правда, зачастую оказывающаяся весьма действенной. Вот только сомнительно, что она сработает в данной ситуации. И дело тут не столько во внутренних белорусских «раскладах», сколько в ведущемся сейчас глобальном геополитическом противостоянии. Как показывает практика, все постсоветские страны, принимающиеся играть в русофобские игры, «пожираются» Западом целиком. Даже без пресловутых «рожек да ножек» в остатке. Таково время, такова жизнь.

Три игры – одна цель. И один исход…

Очевидно, не отдавая себе в этом отчет, Лукашенко, практически один к одному повторяет политику Виктора Януковича, о котором сам же отзывался в свое время без малейшего пиетета. То же заигрывание с «национально-демократическими силами» – если кто не знает, то гнуснопрославленная «Свобода» Тягныбока и Фарион не только существовала благодаря попустительству Януковича, но и финансировалась одно время из близких к нему источников. Виктор Федорович сотоварищи решили, видите ли, создать эдакое электоральное «пугало», только сил не рассчитали. Да и привычка пытаться вытянуть из Москвы все новые и новые экономические «бонусы» с помощью истеричных угроз «уйти на Запад» – абсолютно из той же оперы: «Не хотите давать дешевый газ? Мы ассоциацию с ЕС подпишем!» В итоге Киев, вроде бы, получил от России все, что хотел и даже больше, вот только было уже поздно. Или Александр Григорьевич забыл, что кровавый «майдан», завершившийся государственным переворотом и развалом страны, начался в Киеве как раз в точности с таких же немногочисленных и вполне мирных выступлений «против интеграции с Россией», которые в нынешние дни с его прямого попустительства проходят в Минске?! В Кремле об этом наверняка помнят, а потому повторить ошибку с выдачей многомиллиардных кредитов государству, превратившемуся во врага и, более того, нагло отказывающемуся их возвращать, вряд ли рискнут. И это совершенно правильно.

Белоруссия прекрасно сумела более двух десятилетий «вариться в собственном соку». Жить тихо, мирно, в меру сытно и безбедно. Все игры, которые ведет сегодня ее лидер, имеют своей целью сохранение этой замечательной жизни, а главное – собственного положения. Допускаю, что Лукашенко жаждет не власти ради власти, а пытается действовать по формуле: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» Увы, те времена, когда нечто подобное было возможно, окончательно и бесповоротно закончились в 2014 году. Сейчас настало совершенно другое время, все отчетливее пахнущее сталью и кровью. И для стран, долгие годы провозглашавших себя союзниками России, настала пора делать не декларативный, а реальный выбор: или становиться с ней плечом к плечу, или же переходить в стан «небратьев», со всеми вытекающими. Наша страна более не может позволить себе финансирование экономик государств, которые, будучи полностью зависимы от нее, тем не менее, носятся со своим «суверенитетом», как старая дева – с увядшей невинностью. Никто не собирается включать Белоруссию в состав Российской Федерации, но и продолжать дальше сосуществовать с нею по принципу: «Дружба» – дружбой, а нефть – врозь», тоже невозможно. В конце концов, существует Донбасс, который, есть такое чувство, России в самом скором времени придется спасать. Возможно, весьма дорогой ценой. Но там, по крайней мере, люди умирают под русским флагом, а не жгут его, как это было сделано вчера в Минске. Всеми своими «играми» Лукашенко толкает страну к повторению судьбы Украины, поскольку другой дороги у Белоруссии, откажись она от курса на интеграцию с Россией, попросту не останется.

Хочется верить, что этого все-таки не произойдет. В конце концов, новая встреча президентов должна состояться уже 20 декабря. Хорошо бы, чтоб Александр Григорьевич прибыл на нее не играть, а выполнять те обязательства, которые были им приняты при подписании Союзного договора в 1999 году.

Александр Неукропный

Источник: http://voicesevas.ru/news/48748-proschay-nemytaya-rossiya-tri-igry-prezidenta-lukashenko.html