Альтернативные Олимпийские игры. История вопроса

Малоизвестной, но немаловажной и интересной частью истории олимпийского движения являются альтернативные Олимпиады, которые проводили страны, коллективно бойкотировавшие официальные олимпийские игры.Для тех, кто помнит советские времена, самой известной альтернативной Олимпиадой несомненно являются игры «Дружба-84», которые прошли в Москве летом 1984 года в рамках бойкота Олимпиады в Лос-Анджелесе. Этот бойкот был симметричным ответом на бойкот московской Олимпиады-80 со стороны шестидесяти пяти стран капиталистического лагеря. Хотя официально советские атлеты не поехали в 1984 году за океан по следующим причинам: «отказ предоставить СССР и другим социалистическим странам особые письменные гарантии безопасности», а также, отказ американских властей разрешить «Аэрофлоту» организовать чартерные рейсы для доставки советской делегации. Вдобавок, США не разрешили пришвартовать в порту Лос-Анджелеса теплоход «Грузия», который планировалось использовать в качестве плавучей олимпийской базы.Однако бойкотом олимпийских игр в Калифорнии дело ограничиться не могло. Надо было обязательно проводить альтернативную Олимпиаду – по образцу той, которую провели в 1980 году американцы. Мало кто знает, что летом 1980 года представители двадцати девяти стран, которые бойкотировали московские игры, провели собственные состязания на базе университета Пенсильвании под Филадельфией. Хотя, к слову, американцы поначалу подыскивали для альтернативной Олимпиады другое место, рассматривая среди стран-кандидатов Кот-д’Ивуар, Японию, Италию и Китай.По каким-то причинам Вашингтону особенно хотелось провести игры в Кот-д’Ивуаре – скорее всего, потому, что в США хотели привлечь на свою сторону симпатии недавно провозгласивших независимость африканских стран. Не так давно британский The Telegraph опубликовал интересную переписку между Госдепартаментом и посольством США в Абиджане, которому было поручено в обязательном порядке получить от руководства страны согласие на проведение игр. Из документов становится ясно, что администрация президента Джона Картера хотела подорвать за счет Олимпиады в Африке позиции СССР на территории «Черного континента».Согласно содержанию этих же документов, США одновременно оказывали давление на Международный олимпийский комитет, чтобы Хуан Антонио Самаранч отобрал у Москвы право на проведение Олимпийских игр. Разрабатывался план, согласно которых их могли перенести в Мельбурн или Афины, но и была и еще более экзотическая идея – провести альтернативную Олимпиаду на пяти континентах сразу.Однако, в итоге игры, которые получили официальное название «Liberty Bell Classic», все же прошли на территории самих США. В рамках альтернативной Олимпиады сражались за 33 комплекта наград – и, разумеется, на стадионах доминировали американцы, которые получили в финальном зачете 19 медалей. Некоторую конкуренцию хозяевам соревнований попробовали составить только канадцы и китайцы.После «Liberty Bell Classic» было понятно, что частью концепции ответного бойкота Олимпиады в Лос-Анджелесе со стороны СССР обязательно станет проведение своей альтернативной Олимпиады. Речь идет о тех самых играх «Дружба-84». В этих состязаниях принимали участие представители СССР, Болгарии, Венгрии, ГДР, КНДР, Кубы, Монголии, Польши, Чехословакии, Эфиопии и другие спортсмены из более чем пятидесяти стран мира.Впрочем, «Дружба-84» была не первой попыткой организации альтернативных «антиамериканских» Олимпиад. В 1963 году в индонезийской столице Джакарта состялись так называемые Игры GANEFО – от английского «Games of the New Emerging Forces» – «Игры новых развивающихся сил». Это было масштабное спортивное событие, в котором участвовали около трех тысяч атлетов, представляющих 51 страну. По сути, речь шла о попытке создать некий «Антиимпериалистический Международный олимпийский комитет» для стран Третьего мира, лидеры которых мечтали тогда о создании нового геополитического полюса неприсоединения.У GANEFО была следующая предыстория. В феврале 1963 года исполком Международного олимпийского комитета принял резкое заявление, осудив решение Индонезии, которая отказала выдавать въездные визы для участия в IV Азиатских играх делегациям Израиля и Тайваня – и, как следствие, приостановил членство Индонезии в своем составе. В ответ на это президент Индонезии Сухарто предложил провести состязания спортсменов стран антиимпериалистической ориентации. Эта инициатива сразу получила поддержку Мао Цзэдуна – ведь, как известно, КНР с 1956 года бойкотировала МОК за то, что в его составе участвовали представители Тайваня.В результате этого СССР и страны Варшавского договора оказались в тяжелой ситуации. С одной стороны, у Советского Союза, который располагал одной из самых сильных в мире олимпийских команд, не было желания ссориться с МОК. С другой стороны, игнорируя игры в Джакарте Москва уступила бы Пекину первенство в борьбе за влияние в странах Третьего мира. Поэтому, была предложена компромиссная формула: советские спортсмены приняли участие в состязании, но выступили на них не в самом мощном составе. Соответственно, тон на играх задавали китайцы, которые выиграли 65 золотых медалей. 27 наград получили советские атлеты, а представители Индонезии заняли третье место, завоевав 22 альтернативных олимпийских «золота».Следующие игры GANEFO планировалось провести в 1967 году в Каире. При этом, Китай пообещал Египту свою помощь в сооружении спортивных объектов. Однако, процессы «Культурной революции» снизили китайский интерес к спортивным инициативам, что в итоге привело к отмене египетского GANEFO. А поддержанный США правый переворот в Индонезии, жертвой которого стал президент Сухарто, тоже отрицательно сказался на дальнейшей судьбе проекта.В итоге, вторые игры GANEFO прошли на территории Камбоджи, с участием всего 17 команд из Азиатского региона – в результате чего соревнования получили название Азиатских игр. Их собирались повторно организовать в 1970 году в Китае – но из-за нестабильной обстановки туда приехало всего 300 спортсменов. Этот провал вынудил Пекин капитулировать – и в 1971 году, впервые после 1965 года, власти КНР согласились участвовать в мероприятиях под эгидой Международного олимпийского комитета.Между тем, GANEFO тоже нельзя назвать первой альтернативной Олимпиадой. Пожалуй, их летопись начинается в 20-ые, когда под крышей Социалистического Рабочего Спортивного Интернационала (SASI) начали проводиться Рабочие Олимпиады – всего до войны было проведено четыре летних и три зимних турнира под этим названием. Интересно, что их организаторы и идеологи Рабочих олимпиад распекали МОК не только за классовый элитаризм и ползучую коммерциализацию. В период между войнами в олимпийское движение затесалось изрядное количество сторонников расовых теорий, и с ними также приходилось вести идейную и политическую борьбу.Интересный нюанс – SASI являлся международным проектом Социнтерна. Последний, как известно, конфликтовал с Коминтерном, при котором действовала своя спортивная секция – Красный спортивный интернационал (RSI), иначе именуемый Спортинтерном. Противостояние между эсдэками и коммунистами, которое активизировалось в 20-е годы, быстро отразилось на мире спорта – в середине 20-ых SASI отказалось от совместных мероприятий с Спортинтерном. Вследствие этого коммунисты начали проводить свои альтернативные олимпиады – так называемые Спартакиады.Впрочем, по мере назревания в Европе общей для всех левых фашисткой угрозы былые противоречия быстро утратили свое прежнее значение. И уже в 1937 году в качестве организаторов Рабочей Олимпиады в Антверпене фигурировали обе структуры.Кто знает, как сложились бы судьбы спортивного движения, если бы левым удалось провести в 1936 году свою Олимпиаду в Испании, альтернативную берлинской. Составлявшие костяк правительства Испанской республики социалисты решили не посылать спортсменов в нацистский Берлин, где проходили официальные Олимпийские игры – несмотря на то, что мировая общественность требовала от Международного олимпийского комитета перенести их в Барселону. Именно там собрались 6 тысяч спортсменов из 22 стран, которые бойкотировали состязания на территории гитлеровского Рейха. Однако, «Народная Олимпиада» – как официально называлось это мероприятие – не состоялось из-за мятежа Франко. Причем, около 200 спортсменов решили остаться в Испании, чтобы воевать в гражданской войне на стороне республиканцев.Сегодня может показаться, что альтернативные Олимпиады остались в прошлом. Однако, по мнению наблюдателей, коррупционные скандалы, которые регулярно сотрясают аппарат Международного олимпийского комитета, а также, активные попытки вовлечь его в политические разборки, могут привести к расколу этой организации. Ведь в спортивном мире существует влиятельная фракция, которая активно критикует МОК за отход от принципов Олимпийского движения – настаивая на том, что спорт должен быть только некоммерческим, любительским и свободным от политической коньюнктуры.Самый свежий пример – запущенный в 1996 году правительством Партии трудящихся в Бразилии успешный проект «индейских олимпиад». Предназначенная первоначально для аборигенов Амазонии, индейская олимпиада со временем начала собирать команды индейцев со всего американского континента. Игры с самого начала задумывались как фестиваль любительского спорта, альтернативного коммерческим спортивным мероприятием. Формула соревнований не предусматривает денежных премий за победу, а сами награды для победителей, как правило, представляют собой какие-либо изделия местных ремесленников.Конечно, сегодня эта инициатива может показаться кому-то безнадежнно маргинальной. Однако, по мере дискредитации международного спортивного официоза идеи альтернативных проектов, свободных от больших денег и политических интриг, наверняка будут приобретать все большую популярность.Олег Новиков http://liva.com.ua/alternativnyie-olimpiadyi.html – цинк

