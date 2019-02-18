Дело Скрипаля: Альтернативный нарратив
21:51. 18 февраля 2019 Просмотров - 94 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Проживающий в Швейцарии писатель Майкл Энтони о деле Скрипаля, которого с тех пор так никто и не видел.
Дело Скрипаля: Альтернативный нарратив
Недавно Беллингкэт (по слухам, близкий к МИ-6 источник) сообщил нам, что третий российский агент забронировал место на рейсе из Хитроу в Москву в ночь на 4 марта 2018 года – рейс, совершенный двумя предполагаемыми офицерами ГРУ, снятыми в Солсбери, и указал на возможное решение загадочной головоломки Скрипаля. Что если третий человек, или, возможно, тот, кто должен был занять его место, к тому времени лежал в больнице Солсбери в коме от отравления опиатами? Что, если Сергей Скрипаль был тройным агентом, пытавшимся сбежать обратно в Россию, чтобы рассказать миру правду о досье Стила, которое он помог придумать как непристойную шутку, которая неожиданно стала новой библией безумной партии войны в Вашингтоне?
Это альтернативное повествование, которое я подробно изложу здесь, чтобы читатель мог судить о том, образует ли оно более правдоподобную и связную историю, чем путаница невероятности, нелепостей и противоречий, озвученных британской полицией и МИ-6. Конечно, в отсутствие всех фактов мы иногда должны использовать творческую реконструкцию, чтобы заполнить пробелы, но дело в том, чтобы увидеть, сколько острых проблем, возникающих из-за фактов, которые у нас есть, могут быть объяснены с помощью этого повествования и не могут быть объяснены по официальной версии.
Нет необходимости решать, был ли Скрипаль с самого начала тройным агентом (то есть агентом, переброшенным в шпионском обмене, классическим способом «холодной войны» для проникновения в стан противника), или же он стал тройным агентом, когда понял, насколько важным стало гротескное досье Стила и сколько русские заплатят ему, чтобы он вернулся и разоблачил его. Имеющиеся доказательства (его телефонный звонок в 2012 году его старому школьному другу Владимиру Тимошкову, чей рассказ об этом через три недели после отравления получил широкое освещение в британских СМИ) позволяют предположить, что он начинал как чисто наемный предатель. Разочарованный распадом СССР в гангстерском капиталистическом государстве, управляемым ельцинской мафией, он решил, что он мог бы также извлечь из этого выгоду, продавая труп того, что когда-то было его страной по самой высокой цене. Русские, кажется, не думают о нем как о чем-то большем, чем обычном преступнике (это стоило ему умеренного 13-летнего срока вместо смертной казни, которую он получил бы в США за предательство 300 агентов), иначе он бы не прожил шесть лет в их тюрьме. Возможно, когда они обменялись им в обмене шпионами, они подмигнули ему и сказали: «Так как вы просто шлюха, которая зарабатывает деньги, в любое время, когда вы захотите вернуться с некоторыми интересными вещами, полученными в результате вашей работы в МИ-6, сообщите нам и мы обсудим цену".
Вскоре он узнал об этом интересном материале, когда его отправили в Солсбери, родной город его вербовщика и помощника в МИ-6 Пабло Миллера. Миллер завербовал его в Испании в 1995 году, а затем перешел на работу с ним из Эстонии, когда он был назначен там в качестве дипломата. Слишком много совпадений, чтобы верить, что переезд Скрипаля в Солсбери был совпадением. Двое мужчин снова стали друзьями, регулярно встречались в пабе, и есть все основания полагать, что Миллер возобновил свою работу в качестве куратора. Миллер теперь работал на Кристофера Стила, его старого начальника в Ми-6, в его частной разведывательной фирме Orbis Business Intelligence, базирующейся в Мэйфэр. Это одно из частных подразделений по сбору разведывательных данных, которыми руководят бывшие шпионы, на которых раньше работал Литвиненко. Так же, как Литвиненко попросил Лугового (которого потом обвинили в его убийстве) помочь ему с отчетами о деятельности российских бизнесменов из-за и предоставить более актуальную информацию, так и Миллер использовал бы Скрипаля таким же образом. Его помощь стала жизненно важной, когда Стил получил заказ от Демократической партии, чтобы найти российскую грязь на Дональде Трампе, и им пришлось изобрести некоторые факты работы Дональда на ГРУ после загула с проститутками в московском отеле. Миллер, искавший "русскую руку", сделал бы большую часть работы над этим досье и нуждался бы во всех подлинных деталях, которые мог бы предоставить его российский агент. Возможно, это был Скрипаль, который придумал сценарий, когда Трамп заставлял проституток мочиться на кровать, в которой спал Обама, и которую снимали скрытые камеры. Он должен был дать на это согласие.
Когда Сергей Скрипаль осознал огромное значение, которое приобрел этот фарс, порожденный непристойным досье Стила, что это была евангельская истина для всей партии против Трампа и антироссийской войны в Вашингтоне, он начал понимать, сколько он может запросить денег у Российского государства, чтобы взорвать эту схему. Если бы он в одном из российских ток-шоу в прайм-тайм описал, как он изобрел эти непристойные подробности за кружкой пива с Миллером и Стилом в пабе, то не только вся Россия каталась бы по полу от смеха. Головы покатились бы в Вашингтоне. Неоконсервированная партия войны стала бы посмешищем. МИ-6 подверглась бы остракизму. Стилу могут предъявить обвинения в лжесвидетельстве ФБР. ЦРУ могут сократить бюджет. Трамп сможет снова поговорить с Путиным. И награды для Сергея могут быть значительными. Не только снова увидеть свою 90-летнюю мать,
Был ли инициатором этого Скрипаль, который обсуждал этот вопрос с Юлией во время одного из ее визитов в Великобританию, или она была завербована ГРУ, чтобы передать ему предложение? Держу пари, что второй вариант, так как есть предположения о работе ее родственников в российских спецслужбах. Со всеми коммуникациями Сергея, контролируемыми МИ-6, это единственный способ поговорить И можно представить, что ГРУ через его дочь пыталось связаться с ним на территории Британии Через нее он должен был договориться о сделке по возвращению. Каким-то образом Ми-6 узнал об их планах – возможно, Юлия, не обученный шпион, была немного наивна или небрежна в отношении устройств для прослушивания. Стил убедился, что они разработали план побега для Сергея, который будет осуществлен в следующий раз, когда она посетит Солсбери.
То, что это британское преступление, а не российское, доказывает тот факт, что Юлия была главной целью. У россиян не было мотивов ее уничтожить, но если бы они это сделали, они могли бы сделать это в России с простым дорожным происшествием без каких-либо вопросов. Только британцы должны были делать это в Британии, поскольку у них не было ресурсов, чтобы сделать это в России. И если она была не главной целью, а побочным ущербом, почему Сергей не подвергся нападению, когда он был один? Зачем ждать ее в гости к нему? Тот факт, что они оба стали мишенью на следующий день после ее прибытия в Великобританию, ставит подпись МИ-6 повсюду. Она была опасна для МИ-6, потому что она знала о плане Сергея вернуться в Россию и уничтожить «Досье Стила», и ей пришлось помешать раскрыть это миру, когда он был бы убит.
Представить, что Путин приказал бы убить старого двойного агента, которого он провел шесть лет в тюрьме (с широкими возможностями устроить его смерть), а затем помиловал и обменялся им в рамках шпионского обмена (часть правил шпионской игры, на которой была основана его собственная жизнь), за неделю до российских выборов и за три месяца до чемпионата мира по футболу в России, который, как он надеялся, приведет к повторному принятию России в сообщество наций, не имеет смысла. Это несло только огромные риски при незначительной выгоде, и Путин не принимает бессмысленных рисков, как показала его последовательная осторожность в Сирии, даже когда его силы подверглись нападению. Сравните огромные выгоды, которые принесло это преступление Британии. Это убийство (как и предполагалось) дало МИ-6 прекрасную возможность подставить русских и разжечь новое антироссийское безумие, чтобы саботировать их праздничный чемпионат мира по футболу (по сравнению министра иностранных дел Великобритании – на Олимпийских играх Гитлера). Это также показало бы ЕС ценность Великобритании как антипутинского игрока, объединив Европу и Великобританию в антироссийскую ненавистническую кампанию, чтобы отвлечься от своей ссоры из-за Брексита, и объединяя капризный парламент за колеблющимся лидером. Если повезет, это приведет к срыву газопровода Nordstream2, что является приоритетной целью для плана США и неоконсерваторов разрушить российскую экономику, свергнуть режим и расколоть страну – цели МИ-6 полностью разделяет и их пропагандистское крыло "Integrity Inititative". Фактически планы МИ-6 требуют работать на полную изоляцию и экономический крах России, в том числе через спортивные запреты и прекращение культурных обменов, начиная с 2015 года , что было недавно подтверждено в утечках Anonymous. Огромный перевес мотивации со стороны британской стороны, а также низкий риск совершения такого преступления на собственной территории с помощью контролируемой прессы, «промытых мозгов» общественности и прирученной полиции ясно указывают на МИ-6 как на преступников.
Стил, вероятно, обратился к своим друзьям из ЦРУ за предложениями о том, как подставить Россию. Они придумали "новичок". Этот нервный агент, изобретенный советским химиком, который позже переехал в США и опубликовал формулу, может быть приписан России как уникальному российскому «химическому оружию». Неважно, что любая достойная лаборатория могла бы его производить, как засвидетельствовал профессор химии в Корнуолле. Не берите в голову, что изобретенный британцами нервный агент VX использовался, чтобы убить сводного брата Ким Юн-Уна в Аэропорту Куала-Лумпур, и Малайзия не кричала, что Британия, должно быть ответственна за это. Россия отличается. Истерическая ненависть может быть немедленно возбуждена против России в СМИ, контролируемыми МИ-6, и политиками связанными с МИ-6. Любой, кто сомневается в виновности России, может быть обвинен как марионетка Путина. Не важно, был ли "Новичок" отправлен из США курьером или произведен в Портон-Дауне. Важно то, что попытка Mи-6 убить Скрипалей "Новичком" потерпела неудачу.
Давайте возьмем знаменитый флакон духов "Нины Риччи", наполненный "Новичком", который был найден бездомным мужчиной в мусорном ведре или благотворительном контейнере и подарен несколько недель спустя его подруге, которая трагически погибла, разбрызгивая ее на запястье. Повествование полиции и МИ-6 гласит, что этот флакон для духов использовался для перевозки "Новичка" из России в багаже одного из предполагаемых агентов ГРУ, пойманных на видеонаблюдении в Солсбери. "Новичок" был распылен на дверную ручку дома Скрипалей. Затем убийцы безжалостно выбросили бутылку (которая, как они знали, содержала достаточно "Новичка", чтобы убить еще больше людей) в мусорное ведро или на улицу, демонстрируя их безразличие к гибели людей, а также их безразличие к тому, что они оставляют следы своей деятельности повсюду. Есть проблемы с этим повествованием.
Бездомный утверждал, что обнаружил флакон духов, все еще находившийся в коробке, запечатанной в целлофане, доказательство того, что он не был вновь открыт после того, как был наполнен "Новичком" и профессионально упакован. Следовательно, бутылку нельзя было использовать (как утверждается) для распыления "Новичка" на ручке двери, иначе целлофановое уплотнение было бы повреждено. Убийцы вдали от дома обычно не носят с собой машины для обертывания целлофаном, чтобы переупаковывать открытые флаконы для духов, особенно когда они просто собираются выбросить их в мусорное ведро. Они также не рискнули, установив отдельный разбрызгиватель на бутылку и распылив "Новичок" ручку, снова разобрав ее, чтобы положить обратно в коробку, зная, что капля на их коже убьет их. И где они будут выполнять эту деликатную операцию? На улице? Поэтому этот отравленный флакон духов так и не был вновь открыт, никогда не использовался и ни на кого не влиял, пока не оказался в руках бездомного. Так для кого или для чего это было предназначено?
Женские флаконы для духов обычно предназначены для женщин. Сколько женщин в этой истории? Только одна. Единственное возможное объяснение существования этой нераскрытой, неиспользованной бутылки духов с "Новичком" – это отравленный подарок, предназначенный для Юлии Скрипаль. Почему она не открыла его? Потому что у нее был отец-шпион, который взглянул на нее и сказал: «Не трогай!»
Так что вот альтернативный рассказ. У МИ-6 была прекрасная идея поместить "Новичок" в флакон духов "Нины Риччи" и отправить его в качестве подарка на день рождения Юлии Скрипаль в доме ее отца. Ее день рождения был 17 марта, но подарок, вероятно, был доставлен 3-го числа, в день ее прибытия, с тем чтобы пресечь их план побега в зародыше. Это было похоже на подарок от ее семьи или парня. Без сомнения, на посылке были русские марки, предназначенные для того, чтобы указать на российское государство, когда Скрипали будут найдены мертвыми в их доме с открытым флаконом духов в руках Юлии. К несчастью для МИ-6, Сергей взглянул на этот флакон духов "Нины Риччи", и его шпионские инстинкты указали на опасность. Он отказался открыть его, но вместо этого пошел с ним на длинную прогулку и положил его в мусорное ведро или благотворительную урну на полпути через город. Там он был найден бездомным мужчиной и передан его подруге, жертве убийственной бессердечности МИ-6. Даже после того, как МИ-6 узнала, что оно пропало, они не предупредили публику, чтобы остерегаться поднять флакон духов "Нины Риччи", потому что они не хотели выдавать себя за убийц.
Провалом с планом убить Скрипалей с помощью духов, должно быть, встревожил Ми-6. Они следовали за парой по Солсбери на следующий день. Куда они делись? Мы не можем быть уверены, так как нам не дали всю видеозапись CCTV. Но давайте займемся еще более творческой реконструкцией, чтобы закрыть пробелы. Автомобиль Скрипалей совершил несколько необъяснимых поездок к окраинам города. Два предполагаемых агента ГРУ, пойманные на видеонаблюдении Солсбери, шли в необъяснимых направлениях, не имеется ни малейших доказательств того, что они оказались в пределах хотя бы полу-километра от дома Скрипалей. Что если два необъяснимых путешествия пересеклись? Не обязательно вовремя, но на месте. Что, если они встретятся в этом седом клише шпионских историй, мертвой зоне для видеонаблюдения, секретном пункте доставки посылки? Достаточно большой чтобы помочь скрыться? Бывший шпион Моссада, комментируя повествование британской полиции, сказал, что ни одна из групп ликвидаторов ГРУ никогда не прилетела бы напрямую из России с использованием российских паспортов. Но служба поддержки, доставляющая посылку? Почему бы и нет? Чем они рисковали?
Что ГРУ нужно доставить Сергею Скрипалю, чтобы помочь ему сбежать из Британии в Россию? Понятно, паспорт. МИ-6, как только они заподозрили его нелояльность, поместили бы его в список наблюдения в аэропорту. Ему понадобился бы паспорт на чужое имя, чтобы выехать из страны, и, возможно, билет на самолет в Москву с тем же именем, чтобы ему не нужно было бронировать через Интернет – за ним постоянно следили. Но паспорт не мог быть пустым. Требовалась британская виза и въездной штамп Таким образом, третий российский агент, который, как теперь говорит нам Беллингкэт, не явился на обратный рейс в Москву, должен был занять место Сергея Скрипаля, который использовал паспорт и визу, по которым он прилетел за несколько дней до этого. (доставлено Сергею двумя его коллегами в тот день.) Либо Сергей и третий человек имели достаточное физическое сходство, либо фотографии из паспорта были изменены опытным фальсификатором в Лондоне. К сожалению, хотя у Сергея теперь был пригодный для использования паспорт, его сбили до того, как он добрался до самолета.
МИ-6, после провала попытки с использованием парфюмерного флакона, знала, что им нужно действовать быстро, чтобы Скрипали не доехали в аэропорт. Как только они поняли, что посылка Скрипалю была доставлена они догадались, что это был паспорт. Теперь не было возможности использовать "Новичок". Скрипали вряд ли вернутся домой и возьмут с собой сумку, поэтому их пришлось нейтрализовать в общественном месте. Использовать "Новичок" и рисковать жизнями десятков других людей было слишком даже для МИ-6. Поэтому они решили опрыскать их на улице опиатом, таким как фентанил, а затем добавить новичок к образцам крови, которые они отправили в Портон-Даун для анализа (конечно, без какой-либо контролируемой цепи контроля, кроме своего собственного).
Мы знаем, что Скрипали были поражены опиатом, а не нервным агентом из-за простого инцидента – фактически, промаха. Первым на месте происшествия, когда Скрипали рухнули на скамейку, была военная медсестра, главная медсестра Британской армии, полковник Элисон Маккорт в сопровождении своей дочери-подростка Абигейл. Кто-нибудь верит, что она была там случайно и не была частью команды МИ-6, следящей за Скрипалами и ищущей возможность незаметно для них отравить их? Также полковник Маккорт имела большой опыт работы как с лихорадкой Эбола в Сьерра-Леоне, так и с опасностью применения химического оружия во время ее службы в Ираке, где защита от нервных агентов была приоритетом. Она знала, какие огромные меры предосторожности необходимы при приближении к жертве атаки нервного агента. Тем не менее, полковник Маккорт позволила своей дочери броситься к упавшим Скрипалям и начать оказывать им первую помощь, что очень опасно, если использовать нервный агент. Позже она даже рекомендовала вручить Абигайль медаль за героизм за свои действия, поэтому она попала в газеты. Как полковник Маккорт узнала, что на Скрипалях не использовался нервный агент, если только она не была частью команды, которая опрыскивала их опиатами? Разве она позволила бы своей дочери дотронуться до Скрипалей, если бы не была уверена, что там не было нервного агента?
В основных средствах массовой информации существовало чрезвычайное молчание по поводу того, что ни один из первых свидетелей или персонал больницы Солсбери никоим образом не пострадал от самого смертоносного нервного агента, известного человеку, хотя против него не были приняты меры предосторожности в течение по крайней мере двух дней. Медсестры предположили, что имеют дело с передозировкой опиатов. Когда результаты анализов крови пришли из Портон-Дауна, в которых присутствовал "Новичок" присутствующий в образцах крови, костюмы с надписями были надеты, и больница якобы перешла в режим опасности. Можно предположить, что большая часть этого была шарадой. Сержант Бейли, предположительно зараженный "Новичком", хотя полиция не может решить, где именно, рассказывает в фильме «Панорама Би-би-си», показанном в ноябре, что няни, которые ухаживали за ним, были одеты в полные костюмы, а его жена и дети пришедшие его навестить не носили защиту совсем.
Ясно, что медсестры выполняли поручение МИ-6, но не могли навязать это его семье, потому что знали, что "Новичка" нет. Бэйли, без сомнения, также опьяненный опиатом, был выбран в качестве фальшивой британской жертвы, чтобы вызвать еще большее возмущение против России и добавить еще одно фальшивое доказательство того, что был использован "Новичок", что при полном отсутствие пораженных британских жертвах легко было бы поставлено под сомнение. В рамках этой шарады вся мебель и вещи пострадавших были уничтожены бессердечными зверями МИ-6, о которых он рассказывает в слезах, чтобы разжечь еще более иррациональную ненависть к России, к которой пришла британская общественность с наиболее промытыми мозгами.
Конечно, провал попытки покушения с помощью духов и необходимость применять наркотики и использовать опиат вместо "Новичка", оставили МИ-6 и полицию с задачей объяснить появление фантомного "Новичка". Фарсовая история, которую они наконец придумали, о том, что она была нанесена на ручку входной двери Скрипаля флаконом духов, никого не убедила, кроме людей с промытыми мозгами. Даже история клоунского министра иностранных дел о том, что МИ-6 показала ему руководство для русских шпионов в котором рассказывалось о том, как их шпионы в последнее время практиковали "нанесение Новичка" на дверные ручки (технический навык, очевидно, требующий недельных тренировок и массового использования против британских дверных ручек) но, к сожалению, он не смогло показать это руководство, поскольку оно было засекречено, оставила после себя людей воющих от смеха.
Идея, что убийцы могут подойти к парадной двери дома с террасой среди бела дня, двери с прозрачными стеклянными панелями посередине и по обеим сторонам, так что кто-то снаружи будет виден из коридора, и опрыскать дверную ручку "Новичком", пока Скрипали были внутри, а их машина находилась на проезжей части, просто неправдоподобна. У этих профессиональных убийц даже не было машины или даже велосипедов, чтобы совершить побег, если их заметили. И две полицейские версии того, в какое время злоумышленники делали это, сначала в 9.15 до того, как Скрипаль ушел из дома, а затем в 1.30 (после того, как полиция пересмотрела их график времени, чтобы соответствовать расписанию поездов двух россиян, пойманных на CCTV), имели многочасовую задержку, прежде чем этот смертоносный нервный агент вступил в силу в 4 часа 15 минут дня.
Нас просят поверить, что два человека очень разных размеров, мужчина 66 лет и девушка другого возраста, потеряли сознание в один и тот же момент, через семь или три часа после отравления смертоносным нервным агентом «военного класса». Откуда этот задержанный эффект? Будет ли это полезным для химического оружия на поле боя – давайте оставим противника активным на несколько часов? А как получить одновременный коллапс через много часов? Нет объяснения. И если новичок использовался для нападения на Скрипалей, почему Эбигейл Маккорт не пострадала, когда она оказала им первую помощь, и почему высококвалифицированная армейская медсестра позволила ей прикоснуться к жертвам смертоносного нервного агента?
Умные люди, которые работают в больнице Солсбери, не могут не понимать гротескного обмана, пронизанного невозможностью. Поэтому они являются сообщниками и несут уголовную ответственность. Я полагаю, что многие из сотрудников больницы подозревали, что МИ-6 организовала все это, но согласилась с этим из-за высокого уровня холодной войны, антироссийского «промывания мозгов» у британского населения. Они рассматривали это как захватывающую шпионскую игру, в которой они принимали участие со своими замечательными секретными службами, которые выиграли войну и спасли мир. Речь шла о лояльности Британии в защите этой преступной лжи. Должно быть, они подозревали, что в образцы крови Скрипалей "Новичок" был добавлен. Возможно, ОЗХО так и сделала, поскольку они утверждали, что следы "Новичка" были «очень чистыми». Был ли это намек, что этот "след" никогда не проходил через человеческое тело? Можно посочувствовать россиянам за их попытку взлома лабораторных компьютеров, чтобы выяснить, не высказал ли кто-либо из экспертов сомнения друг другу или подозрения, которые ОЗХО озвучила перед этим. Поскольку они знали, что стали жертвами бесстыдного заговора НАТО с целью подставить их, все, что они могли сделать, – это попытаться разоблачить его любыми способами.
Терпение и спокойствие русских перед лицом этой кампании лжи и ненависти были почти святыми. Если Запад не будет уничтожен ядерной войной, за которую они постоянно настаивают с Россией, то однажды Великобритания и все другие страны-вассалы НАТО, которые неправомерно изгнали отряды российских дипломатов, должны будут принести России извинения и выплатить компенсацию за ущерб нанесенный русскому народу их незаконными санкциями. Не стоит ли надеяться, что некоторые люди в больнице Солсбери или в местной полиции, которые знают правду, рано или поздно найдут в себе смелость выступить и разоблачить этот гнусный воинственный обман, и тоталитарные манипуляции СМИ зловещими силами, которые тайно управляют Великобританией? Неужели они не думают о Скрипалях и государстве, в котором они находятся сейчас – содержатся без связи с внешним миром без предъявления им каких-либо обвинений, не представлены ни одним адвокатом и не могут общаться со своей семьей или общественностью? Конечно, они не одурачены этим сценарием видео? Где правозащитники протестуют против этой тоталитарной дезифнормации? В каком мире они живут? Разве им не приходило в голову, что в эпоху доказанной причастности МИ-6 к пыткам, будь то в Гуантанамо, Абу-Грэйбе, когда люди могут быть замучены до смерти, Юлия Скрипаль может каждую ночь слушать, как ее отец хныкает в соседней камере, а голос повторяет: "Ты, русский ублюдок".
Официальное повествование о Скрипалях было дополнено различными комментаторами-диссидентами в альтернативных СМИ. Это всегда вызывает вопрос: ну так что же на самом деле произошло? Вышеупомянутый альтернативный рассказ, объединяющий как известные факты, так и предположения, чтобы покрыть пробелы, где факты все еще отсутствуют, должен позволить читателю судить о его полной правдоподобности по сравнению с официальным. Чтобы доказать альтернативное повествование истории преступника, прокурору не нужно устанавливать каждое отдельное событие в цепочке, многие из которых останутся неизвестными. Ему нужно только доказать, что определенные ключевые события в повествовании преступника противоречат известным фактам, и что эти факты совместимы с альтернативным повествованием.
Ключевыми фактами в этом случае являются:
состояние флакона духов "Нины Риччи", ясно, что он никогда не открывался после того, как был добавлен "Новичок" и переупакован, и поэтому никогда не использовался для распыления "Новичка" где-либо;
невозможность смертельного нервного агента с трехчасовой задержкой его действия и последующим воздействием на двух очень разных людей одновременно;
вероятность того, что старшая медсестра позволит своей дочери прикоснуться к жертвам нервного агента;
как использовался маловероятный "Новичок" (а не опиат), учитывая отсутствие какого-либо влияния на первых респондентов, и тот факт, что детям сержанта Бейли было разрешено приближаться к нему без костюмов, которые носили медсестры.
Поместите эти основные проблемы в официальное повествование вместе со скоростью, с которой правительство Великобритании обвинило Россию в этом событии, когда между Россией и "Новичком" было меньше связи, чем между Великобританией и использованием изобретенного британцами агента VX для убийства родственника Ким Чен Ына.
Ни один нервный агент, чья формула была опубликована, не является монополией какой-либо нации, и ее использование не наносит ущерб какой-либо нации.
Это стремление к суду показывает преднамеренный план Великобритании использовать это событие для саботажа чемпионата мира по футболу в России (который они сравнили с Олимпийскими играми Гитлера) в рамках долгосрочной британской цели изолировать, дискредитировать и разрушить экономику России.
Необходимость использования Ми-6 для предотвращения раскрытия Скрипалем досье Стила, созданного куратором Скрипаля в Ми-6, поскольку это продемонстрировало бы степень британского циничного вмешательства в американские выборы, чтобы дискредитировать Трампа и разрушить любое сближение с Россией
Это послужило причиной для МИ-6 совершить убийство, для которого она имеет значительные возможности. Объединение этих двух вещей, убийство Скрипалей и распятие России за это, без сомнения, рассматривалось как большой успех МИ-6. Было сочтено еще более гениальным следовать этой предполагаемой атаке «химическим оружием» на британскую землю после фальшивой химической атаки на Дума, организованной «Белыми касками», основанной и финансируемой МИ-6. Это было нацелено на возобновление войны с целью свержения Асада и демонтажа Сирии, предоставления американцам и израильтянам ее нефтяных месторождений и предоставления катарскому газу пути в Европу для замещения российского газа. Все это соответствует известным стратегическим целям Великобритании и НАТО.
Продолжающиеся действия НАТО, санкции и кампании лжи и ложных обвинений против России, в том числе откровенная военная риторика министра обороны Великобритании, не сулят ничего хорошего для будущего. Для США это возможность разорвать договоры о ядерном оружии, а затем обвинить Россию в этом – она уничтожает все возможности переговоров, чтобы предотвратить войну. Инцидент в Керченском проливе, спровоцированный марионеточным режимом в Киеве, отправкой катеров в Керченский пролив без соблюдения Протокола 2003 года, обязывающего их заранее уведомлять Керченский порт (протокол, наблюдаемый десятками судов, которые ежедневно мирно проходят через пролив ) явно был частью плана НАТО по созданию крупного военно-морского столкновения в Черном море. Это столкновение (сопровождаемое попыткой вернуть Крым или, по крайней мере, взорвать его великолепный мост – в ближайшие месяцы можно ожидать упрека в адрес человека, который даже не может построить стену), возможно, в качестве отвлечения от Брексита или способа его отмены.
Короче говоря, НАТО находится на четкой траектории к войне с Россией, которая, согласно их заблуждению, приведет их к победе. Их первоначальное использование России в качестве козла отпущения и пугала для объединения вассалов НАТО против общей угрозы, удерживающей Европу в подчинении Америке, вышло из-под контроля и движется под натиском истерической риторики к реальной войне. Если достойные люди не объединятся, чтобы остановить эту эскалацию, произойдет ядерная катастрофа. Разоблачение неприкрытой лжи атаки под "фальшивым флагом" на Скрипаля может стать шагом к предотвращению этого глобального катаклизма.
Майкл Энтони
http://thesaker.is/the-alternative-skripal-narrative/ – оригинал на английском
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4788320.html