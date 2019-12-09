Страшней войны. Таков приговор приватизации в РФ; когда он вступит в силу?

Годы реформ скатили нас по большинству параметров на самый низ мировой шкалы. А почему – уже и не понять: с расчленением страны на частные, взаимоненавистные угодья исчез и сам критерий истины. Есть правда олигархов и силовиков, воров и обворованных, вытуренных из квартир бомжей и новых собственников их жилья. И меж частями этой расчлененки уже ничего общего не может быть.

Оттого и вся наша политика свелась до мелкой драчки, в которой если даже кто-то вдруг по мелочи и прав, по сути все равно не прав: всякий кулик хлопочет только о своем болоте. И хоть все наши политические кулики сегодня дружно закурлыкали о Родине, на самом деле давно забыли ее за бронестеклами их черных бумеров и мерседесов.

И на всем этом фоне я нахожу явлением чрезвычайным выход у нас книжки с весьма невыразительным названием: «Анализ процессов приватизации государственной собственности в Российской Федерации за период 1993-2003 годы». Больше того, этот труд экспертов Счетной Палаты под началом ее председателя Сергея Степашина можно назвать своего рода подвигом. Его, по моему глубокому убеждению, должен знать каждый – хотя тираж издания всего 1000 экземпляров и его нельзя купить нигде.

Этот труд, проделанный с опорой на огромную фактуру, есть редкий случай именно той правды, не сказав которой дальше жить нельзя – как нельзя плыть вслепую, а тем паче выплыть. Хотя он и страдает тем, что в нем не назван ни один из наших ключевых приватизаторов, которым он по сути – свой Нюрнбергский приговор. Так как урон от нашей приватизации, по данным книги, сопоставим с потерями страны от гитлеровской оккупации. А духовное опустошение, пожалуй, будет пострашней любой войны.

Анализ в книге начинается с таких главных вопросов: «Было ли целесообразным решение о массовой приватизации в начале 90-х годов? Были ли действия органов власти законными и эффективными?»

Ответ: нет, не были. А было вот что:

«Превышение полномочий в сфере распоряжения госимуществом; необоснованное занижение цены продаваемых государственных активов; притворность конкурсов; коррупция в органах власти…»

Затем идет уже сама конкретика, извлечение которой на свет Божий я и считаю небывалым подвигом родных чиновников:

«Правительство в нарушение закона издало постановление по продаже принадлежащих Российской Федерации 75,6% акций АО «Красноярская угольная компания»… Госкомимуществом России было принято решение о приватизации АО «Росгосстрах», 100% акций которого находилось в федеральной собственности…

В нарушение статьи 217 Гражданского кодекса РФ был осуществлен обмен принадлежащих государству акций АО «Усть-Илимский лесопромышленный комплекс», «СИДАНКО», «Тюменская нефтяная компания», «Коми ТЭК», «ОНАКО» и «Восточная нефтяная компания» на акции коммерческого банка «Менатеп»…

Большое количество предприятий с высокой долей оборонного заказа были приватизированы без ограничений, в том числе НТК «Союз», г. Москва (доля оборонного заказа – 95,7%), Машиностроительное КБ «Гранит» (85,4%), Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля (44,4%), Иркутское авиационное объединение (85,1%)…

Вопреки статье 12 Федерального закона «О федеральном бюджете на 1995 год» Госкомимущество России выставило на инвестиционные конкурсы пакеты акций нефтяных компаний «ЮКОС», «Лукойл», «Сиданко», «Сургутнефтегаз» и других…»

Этому перечню по сути уголовных преступлений нет конца. Читая его, так и видишь хищный коготь наших госчиновников, которые не сдуру ж нарушали все что можно – а с явным корыстным умыслом, по предварительному сговору. На средства, выдранные с мясом из родной страны, и прикупались все их бумеры и пафосные замки по Рублевке. И хоть имен их, повторяю, в книге нет, они наверняка есть в рабочих документах – но посмеет ли наша Генеральная прокуратура их истребовать?

Анализ этой беспрецедентной в мировой истории раскрадки выдает и перечень потерь страны в каждом из преступных эпизодов:

«Значительная часть денежных средств в бюджетную систему не попадала – в 1996 году в федеральный бюджет было перечислено только 55% от общей суммы, полученной от приватизации…

Приватизация предприятий и организаций ТПО «Усть-Илимский лесопромышленный комплекс» осуществлялась без учета того, что они являлись частью единого комплекса по заготовке и переработке древесины, что стало причиной снижения объемов производства на 45–55 процентов…

35% акций ПО «Новомосковскбытхим», выпускавшего до 80% синтетических моющих средств в России, были приобретены компанией «Проктер энд Гембл», являющейся основным конкурентом российского производителя на внутреннем рынке. Российская Федерация единовременно потеряла на приватизации данного объекта до 115 млн долл. США…

При определении цены пакета акций ОАО «Тюменская нефтяная компания» не была учтена стоимость запасов нефти и газа, в результате цена акций была занижена минимум на 920 млн долларов…

Сделки кредитования Российской Федерации под залог акций госпредприятий могут считаться притворными, поскольку банки(«Империал», «Инкомбанк», «Онэксимбанк», «Столичный банк сбережений», «Менатеп») фактически «кредитовали» государство государственными же деньгами. Минфин размещал на счетах банков средства в сумме, равной кредиту, а затем эти деньги передавались Правительству в качестве кредита под залог акций наиболее привлекательных предприятий…»

Таких примеров в книге – тысячи. Можно сойти с ума, читая все это подряд, страницу за страницей. Наши высшие чиновники, которые как у Христа за пазухой цветут и посейчас, не правили страной – а грабили ее, как неприятель побежденную в войне державу. И даже кажется каким-то чудом, что после нападения на нас такого Джека-Потрошителя в лице высших чинов страны страна все еще дышит, а не отдала вовсе концы!

Еще хотелось бы хоть краем глаза увидать, с каким лицом читал, если читал, все это Ельцин, главный Джек всех этих потрошителей, по сути пойманный за руку этим трудом. Хотя бы взбледнул с лица – или, полагаясь на свой неподсудный фарт, только презрительно икнул: «Нехай клевещут!»?

Есть там и примеры вообще за гранью разума:

«В 2003 году затраты на организацию и проведение приватизации в Ингушетии в 271 раз превысили поступления от приватизации, которые составили всего 2 600 тыс. рублей…»

Нас за 15 лет реформ, вся подноготная которых вскрыта в этой книге, приучили к дикой мысли, что они и есть цель нашей жизни – тот фетиш, которому надо приносить, как Молоху, людские жертвы. Об этом, как о чем-то само собой разумеющемся, сказал с телеэкрана Герман Греф: «Любые реформы бывают болезненны…»

Но тогда зачем эти самоедские реформы, которые приносят одно горе большинству – и опущение страны на мировое дно? Но на самом деле реформами у нас просто назвали уголовные деяния – дабы под политической завесой вывести их из-под десницы правосудия. Вот как об этом говорится в этой книге-приговоре:

«В ходе приватизации получили широкое распространение новые для России виды экономических преступлений: подделка ценных бумаг, мошеннические операции с ваучерами, недобросовестные рекламные кампании, организация «финансовых пирамид» и другие…

Сформировались условия, позволившие проводить операции по отмыванию теневых капиталов, по передаче значительной части госимущества в собственность криминальных структур, усиливая тем их влияние на различные сферы экономики и политической жизни…

В результате применения для предприятий оборонной промышленности механизма искусственного банкротства имущественный комплекс их оказывается фактически невосполнимым…»

Следом за необъятным перечнем преступных эпизодов этот труд, по существу являющий собой развернутое обвинительное заключение, подводит итоги нашей криминальной приватизации:

«К 1996 году валовой внутренний продукт сократился на 38% по отношению к 1991 году…

Существенным было падение производства отраслей, выпускающих конечную продукцию. По машиностроительному комплексу объем продукции сократился на 57,4%, в легкой промышленности – на 84,1%, в пищевой – на 44%…

В 2002 году по сравнению с 1990 годом в 2 раза сократились объемы перевозки грузов железнодорожным и автомобильным транспортом, более чем в 5 раз – водным транспортом…

В результате приватизации в России существует самый высокий в мире уровень концентрации частной собственности. Формирование слоя мелких и средних собственников и предпринимателей, являющихся в развитых демократических государствах движущей силой экономического развития, не состоялось…

В 90-е годы крупнейшие иностранные производители вооружения вели беспрецедентную работу по закреплению за собой прав на изобретения российских авторов. В 1992-2000 годах только в США зарегистрировано более 1000 патентов на технологии военного и двойного назначения, где авторами являются российские изобретатели, а обладателями патентов – иностранные юридические и физические лица. В результате Россия, даже не вступая в ВТО, может получить претензии по экспортируемой технике военного и двойного назначения…

Реальные доходы граждан только в 2003 г. превысили уровень 1994 года. Численность граждан, живущих за чертой бедности, остается стабильно высокой, причем 17 млн из живущих ниже черты бедности являются работающими…»

В общем картина страшная. И самый ее ужас даже не в упадке жизни большинства страны, ее тягловой силы. При том несправедливом дележе, который нас постиг, разделилась не только собственность, но и само национальное сознание. Эта реформа ковырнула нас до самых родовых корней, выдрала их с корнем, насмерть. И на еще сосущих трупный сок ветвях остались с наворованными благами только обреченные на ту же гибель пустоцветы. Хотя в силу своей паразитической природы они, как и подобные им трутни прошлых вымерших держав, эгоистически убеждены: «На наш век хватит!»

Последняя часть книги называется «Выводы и рекомендации» и выдает всю двойственность природы ее авторов. Я почти вижу ужас в лицах тех, кто делал по частям эту работу – и сложив части в целое, узрел, какую правду вытащил на Божий свет. И представляю, как Степашин, почесав свою отчаянную репу, велел вписать в результативную часть приговора такой попятный текст:

«Приватизация в России проводилась зачастую криминальными методами… Тем не менее недостаточность и неполнота законодательной базы не являются основанием для отмены либо пересмотра итогов приватизации 1993-2003 годов».

А после еще репу почесал – и, видимо, сочтя, что этим текстом отдал кесареву дань, дальше ввернул прямо обратный текст:

«Вывод о легитимности приватизации в целом не означает объявления «заочной амнистии» лицам, совершившим нарушения в этой сфере. На основании выявленных и доказанных фактов необходимо в судебном порядке обеспечить восстановление нарушенных прав законного собственника – государства… Поскольку, исходя из статьи 301 Гражданского кодекса РФ, законный собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения…»

То есть последнее степашинское слово, которое наверняка стало поперек горла всем неназванным, но очевидным обвиняемым по этой книге – в том, что судить их все же можно. Но перспектива этого уже зависит от того, насколько наша Генпрокуратура и Верховный суд окажутся способными принять эстафету от честно сделавшей свое Счетной Палаты.

Последний, самый интересный в связи с этим героическим трудом вопрос: кто все-таки его главный заказчик – и зажимщик в то же время? Ответ один: только двуликий Путин мог его и заказать – и, почесав уже свою загадочную репу, затем свести до всего тысячи не поступивших в продажу экземпляров. Вот чудеса этой загадочной в бывшем чекисте рефлексии!

Но Бог ему судья; я же закончу тем, с чего и начал. Известно, как наши чиновники способны выполнять их поручения. Владея мастерски искусством всяких отговорок, могут сработать и на троечку, и на четверку с минусом, и на пятерку с плюсом. Могут и вовсе все свернуть на минус – чему в их спаянной среде примеров тьма.

Степашин, совершив указанный подвиг чиновника, свою задачу отработал на пять с плюсом – и откуда только это в нем взялось? Сказал во весь свой выключенный микрофон ту истинную правду, которой нам, как воздуха, недоставало. На свой страх и риск исполнил свой долг перед своей Родиной и совестью.

Сможем ли мы, все остальные, если спасует перед этой правдой наша Генпрокуратура и наш президент, эту эстафету перенять? От этого и зависит, идти и дальше нам на дно, или же, осознав всю сокрушительную правду о себе, оттолкнуться от нее – и выплыть.

Александр Росляков

Источник: https://zen.yandex.ru/media/roslyakov/strashnei-voiny-takov-prigovor-privatizacii-v-rf-kogda-on-vstupit-v-silu-5dc894464180cf0b42414dbb