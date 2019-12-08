Ничем не примечательная история села Еремково

Это поселение все больше теряет инфраструктуру современной цивилизации. Раньше неподалеку работал завод, в селе была школа, берущая начало от церковно-приходской школы, основанной в 1887 году, своя больница. Неподалеку – железнодорожная станция, куда приходили аж 4 поезда в день. Жили в селе веселые, богатые по советским меркам труженики, растили детей, строили планы на будущее. Потом Ельцин росчерком пера уничтожил Советский Союз, другим росчерком разрушил экономику, раздав куски своим друзьям-олигархам.

Завод близ Еремкова закрыли, молодежь потянулась в город. В 2002 году перепись выявила в селе 269 жителей, в основном пенсионеров, оставшихся на малой родине доживать свой век. Уже при пресловутой «стабильности», когда по телевизору кричали, что «проклятые девяностые» прошли, страна встала с колен и вождь-патриот превратил ее в сверхдержаву, в Еремкове закрыли больницу, оставив лишь фельдшерский пункт, а потом и школу. Школа, кстати, была хорошая, ученики, родители и педагоги старались изо всех сил ее сохранить, работали не покладая рук, даже выиграли миллионный грант. Думали, такую передовую (да еще и старинную) школу не «оптимизируют». «Оптимизировали» – начальству надо было отчитаться перед более высоким федеральным начальством… Потом закрыли и сельсовет в рамках укрупнения населенных пунктов. Раньше еремеевцы могли председателю сельсовета пожаловаться, теперь и до начальства не добраться. Не добраться физически – вместо четырех поездов осталась одна электричка. Дороги темные, в грязи. Скорая не может доехать, врачей годами не видят. Люди мрут без медпомощи.

Следующим несчастьем на фоне общего укрепления и оздоровления сверхдержавы стала авария водокачки. Приехали чиновники, собрали 80 тысяч на ремонт – и всё, теперь ни денег, ни водокачки. Правда, перед отъездом заверили, что село включено в программу газификации. Газ по плану проведут... в 2034 году. Людям, собственно, уже все равно: в 2034-м тут, очевидно, не останется ни одного жилого дома. С каждым годом жителей становится все меньше…

Последней каплей стала авария электросетей. Уже больше месяца жители Еремкова без электричества. Нет света, нет воды, не работает канализация... Приехавший из Москвы корреспондент «МК» пришел в ужас и сказал, что в Средневековье люди жили лучше…

Доведенные до отчаянья жители… написали письмо в администрацию президента РФ (собственно, почему газетчик туда и поехал). В письме они просили высокое начальство «лучше их расстрелять и закопать», потому что жить «в кромешной тьме» они уже не могут. «Нечего нас мучить! Заранее благодарные вам, жители села Еремково», – завершили они послание.

Почитатели нацлидера, твердящие, что жизнь все краше, а страна все крепче, возмущенно скажут: это единичный случай! Подумаешь, в каком-то селе водокачка сломалась и ураган провода порвал. Нужно не истерить, а дождаться прямой линии, дозвониться до «отца родного» – и враз и школу вернут, и электричество дадут. И вообще, посмотрите вокруг, в целом народ доволен, каждый имеет по машине и даче и т.д.

Но вот заходим на сайт РИА Новости, который вроде бы в очернении суверенно-демократической действительности не замечен. 23 октября там размещена статья, в которой рассказывается о том, что жители Воркуты с завидной регулярностью стали… дарить государству свои квартиры. Как минимум раз-два в месяц воркутяне оформляют такие «договора дарения». Дело не в особом альтруизме наших северян, а в том, что цены на жилье в Воркуте упали ниже некуда. В среднем трехкомнатную квартиру предлагают за 100 тысяч рублей, но можно легко купить и за 65. И все равно желающих единицы. Люди массово уезжают из этого северного города, а квартиры при Ельцине приватизировали, значит, платить за них придется, даже живя за тысячу километров. Вот и стараются избавиться от такой обузы. Некоторые даже предлагают заплатить за ЖКХ, а если и так желающих нет – передают государству.

Некогда Воркута была крепким северным шахтерским городом. Платили хорошую зарплату, и туда, на Север, ехали люди со всего Советского Союза. К 1991 году в городе жило 200 тысяч человек. Кроме 13 шахт работали хладокомбинат, птицефабрика, молочный, цементный заводы, деревообрабатывающие предприятия, вокруг города были совхозы, где в теплицах зимой выращивали овощи. После того как «проклятый тоталитаризм» разрушили и наступила «эра демократии», шахты и заводы стали закрываться, народ потянулся на юг. Теперь в городе осталось чуть более 50 тысяч человек. Целые районы стоят заброшенные, пустые дома, разбитые окна, будто война прошла... Оставшиеся тоже бы уехали, квартиры продать не могут. Смотрят вечером Соловьева с Киселевым, про то, как страна при президенте-патриоте расцвела, и плюются… Если ничего не изменится, ждет Воркуту та же судьба, что и Еремково, в 2034-м. Специалисты-урбанисты это уже знают по множеству примеров. Только на программу к Соловьеву этих специалистов не приглашают…

Наберите в поисковом редакторе фразу «заброшенные города России» – и компьютер покажет вам множество статей с ужасающими фотографиями. Пустые покосившиеся хрущевки, школы и детсады, где не звучит больше детский смех, накренившиеся памятники, асфальт, сквозь который растет трава… Город Хальмер-Ю в Республике Коми. В 1993 году закрыли шахту, на которой работали горожане, и власти объявили поселение ликвидированным. Остатки населения силком вывозили при помощи ОМОНа. Нижнеянск, Якутия. В городе были морской порт и аэропорт. Стоит растрескавшаяся взлетно-посадочная полоса длиной 1700 метров. Везде памятники Ленину, на зданиях лозунги «Слава КПСС!». Можно снимать фильм с «разоблачением» советского времени. Город оставили в ранних девяностых. А вот город Кадыкчан, Магаданская область. Оставлен уже при преемнике Ельцина, в самый разгар кампании «вставания с колен», в 2010 году. Жителей вывозили под победные реляции радиоприемников, что жить стало лучше…

Количество заброшенных и обезлюдевших городов России уже перевалило за 50. Количество пустых, брошенных, вымерших деревень – за 20 тысяч! Это официальные данные переписи населения. В центральной части России – в сердце нашей родины, где происходил этногенез русского народа, деревень-призраков около трети.

Любая страна в моральном отношении начинает погибать со столицы и крупных городов, где царят культ денег и пороков, а вот экономически и физически – с окраин. В Москве и Петербурге бурлит жизнь, дороги забиты машинами, в кафе и ресторанах гремит веселая музыка, сияют огни, а в далеких селах, малых городах жизнь, наоборот, затихает, цивилизация уходит, свет гаснет, водопровод ломается, люди уезжают. Деревня или городок становится поселением пенсионеров, а затем превращается в поселение-призрак.

Была бы моя воля, я бы всех, кто исправно голосует за партию власти и неунывающий тандем ее руководителей, возил в такие заброшенные деревни и города – с зияющими глазницами пятиэтажек, полуобвалившимися зданиями школ и заводов, сгнившими клубами. И объяснил бы, что это не единичные исключительные случаи, а близкая перспектива всех остальных российских поселений, во всяком случае пока нами правят нынешние начальники. 4 июля 2019 года Татьяна Голикова заявила агентству «Новости», что за последние 15 лет население малых городов России сократилось на 1,5 миллиона человек. Жители малых, да и средних, городов в Приволжском, Уральском, Сибирском, Дальневосточном округах уезжают в Москву и Санкт-Петербург. Причем уезжают экономически активные, молодые, здоровые. Остаются старые и больные. Выводы, которые отсюда вытекают, Голикова не привела, но они и так ясны. Скоро эти города присоединятся к списку мертвых поселений. Потом придет черед и средних городов. Возможно, на это уйдет лет 30–40, время жизни одного поколения. А вот потом смерть инфраструктур цивилизации доползет и до мегаполисов, которые долго держались, выпивая сырье, деньги, свежую кровь малых и средних городов. И это будет настоящей гибелью остатков некогда великой страны, жители которых променяли статус второй сверхдержавы мира на стеклянные бусы «капитализма и демократии»…

В 90-е об этом во весь голос кричала левая оппозиция. Но потом пришло время, когда цены на нефть подпрыгнули, наступила передышка. Многие успокоились, даже стали говорить, что все идет нормально, зря мы преувеличивали, ситуация выправляется. Но, увы, это было самообманом. Просто такие большие социальные системы обладают остаточной прочностью. Для их распада нужны десятилетия. Первое время тем, кто живет в крупных центрах, может казаться, что все если не замечательно, то сносно…

2.

Символично, что трагедия Еремкова произошла именно сейчас, в конце 2019 года, за считаные недели до нового, 2020 года. Потому что в 2020 наступит время для подведения итогов Стратегии 2020…

В 2008 году уже было ясно, что перспективы развития страны – ее экономики, социальных структур, культуры, общества – увы, не самые радужные. И власть, желая показать населению, что она заботится о будущем и желает переломить печальные тенденции, приняла масштабную госпрограмму – «Концепцию социально-экономического развития России до 2020 года» (которую все называют теперь «Стратегия 2020», хотя документ с таким названием, рожденный в недрах ВШЭ в 2012-м, не был принят, и до сих пор действует именно Концепция). Концепция – это как бы план развития России до 2020 года. Он был разработан Минэкономразвития, утвержден правительством и затем закреплен президентом в специальном майском указе.

Концепция предполагала не просто преодоление негативных феноменов в экономике, доставшихся России Путина от девяностых, но и переход страны на новый постиндустриальный уровень, когда рост экономики будет определяться не выдачей на-гора нефти и газа, а созданием и поддержкой наукоемких производств, так называемых «стартапов».

Цели были поставлены, как сейчас говорят, амбициозные. Планировалось, что к 2020 году Россия войдет в пятерку стран – мировых лидеров по объему ВВП, опередив Германию. По расчетам провластных экономистов, ВВП России должен был вырасти к 2020 году на 65% по сравнению с 2012 годом (здесь и далее цифры – из статьи в РБК от 22 ноября сего года). За счет инноваций экономика России должна была расти каждый год, достигнув к 2020 году темпов 6,5% в год.

Концепция сулила: реальные доходы населения с 2012 по 2020 год прыгнут верх на 72% и что к 2020 году количество бедных (людей, живущих ниже уровня бедности, то есть имеющих доходы ниже официальной минимальной зарплаты) в стране снизится до 6–7%. Половина россиян будет якобы принадлежать к среднему классу.

Уровень обеспеченности жильем должен был достигнуть к 2020 году 35 кв. м на человека. Расходы бюджета на здравоохранение должны были вырасти до 5,5% ВВП, на образование – до 6% ВВП.

Что же получилось в итоге? Увы, результаты малоутешительны. Президент, председатель правительства, партия «Единая Россия» обещали рост ВВП на 6,5% в год. В реальности он составил в 2014–2018 годы. 0,5% в год, а в 2019–2020-м – 1, 3–1,7% в год. Реальный ВВП вырос не на обещанные 66%, а всего лишь на 5,8%. Доходы граждан и не подумали взмыть до 72% по сравнению с 2012 годом! К 2013 году они выросли всего на 22%, а потом началось их стабильное падение. К 2019 году реальные доходы россиян снизились на 5%.

Число бедных в стране не только не опустилось до уровня 6% населения, а, напротив, возросло до 12,7%. За чертой бедности живут в России 18,6 миллиона человек. И это по данным Росстата, который рассчитывает уровень бедности очень лукаво, закладывая в потребительскую корзину чисто символическое количество продуктов. Социологи утверждают, что если исходить из нормальной потребительской корзины европейского образца, то за чертой бедности никак не меньше 40% россиян.

Доля среднего класса в структуре общества не только не выросла: по данным экономистов «Альфа-Банка» наблюдается рекордное за последние 15 лет падение его численности. Теперь к среднему классу можно отнести не более трети россиян, да и то с большими натяжками.

Существенно улучшить ситуацию с жильем тоже не удалось. Вместо обещанных 35 кв. м на человека мы имели к началу 2019-го чуть более 25 кв. м. Есть рост на 4% по сравнению с 2008 годом, но не такой, который ожидался.

Наконец, не было выполнено обещание об увеличении расходов бюджета на медицину и образование. Не кто иной, как глава Счетной палаты Алексей Кудрин недавно признал: «Мы пока находимся на уровне меньше, чем было 11 лет назад».

Короче говоря, Концепция социально-эконмического развития, полная радужных посулов и воздушных замков, с такой помпой принятая 12 лет назад, объявленная заслугой президента, правительства и «Единой России», якобы заботящихся о народе и стране, полностью провалилась. Не был выполнен ни один ее пункт. В реальности наши руководители своими «суперэффективными методами руководства» (услужливый Сурков даже придумал для них термин – «путинизм») довели страну до глубокого кризиса.

И это ведь по данным Росстата, который и так все подсчитывает, щадя нервы высокого руководства и прислушиваясь к его пожеланиям. Если бы мы увидели настоящие, реальные цифры (думаю, они известны «кремлевским мудрецам», которые, конечно, не руководствуются справками статистиков, предназначенными народу, и примерную цифирь которых в Кремле же и придумывают, а данными из докладов спецслужб), то мы бы просто ужаснулись. Реальность – это заброшенные города и деревни, это пенсионеры, которые от отчаянья просят «их закопать», это северяне, которые готовы подарить свои квартиры, чтобы сбежать из города, стремительно превращающегося в призрак.

Настоящие руководители, душой болеющие за дело, после этого, сгорая от стыда и позора, подали бы в отставку, сказав: «Простите, дорогие соотечественники! Мы не смогли выполнить свои обещания! Мы не смогли сделать вашу жизнь лучше! Пусть это попробуют сделать другие – те, у кого есть другие планы развития страны, новые идеи, новые люди!» Так нет же! Телевидение нам показывает каждый день их веселые, улыбающиеся лица. Они проводят совещания, выслушивают доклады, отдыхают в своих южных резиденциях – и шутят, рассказывают сомнительные анекдоты… Что им до того, что в нескольких сотнях километров от Москвы пенсионеры умирают, потому что больница закрыта, а скорая не может доехать до их села в темени и в грязи! Им самим, их детям и внукам, живущим в Париже и в Лондоне, такая судьба не грозит!

Сейчас уже начались разговоры, что будет принята новая концепция – до 2024 года, а то и 2030-го. Народу предлагают новую байку – потерпите еще 4 года или 10 лет – и все наладится! Только проголосуйте снова за прежнее руководство, за партию их власти, дайте им шанс – они всё исправят! 20 лет нахождения у власти им мало, слишком много было неблагоприятных факторов – то финансовый кризис, то ураган и наводнение, то западные санкции…

И самое удивительное, что есть люди, которые этим байкам верят. На днях Левада-центр обнародовал данные своего нового опроса: 54% россиян желали бы видеть нынешнего главу государства в Кремле и после 2024 года, потому что «не видят ему альтернативы». Это, конечно, меньше, чем в августе 2017-го, до пенсионной реформы. Тогда сделать главу «вечным вождем» желали 67% опрошенных, то есть на 13% больше. Но и 54% – это много, даже если сервильные социологи и накинули сверху 10–15%. Причем среди этих непробиваемых лоялистов не просто проворовавшиеся силовики и чиновники, которым смена режима грозит очень большими неприятностями, а те же самые нищие пенсионеры из вымирающих деревень… Почти обезумев от того, что государство их бросило выживать, они все равно в душе хранят надежду «на доброго царя» вкупе с хитрым расчетом – пусть нам помогут, а до остальных дела нет…

Скоро, в декабре месяце, главный руководитель снова будет общаться с народом в формате пресс-конференции. И опять жители сел, маленьких городков будут, дозвонившись или передав свои просьбы через региональных журналистов, просить его вернуть больницу или школу, которые были закрыты в их поселении в ходе «оптимизации». Понимают ли они, что обращаются к человеку, который подписывал указы и акты об этой оптимизации? Наверное, понимают, народ у нас умный, даже с хитринкой… Осознают ли они, что добровольно участвуют в пиар-кампании этого политика-«оптимизатора», накачивая ему проценты рейтинга и тем самым обрекая еще множество деревень и городков на закрытие школ и больниц?.. Вероятно, осознают. Но, полагаю, они рассуждают по принципу «своя рубашка ближе к телу». Пускай высокий начальник заметит нас, поможет нашему селу, а до всего остального нам и дела нет!

С одной стороны, нами правят люди, которые, прикрываясь фиговыми листками стратегий, куют богатство себе и свои детям и внукам на распродаже природных богатств страны, на разрушении ее цивилизационного потенциала, на страданиях ее народа. С другой стороны, народ разобщен, живет интересами своих семей, своих маленьких мирков, не думает, как сплотиться, как вместе выступить в защиту своих прав…

До тех пор, пока это не изменится, нас и будут дурить стратегиями, которые никто не выполняет, а скорее всего, и не собирался выполнять… И будет страна вымирать дальше – по два города и по тысяче деревень в год…