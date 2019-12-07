Как либерал Басилашвили сползает в фашизм (история одной семьи)

Имей наш либерал хоть каплю мозга – он задал бы вопрос: а где ютились до этого уплотнения «потомственные пролетарки»? В каких жилищных условиях приходилось проживать им? Но это либералу неинтересно, потому что он видит только себя и только собственные неудобства.

Биография Олега Валериановича Басилашвилли – очень интересная. Оказывается (я честно не знал) – семья Басилашвили проживала в Москве, в пятикомнатной квартире, в доме № 11 на Покровке. Хозяином её был дед актёра по материнской линии — знаменитый архитектор Сергей Михайлович Ильинский, которому ещё в дореволюционные времена было присвоено звание почётного гражданина города Москвы.

​Материал с кричащим названием «Олег Басилашвили: Рабство русских носит генетический характер» [1] настраивал на полемический характер отзыва . Мол, вот опять лакей правящих персон в своём социальном фашизме забегает вперёд властей в своей тявкающей русофобии! Сразу же сформировалась в голове формула: «Лакей и господин пьют одни вина: господин начинает, лакей допивает. Но господин умнее лакея: господин знает не только вкус вина, но и его цену. А лакей и куртизанка ничего, кроме сладких оттенков винного вкуса не знают, о чём ещё Некрасов сетовал». Однако материал Андрея Карелина [2] оказался значительно тоньше и более философским, что ли, чем скандальный заголовок, явно призванный привлечь праздных зевак к статье…



Чего не скажешь о дедушке Басилашвилли – Ильинском. Вы не поверите – но дедушка-то как раз всё понимал! Он оказался представителем старой русской православной интеллигенции, для которой любовь к народу – не только «разговоры в пользу бедных», но и способность «подвинуться» – когда попросят.



Я читаю дальше – и мне становится всё понятно, то, что не понял автор статьи и сам Басилашвилли не понял, будучи человеком уже иной формации мышления:

Уплотнённый дедушка

«…происходил из церковной семьи. В своё время он даже окончил семинарию. Стать священником и посвятить свою жизнь служению Богу помешало художественное образование… В итоге он стал архитектором многих московских церквей».

И вот что случилось дальше (что случается – когда вера – не лицемерие, а подлинный духовный выбор человека):

«С пролетаркой Настей и её семьёй у интеллигентов сложились удивительно тёплые отношения. Жили, как одна семья. Обедали вместе. Помогали друг другу. А когда папе, как директорствующей персоне, предложили занять квартиру в новой высотке на Калининском проспекте, из окна которой был виден Кремль и Москва-река, все поначалу обрадовались.



Даже съездили посмотреть, как могли бы жить. Но, вернувшись, отец спросил у матери:

— Скажи, а как же мы Настю оставим одну?

— Да, неудобно как-то, – согласилась мать».

И они отказались от ордера на новую квартиру. Остались жить на Покровке».

Иначе к Насте подселили бы новых соседей – и неизвестно, какими людьми те бы оказались. Так что папа Олега Валериановича пожертвовал ордером на отдельную квартиру.

Эта история – могла бы стать символом примирения старой и новой России. Она простыми фактами учит – как должен относиться к народу настоящий интеллигент.

Шли годы. Дедушка, который учился в семинарии – умер. А Олег Басилашвилли вырос совсем другим человеком, на дедушку и папу не похожим.

Вряд ли дедушка или папа Олега сетовали бы на то, что у русских в крови генетическое рабство! Будь дедушка из семинарии «нерабом» в либеральных канонах – он протестовал бы против уплотнения, как булгаковский профессор-жулик Преображенский. А потом папа, конечно, отряс бы прах коммуналки с ног, при первой же возможности перебраться в отдельную элитную квартиру!

Но дедушку семинария воспитала «рабом» в том смысле, который вкладывает в это слово Олег Валеринович. То есть человеком, способным без истерик подвинуться – когда стране и народу это нужно.

История дедушки Олега – могла бы стать нравоучительной сказкой для младшего возраста, если бы октябрятам вместо всякой ахинеи рассказывали бы подлинную историю революции во всей её драматичности и необходимости.

Долгую историю ролей в кино Олега Басилашвилли опустим. Это сугубо-профессиональная деятельность, и умный человек должен понимать, что она, прежде всего – НЕТИПИЧНА, чтобы её представитель мог судить о жизни.

Актёр или спортсмен-рекордсмен живут совсем не так, как большинство людей-современников. Им очень трудно вникнуть в проблемы простых людей – потому что весь уклад их быта совершенно не похож на стандартно-типовую биографию.

И если человек умён, то он, начиная рассуждать о политике, всегда держит в уме эту очевидность: не мне говорить от имени рабочего или крестьянина, простого солдата или простого учителя! Я слишком мало знаю эту сторону жизни, чтобы учить их жизни…

Если я гуманитарий – я же не пойду учить математиков и физиков как им математику или физику вперёд двигать. Если я не разбираюсь в их закорючках и дробях – как я могу восхищаться или негодовать их формулами?

Мудрый М. Магомаев как-то просил в телеинтервью: «Не спрашивайте у певцов и артистов, как жить. Артист – это же птичка, поющая в ветвях! Наслаждайтесь пением соловья, но что вам может соловей сказать о политике или экономике?»

Магомаеву хватило ума это понимать, Олегу Басилашвили – нет. Он потомственный интеллигент, но совсем другого пошиба, чем были его дед и отец.

— Почему папа играет таких мерзавцев? — недоумевала дочь Басилашвилли Ксения, появившаяся на свет в 1973 году, во время просмотра фильма «О бедном гусаре…».

Папа заигрался, играя мерзавцев…

«Привычка не врать ни себе, ни людям делает Басилашвили неудобным актёром и… гражданином» – восторженно пишет корреспондент – «Он был и останется удивительно схожим со своим дедушкой интеллигентом. Мягко и деликатно будет говорить нам правду, не льстя вышестоящим с целью получить очередной орден, и не пытаясь угодить «широким массам».

Нет, братец, ты только что рассказал нам, несколькими абзацами выше, как сильно отличается Олег от отца и деда! Уж этот-то не подвинется в пяти комнатах, не ждите!

Странно, но дед Басилашвилли, у которого советская власть (не скроем, суровая власть, диктатура пролетариата) многое отбирала – не был ей врагом. А Олег Басилашвилли, которому та же советская власть всё дала, и на протяжении всей жизни только давала и баловала – стал таковым.

Нет, ребята, не бытие определяет сознание! Сознание – штука тонкая. Может быть, Басилашвилли вполне искренне считает себя ответственным гражданином – но только мозг его безнадёжно отравлен токсинами либерализма. И то, что без слов понимали дед и отец – Олег уже понять не то что не хочет – органически неспособен.

История этого семейства – это история деградации совести, как драма смены поколений. Почему потомки теряют ту совестливость, которую имели их предки? Это вопрос касается и всех нас: что сказали бы нам наши деды, если бы мы с ними встретились?

Басилашвилли ведь не просто подличает: он себя в своей низости считает героем и правдорубом. И здесь нужно говорить о трагедии злодея, потерявшего способность к различению добра и зла.

Я, как писатель, создавал образы уголовных преступников, прекрасно понимающих, кто они и чего стоят. По завету Ф.М.Достоевского: «русский человек даже на пике своего безобразия понимает, что он только безобразник, и больше ничего». Не до конца ещё потерян вор, который про себя трезво знает, что он вор.

Да, он выбрал сторону зла, но он хотя бы понимает, в какой стороне зло, а в какой добро. Такой злодей не претендует, чтобы его асоциальная деятельность стала «максимой всеобщего законодательства» (это я перефразировал И.Канта). Этот трезвый злодей тихонечко творит свои безобразия, понимая, что он только безобразник и ничего больше.

Но когда происходит помутнение рассудка – то свихнувшийся вор и негодяй требует собственной канонизации. Утратив фундаментальное представление о добре и зле, он видит в своём безобразии вовсе не безобразие, а светоч гражданской позиции и ответственности…

Вспоминаю, как А. Чубайса раззадорили иностранные корреспонденты. И Чубайс в порыве откровенности вдруг стал почти кричать: да, мол, аморально, безобразно, отвратительно, преступно была проведена приватизация, знаю и признаю… Но я торопился – говорит Чубайс – чтобы вбить гвозди в гроб коммунизма!

Он, по его словам, наделал сотни тысяч жуликов, убийц, негодяев, отморозков – не просто так, чтобы народные деньги стырить, а чтобы они встали стеной на пути возрождающегося коммунизма. То есть он не просто вор, воспользовавшийся ситуацией, он якобы имел священную миссию – уничтожить навсегда мечту человечества о светлом завтра…

И становится страшно: а вдруг он действительно в это верит? И перед нами не просто мошенник, стыривший то, что плохо лежало, чтобы «тусоваться красиво» – а фанатик какой-то извращённой и нелепой идеологии, в которой добро и зло поменялись местами на самом базовом, мировоззренческом уровне?

Но это сделало бы Чубайса куда опаснее, чем привычное его понимание как уголовного преступника! Вора я понять могу: слаб человек, красиво пожить охота ему, не смог преодолеть соблазна, хапнул… Хапнул, понимая, что разумно стыдиться своего поступка, не хвастаться им перед окружающими…

Но как понять человека, который кладёт и свою и чужие жизни, грех на душу берёт – ради «окончательного уничтожения коммунизма»?!

У такого человека смещения в психике приняли необратимый характер. Что это за цель такая – уничтожить коммунизм? Не обокрасть в личную пользу, а бескорыстно и глобально уничтожить? Зачем?! Нахрена?!

Люди мечтали зажить по-человечески, «без гнева и печали, на благо всей земли»… А ты говоришь: умру, но не дам вам так жить! Всем пожертвую, сам в корчах сдохну – но вас к человеческой жизни не пущу!

И насколько патологическим должно быть сознание – если оно этой мечтой руководствуется?!

Одно дело, если совесть попросили подвинуться, переступили через неё, но она ещё жива и подаёт голос. Другое – если она умерла внутри, и умерла давно, и единственное, что подаёт – трупный запах, миазмы своего разложения…

Именно такова трагическая история Басилашвилли, прошедшего в своём «Питербурхе» все стадии либерального разложения совести и мысли.

Басилашвили в своё время осудил возвращение к советскому гимну, пытался защитить умело «реформируемый» властями канал «НТВ», превращённый в «нулевые» в плацдарм для политической пропаганды и агитации.

Олег Валерьянович против преследования ЛГБТ. Он полагает, что сексуальная ориентация – личное дело каждого. Актёр был против ареста и преследования Михаила Ходорковского, против закона Димы Яковлева, запрещающего усыновлять российских детей гражданам США.

Басилашвили против памятников Сталину. Считает вторжение российских войск в Южную Осетию оккупацией, а присоединение Крыма 5 лет назад назвал «приобретением врага на века», призвав власти прекратить преследование деятелей культуры, имеющих позицию, отличную от официальной.

Когда большинство людей возмущается этой околесице из уст некогда любимого публикой артиста – Басилашвилли гордо замыкается в позе непонятого гения.

- С большинством актёр в полемику не вступает. Причина очевидна. Ещё в 2008 году, в интервью Дмитрию Гордону, Басилашвили намекнул на то, что рабская психология заложена в нас веками бесправия и крепостничества на генетическом уровне.

Ну, естественно! Иначе разве стал бы дед Олега Валериановича подвигаться ради пролетарки в пятикомнатной квартире? Он бы, «нераб майданный», взял бы в руки кулацкий обрез и мстил бы… И «мстя» была бы страшна… Как это так, собственность же отняли!

Я ещё в 80-х, когда был подростком, всегда недоумевал, сталкиваясь с открывающейся мне западной психологией. Я осознал с изумлением, что у них преступления против собственности караются строже, чем преступления против личности. То есть – если ты украл какое-то дерьмо, то тебя осуждают сильнее, чем если ты морду человеку набил… Хотя морде больно, а дерьму нет… Это подметил ещё лорд Байрон: "…И ценятся жизни дешевле чулка".



Постепенно эта извращённая модель «правосознания» стала приходить и к нам, воспитывая миллионы маленьких «басилашвилли»…

Все они (не один Олег) – поклонники Франко и Пиночета. Да, эти ребята убивали, но кого! Тех, кто осмелился покуситься на собственность! Подселиться, например, в пятикомнатную квартиру из барака или подвала! Таких мало убить, их четвертовать надо! Если Франко или Пиночет защищают частную собственность – то таким заранее выписана индульгенция на любое количество расстрелов и карательных акций…

А бывает – таких вот «мстителей за отнятую собственность» начинают приводить в чувство, пытаясь объяснить им то, что дедушке Олега объяснили в православной семинарии: «нагим пришёл ты в этот мир, нагим и уйдёшь». Если так, если жизнь человеческая ставится выше частной собственности – они визжат о недопустимом терроре и невыносимой деспотии.

По мнению О. Басилашвилли – «Лепта формирование рабской психологии народа привнесена и товарищем Сталиным, окунувшим Россию с головой в кровавую баню». О Франко он такого не скажет. Франко всё делал «правильно»…

Как говорили раньше большевики – Басилашвилли «продукт системы». В этой системе, потеряв нравственную чуткость, свойственную отцу и деду, он оказался человеком со стёртой личностью.

Превратившись в того лакея, который больше всего в жизни боится потерять «ОПИВКИ» за барином.

В лакея, привыкшего после барина жрать устриц и лимбуржский сыр, которых хозяин не доел. И очень любящего поглумиться над «деревенщиной», коя не умеет жить, не пила никогда бургундского, не пробовала фуа-гры…

- А у нас, дураки, с моим барином, фуа-гра через день… И он, как правило, съедает меньше половины, так что мне много остаётся…

Знаешь, Олег Валерианович, твой дед стыдился бы такого внука: он ведь семинарию закончил. А ты – только чубайсовы ускоренные «курсы молодого приспособленца», и то уже в пожилом возрасте…

[1] Fkulturnaya-rossiya%2Foleg-basilashvili-r abstvo-36853.html

[2] 26 сентября 2019

В. Евлогин



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