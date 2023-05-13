Что такое “китайский либерал”
Интересная переводная статья о том, что представляет собой современный китайский либерал. У него нетрудно увидеть немало знакомых черт. Что такое "китайский либерал" С началом СВО на Украине в китайском обществе обострилось малозаметное для стороннего наблюдателя противостояние между прозападно настроенными кругами, имеющими своих представителей как во власти, так и в области культуры и образования, и патриотически настроенной частью интеллигенции, которых зачастую в западных СМИ лукаво называют китайскими националистами, нарочно избегая дальнейших разъяснений и замалчивая то, что скрывается за этим самым «китайским национализмом». Говоря простыми словами, – националисты — это патриоты, выступающие за возрождение Китая под руководством КПК, за выход страны из-под сильнейшего западного влияния и, следовательно, за дружбу с Россией. Именно китайские националисты-патриоты в основном в социальных сетях и на независимых интернет-сайтах освещают прохождение СВО и доводят до своих сограждан не только правду о происходящем на Украине, но и разъясняют всю важность...
Ознакомиться с полным текстом статьи можно перейдя по ссылке источника.
Китайский либерал никогда не посмотрит в сторону Женщины, которая была в Сочах и ей вспомнить нечего.