Либерал, Россия и Достоевский
Один из читателей ресурса nstarikov.ru Олег Пушкин прислал мне письмо, в котором рассуждает о природе русского либерала.
Получилось … «Пушкин о либералах».
«Здравствуйте, Николай Викторович! Меня зовут Олег Пушкин, я проживаю в городе Химки Московской области. Ранее вы публиковали статью о технологиях революции. Я бы хотел описать одну из её составных частей, без которой она не может совершиться.
Нигилист, космополит, либерал – это всё разные названия одного и того же.
Если посмотреть на Евгения Онегина Пушкина как на современного либерала, всё становится на свои места. Надо понять «логику» либерала.
1. Либерал не любит свою Родину, он родился тут случайно.
Для либерала эта страна варваров и орков, когда либерал считает себя светлым эльфом.
Для либерала чуждо все русское, русская история, культура, язык и т.д.
2. Для либерала важнее казаться, а не быть.
Вы ещё не читали этого модного автора? Вы не хайповый (не модный), вы ханжа (отсталый).
Чтобы стать настоящим либералом человек должен пройти катарсис (очищение) от всего русского и приобщиться ко всему западному.
Человек может не знать своего родного языка, но должен учить язык своего божества (Запада).
3. Либерал не верит в большинство религий, у либерала собственная религия, смесь того, что он прочитал в интернете. Запад – его божество.
Всё что делает Запад, с точки зрения либерала правильно. Бомбит ли он мирные города, убивает мирных людей. Всё это «сопутствующие потери» и «сопутствующий ущерб».
4. Стопроцентный либерал не будет детей, следуя моде, он «чаелдфри» (свободен от детей).
Дети для либерала это не венец любви мужчины и женщины, а обуза его карьере.
Для чего Западу нужна революция в России?
1. Чтобы ослабить Россию и столкнуть с Китаем.
2. Уничтожить население России и освободить землю, которую Запад уже считает своей.
Революция — это первый шаг, потом появится какой-нибудь вирус, который поражает только русских.
Мы не вписываемся в их «золотой миллиард», зато они хорошо вписываются в определение фашизма, которое дала Ханна Аренд.
Они травили индейцев оспой, сбрасывали ядерные бомбы на Японию, и только боязнь ответного ядерного удара останавливает их от открытой агрессии против России».
После получения этого письма мне показалось правильным вспомнить, что писал о русском либерале и Федор Михайлович Достоевский.
Один из читателей моего сайта nstarikov.ru Сергей Осипович недавно прочитал роман Ф.М. Достоевского «Идиот» и нашел в нём интересные мысли о либералах одного из положительных и интеллигентных героев романа — Евгения Павловича.
Во многом, думаю, эти утверждения можно приписать самому Достоевскому.
Вот они.
Часть 2. Глава Х
……
— Не могу не прибавить, — сказал он тем же двусмысленно почтительным тоном, — моей вам благодарности за внимание, с которым вы меня допустили говорить, потому что, по моим многочисленным наблюдениям,никогда наш либерал не в состоянии позволить иметь кому-нибудь свое особое убеждение и не ответить тотчас же своему оппоненту ругательством или даже чем-нибудь хуже…
— Это вы совершенно верно, — заметил генерал Иван Федорович и, заложив руки за спину, с скучнейшим видом отретировался к выходу с террасы, где с досады и зевнул.
Часть 3. Глава I
……
— Позвольте, — с жаром возражал Евгений Павлович, — я ничего и не говорю против либерализма. Либерализм не есть грех; это необходимая составная часть всего целого, которое без него распадется или замертвеет; либерализм имеет такое же право существовать, как и самый благонравный консерватизм; но я на русский либерализм нападаю, и опять-таки повторяю, что за то, собственно, и нападаю на него, что русский либерал не есть русский либерал, а есть не русский либерал. Дайте мне русского либерала, и я ого сейчас же при вас поцелую.
……
— Я вам, господа, скажу факт, — продолжал он прежним тоном, то есть как будто с необыкновенным увлечением и жаром и в то же время чуть не смеясь, может быть, над своими же собственными словами, — факт, наблюдение и даже открытие которого я имею честь приписывать себе, и даже одному себе; по крайней мере, об этом не было ещё нигде сказано или написано. В факте этом выражается вся сущность русского либерализма того рода, о котором я говорю. Во-первых, что же и есть либерализм, если говорить вообще, как не нападение (разумное или ошибочное, это другой вопрос) на существующие порядки вещей? Ведь так? Ну, так факт мой состоит в том, что русский либерализм не есть нападение на существующие порядки вещей, а есть нападение на самую сущность наших вещей, на самые вещи, а не на один только порядок, не на русские порядки, а на самую Россию. Мой либерал дошел до того, что отрицает самую Россию, то есть ненавидит и бьет свою мать. Каждый несчастный и неудачный русский факт возбуждает в нем смех и чуть не восторг. Он ненавидит народные обычаи, русскую историю, всё. Если есть для него оправдание, так разве в том, что он не понимает, что делает, и свою ненависть к России принимает за самый плодотворный либерализм (о, вы часто встретите у нас либерала, которому аплодируют остальные и который, может быть, в сущности самый нелепый, самый тупой и опасный консерватор, и сам не знает того!). Эту ненависть к России, ещё не так давно, иные либералы наши принимали чуть не за истинную любовь к отечеству и хвалились тем, что видят лучше других, в чем она должна состоять; но теперь уже стали откровеннее и даже слова «любовь к отечеству» стали стыдиться, даже понятие изгнали и устранили, как вредное и ничтожное. Факт этот верный, я стою за это и… надобно же было высказать когда-нибудь правду вполне, просто и откровенно; но факт этот в то же время и такой, которого нигде и никогда, спокон веку и ни в одном народе, не бывало и не случалось, а стало быть, факт этот случайный и может пройти, я согласен. Такого не может быть либерала нигде, который бы самое отечество свое ненавидел. Чем же это всё объяснить у нас? Тем самым, что и прежде, — тем, что русский либерал есть покамест ещё не русский либерал; больше ничем, по-моему.
P.S. А ведь ничего не изменилось. И названия романов Достоевского очень метко обозначают то, что мы с вами видим и слышим с либерального края политического спектра. При том – не только в Российской Федерации. Но и, например, на Украине. Тоже ведь Россия это, один народ, одна история. И либералы времен Достоевского жили на нашей общей территории.
«Бесы»…
«Идиот»…
Источник: nstarikov.ru