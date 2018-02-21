Либерал, Россия и Достоевский

Один из читателей ресурса nstarikov.ru Олег Пушкин прислал мне письмо, в котором рассуждает о природе русского либерала.

Получилось … «Пушкин о либералах».

«Здравствуйте, Николай Викторович! Меня зовут Олег Пушкин, я проживаю в городе Химки Московской области. Ранее вы публиковали статью о технологиях революции. Я бы хотел описать одну из её составных частей, без которой она не может совершиться.

Нигилист, космополит, либерал – это всё разные названия одного и того же.

Если посмотреть на Евгения Онегина Пушкина как на современного либерала, всё становится на свои места. Надо понять «логику» либерала.

1. Либерал не любит свою Родину, он родился тут случайно.

Для либерала эта страна варваров и орков, когда либерал считает себя светлым эльфом.

Для либерала чуждо все русское, русская история, культура, язык и т.д.

2. Для либерала важнее казаться, а не быть.

Вы ещё не читали этого модного автора? Вы не хайповый (не модный), вы ханжа (отсталый).

Чтобы стать настоящим либералом человек должен пройти катарсис (очищение) от всего русского и приобщиться ко всему западному.

Человек может не знать своего родного языка, но должен учить язык своего божества (Запада).

3. Либерал не верит в большинство религий, у либерала собственная религия, смесь того, что он прочитал в интернете. Запад – его божество.

Всё что делает Запад, с точки зрения либерала правильно. Бомбит ли он мирные города, убивает мирных людей. Всё это «сопутствующие потери» и «сопутствующий ущерб».

4. Стопроцентный либерал не будет детей, следуя моде, он «чаелдфри» (свободен от детей).

Дети для либерала это не венец любви мужчины и женщины, а обуза его карьере.

Для чего Западу нужна революция в России?

1. Чтобы ослабить Россию и столкнуть с Китаем.

2.​ Уничтожить население России и освободить землю, которую Запад уже считает своей.

Революция — это первый шаг, потом появится какой-нибудь вирус, который поражает только русских.

Мы не вписываемся в их «золотой миллиард», зато они хорошо вписываются в определение фашизма, которое дала Ханна Аренд.

Они травили индейцев оспой, сбрасывали ядерные бомбы на Японию, и только боязнь ответного ядерного удара останавливает их от открытой агрессии против России».