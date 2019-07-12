Что такое либерализм — мнение Достоевского

Недавнее интервью президента РФ Владимира Путина британской газете Financial Times, в котором президент России заявил о фактическом крахе и изживании либеральной идеи, привело к началу бурной дискуссии. Обсуждение либерализма и его конца началось как на международной арене, так и внутри нашей страны. Однако по сути вопроса практически никто из тех, кто решил оппонировать Владимиру Владимировичу, так и не высказался.

Например, председатель Европейского совета Дональд Туск заявил следующее:

«Я должен сказать, что категорически не согласен с соображением о том, что либерализм устарел. Мы, как европейцы, должны твердо и однозначно защищать и продвигать либеральную демократию. Тот, кто утверждает, что либеральная демократия устарела, также утверждает, что устарели свободы, что устарело верховенство права и права человека. Для нас, жителей Европы, эти ценности будут оставаться важными и яркими».

Польско-европейский политик попросту передернул карты, сделав вид, что Путин высказался об устаревании свобод, правовой системы и прав человека. Ничего подобного президент России не говорил. Он заявил об изживании определенной идеологической доктрины, которая сегодня называется «либерализмом».

Поскольку дискуссия вышла нешуточная, то было бы правильным сначала определиться с тем, что такое этот самый либерализм. Тогда можно предметно спорить о том, устарел он или нет. При этом нас, как граждан России, интересует в первую очередь, что такое «русский либерализм».

Где же нам узнать точное определение либерализма, да еще и русского? Можно, конечно, обратиться к словарям разной степени научности, где данный термин, как и все остальные, обрастет сложной наукообразной формулировкой.

Я же предлагаю поступить иначе — спросить совета у авторитета, чье мнение считается весомым и значимым. Поскольку большое всегда видится на расстоянии, то помочь нам в решении этого вопроса мы попросим того, кто с течением времени сохранил и даже сильно увеличил свой авторитет.

Обратимся к… классику русской литературы. Давайте сфокусируем наше внимание на понимании либерализма Федором Михайловичем Достоевским.

В романе «Идиот» великий русский писатель и мыслитель раскрывает для нас понятие «русский либерализм». Это делает один из персонажей — Евгений Павлович Радомский.Процитирую фрагмент со словами этого литературного персонажа Достоевского:

«…Во-первых, что же есть либерализм, если говорить вообще, как не нападение (разумное или ошибочное, это другой вопрос) на существующие порядки вещей? Ведь так? Ну, так факт мой состоит в том, что русский либерализм не есть нападение на существующие порядки вещей, а есть нападение на самую сущность наших вещей, на самые вещи, а не на один только порядок, не на русские порядки, а на самую Россию. Мой либерал дошел до того, что отрицает самую Россию, то есть ненавидит и бьет свою мать. Каждый несчастный и неудачный русский факт возбуждает в нем смех и чуть не восторг. Он ненавидит народные обычаи, русскую историю, все».

Согласитесь, что слова персонажа Достоевского словно списаны с сегодняшних страниц либеральных изданий, высказываний представителей некоторых политических партий. А уж смех и даже радость по поводу любого «неудачного русского факта» мы видим в Интернете каждый раз, когда в России происходит техногенная катастрофа или очередной природный катаклизм.

Но на этом Достоевский свое описание не закончил, и Евгений Павлович Радомский сказал о либерализме ещё кое-что любопытное:

«Если есть для него оправдание, так разве в том, что он не понимает, что делает, и свою ненависть к России принимает за самый плодотворный либерализм (о, вы часто встретите у нас либерала, которому аплодируют остальные и который, может быть, в сущности самый нелепый, самый тупой и опасный консерватор, и сам не знает того!). Эту ненависть к России, ещё не так давно, иные либералы наши принимали чуть не за истинную любовь к отечеству и хвалились тем, что видят лучше других, в чем она должна состоять: но теперь уже стали откровеннее и даже слова «любовь к отечеству» стали стыдиться, даже понятие изгнали и устранили, как вредное и ничтожное».

Любовь к Отечеству, по сути, это и есть патриотизм. Согласитесь, что именно в либеральной среде, в современной нам в особенности, пытаются «любовь к отечеству» выставить чем-то неприличным, устаревшим и непорядочным. Передергивая карты, как вышеупомянутый Дональд Туск, — мол, раз ты патриот, значит, якобы выступаешь «за» коррупцию, «за» черствых чиновников, «за» плохие дороги и т. д. и т. п.

Эту лживость либеральной позиции, как видите, Достоевский описал ещё в 1867 году. То есть примерно за столетие до появления современных нам либералов на свет!

На этом точное и ясное описание либерализма у Достоевского не заканчивается.

«…Никогда наш либерал не в состоянии позволить иметь кому-нибудь свое особое убеждение и не ответить тотчас же своему оппоненту ругательством или даже чем-нибудь хуже…» —говорит герой романа «Идиот».

А ведь сколько раз, да практически каждый раз, в любой дискуссии мы видим, как именно либеральные деятели сразу переходят к оскорблениям, ругательствам и представляют собой самый непримиримый пример поразительно тоталитарного пренебрежения чужим мнением! Если кто думает, что это от недостатка воспитания современных либералов, — так вот, нет, тут совсем иная история. Если ты либерал, то именно так себя вести и будешь…

Есть в романе Достоевского и четкая ясная формулировка, практически приговор, русскому либерализму. А нас ведь интересует именно русская форма этой идеи.

«…Я на русский либерализм нападаю, и опять-таки повторяю, что за то, собственно, и нападаю на него, что русский либерал не есть русский либерал , а есть не русский либерал ».

Подведем итог. По мнению Ф. М. Достоевского, человек, исповедующий в России либеральные идеи, неизбежно обладает следующими характеристиками.

1. Всегда не приемлет современный ему «порядок вещей», существующий в России. При этом неважно, какой это «порядок вещей»: монархия, демократия, социалистический ли строй — либералу все это не нравится.

2. Говоря о недостатках России, либерал всегда отрицает саму Россию, отказывая ей в праве на самобытное существование. Что означает отказ вообще в праве на существование России и русского народа!

3. Что бы либерал ни говорил, он ненавидит Россию, всегда радуется её поражениям и трагедиям и всегда ищет в русской истории негатив, отказываясь гордиться даже очевидными победами и достижениями.

4. Эту свою патологическую ненависть к России (патологическую, потому что это противоестественно) либералы стараются выдать даже самим себе за любовь к Отечеству и заботу о его процветании.

5. Для русского либерала нет хуже ругательства, чем патриотизм, любого проявления которого он стыдится и которое высмеивает.

6. Русский либерал, при всем своем воспитании и высшем образовании, не согласен с наличием иного взгляда и всегда непримирим к другой точке зрения. В дискуссии груб, высокомерен и считает для себя позволительным переходить к оскорблениям и ругательствам.

7. Русский либерал всегда есть не русский либерал, в том смысле, что его симпатии всегда направлены к внешним противникам России. Именно их, а не свою Родину русский либерал считает образцом и эталоном. Для него правильный образец развития человечества сосредоточен не в стране, где он появился на свет, а там, откуда родом либеральные идеи, которые ему всегда важнее и дороже родной земли.

И попробуйте с этим поспорить, господа русские — не русские — либералы…

Источник: https://nstarikov.ru/blog/105538