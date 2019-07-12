Что такое либерализм — мнение Достоевского
Недавнее интервью президента РФ Владимира Путина британской газете Financial Times, в котором президент России заявил о фактическом крахе и изживании либеральной идеи, привело к началу бурной дискуссии. Обсуждение либерализма и его конца началось как на международной арене, так и внутри нашей страны. Однако по сути вопроса практически никто из тех, кто решил оппонировать Владимиру Владимировичу, так и не высказался.
Например, председатель Европейского совета Дональд Туск заявил следующее:
«Я должен сказать, что категорически не согласен с соображением о том, что либерализм устарел. Мы, как европейцы, должны твердо и однозначно защищать и продвигать либеральную демократию.
Тот, кто утверждает, что либеральная демократия устарела, также утверждает, что устарели свободы, что устарело верховенство права и права человека. Для нас, жителей Европы, эти ценности будут оставаться важными и яркими».
Польско-европейский политик попросту передернул карты, сделав вид, что Путин высказался об устаревании свобод, правовой системы и прав человека. Ничего подобного президент России не говорил. Он заявил об изживании определенной идеологической доктрины, которая сегодня называется «либерализмом».
Поскольку дискуссия вышла нешуточная, то было бы правильным сначала определиться с тем, что такое этот самый либерализм. Тогда можно предметно спорить о том, устарел он или нет. При этом нас, как граждан России, интересует в первую очередь, что такое «русский либерализм».
Где же нам узнать точное определение либерализма, да еще и русского? Можно, конечно, обратиться к словарям разной степени научности, где данный термин, как и все остальные, обрастет сложной наукообразной формулировкой.
Я же предлагаю поступить иначе — спросить совета у авторитета, чье мнение считается весомым и значимым. Поскольку большое всегда видится на расстоянии, то помочь нам в решении этого вопроса мы попросим того, кто с течением времени сохранил и даже сильно увеличил свой авторитет.
Обратимся к… классику русской литературы. Давайте сфокусируем наше внимание на понимании либерализма Федором Михайловичем Достоевским.
В романе «Идиот» великий русский писатель и мыслитель раскрывает для нас понятие «русский либерализм». Это делает один из персонажей — Евгений Павлович Радомский.Процитирую фрагмент со словами этого литературного персонажа Достоевского:
«…Во-первых, что же есть либерализм, если говорить вообще, как не нападение (разумное или ошибочное, это другой вопрос) на существующие порядки вещей? Ведь так? Ну, так факт мой состоит в том, что русский либерализм не есть нападение на существующие порядки вещей, а есть нападение на самую сущность наших вещей, на самые вещи, а не на один только порядок, не на русские порядки, а на самую Россию.
Мой либерал дошел до того, что отрицает самую Россию, то есть ненавидит и бьет свою мать. Каждый несчастный и неудачный русский факт возбуждает в нем смех и чуть не восторг. Он ненавидит народные обычаи, русскую историю, все».
Согласитесь, что слова персонажа Достоевского словно списаны с сегодняшних страниц либеральных изданий, высказываний представителей некоторых политических партий. А уж смех и даже радость по поводу любого «неудачного русского факта» мы видим в Интернете каждый раз, когда в России происходит техногенная катастрофа или очередной природный катаклизм.
Но на этом Достоевский свое описание не закончил, и Евгений Павлович Радомский сказал о либерализме ещё кое-что любопытное:
«Если есть для него оправдание, так разве в том, что он не понимает, что делает, и свою ненависть к России принимает за самый плодотворный либерализм (о, вы часто встретите у нас либерала, которому аплодируют остальные и который, может быть, в сущности самый нелепый, самый тупой и опасный консерватор, и сам не знает того!).
Эту ненависть к России, ещё не так давно, иные либералы наши принимали чуть не за истинную любовь к отечеству и хвалились тем, что видят лучше других, в чем она должна состоять: но теперь уже стали откровеннее и даже слова «любовь к отечеству» стали стыдиться, даже понятие изгнали и устранили, как вредное и ничтожное».
Любовь к Отечеству, по сути, это и есть патриотизм. Согласитесь, что именно в либеральной среде, в современной нам в особенности, пытаются «любовь к отечеству» выставить чем-то неприличным, устаревшим и непорядочным. Передергивая карты, как вышеупомянутый Дональд Туск, — мол, раз ты патриот, значит, якобы выступаешь «за» коррупцию, «за» черствых чиновников, «за» плохие дороги и т. д. и т. п.
Эту лживость либеральной позиции, как видите, Достоевский описал ещё в 1867 году. То есть примерно за столетие до появления современных нам либералов на свет!
На этом точное и ясное описание либерализма у Достоевского не заканчивается.
«…Никогда наш либерал не в состоянии позволить иметь кому-нибудь свое особое убеждение и не ответить тотчас же своему оппоненту ругательством или даже чем-нибудь хуже…» —говорит герой романа «Идиот».
А ведь сколько раз, да практически каждый раз, в любой дискуссии мы видим, как именно либеральные деятели сразу переходят к оскорблениям, ругательствам и представляют собой самый непримиримый пример поразительно тоталитарного пренебрежения чужим мнением! Если кто думает, что это от недостатка воспитания современных либералов, — так вот, нет, тут совсем иная история. Если ты либерал, то именно так себя вести и будешь…
Есть в романе Достоевского и четкая ясная формулировка, практически приговор, русскому либерализму. А нас ведь интересует именно русская форма этой идеи.
«…Я на русский либерализм нападаю, и опять-таки повторяю, что за то, собственно, и нападаю на него, что русский либерал не есть русский либерал, а есть не русский либерал».
Подведем итог. По мнению Ф. М. Достоевского, человек, исповедующий в России либеральные идеи, неизбежно обладает следующими характеристиками.
1. Всегда не приемлет современный ему «порядок вещей», существующий в России. При этом неважно, какой это «порядок вещей»: монархия, демократия, социалистический ли строй — либералу все это не нравится.
2. Говоря о недостатках России, либерал всегда отрицает саму Россию, отказывая ей в праве на самобытное существование. Что означает отказ вообще в праве на существование России и русского народа!
3. Что бы либерал ни говорил, он ненавидит Россию, всегда радуется её поражениям и трагедиям и всегда ищет в русской истории негатив, отказываясь гордиться даже очевидными победами и достижениями.
4. Эту свою патологическую ненависть к России (патологическую, потому что это противоестественно) либералы стараются выдать даже самим себе за любовь к Отечеству и заботу о его процветании.
5. Для русского либерала нет хуже ругательства, чем патриотизм, любого проявления которого он стыдится и которое высмеивает.
6. Русский либерал, при всем своем воспитании и высшем образовании, не согласен с наличием иного взгляда и всегда непримирим к другой точке зрения. В дискуссии груб, высокомерен и считает для себя позволительным переходить к оскорблениям и ругательствам.
7. Русский либерал всегда есть не русский либерал, в том смысле, что его симпатии всегда направлены к внешним противникам России. Именно их, а не свою Родину русский либерал считает образцом и эталоном. Для него правильный образец развития человечества сосредоточен не в стране, где он появился на свет, а там, откуда родом либеральные идеи, которые ему всегда важнее и дороже родной земли.
И попробуйте с этим поспорить, господа русские — не русские — либералы…
Источник: https://nstarikov.ru/blog/105538
Федор Михайлович это сильно.
Лучше не скажешь по характеристике представителей одного исключительного народца.
Да, сразу всплывают сванидзе, млечин, латынина… и интеллектом пониже гайдар, чубайс…, с одной физиономии которых воротит.
J UDOV
Либерал, а точнее, либералист = это медицинский диагноз.
Либерализм – это ментальная патология, это аномалия психического развития, то есть психическое уродство.
Как и всякая аномалия развития, либерализм обусловлен генетической предрасположенностью, которая, как правило, связана с высоким сегрегационным генетическим грузом вследствие смешанных браков у предков последних 3 – 5 поколений.
Как и всякая аномалия развития, либерализм обусловлен не только генетической предрасположенностью, но и особенностями онтогенеза, то есть особенностями индивидуального психического развития под влиянием воспитания в микросоциуме (семье) и образования в макросоциуме (обществе).
Этиология и патогенез либерализма такие же, как у гомосексуализма. Не случайно они часто сочетаются, то есть имеет место устойчивый вариант сочетанной патологии.
В соответствии с этиологией и патогенезом либерализм это один из патологических вариантов психической конституции и, соответственно,должен рассматриваться как один из многочисленных вариантов психопатии. Основанием для этого является тот факт, что 90 лет назад профессор П.Б.Ганнушкин доказал конституциональную природу психопатий, в чем можно убедиться прочтя его монографию “Клиника психопатий”.
Поскольку всякий либералист это банальный клинический психопат, возникает вопрос. А достоин ли обсуждения на высоких уровнях один из вариантов психопатологии? Несомненно разумнее обсуждать не один избранный вариант, а проблему психопатологии в целом.
Болезнь имеет закономерный цикл развития: скрытый (латентный) период – проявление болезни (манифестация) – пик развития заболевания – выздоровление (или смерть). Уродство (аномалия индивидуального развития) не имеет цикла развития и выздоровления, это всегда свершившийся факт.
Больного следует лечить, а урода (как это и принято)- обеспечивать медицинской опекой, по возможности медицинской реабилитацией и пенсией.
Диагноз либеральной психопатии несложен. Ее основная симптоматика приведена в семи итоговых пунктах обсуждаемой статьи Николая Старикова.
В условиях низкого уровня психического здоровья населения западных стран можно и педофилию объявить нормой, как это сделано в последней редакции международной классификации болезней (МКБ-11). Но здравый смысл и медицинская наука требуют называть психопатию психопатией.
Либералисты возвели свою психопатологию в ранг политической доктрины.
Здоровые просто обязаны возвести в тот же ранг свое здоровье.
Идеология Здоровья – это требование нашего времени.
Во как , оказывается, можно озвучить давно известный диагноз “дегенерация” этой публики!