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Феминизм сегодня: как уберечь семью от деградации? Часть 2

12:13. 2 декабря 2019 70 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Феминизм как социальное явление.

Александра Машкова-Благих и Андрей Афанасьев
Часть 1 – https://youtu.be/yLRGS92Btc8

В передаче рассмотрим следующие вопросы:

История феминизма.
Чем отличается феминизм 19 века от феминизма 20, 21 веков. Во что переросло движение феминисток?
Феминизм – технология по разрушению традиционной семьи.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=S5ae9ZHpQGw

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