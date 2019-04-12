Кто и как подловил Джулиана Ассанжа в Швеции?

Достаточно подробный обзор истории с дискредитацией Ассанжа в Швеции, которая в конечном итоге привела к вчерашней выдаче Ассанжа англичанам из эквадорского посольства.История Джулиана Ассанжа, попавшего в Швецию по приглашению шведских газет и хакеров, потом бежавшего из Швеции от суда в общем известна многим. Он имел слишком идеалистическое представление о Швеции и попал в «медовую ловушку» в стране, где надеялся найти убежище от США и спецслужб. Увы, спецслужбы США во многих других странах и мечтать не могут о том уровне помощи, которые им оказали шведские юристы.Идея явится Швецию именно в августе с целью поиска работы в газетах была особенно глупой, но это очевидно только тому, кто знает Швецию не снаружи: в августе в Швеции искать работу, как это делал Ассанж, совершенно бесполезно — все начальники традиционно в отпусках. Кроме этой детали в деле Ассанжа есть несколько важных особенностей Швеции, которые очевидны только тем, кто хорошо знает эту страну. Эти особенности стоит рассмотреть внимательнее — с ними вся история с обвинениями против Ассанжа заиграет новыми красками.Другая важная особенность Швеции в том, что все основные средства массовой информации контролируются всего тремя игроками: государство, концерн Bonnier и концерн Schibsted. Устраиваться туда на работу диссиденту типа Ассанжа совершенно бесполезно — там всех быстро заставляют писать «как надо» и работать «как положено».Само предложение Ассанжу о работе в шведской газете было просто предлогом, чтобы заманить его в страну и в квартиру Анны Ардин (Anna Ardin), которая и была ключевым игроком во всей этой феерической истории, со многими невидимыми гранями.Анна Ардин — эта та женщина, которая в августе 2010 года пригласила Джулиана Ассанжа в Швецию, пообещав, что он быстро найдет работу в свободных либеральных шведских СМИ. Теперь можно только посетовать, что опытный диссидент (с опытом кочевой и тайной жизни) Ассанж не проверил её биографию, не нашел там очевидных странностей.Анна Ардин соединяет в себе много противоположного: она и гуманист-прогрессист, бывший лектор в Уппсальском университете (диплом по политике, защищен в отделе правительства), стажировалась и работала в шведских посольствах за рубежом. Она веган и защитница прав животных, социал-демократка и член этой рабочей правящей партии Швеции (хотя изначально партия состояла из атеистов). Но при этом она при этом якобы христианка (это в стране, где 85% неверующие!) и одна из секретарей молодежного христианского крыла партии! Она одна из правления «верующего экуменистического комсомола» для всех религий — группы Братство Шведских Христиан социал-демократов (Broderskapsrörelsen Sveriges Kristna socialdemokratet). Про них лучше всего говорят их программные документы и атипичные лозунги: «Мы христианские социал-демократы. Мы немного краснее, немного зеленее. Мы христианские левые и радикальные верующие, которые за мир, солидарность и справедливость.»Анна Ардин против супружеских измен и за феминизм. В университете она читала курс о феминизме, запугивала парней-студентов жалобами на домогательства и учила студенток о том, как подать на бывшего парня за расставание или за его измену в полицию, назвав это «семь шагов к легальной мести», тоже самое она подробно описала в своем блоге, подкрепив рассуждениями, что по её мнению месть не запрещена для христиан. Остается только поразиться насколько удобны и гибки христианские принципы для таких амбициозных людей, как Анна…Вместе с тем феминистка и христианка Анна Ардин обожает ездить с гуманитарными миссиями в Палестину к бедным палестинцам даже не заикаясь о борьбе за права местных женщин, и тем более о критике многоженства в исламе. Она любит фотографироваться там в платке и мешковатых платьях, как жена какого-нибудь исламиста. И она даже защищает своё право именно так одеваться. Просто какое-то раздвоение личности и расщепление сознания!Однако для нас интереснее всего, что она агент американских спецслужб, её выдворила с Кубы кубинская контр-разведка как шпионку. Анна Ардин в 2005-07 была связана с антикоммунистической проамериканской феминистской группой Las Damas de Blanco – «Дамы в белом». Лидер этой группы, да именно лидер-мужчина, а не женщина (что особенно интересно для феминистического движения) по имени Карлос Альберто Монтанер (Carlos Alberto Montaner) связан с ЦРУ. Уже одной этой информации должно было бы хватить Ассанжу, чтобы держаться от Анны Ардин подальше.Увы, этой информации у него не было…Анна позвала Джулиана в Швецию в августе 2010, радужно описала ему возможность получить работу журналиста в свободной шведской печати. Она предложила Ассанжу пожить в её двух комнатной квартире в богемном районе Стокгольма Сёдермальм, пока она в отъезде, что Ассанж и сделал, въехав туда 11 августа. 13 августа Анна «случайно» приехала раньше и «застала» Ассанжа в своей квартире. Они поужинали, а потом решили, что вполне смогут жить в этой квартире вдвоём. Той ночью и произошла близость, которая потом (20 августа) была заявлена Анной в полиции как «приставание/домогательство», потом описано ею в подробностях на допросе 21 августа. Потом, при помощи опытных юристов это событие переквалифицировали много раз, каждый раз «юридически верно».Анна Ардин на протяжении пребывания Ассанжа в Швеции гордилась своей близостью к нему, радостно писала об этом в соцсетях, в том числе и во время того “изнасилования”. Потом она стёрла все эти сообщения, но люди успели сохранить копии из кэш-файла от 19 августа.Почему же ей не подать заявление в полицию сразу после такого наглого преступления, совершенного заезжим гастролёром Ассанжем (который в любой момент мог снова уехать)? Как объяснял потом адвокат потерпевших женщин (о нём ниже): «жертвы в силу отсутствия юридического образования просто не знали, что это изнасилование, просто не могли определить сам факт изнасилования без помощи адвоката». А с его помощью и с его разъяснениями им вдруг всё сразу стало ясно! Как сложна стала современная жизнь — без адвоката теперь никуда…Есть у Анны и проколы: Анна Ардин умело контролировала все рабочие контакты Ассанжа в Швеции… но, увы, не любовные. Тут и на неё нашлась конкурентка (которую она в своей неотразимости высокомерно проглядела). Эта измена Ассанжа видимо сильно задела Анну, появилась личная заинтересованность наказать его «местью из 7 шагов» по своим собственным заветам.На следующий день после ужина с раками и близостью с Анной, на совместном семинаре в Стокгольме (выступление организовано Анной Ардин) Ассанж совсем не по своей инициативе познакомился с некой Софией Велин (Sofia Wilén), чей допрос в полиции потом наводит на мысль, что она обычная «группи», просто липнущая к знаменитостям. Она помогла Ассанжу с кабелем для ноутбука прямо перед семинаром, потратив своё время и деньги, но не получила от него в ответ даже просто «спасибо». Она долго выясняла у Анны Ардин, когда и как можно будет поговорить с Ассанжем после семинара, Анна от неё просто отмахнулась. После долгого ожидания в тени, София смогла завязать разговор с Ассанжем только на улице, прямо напросившись на общий обед с Ассанжем, Анной и его новыми друзьями. Во время обеда Ассанж наконец обратил на неё внимание, а София предложила ему купить ещё и зарядку для его ноутбука. Все разошлись, а София с Ассанжем пошли искать зарядку в магазинах. После покупки зарядки София позвала Ассанжа в стены Государственного Музея Натуральной истории (Naturhistoriska Riksmuséet), где она работала. Их горячие эротические приключения начались прямо во время просмотра научного-популярного фильма в непустом зрительном зале Cosmonova (он же планетарий) этого музея. После фильма они выбрались в сад, где Ассанж поспал в объятиях Софии. Только потом она наконец получила толику его внимания и его номер телефона. Потом она проводила Ассанжа через весь город практически до квартиры Анны Ардин.Читая стенограмму её опроса на шведском я невольно жалел следователей полиции, выслушивающих её неудержимый поток сознания с интимными подробностями об очень быстром бурном романе с Ассанжем — явно не на такую работу эти следователи шли в полицию, явно не от таких «преступлений» они собирались защищать своих шведских сограждан. Их постоянные хмыкания, «о!», «эээ», «ага», «эх» в нужных местах в стенограмме допроса говорят куда больше, чем можно себе представить…Далее Ассанж как ни в чём не бывало явился к Анне и они стали обсуждать планы на вечер. Особенно интересны два сообщения Анны Ардин в блоге в ночь с 14 на 15 августа, когда Джулиан наслаждался шведским обычаем есть в эти дни блюда из речных раков:Посидев в большой и веселой компании, которая и не подозревала об «изнасиловании» прошлой ночью, Анна и Ассанж снова остались вдвоём в её квартире, снова насладились друг другом.15 августа состоялась встреча Ассанжа с активом Пиратской партии, там было решено, что Анна Ардин будет личным пресс-секретарем Ассанжа. А 16-17 августа Ассанж приехал и гостил у Софии Вилен в соседнем городе Энчёпинг (билеты на поезд Ассанжу оплатила она). Ассанж наслаждался сексом с ней 2-3 раза, один раз незащищенным, позже шутя насчет страхов Софии и предлагая назвать их возможного будущего ребенка редким именем: «Афганистан». Ассанжу позвонили из шведской газеты Aftonbladet и пригласили на собеседование утром 18-го августа. Поездку на поезде обратно в Стокгольм ему опять оплатила София. Ассанж приехал в Стокгольм и подал заявление на шведскую рабочую визу (18 октября его прошение отклонят).18 августа вечером неутомимый Ассанж в квартире Анны Ардин разделся и стал приставать уже к Анне, что той почему-то не понравилось, она взяла матрац и устроилась спать отдельно, вне кровати. 19 августа утром Анна случайно узнала о романе Ассанжа с Софией Велин от самой Софии, ответив на её телефонный звонок. Только тогда «жертва изнасилования» Анна переселилась из свой квартиры в квартиру к друзьям и начала мстить.20 августа около 14 часов обе женщины явились в полицию, для начала пожаловавшись на то, что Ассанж имел с ними в разные дни незащищенный секс, при этом отказался делать анализы на венерические заболевания (это главный страх Софии с детства, на нем и сыграла Анна). Ассанж пропал из виду, а они сами не могут его найти, связаться с ним по телефону тоже не удалось. Поэтому его надо поймать и заставить сделать анализы.Есть тексты опроса Софии Велин якобы 20 августа и опроса Анны Ардин 21 августа. Есть заявление самой Анны Ардин. Это заявление уже задним числом приняла по телефону от Анны офицер шведской полиции Сара Веннерблум (Sara Wennerblom). Там сказано прямо: «сама свободно согласилась на секс с Ассанжем, но не стала бы этого делать, если бы знала, что у него не было с собой презерватива». Старший прокурор Ева Финне (Eva Finne) посмотрела на этот документ, прочла несколько раз это место и логично решила: преступления против Анны Ардин не было.С опросом Софией Велин всё сложнее. Потом выяснилось, что офицер полиции Ирмели Кранс (Irmeli Krans), совершенно случайно старая подруга Анны Ардин, жила как и Анна Ардин в Стокгольме, в том же богемном районе Сёдермальм, совершенно случайно заступившая именно в это время на смену в полицейском участке района Klara в центре Стокгольма. Именно она приняла заявление Софии об изнасиловании в полицейском участке Клара с 16:21 до 18:40. Этот участок не имеет никакого отношения ни к месту жительства Анны, ни к месту жительства Софии, ни к месту «преступления». Здесь всё случайно, настолько совершенно случайно, что дальше некуда. Но это ещё не самое интересное!У Ирмели Кранс в Facebook среди более тысячи друзей есть немалая толика высшего света и элиты страны, особенно журналистов и дипломатов (включая шведских дипломатов в Москве). Да, Анна Ардин знала куда вести Софию, где и кому подавать заявление! Они с Ирмели вместе избирались как-то раз в муниципальный совет от социал-демократов, Анна заняла 12 место, а Ирмели заняла только 38 место. Все обращения и адвокатов Ассанжа и активистов к руководству полиции и к прокурорам насчет неправомочности допросов, конфликте интересов, дружеских связях между потерпевшей и ведущей допрос Ирмели Кранс ничего не дали. Супериндендант полиции Ульф Йорансон (Ulf Göranzon) сказал в марте 2011 года газете Экспрессен так: «Так как у меня нет других фактов кроме слухов, я не буду комментировать это» Такое впечатление, что он не умеет пользоваться поиском друзей в Facebook (хотя свой профиль у него там есть) — зашёл бы в профиль Irmeli Krans, набрал бы там в поиске друзей «Anna Ardin» и вот она, крепкая женская дружба.Офицер Ирмели Кранс (Irmeli Krans) как и Анна Ардин феминистка, но не просто феминистка — она ещё и борец за права секс-меньшинств, лесбиянка, член полицейского гей-союза (www.gaypolisen.se/). Блог Ирмели Кранс (теперь стертый, но ещё кое-что от него осталось на других сайтах) был полон фоток с гей-парадов в Таллине, Риге и Стокгольме, бывала она и в ночном гей-клубе Feber на о. Готланд, который 20 июля 2007 года торжественно открывала Анна Ардин «со товарищи» ( http://rixstep.com/1/20110311,00,00 ).Позже выяснилось, что полиция в лице Ирмели опрашивала обеих женщин вместе, что запрещено правилами следствия и шведским законом. Полиция это упорно отрицала, но факты таковы: на опросе Софии Велин присутствовала Анна Ардин. Самое интересное, что в полиции не осталось ни текста, ни записи того опроса Софии 20 августа, якобы во всем участке не нашлось диктафона! Ирмели Кранц сняли с расследования как слишком пристрастную и делом занялся её шеф Матс Гелин (Mats Gehlin). Он решил проверить записи показаний Софии и правильность протокола, но вместо доступа к документу он получил от Ирмели сообщение: «Я не хочу чтобы неподписанный документ с моим именем циркулировал в электронном архиве DurTvå. Особенно теперь, когда это дело так развивается.» Шефу пришлось давить на Ирмели несколько дней, пока та не согласилась подчиниться своему непосредственному начальнику — какая интересная субординация у них там в центральных отделениях полиции Стокгольма! Но к тому времени как Ирмели снизошла до просьб своего шефа, сам электронный архив DurTvå отказался разрешить ей незаметно поменять записи (там специально стоит защита от фальсификации задним числом полицейских документов). Пришлось ей создавать новый якобы протокол якобы опроса Софии Велин от 26 августа. От старого опроса 20 августа в базе данных полиции не осталось ничего, если вообще что-то и было. Даже подписи Софии Велин от 20 августа нет. Через год на Ирмели за эти грубейшие нарушения правил опросов и регистрации заявлений о преступлении подали в суд.Но все эти недочеты в протоколе не помешали дежурному прокурору города Марии Чьельстранд (Maria Häljebo Kjellstrand) к вечеру 20 августа на основании одного телефонного звонка из полиции (ещё до окончания допроса потерпевших) издать 20 августа в 21:40 ордер на задержание Ассанжа. Группа правозащитников потом подавал протест через омбудсмена юстиции на этого прокурора за ордер на задержание без четких оснований.Тем же вечером журналист, вращающийся в парламентских и правительственных кругах, получил СМС от кого-то в полиции о сенсационном обвинении Ассанжа, запросил документы в полиции и уже к утру 21 августа шведская газета «Экспрессен» напечатала сенсационную новость об обвинениях к Ассанжу в изнасиловании и в домогательствах. С 8 утра 21 августа дело перешло к старшему прокурору. К 17 часам вечера 21 августа, несмотря на выходной день, старший прокурор Ева Финне (Eva Finné), посовещавшись по телефону с дежурным прокурором, принявшей решение (они отказываются сообщать прессе о чём они говорили), вдруг приостановила обвинения в изнасиловании и ордер на задержание был аннулирован.25 августа старший прокурор Ева Финне снова рассмотрела оба дела и решила закрыть расследования об изнасиловании, но оставила подозрения в «домогательствах». 27 августа к делу подключили адвоката-феминиста Клаеса Боргстрома, тот сразу опротестовал решение прокурора Евы Финне, потребовал возобновить дело об изнасиловании.30 августа Ассанжа допросили в полиции. Дело было возобновлено только 1 сентября, более высоким прокурором Марианной Ни из Гётеборга и её замом Эрикой Лейнефорс (Erika Lejnefors). Это Эрика потом, уже 13 сентября, вдруг решила, что есть подозрение о 4 случаях изнасилования. Но дальше всё дело велось другим прокурором из другого города — Марианной Ни.Посмотрите на фотографии этих прокуроров — от дежурного прокурора 20 августа:тут не надо быть опытным физиономистом, чтобы определить, кто из них Марианна Ни, готовая арестовать человека по указке сверху.Далее в деле Ассанжа начался юридический цирк: 14 сентября Марианна Ни сообщает Ассанжу, что он может свободно выехать из Швеции. 21 сентября она связывается с его адвокатом насчет нового допроса Ассанжа. 27 сентября она решает, что есть подозрения насчет сексуальных домогательств, и решает допросить Ассанжа дистанционно.10 октября эксперты-криминалисты сообщат в полицию и прокуратуру, что на главных «вещественных доказательствах» — на использованных презервативах из квартиры Анны Ардин нет следов ДНК Ассанжа (вот так поворот!). А на презервативах из квартиры Софии Велин следы ДНК Ассанжа есть. Официальный рапорт криминалисты почему-то сваяли только к 25 октября. 28 октября полиция обсуждает с криминалистами странные выводы экспертизы и даже сомневается в «подлинности вещественных доказательств». Не будем опускаться в эти биологические подробности, отметим только, что многостраничные экспертизы так и не смогли ответить на «вопрос века»: отчего порвался тот презерватив из квартиры Анны Ардин? И только к 18 ноября снова выписывается ордер на арест Ассанжа по подозрению в изнасиловании и прочих сексуальных обвинениях. 24 ноября ордер на арест Ассанжа становится международным. 7 декабря Ассанжа задерживают в Британии, 16 декабря он выходит под залог, полгода живет в Британии и пытается избежать экстрадиции в Швецию. С 19 июня 2011 года Ассанж скрывается в посольстве Эквадора.Да, Анна Ардин много сумела сделать: и заманила Ассанжа в Швецию к себе в квартиру, и соперницу не сильно интеллектуальную случайно обнаружила, и даже договорилась с ней, за ручку привела в полицию, в правильное отделение, к правильному своему человеку в полиции. И, собрав странные «вещественные доказательства» в своей квартире, затем использовала свои связи не только в полиции, но и в других кругах. Но только с 3 раза это дело об «изнасиловании» сумели довести до реального ареста — когда уже не Анна Ардин, а шведская юридическая мафия нашла “правильного” прокурора. Заметим, что в некоторых странах прокуроры настолько коррумпированы и послушны, что не потребовалось бы перебирать трех прокуроров — первый прокурор легко объявил бы Ассанжа исчадьем ада.Анна Ардин самый очевидный случай разоблаченного агента США (выполнившего задание по Ассанжу на 90%). Агента, который не скрывается совсем, а работает в гуманитарных организациях на своём любимом Ближнем Востоке. Непрерывно пропагандирует в Твитере twitter.com/therealardin и носится с идеей защиты всех мусульман-беженцов на всех границах, ведет фанатичный блог http://ardin.se/ annaardin.wordpress.com/ , борется за права всех, участвует в политике от христианского крыла социал демократов, постоянно критикует «нацистов» и «расистов» Швеции, даже местных евреев.Совершенно непонятно одно: на что она живет?в этой мафии: уже упомянутая прокурор-феминистка Марианне Ни (Marianne Ny), якобы специалист по сексуальным преступлениям и политическая активистка, которая переоткрыла дело против Ассанжа 1 сентября и неожиданно выписала ордер на Ассанжа 18 ноября 2010, прождав 27 дней после его последнего допроса. Она в принципе не должна была решать судьбу Ассанжа, так как работает в Гётеборге, при этом постоянно живет якобы на юге Швеции, в курортном местечке Брумёлла (Bromölla) – есть в Швеции такой способ получать налоговую скидку на поездки с работы домой (и оплату на аренду временной квартиры), а не в Стокгольме! Она решала вопрос о пересмотре дела Ассанжа целых полтора месяца, тянула время, а потом вдруг издала международный ордер на арест.Это может показаться смешным, но даже в сентябре 2016 прокурор Марианне Ни снова официально заявила, что Ассанж должен быть задержан и привезен в Швецию (срок давности по изнасилованию истечет только в 2020). Что же изменилось теперь, в мае 2017? Почему теперь уголовное дело Ассанжа вдруг закрыто шведской прокуратурой?в этой мафии: Якобы не знакомый с прокурором Марианной Ни, адвокат «потерпевших» женщин, знаменитый феминист, левый политик, тоже социал-демократ, тогда уже очень известный адвокат Клаес Боргстрём (Claes Gustaf Borgström). Этот адвокат умудрился, после двух закрытий дела Ассанжа по факту «отсутствия состава преступления», продвинуть протест выше и назначить пересмотр дела в прокурорском центре развития (Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum) в Гётеборге, где этим делом занялась его знакомая прокурор Марианна Ни.У Клаеса Боргстрёма интересная биография: он, сын омбудсмена, получил юридическую степень, работал адвокатом, в 1992-2000 был председателем дисциплинарного комитета шведской ассоциации адвокатов, в 2000-2007 стал (как и его отец) омбудсменом, но по равенству полов. После этой незаурядной карьеры теперь он владелец дорогой адвокатской фирмы http://www.advokatborgstrom.se/ , которую основал на паях со своим другом Томасом (ниже).в этой мафии: Близкий друг, коллега, товарищ Клаеса и министр юстиции в 2000-2006 Томас Будстрём (Thomas Lennart Bodström). Обеспечивал всему процессу над Ассанжем поддержку в прессе и в правительственных кругах, так как он сын министра иностранных дел (можно сказать аристократ), бывший футболист, министр юстиции Швеции в 2000-06, в 2006-2010 гг секретарь комитета по юстиции в парламенте. А затем ещё и просто партнер Боргстрёма по юридической фирме в центре столицы. С 2014 Томас вроде отделил свою фирму в другую: http://advbyra.se/ … Но вот только бухгалтер и адрес у этих фирм по-прежнему общий.Кстати, Томас знаком и с той самой Ирмели Кранс из полиции, что допрашивала первой Софию Велин. Вот их интересная совместная фотография: обратите внимание, как по-хозяйски Томас положил руку на плечо Ирмели Кранс !и т. д. Кроме того всей поддержкой от юстиции незримо рулил про-американский советник правительства и лично премьер-министра Швеции с 2010 года Карл Рове (Karl Rove). У этой братии наверняка есть и другие подельники из министерства юстиции.Эти двое (Клаес Боргстрём и Томас Будстрём) достаточно связаны, чтобы поразиться: как они друг друга продвигали на разные посты и потом друг друга брали на работу. А самое главное, как они покрывали своих в грязной истории с подделкой расследования по делу Томаса Квика в 1990-2001 гг.Тогда Клаес Боргстрём (будучи председателем дисциплинарного комитета шведской ассоциации адвокатов) был адвокатом одного шведского психа по имени Томас Квик (Thomas Quick). Этот псих любил известность и притворялся маньяком. Клаес уговорил этого психа «сотрудничать со следствием» и тем самым выполнил работу адвоката наоборот — навешал на подзащитного преступлений, который тот не совершал! Полиция и прокуратура тоже оказались замешанными в этом неприятном деле. Дело Квика это позор шведской юридической системы: на невиновного повесили 8 убийств 1964-1993 годов с помощью «гениальных» допросов под препаратом Бензодиазепи́н. Под таким наркотиком на себя и убийство Кеннеди взять можно. Бедняга Квик взял те смерти на себя с большим энтузиазмом, выучив подсказки следствия. Потом «правоохранители» вошли во вкус и ещё 10-20 трупов со всей Скандинавии на него хотели повесить, но тут уже норвежская полиция возмутилась и сказала: «не трогайте наши трупы!»Только в 2009-2013 гг, когда и Клаес, и Томас потеряли свое влияние, родственники Квика сумели через суды освободить невиновного. Следователь из полиции по своей инициативе покаялся в подтасовке и ушел в отставку, а прокурор нет и до сих пор твердолобо считает, что этот псих всё же убивал “но не всех, в смерти которых его обвиняли”. Никто из этой юридической мафии особо не пострадал, как видно по их карьере. Томас Будстрём был министром юстиции с 2000 до 2006 года и сумел их всех спасти от наказания.Так в этом маленьком, но очень тесном кругу шведской юридической элиты я увидел знакомый нам по России принцип «рука руку моет, братва друг друга всегда вытаскивает» и поразительное сходство с нашими реалиями и воскликнул: Ну прям как у нас!Мы живем в довольно тесном мире, опутанном глобальными СМИ, которые вроде должны нас информировать об этом мире. Увы, зачастую мы имеем насчет других стран нечеткие и даже неверные сведения. История с Ассанжем, который с 2006 года развивал альтернативные СМИ, показывает, что даже такого «гражданина мира» и гуру информационных войн можно заманить в ловушку во вроде бы нейтральной и безопасной стране, о истинных механизмах власти которой у него не было даже примерного представления.PS. Ассанж конечно тоже виноват, что попался в расставленные для него ЦРУшниками сети – беспорядочные половые связи и отсутствие необходимой предосторожности в общении с малознакомыми людьми довели до цугундера. Вместе с тем, сфабрикованный характер дела против него достаточно очевиден и весьма показательно, как вскрылись все клиенты "империи добра" радостно одобрившие арест человека, вытащивщего на всеобщее обозрения грязное белье гегемона. По отношении к аресту Ассанжа в либеральной среде можно наглядно судить, что эта публика одобрит все что угодно, что выгодно американским интересам.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4915855.html