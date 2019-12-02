Феминизм сегодня: как уберечь семью от деградации? Часть 1
Феминизм как социальное явление.
Александра Машкова-Благих и Андрей Афанасьев
Часть 2 – https://youtu.be/S5ae9ZHpQGw
В передаче рассмотрим следующие вопросы:
История феминизма.
Чем отличается феминизм 19 века от феминизма 20, 21 веков. Во что переросло движение феминисток?
Феминизм – технология по разрушению традиционной семьи.
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