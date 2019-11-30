Он жив: легендарный пулеметчик из Бурятии Бато Дашидоржиев оказался казахом из Астрахани Тасболатом Ибрашевым

«300 не надо, хватит одного» — под таким названием в 2008 году облетели весь мир кадры, на которых российский пулеметчик практически в одиночку преградил путь грузинской военной колонне.

События, развернувшиеся во время конфликта между Южной Осетией и Грузией, были запечатлены иностранными журналистами. На знаменитом видеоролике солдат ВС РФ наперевес с пулеметом противостоит грузинской колонне. Офицеры кричат ему «Пропусти! », «Уйди с дороги», но он отвечает им «Нет» на крепком русском. Через некоторое время колонна разворачивается и уезжает в обратном направлении.

Эта история так бы и осталась лишь эпизодом в жизни солдата, если бы не иностранные СМИ, которых поразил подвиг российского солдата. Они опубликовали статью под названием «Русским и 300 не надо, хватит и одного» и сняли ролик, который разлетелся по интернету.

С чьей-то легкой руки стало известно, что героический пулеметчик – Бато Дашидоржиев из Бурятии, погибший через несколько дней после этого эпизода во время боевых действий. Представители Монголии, которые считают бурятов братским народом, даже обращались к Владимиру Путину с просьбой наградить Бато Дашидоржиева званием Героя России посмертно.

Поиском земляка или его родственников занимался и депутат Госдумы от Республики Бурятия Алдар Дамдинов. «Я искал Бато, делал запросы, но о нем нигде и ничего не было, как будто этого парня вообще не существовало, — рассказал он СМИ. — Сейчас, когда мы все знаем, я понимаю почему». А потому, что легендарным пулеметчиком оказался… казах из Астрахани Тасболат Ибрашев. И он, к счастью, живой и здоровый. «Знакомьтесь, Тасболат Аббатович Ибрашев. Живет в Астрахани, женат, двое детей, — написал Алдар Дамдинов на своей странице в Фейсбуке. — Его рассказ поразительный и изобилует многими деталями, которые может знать человек действительно побывавший в горячей точке. Его история, конечно, требует своего документального подтверждения, но судя по военному билету, это действительно так».

Мы нашли Тасболата, и он рассказал ПУНКТ-А ту историю. В 2008 году он служил в Чечне и находился в Шали в составе 70-го мотострелкового полка войсковой части 23132. «Восьмого числа нас собрали, и старший лейтенант Дычковский, командир нашей 6-й роты, говорит: едем в Грузию, на помощь миротворческим силам», — рассказал Тасболат. Под вечер выдвинулись, ночью подъехали к тоннелю, а на следующий день рота встала у грузинского города Гори. «Наш блокпост стоял перед городом, — продолжает наш собеседник. – К нам приехал полковник Штонденко Юрий Владимирович и сказал, чтобы ему дали пулеметчика, помощника пулеметчика и стрелка».

Выдвинувшись таким составом по грузинской дороге, блокпост встретился на пути с колонной грузинских военных. «Полковник пошел на переговоры с грузинскими офицерами, а мне сказал: «Стой до конца, чтобы колонна не прошла». Я говорю: «А если я не смогу их удержать? Что я могу один? » Он ответил: «Это приказ» — и ушел».

Двое ребят заняли позицию сзади, за валуном, а Тасболат встал перед колонной с пулеметом наперевес. «Мне сказали «Уходи», но я ответил «Нет», — вспоминает он. – Недалеко под деревом стояла группа журналистов, они тоже подходили ко мне, спрашивали: «Ты тут один, ради чего? », я ответил: «Приказ». Потом полковник сказал мне лечь на землю и держать колонну под прицелом. Я подумал: «Ну все».

Но, слава богу, ничего не произошло, через некоторое время колонна развернулась и ушла. Было ли страшно? «Я об этом не думал, — говорит Тасболат. – Молодой был. Не ощущал какого-то героизма, особой роли. Приказ был, почему я должен был его не выполнить? Мне кажется, каждый мужчина поступил бы так же».

В 2010 году закончился контракт, и парень вернулся в Астрахань, куда он переехал с матерью в 1986 году из Казахстана. Когда возвращались из Грузии, рассказывает он, подходил полковник и говорил, что его хотят наградить за тот день. Но потом полк расформировали, и награда до Тасболата не дошла.

Ролик он увидел случайно в Одноклассниках через несколько лет. С подписью «Вечная память». Удивился и написал, что это он, что он жив. Но ему не поверили, стали писать, что он хочет присвоить себе чужой героизм. «Я не стал ничего доказывать, — рассказал Тасболат корреспонденту ПУНКТ-А. – Хотя жена мне говорила, что надо. Сослуживцы уговаривали: ты можешь доказать, мы же видели, что ты выезжал с блокпостом».

Тасболата нашли сами. В октябре этого года на него вышел тренер по вольной борьбе из Бурятии Семен Атанов. Попросил номер телефона, сказав, что его разыскивает Алдар Дамдинов. С депутатом Госдумы они встретились 18 ноября в Москве. «Я очень благодарен ему, что он меня нашел, поверил мне», — говорит Тасболат.

«История удивительна, и точка в ней не поставлена, — написал у себя в Фейсбуке Алдар Дамдинов. — Намерен подготовить соответствующий запрос в Минобороны РФ». Депутат обещал разобраться и добиться для нашего земляка заслуженной награды. Тасболату сейчас много пишут и звонят друзья, поздравляют. Звонят и журналисты из разных уголков страны, из Казахстана. Журналист из Осетии сказал: «Вся Южная Осетия благодарит тебя». Он, похоже, ещё сам не до конца опомнился. Говорит, что было, конечно, чувство несправедливости. А главное — хотелось сказать: «Я живой, не надо меня заранее хоронить, мне ещё жить и жить».

Фото со страницы в Фейсбуке Алдара Дамдинова

А это — тот самый ролик:

Источник: https://nstarikov.ru/on-zhiv-legendarnyj-pulemetchik-iz-burjatii-bato-dashidorzhiev-okazalsja-kazahom-iz-astrahani-tasbolatom-ibrashevym-110880