Нам оружие, оказывается, не нужно! К чему готовится тогда Министерство обороны РФ?

По заданию Министерства обороны в России продолжается утилизация стрелкового оружия. Речь идет о многих миллионах единиц стрелкового оружия, которое является новым и упакованным с консервацией. Это уничтожение началось еще при Сердюкове и продолжается до сих пор.

В главном оборонном ведомстве страны заявляют, что сегодня российские оружейные склады буквально переполнены советскими автоматами, снайперскими винтовками и пистолетами, которые были произведены еще более 30 лет назад.

Сохранение и приумножение числа единиц стрелкового оружия в стране – вопрос национальной безопасности, а потому никакие утилизационные механизмы в отношении военного арсенала просто не уместны. Министерство обороны участвует в сомнительном проекте, который может повлиять на способность армии решать целый круг задач. Доводы в этом случае выглядят примерно следующим образом: стрелковое оружие создавалось на благо Отечества, а потому его массовая утилизация – это удар по обеспеченности российской армии, которая может столкнуться с необходимости участия в масштабном конфликте.

Газета «Московский комсомолец» напрямую говорит о том, что масштабная утилизация стрелкового оружия, затеянная Министерством обороны Российской Федерации похожа не эпизод более чем 100-летней давности, когда военный министр Сухомлинов подписал приказ, в котором разрешил утилизировать около 400 тысяч винтовок системы Бердана №2. Генерал-адъютант Сухомлинов в 1910 году заявил, что это оружие лишь загромождает склады, а потому его нужно либо продать, либо утилизировать. Однако после начала Первой мировой войны проявились проблемы с вооружением российской армии, что указало на «недоработку» В.А.Сухомлинова. Вскоре глава военного министерства имперской России был арестован и осужден за госизмену. По всей видимости, «МК» недвусмысленно дает понять, что утилизация стрелкового оружия нынешних времен может привести к тем же последствиям, что и утилизация после приказа В.А.Сухомлинова .

В главном оборонном ведомстве страны заявляют, что сегодня российские оружейные склады буквально переполнены автоматами, снайперскими винтовками и пистолетами, которые были произведены еще более 30 лет назад. По некоторым данным, число единиц стрелкового оружия, находящихся на военных арсеналах, в начале 2012 года составляло около 16 миллионов стволов.

Кстати, в то время когда 16 миллионов стволов фактически бесхозно лежат на армейских складах, в современных школах на уроках ОБЖ (БЖ) вообще запретили проводить уроки, посвященные изучению учебного оружия… И если еще совсем недавно выпускник школы мог занести в свой актив тот факт, что уроки начальной военной подготовки раскрыли для него азы обращения со стрелковым оружием, то сегодня многие старшие школьники автомат Калашникова видели, разве что, изображенным в многочисленных компьютерных играх…

Источник: https://vk.com/wall51678172_9698