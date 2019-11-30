Нам оружие, оказывается, не нужно! К чему готовится тогда Министерство обороны РФ?
По заданию Министерства обороны в России продолжается утилизация стрелкового оружия. Речь идет о многих миллионах единиц стрелкового оружия, которое является новым и упакованным с консервацией. Это уничтожение началось еще при Сердюкове и продолжается до сих пор.
В главном оборонном ведомстве страны заявляют, что сегодня российские оружейные склады буквально переполнены советскими автоматами, снайперскими винтовками и пистолетами, которые были произведены еще более 30 лет назад.
Сохранение и приумножение числа единиц стрелкового оружия в стране – вопрос национальной безопасности, а потому никакие утилизационные механизмы в отношении военного арсенала просто не уместны. Министерство обороны участвует в сомнительном проекте, который может повлиять на способность армии решать целый круг задач. Доводы в этом случае выглядят примерно следующим образом: стрелковое оружие создавалось на благо Отечества, а потому его массовая утилизация – это удар по обеспеченности российской армии, которая может столкнуться с необходимости участия в масштабном конфликте.
Газета «Московский комсомолец» напрямую говорит о том, что масштабная утилизация стрелкового оружия, затеянная Министерством обороны Российской Федерации похожа не эпизод более чем 100-летней давности, когда военный министр Сухомлинов подписал приказ, в котором разрешил утилизировать около 400 тысяч винтовок системы Бердана №2. Генерал-адъютант Сухомлинов в 1910 году заявил, что это оружие лишь загромождает склады, а потому его нужно либо продать, либо утилизировать. Однако после начала Первой мировой войны проявились проблемы с вооружением российской армии, что указало на «недоработку» В.А.Сухомлинова. Вскоре глава военного министерства имперской России был арестован и осужден за госизмену. По всей видимости, «МК» недвусмысленно дает понять, что утилизация стрелкового оружия нынешних времен может привести к тем же последствиям, что и утилизация после приказа В.А.Сухомлинова .
В главном оборонном ведомстве страны заявляют, что сегодня российские оружейные склады буквально переполнены автоматами, снайперскими винтовками и пистолетами, которые были произведены еще более 30 лет назад. По некоторым данным, число единиц стрелкового оружия, находящихся на военных арсеналах, в начале 2012 года составляло около 16 миллионов стволов.
Кстати, в то время когда 16 миллионов стволов фактически бесхозно лежат на армейских складах, в современных школах на уроках ОБЖ (БЖ) вообще запретили проводить уроки, посвященные изучению учебного оружия… И если еще совсем недавно выпускник школы мог занести в свой актив тот факт, что уроки начальной военной подготовки раскрыли для него азы обращения со стрелковым оружием, то сегодня многие старшие школьники автомат Калашникова видели, разве что, изображенным в многочисленных компьютерных играх…
Источник: https://vk.com/wall51678172_9698
А это для того что бы ополчение не могло воевать Готовят к сдачи Россию
Кому тебя сдадут? ))
Санитарам?
Поди-ка, недосдачу на складах этой утилизацией прикрывают.
А можно бы было как в Швейцарии. Отслужил, хорошо себя зарекомендовал, нет судимости и прочих нарушений – получи оружие. В случае мобилизации на пункт прибыл сразу с оружием.
Ух-ты Швейцария собралась воевать))
Что-то раньше там таких глупых мыслей не было))
А утилизирут то что снимают с вооружения.
Танки тоже ))
Какой же ты мутный
После распила подлодок и ракет, глупо(даже для недoумка с клепухой ХОХOЛ) думать что заклятые друзья России не предпримут подобных деверсий. И не пожалеют денег на взятки местным воен-предателям, а на сдачу наймут живых чат-ботов вроде “ХОХОЛ”.
Ух ты а я слышал наделали НОВЫХ подлодок и ракет лучше старых.
Ты Ваня такого не слыхал?
Или может это ТЫ Родину защищаешь и лучше всех знаешь как надо?
Или таки хомяк диванный?
три с половиной штуки? Вместо пятидесяти?
Скока их в шша, в курсе?
В курсе.
И писят советских запорожцев против одного американского форда это что?
Зачем?
А толку?
Пришлось делать подводные АУРУСЫ и одного достаточно против всех фордов США.
Потому дурачком не притворяйся.
Их и без тебя хватает
ага, одна русская подлодка все 110 американских утопит. Ты читай, что пишешь.
ага.))
И откуда в Америке 110?
Почему не 1100?
Там ещё остались с 2-й мировой на консервации ))
И с чего ты взял что кто-то будет их топить?
с ракетами хоть Ярсы есть. но они все одноразовые.
А со стрелковым – даже патронов зеро.
Большая Резня готовится. Пленных брать не будут. Путин и Шойгу нанятые актёры?
Мосинка у мастера и в ВО была лучше ППШ.
К прошедшей войне готовятся только идиоты.
Ну это смотря где воевать. Внутри здания с мосинкой не очень то навоюете. А вот ППШ там даже лучше чем АК.
И вообще, у каждого вида оружия свои задачи.
Жиды и хохлы хотят долго жыть.
Уничтожая исправное оружие, тем самым лишают возможности населения страны защитить себя в случае религиозных войн, или в случае нападения ближайших “друзей-врагов” , по югославскому варианту. Массовое уничтожение якобы излишков оружия обрекают народ на геноцид любого вооружённого формирования, которые могут готовиться втайне даже на нашей территории, благо пустующих земель навалом. Сухомлинова осудили за госизмену. А кто у нас занимается утилизацией и по чьему приказу. Как говорил Юлиус Фучик: Люди я любил вас будьте бдительны. Где слово любил, в прошедшем времени, можно трактовать двояко.
Тебе что мало оружия в магазинах?
Ты себе сколько купил?
Купи ещё ))
утырок