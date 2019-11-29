Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 29 ноября 2019

Турецкий пример заразителен

Египет призвал США не совать свой нос в чужие дела после того, как Вашингтон пригрозил ввести против него санкции за покупку российских истребителей. А ведь это только начало нашего сотрудничества, которое развивается по всем фронтам. Как России удалось возобновить связи с Египтом и какие наши перспективы, расскажем далее.

После того как Египет начал с Россией переговоры о покупке истребителей Су-35, которые могут быть поставлены уже в следующем году, США пригрозили Каиру введением санкций. Египет в ответ заявил, что не позволит никому вмешиваться в свою внутреннюю политику, и обвинил Вашингтон в нарушении дипломатического этикета. Напомним, что Египет является одним из крупных покупателей нашего вооружения, в частности приобретает вертолёты Ка-52, системы ПВО, артиллерии, авиации и стрелкового оружия, всего на 3,5 млрд долларов. Обсуждается вопрос строительства Россией для Египта центров обслуживания военной техники, а совсем недавно состоялись наши совместные учения под Каиром. Но этим взаимодействие не ограничивается.

Мало кто знает, что на прошлой неделе в Египте стартовали продажи российских автомобилей Lada Granta, да ещё и местной сборки. Напомним также, что в 2015 году мы подписали с Египтом соглашение о строительстве госкорпорацией «Росатом» первой египетской атомной электростанции.

Но наши планы куда шире.

Наши планы

Египтяне так восхитились результатами модернизации Зеленодольского судостроительного завода в России (который, кстати, находится под американскими санкциями), что захотели заказать нам модернизацию трёх верфей Суэцкого канала и даже строительство новой. Предполагается размещение российского сборочного судостроительного предприятия и обсуждается приход других наших промышленных компаний на египетскую землю. В этом смысле Египет интересен России как точка входа на обширный рынок Восточной и Южной Африки, который включает 21 страну с континента.

Безусловно, на повестке стоит и вопрос возобновления чартерного авиасообщения, которое было прервано после теракта над Синайским полуостровом. Вопрос этот обсуждается, и в данный момент Россия одним из условий такого сотрудничества выдвигает использование самолётов Sukhoi Superjet 100, а в перспективе и МС-21, после того как они выйдут на крупносерийное производство.

Вероятно, решения этого вопроса стоит ожидать в следующем году в ходе запланированного визита Путина в Каир. А что же США?

США уже не те

Похоже, что американские угрозы уже никого не пугают. Только что Турция своей покупкой российских комплексов С-400 продемонстрировала всему миру, что тот, кто устоит перед психологическим давлением Вашингтона, в итоге получит и уступки с его стороны, и желаемую продукцию от России. Видимо, в Египте хорошо усвоили этот пример, и если покупка истребителей Су-35 состоится, это развяжет руки и другим партнёрам России во всём мире. Как ни крути, а гегемон, действительно, слабеет.

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В Турции сравнили Россию со стихийным бедствием для США и Европы

Россия наряду с Турцией и Китаем представляет собой «стихийное бедствие», которое угрожает Западу во главе с США. Об этом пишет турецкая газета Sabah. В статье говорится, что давление, оказываемое независимой политикой Турции, напоминает цунами, Китая — изменение климата, а России — ураган. Автор отмечает, что новые стратегические отношения между Россией, Турцией и Китаем снова превратили Москву в центр притяжения. Страна продолжает расширять свою зону влияния на Северную Африку. При этом Россия строит отношения со странами, считающимися ближайшими союзниками США, такими как Израиль, Саудовская Аравия, Египет, Германия и Франция. Издание подчеркивает, что Турция выполняет функцию «стальной сердцевины» в мусульманских регионах Северной Африки, Ближнего Востока, Балкан, Кавказа, Средней и Южной Азии. По мнению автора, страна уже сейчас воспринимается как один из самых «довлеющих полюсов вновь формирующейся глобальной системы». При этом «сущий кошмар» для США — Китай, вызывающий настоящее «изменение климата» в глобальной геополитике. Соединенным Штатам необходимо привлечь на свою сторону Россию и Турцию для противодействия в экономической войне с государством. Однако издание сомневается, что это возможно на практике. Читайте также: «Гомосексуальная флотилия»: европейская страна отказалась от участия в Евровидении

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Тревожные вести из сирийского Идлиба (ФОТО)

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С началом проведения Турцией операции «Источник мира» в Идлибской зоне деэскалации сложилась крайне тяжелая гуманитарная обстановка. Причины разразившегося кризиса местные жители связывают с результатами деятельности самопровозглашенного «Правительства национального спасения», сформированного террористической группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая — «Джебхат ан-Нусра»*, сирийская «Аль-Каида»*), которое фактически осуществляет административные функции в провинции Идлиб. Подробности «Русской Весне» сообщил военный источник. Недовольство населения в первую очередь вызвано резким ухудшением социально-экономической обстановки из-за углубляющегося топливного кризиса, который в свою очередь явился следствием сокращения контрабандных поставок нефти из Заевфратья. Нарушение контрабанды нефтепродуктов привело к повышению цен на бензин, газ, электроэнергию и основные продукты питания в среднем на 20–30%. Также «благодаря» усилиям «Хайят Тахрир аш-Шам» в настоящее время в провинции Идлиб налогами обложены и «оливковые» фермеры, которые фактически сами съедают свой урожай, и даже водители грузовиков, которые платят за каждый проезд через блок-пост. Осложняют обстановку и постоянные боестолкновения между протурецким объединением «Сирийская национальная армия» и боевиками группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», которые нередко проходят прямо на городских улицах и приводят к жертвам среди мирных жителей. Банды чуть ли не ежедневно взрывают членов конкурирующих формирований, при этом постоянно убивая мирных жителей, оказывающихся в районах терактов. Так, сразу три взрыва прогремели утром в четверг, 28 ноября, в районах, подконтрольных протурецким боевикам и ХТШ в зоне деэскалации Идлиб. Подрывы начинённых взрывчаткой автомобилей в городах Аль-Баб и Африн (провинция Алеппо) и в городе Джиср эш-Шугур в мухафазе Идлиб (см. фото). Население Идлиба и центральных районов провинции, уставшее от постоянного повышения налогов и сборов, насильственного рекрутирования молодежи в террористические группировки, все чаще выходит на протестные выступления. Якобы стихийные митинги, организованные турецкими спецслужбами, становятся все более радикальными. Так, в начале ноября жители Тефтеназа, протестующие против присутствия боевиков, перекрыли дороги, жгли автомобильные покрышки, совершали вооруженные нападения на позиции НВФ. В Кафер-Тахариме (город на северо-западе Сирии, недалеко от границы с Турцией, в 30 км от Идлиба) местные жители захватили опорный пункт и блокпост на въезде в город и отказались пускать боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам», укрывающихся от обстрелов протурецкой «Фейлак аш-Шам». В создавшейся обстановке «Правительство национального спасения» переведено на усиленный режим работы, ожидает подкрепления, подавляя протесты населения с применением оружия. Жители Кафер-Тахарима на днях сообщили, что террористы ХТШ взяли под контроль окраины города и сразу же занялись грабежами домов, местные оппозиционные активисты оперативно нарисовали карикатуру на эту тему: В условиях жесткого дефицита топлива и продуктов питания продолжается произвол боевиков в отношении населения провинции, что неизбежно приведет к окончательной утрате доверия к местным органам власти, росту протестов населения и кровопролитию. При этом лидеры «Хайят Тахрир аш-Шам» в сложившейся сложной ситуации небезосновательно обвиняют Анкару. По их мнению, нехватка энергоресурсов и увеличение тарифов явились следствием операции Вооружённых сил Турции «Источник мира», приведшей к блокированию каналов транспортировки углеводородов с северо-востока Сирии. Вооруженная борьба за контроль над магистралью М4 «Хасеке — Алеппо», по которой пролегает основной маршрут автоцистерн, значительно осложнила использование трассы контрабандистами. Тактикой экономической блокады Анкара пытается сделать «невыносимыми» условия жизни для населения провинции и возложить ответственность за это на боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам», решая задачи установления контроля над провинцией протурецкой «Сирийской национальной армией». Читайте также: Стало известно, что за самолёты нанесли массированные удары по турецким боевикам (+ВИДЕО) * запрещенная в РФ террористическая группировка

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Агент Дональд в Афганистане

Агент Дональд с внезапным визитом посетил Афганистан, побывав на авиабазе Баграм.Формальный повод – поздравить американских военных с праздником, но в своих выступлениях Трамп дал понять, что этим визитом фактически перезагружаются переговоры с Талибаном.Это был ожидаемый ход, так как у США нет особого выхода – война давно проиграна и это признает Пентагон. Вопрос лишь в том, на каких условиях США уйдут. В этом году уже была согласована сделка, когда США соглашались на вывод войск в обмен на то, что Талибан будет заниматься борьбой с терроризмом в Афганистане и не будет слишком быстро и слишком сильно избивать оставшееся от США марионеточное правительство. Дошло до еще недавно немыслимого – представителей действующей террористической организации не просто пригласили в США, а в резиденцию президента США. Но когда делегация Талибана уже приехала в США, в Кабуле произошло нападение на оккупационные силы и был убит американский военный. Разумеется, для США продолжать переговоры в таких условиях было совсем унизительно и их прикрыли. Талибан очевидно прощупывал границы допустимого, выясняя, насколько сильно можно давить на США в вопросе заключения договора о выводе войск.Видимо если во время переговоров убивать американцев, переговоры успеха иметь не будут. Выяснено опытным путем.Теперь же Трамп заявил, что переговоры с Талибаном возобновятся, когда будет прекращен огонь, мол раньше Талибан не хотел прекращения огня и убивал американских солдат, а теперь он готов на прекращение огня. Будет интересно посмотреть на поведение Талибана. Красноречивым маркером может стать возобновление прямых переговоров США и Талибана в катарской Дохе, чтобы все-таки продавить ту сделку, которая уже была заключена, но так и не была визирована Трампом. Кроме того, общаясь с военными, Трамп заявил, что скоро они поедут домой.Как резонно предполагают, Трамп, вероятно, хочет провернуть сделку с Талибаном до выборов президента осенью 2020 года и хотя бы начать вывод войск, чтобы идя на выборы заявить, что он обещал уйти из Афганистана и он сдержал слово и войска США ушли/уходят.Для этого Трампу нужно сохранить лицо, дабы уход не выглядел как бегство, а правительство Гани продержалось хотя бы год-другой, чтобы в случае желания Талибана получить все, последствия ухода США пришлись уже на 2-й срок Трампа, когда он уже без риска для рейтинга, сможет заявить, что Талибы обманули и нарушили условия сделки.Правительство Гани в свою очередь пытается получить у США гарантии, что после ухода американских войск, Талибы не начнут охоту на тех, кто сотрудничал с США.Поэтому в Кабуле и были столь недовольных сделкой заключенной в Дохе, так как США договорились с Талибаном напрямую, а правительство Афганистана просто уведомили об уже заключенной сделки. Это конечно заставляет Гани и Ко беспокоится, что когда придет время, с ними поступят как с курдами в стиле "Извините, у вас было хорошо, но мне пора". Никто не питает иллюзий на тему того, что без поддержки США и НАТО (войска других стран наверняка отвалят из Афганистана, как только гегемон начнет вывод), афганская армия способна оказать долгосрочное сопротивление Талибану, которые уже сейчас прямо или частично контролирует более половины территории Афганистана.В итоге, мы продолжаем наблюдать достаточно забавную картину, когда единственная сверхдержава и крупнейшая военная империя, пытается заключить мирный договор с террористической организацией, чтобы уйти без потери лица из злополучного Афганистана.Талибан конечно понимает выгоды своего положения, поэтому пытается содрать с гегемона как можно более выгодные для себя условия. С учетом того, что этого они добивались 18 лет, их вполне можно понять.Трампу же остается излучать уверенность и надеется, что упоротость Талибана на этот раз не помешает выполнить одно из предвыборных обещаний.

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Новый прорыв: Уникальный участок «Турецкого потока» проложили в Сербии под Дунаем

Уникальный участок продолжения «Турецкого потока» в Сербии с применением новейших технологий проложен под рекой Дунай в преддверии встречи сербского президента Александра Вучича и российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. «Осмотрели сегодня участок строящегося магистрального газопровода „граница Болгарии — граница Венгрии“ в месте подводного перехода через реку Дунай близ Смедерево. Переход — уникальный объект, построенный с использованием новейших технологий. В сооружении интерконнектора заняты крупные специалисты из разных стран, большинство — из России, профессионалы с огромным опытом, ранее участвовавшие в возведении газопроводов „Сила Сибири“, „Северный поток“ и др. Отмечу, что строительство газопровода из-за специфических геологических условий оказалось намного более сложным, чем предполагалось изначально. Однако проект удается реализовывать в утвержденные сроки. Самое бережное отношение проявляется к природе, домовладениям. Параллельно проводится большая работа по разминированию. Осуществляются археологические раскопки — ряд ценных находок пополнит коллекции местных музеев. Восстанавливаются воинские захоронения, памятники советским солдатам, павшим при освобождении Югославии в годы Второй мировой, — именно в этих районах тогда шли ожесточенные бои. В этом угадывается прочная связь поколений, историческая логика нашего сотрудничества. Реализация проекта газопровода „граница Болгарии — граница Венгрии“ вновь доказывает, что российско-сербское партнерство развивается плодотворно и безукоризненно и в высокотехнологичных отраслях. Это весьма символично накануне намеченной на 4 декабря встречи на высшем уровне.» Читайте также: «Северный поток — 2» прорывается через Европу: немецкий суд отклонил иски

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