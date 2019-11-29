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Кому нужен закон «о насилии над семьей»

09:45. 29 ноября 2019 142 просмотра 2 коммент. Опубликовал:

В новом видеоблоге, записанном совместно с проектом «Политраша», обсуждали важный насущный вопрос — новый законопроект ювенальщиков и их лоббистов, направленный против института семьи.

Хронометраж тем:
0:20 — Почему СМИ вновь активно обсуждают ситуацию вокруг закона о домaшнем нacилии?
3:22 — На каких пунктах базируется законопроект?
8:00 — Кто наиболее заинтересован в принятии закона о домaшнем нacилии?
14:00 — Какова вероятность, что закон будет принят?
15:26 — Насколько эффективно могут работать центры помощи, если закон не вступит в силу?

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P.S. Предыдущие выпуски:

Источник: https://nstarikov.ru/komu-nuzhen-zakon-o-nasilii-nad-semej-110847

Метки: блог, Видео

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 11717 6550
    Lada 29 ноября 2019 в 10:05

    К сожалению,л-юди никак не могут понять,что мы живём сегодня в перевёрнутом мире (после 1991г),где чёрное-это белое,а белое-это чёрное… Когда вам предлагают что-то под белым соусом- ищите под соусом гниль…а ,если поливают чернотой- ищите,что из белого было замарано…
    и этот обсуждаемый проект тому примером…

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