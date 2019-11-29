Кому нужен закон «о насилии над семьей»

В новом видеоблоге, записанном совместно с проектом «Политраша», обсуждали важный насущный вопрос — новый законопроект ювенальщиков и их лоббистов, направленный против института семьи.

Хронометраж тем:

0:20 — Почему СМИ вновь активно обсуждают ситуацию вокруг закона о домaшнем нacилии?

3:22 — На каких пунктах базируется законопроект?

8:00 — Кто наиболее заинтересован в принятии закона о домaшнем нacилии?

14:00 — Какова вероятность, что закон будет принят?

15:26 — Насколько эффективно могут работать центры помощи, если закон не вступит в силу?

Скачать аудио

P.S. Предыдущие выпуски:

Источник: https://nstarikov.ru/komu-nuzhen-zakon-o-nasilii-nad-semej-110847