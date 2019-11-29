Кому нужен закон «о насилии над семьей»
В новом видеоблоге, записанном совместно с проектом «Политраша», обсуждали важный насущный вопрос — новый законопроект ювенальщиков и их лоббистов, направленный против института семьи.
Хронометраж тем:
0:20 — Почему СМИ вновь активно обсуждают ситуацию вокруг закона о домaшнем нacилии?
3:22 — На каких пунктах базируется законопроект?
8:00 — Кто наиболее заинтересован в принятии закона о домaшнем нacилии?
14:00 — Какова вероятность, что закон будет принят?
15:26 — Насколько эффективно могут работать центры помощи, если закон не вступит в силу?
P.S. Предыдущие выпуски:
- Как шведы Эстонию продали. Враг моего врага мой друг
- Транзит газа через Украину. Новая книга о Сталине
- Ювенальная Грета, запрет на курение и закон о домашнем насилии
- Грета Тунберг, норма в политике, что с нашим правосудием
Источник: https://nstarikov.ru/komu-nuzhen-zakon-o-nasilii-nad-semej-110847
К сожалению,л-юди никак не могут понять,что мы живём сегодня в перевёрнутом мире (после 1991г),где чёрное-это белое,а белое-это чёрное… Когда вам предлагают что-то под белым соусом- ищите под соусом гниль…а ,если поливают чернотой- ищите,что из белого было замарано…
и этот обсуждаемый проект тому примером…
Смените столовую.