НАТО или НЕНАТО. Союз с Лукашенко

В новом видеоблоге, записанном совместно с проектом «Политраша» обсуждали актуальную политическую повестку последних дней.

Хронометраж:

0:20 — Каковы противоречия между странами НАТО?

5:50 — Какие пункты будут обсуждаться на встрече «нормандской четвёрки»?

11:09 — При каких условиях украинские граждане выйдут на новый майдан в декабре?

12:49 — Россия и Белоруссия: как должен проходить диалог?

16:14 — Почему, как пишет Институт социологии Белоруссии, число сторонников союза с Россией сокращается?

18:18 — Как можно оценить действия Германии в отношении представителей российского посольства?

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Источник: https://nstarikov.ru/nato-ili-nenato-sojuz-s-lukashenko-111233