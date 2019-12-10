НАТО или НЕНАТО. Союз с Лукашенко
В новом видеоблоге, записанном совместно с проектом «Политраша» обсуждали актуальную политическую повестку последних дней.
Хронометраж:
0:20 — Каковы противоречия между странами НАТО?
5:50 — Какие пункты будут обсуждаться на встрече «нормандской четвёрки»?
11:09 — При каких условиях украинские граждане выйдут на новый майдан в декабре?
12:49 — Россия и Белоруссия: как должен проходить диалог?
16:14 — Почему, как пишет Институт социологии Белоруссии, число сторонников союза с Россией сокращается?
18:18 — Как можно оценить действия Германии в отношении представителей российского посольства?
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Источник: https://nstarikov.ru/nato-ili-nenato-sojuz-s-lukashenko-111233