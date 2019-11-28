Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 28 ноября 2019
- 04:24 Дикари: В Сирии боевики вдруг объявили войну сельхозугодьям (ФОТО, ВИДЕО).
- 01:46 «Люди в белом»: Особый отряд армии России прибыл на север Сирии (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 21:47 Убийство аль-Хамди дело рук Саудовской Аравии.
Дикари: В Сирии боевики вдруг объявили войну сельхозугодьям (ФОТО, ВИДЕО)
Выращивание оливковых деревьев в Сирии — это целая сельскохозяйственная культура, которая складывалась веками у местного населения. Иметь оливковое дерево считается почетным. Плантация из 10 таких деревьев может приносить в год до 1000 долларов США, что является очень хорошим заработком для сирийцев.
Однако в последнее время у фермеров стали появляться проблемы с работой на оливковых плантациях из-за высокой стоимости воды, которая подорожала из-за действий оккупационных сил так называемой «Сирийской Национальной Армии». Теперь воду приходится привозить за дополнительную плату, что уменьшает чистую прибыль. Во многие районы просто не привозят живительную влагу ввиду высокой опасности. Но это не самая большая проблема.
Так, фермеры из зоны деэскалации «Идлиб» подвержены «зякяту» — налогу за сбор урожая оливок. «Зякят» уходит, как говорят, на бедных, но по факту бедные также его оплачивают. На самом деле все налоги уходят «Правительству спасения», организованному террористами ХТШ — «Джебхат ан-Нусры»*. Оно занимается сбором денег на проведение своих военных операций и личные нужды главарей.
Охота на оливки
Другой и, пожалуй, самой значимой проблемой стало уничтожение деревьев протурецкими боевиками в провинциях Алеппо и Идлиб.
Так, в районе Африна сейчас вырубается более 100 деревьев ежедневно, возраст каждого превышал более чем 70 лет. С начала турецкой оккупации срублено уже более 15 тысяч оливковых деревьев.
Турки используют ствол оливы для протапливания печей, однако банды «Сирийской национальной армии» уже не первый год занимаются вырубкой для строительства дороги, которая является альтернативой пограничному переходу Баб Аль-Хава и Атма, чтобы в обход официальной границы производить нелегальный вывоз в Турцию сельхозпродукции из сирийского Африна и других районов с целью дальнейшей наживы.
Всё это уже привело к резкому сокращению объемов сбора оливок, что весьма существенно отражается на положении местных жителей, которые и так страдают под гнетом протурецких боевиков.
«В оккупированном протурецкими силами курдском регионе Африн боевики начали рубить деревья из-за значительного роста спроса на дрова, особенно после резкого повышения цены на дизельное топливо в связи с энергетическим кризисом в стране», — сообщает местное издание Rudaw.
В свою очередь корреспондент Afrinpost сообщил, что в настоящее время бандформирования проводят новую инвентаризацию оливковых полей, чтобы захватить как можно больше лесов, посевов и имущества беженцев, которые бежали от приближающихся турецких войск.
В этом контексте в округе Раджо группировка «Файлак аль-Маджд» во главе с бандитом по кличке «Абу Адель» незаконно срубила 250 оливковых деревьев в окрестностях деревни Чобана. Группировки намереваются продать все рощи после того, как дерево стало приносить значительные финансовые выгоды боевикам.
Банды создали мастерские, вырубают деревья в лесах Африна и собирают дрова в стационарных центрах на окраинах населённых пунктов.
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* запрещенная в РФ террористическая группировка
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«Люди в белом»: Особый отряд армии России прибыл на север Сирии (ФОТО, ВИДЕО)
Россия продолжает прилагать максимальные усилия для улучшения гуманитарной обстановки в Сирии.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Особенно эта работа сейчас актуальна на севере страны, где жители пережили пришествие вооруженной оппозиции, затем «Джебхат-ан-Нусры»*, потом террористов ИГИЛ*, а теперь сталкиваются с агрессией Турции.
Кроме раздачи продовольствия населению, началась работа по оказанию квалифицированной медицинской помощи населению.
26 ноября российские специалисты мобильной группы медицинского отряда специального назначения (МОСН) совместно с курдскими врачами организовали прием больных в населенном пункте Ширан, в районе города Айн-эль-Араб (Кобани) на севере Сирии.
Вблизи сирийско-турецкой границы в провинции Алеппо российские военные врачи проводили совместный с курдскими врачами осмотр и в ходе обсуждения ставили диагноз. За время проведения акции в больнице Ширан было принято 58 пациентов, из которых 35 детей. 18 человек принял хирург, 40 — терапевт. Большой процент людей обращался с жалобами на пищеварительную систему, люди в возрасте — с болезнями опорно-двигательного аппарата.
Маленькие дети приходили с температурой и болями в животе. Помимо этого, российские медики обеспечили всеми необходимыми лекарственными препаратами, часть из которых не продается в северном регионе Сирии. Большое количество желающих попасть на совместный прием периодически скапливалось в коридоре поликлиники.
Местные жители выходили из больницы с благодарностью российским медикам.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Убийство аль-Хамди дело рук Саудовской Аравии
Хуситы выложили документ, в котором утверждается, что в 1977 году агенты Саудовской Аравии убили действующего президента Йемена аль-Хамди.
При Аль-Хамди Йемен благодаря сотрудничеству с СССР интенсивно развивался, что естественно не нравилось Саудовской Аравии, что и привело к убийству президента соседней страны.
Ансар Аллах опубликовал документы, в которых раскрываются подробности убийства Саудовской Аравией Ибрагима аль-Хамди, президента Йемена в 1977 году.
Ибрагим аль-Хамди был президентом Йемена в 1974-1977 годах. Он был убит вместе со своим братом 11 октября 1977 года загадочным образом за два дня до поездки в Аден. Он пытался пресечь проникновение иностранцев в Йемен и пытался объединить север и юг Йемена.
Согласно докладу Ансара Аллаха, глава администрации аль-Хамди приглашает аль-Хамди и его брата к себе домой за два дня до поездки в Аден. Салех аль-Хазьян и агенты спецслужб Саудовской Аравии убивают аль-Хамди и его брата в доме аль-Гашми.
Али Бин Муслим (специалист по делам Йемена и советник Саудовского суда) и Салех аль-Хазьян (военный посредник посольства Саудовской Аравии в Йемене) участвуют в убийстве по приказу короля Султана бин Абдель Азиза Аль Сауда. Али Абдулла Салех и Ахмад аль-Гашми также участвовали в убийстве. Утверждается, что Али Абдулла Салех и его телохранитель убили брата аль-Хамди и доставили тело в дом аль-Гашми.
В этом отчете причины его убийства саудовцами указана следующим образом:
1. Усилия по объединению северного и южного Йемена
2. Противодействие влиянию Саудовской Аравии в Йемене
3. Укрепление контроля над Баб-эль-Мандебским проливом и Красным морем.
4. Запуск программы разведки и добычи нефти в Йемене.
5. Требования возвращения отторгнутых у Йемена Джизана, Асира и Наджрана
https://english.iswnews.com/8783/details-of-former-yemeni-president-assassination-released/ – цинк (по ссылке есть скан документа на арабском)
Можно провести определенную аналогию с Каддафи, который тоже строил амбициозные планы по развитию своей страны, которые угрожали интересам США и их сателлитов, ввиду чего и был свергнут и убит.
Как не трудно заметить по делу Хашогги, с тех пор методы Саудовской Аравии не слишком изменились и даже стали еще более упоротыми, но конечно "молодая саудовская демократия" не может быть осуждена цивилизованным международным сообществом.
Примечательно, что будущий президент Йемена Салех, также принимал участие в этом убийстве. Так что его гибель во время неудачной попытки мятежа против хуситов можно трактовать и как проявление высшей справедливости. "Награда" нашла героя и сейчас на интервентов впахивает уже его сын Тарик Салех.
Конец неудачного мятежа Салеха, который должен был сдать весь Йемен Саудовской Аравии, но в итоге получил пулю в голову.
Многие тогда всерьез считали, что мятеж Салеха, даже провалившись, надломит хуситов, но этого так и не произошло.
Благодаря мятежу интервенты добились серьезных успехов на юго-западе страны, но в конечном итоге потерпели катастрофическое поражение в битве за Ходейду, которая наглядно показала, что хуситы и без Салеха справятся.
Тарик Салех перебежавший к интервентам с остатками лояльных лично Салеху солдат республиканской гвардии.
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А прилагать максимальные усилия для улучшения гуманитарной обстановки в Иркутской области кто будет?Они тоже пережили наводнение у них разрушены дома и наступает зима с морозами.