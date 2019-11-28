Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 28 ноября 2019

Выращивание оливковых деревьев в Сирии — это целая сельскохозяйственная культура, которая складывалась веками у местного населения. Иметь оливковое дерево считается почетным. Плантация из 10 таких деревьев может приносить в год до 1000 долларов США, что является очень хорошим заработком для сирийцев.

Однако в последнее время у фермеров стали появляться проблемы с работой на оливковых плантациях из-за высокой стоимости воды, которая подорожала из-за действий оккупационных сил так называемой «Сирийской Национальной Армии». Теперь воду приходится привозить за дополнительную плату, что уменьшает чистую прибыль. Во многие районы просто не привозят живительную влагу ввиду высокой опасности. Но это не самая большая проблема.

Так, фермеры из зоны деэскалации «Идлиб» подвержены «зякяту» — налогу за сбор урожая оливок. «Зякят» уходит, как говорят, на бедных, но по факту бедные также его оплачивают. На самом деле все налоги уходят «Правительству спасения», организованному террористами ХТШ — «Джебхат ан-Нусры»*. Оно занимается сбором денег на проведение своих военных операций и личные нужды главарей.

Охота на оливки

Другой и, пожалуй, самой значимой проблемой стало уничтожение деревьев протурецкими боевиками в провинциях Алеппо и Идлиб.

Так, в районе Африна сейчас вырубается более 100 деревьев ежедневно, возраст каждого превышал более чем 70 лет. С начала турецкой оккупации срублено уже более 15 тысяч оливковых деревьев.

Турки используют ствол оливы для протапливания печей, однако банды «Сирийской национальной армии» уже не первый год занимаются вырубкой для строительства дороги, которая является альтернативой пограничному переходу Баб Аль-Хава и Атма, чтобы в обход официальной границы производить нелегальный вывоз в Турцию сельхозпродукции из сирийского Африна и других районов с целью дальнейшей наживы.

Всё это уже привело к резкому сокращению объемов сбора оливок, что весьма существенно отражается на положении местных жителей, которые и так страдают под гнетом протурецких боевиков.

«В оккупированном протурецкими силами курдском регионе Африн боевики начали рубить деревья из-за значительного роста спроса на дрова, особенно после резкого повышения цены на дизельное топливо в связи с энергетическим кризисом в стране», — сообщает местное издание Rudaw.

В свою очередь корреспондент Afrinpost сообщил, что в настоящее время бандформирования проводят новую инвентаризацию оливковых полей, чтобы захватить как можно больше лесов, посевов и имущества беженцев, которые бежали от приближающихся турецких войск.

В этом контексте в округе Раджо группировка «Файлак аль-Маджд» во главе с бандитом по кличке «Абу Адель» незаконно срубила 250 оливковых деревьев в окрестностях деревни Чобана. Группировки намереваются продать все рощи после того, как дерево стало приносить значительные финансовые выгоды боевикам.

Банды создали мастерские, вырубают деревья в лесах Африна и собирают дрова в стационарных центрах на окраинах населённых пунктов.

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* запрещенная в РФ террористическая группировка