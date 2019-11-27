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Вассерман о призыве четырех

21:08. 27 ноября 2019 104 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Совместное обращение к России со стороны министров иностранных дел Украины, Эстонии, Литвы и Швеции по поводу доступа Украины к Азовскому морю прокомментировал политолог Анатолий Вассерман 27 ноября в телефонном интервью корреспонденту Красная Весна.

По словам Вассермана, эти части России, оторвавшиеся от нее в 1991 году, с одной стороны понимают, что рано или поздно придется возвращаться.

«А с другой стороны их вожаки очень этого боятся, поэтому они сейчас пытаются заработать себе право на политическое убежище где-нибудь на Западе. Для них демонстративная русофобия — это вложение в политическое будущее», — добавил он.

Политолог также отметил, что все те страны, которые сейчас выступают против России, надеются выслужится перед Западом и именно с этой точки зрения стоит рассматривать любые их заявления.

Вассерман сообщил, что маршрут кораблей, которые были задержаны в 2018 году, показали неверно.

«Их маршрут показали от Одессы до точки задержания без зигзага. Между тем зигзаг был. Эти корабли заходили в российские территориальные воды около Таманского полуострова, который всегда принадлежал Российской Федерации, и чью принадлежность РФ никто никогда не оспаривал. То есть они были направлены таким образом, чтобы заведомо совершить преступление и быть заведомо задержанными», — сказал политолог.

При этом он не исключил, что те, кто посылал эти корабли, надеялись, что они будут уничтожены.

«Это прекрасно знают все, кто вообще хоть как-то интересовался этим вопросом, в том числе это знают и те, кто сейчас выдал эти заявления. То есть они все оказываются еще и соучастниками преступлений. Я думаю, что когда будут рассматриваться их дела, то это соучастие в преступлении тоже будет учтено», — заявил Вассерман.

Источник – https://rossaprimavera.ru/

 

Источник: https://vassermans.ru/com/vasserman-o-prizyve-chetyreh/

Метки: комментарий, Украина

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