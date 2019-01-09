Диалектика Сидорова, или Вассерман против тролля

В последнее время среди комментаторов «На линии» объявился давно пасущийся в моём ЖЖ некто под ником «Иннокентий Сидоров». Он известен прежде всего тем, что постоянно призывает неукоснительно соблюдать взаимоисключающие параграфы (и называет такое соблюдение диалектикой). Благодаря этому своему призыву он с равной лёгкостью объявляет любые явления, события, действия полезными или вредными в зависимости от того, соответствуют ли они его личным политическим убеждениям.

Убеждения же у «Иннокентия Сидорова», как видно из большей части его комментариев, либеральные в современном понимании этого слова — то есть провозглашающие благотворной неограниченную свободу личности безо всякой оглядки на общество (и объявляющие Соединённые Государства Америки идеальным воплощением такой свободы и убедительным доказательством её благотворности). О том, почему свобода личности без оглядки на общество разрушительна не только для общества, но и для этой самой личности, я говорил уже немало. Большинство известных мне правоверных либералов — замечательные примеры ущерба, приносимого личности либеральными воззрениями. Но в данном случае важно, чем обосновывает эти воззрения комментатор.

Призыв к неукоснительному соблюдению взаимоисключающих параграфов не имеет ничего общего с диалектикой. Она действительно содержит в себе учение о видах противоречий. Но далеко не все противоречия, рассматриваемые диалектикой, взаимоисключающие (в том смысле, какой — судя по комментариям — вкладывает в это понятие «Иннокентий Сидоров»).

Поскольку диалектика (как и большинство философских учений) зародилась в древней Греции, взаимоисключающие противоречия в ней называются греческим словом «антагонистические» — противоборствующие («анти» — против, «агон» — спор, борьба). Но есть и другой вид противоречия — взаимодополняющие, взаиморазвивающие. Их и принято называть диалектическими («ди» — два, «логос» — слово).

Процесс взаиморазвития включает три звена, обычно называемых опять же греческими словами: «тезис» (утверждение), «антитезис» (противоутверждение), «синтезис» (совместное утверждение). В этом

процессе из двух явлений, вроде бы противоречащих друг другу, удаётся выстроить нечто объединённое — обладающее в какой-то мере чертами обоих противоречащих явлений, но тем не менее единое.Диалектические противоречия встречаются довольно часто.

Пожалуй, известнейший физический пример — то, что любой предмет обладает одновременно свойствами и частицы, и волны. Коэффициент взаимосвязи между этими свойствами — так называемая постоянная Планка (по фамилии первооткрывателя) — настолько мал, что в привычных нам масштабах мы наблюдаем либо волну, либо частицу (и даже привыкли противопоставлять их друг другу). Нужны достаточно хитрые эксперименты с очень малыми предметами, чтобы наблюдать свойства волны и частицы одновременно. Тем не менее такими экспериментами давно и надёжно доказано: эти свойства не противоречащие, а взаимодополняющие.

Диалектика изучает в первую очередь не взаимоисключающие противоречия (из них ничего серьёзного не выжать), а именно взаимодополняющие. Соответственно, если «Иннокентий Сидоров» ссылается на диалектику, чтобы обосновать своё желание говорить всё, что ему захочется, в зависимости от своих интересов, а не от сути дела, то тем самым он доказывает, что знает только красивое слово «диалектика», но

содержания этой науки не знает вовсе.

Вообще очень сожалею, что сейчас философия в целом и диалектика в частности исключена из базового курса образования. В основном это вызвано тем, что несколько десятилетий философию у нас изучали почти исключительно в трактовке Маркса, так что многие считают всю её исключительно его созданием. Сам же Карл Хайнрихович постоянно ссылался на своих предшественников, благо за пару тысячелетий в философии накопилось немало материалов и для согласия, и для спора. Личная же заслуга Маркса — он придумал, как использовать диалектику при анализе актуальных проблем тогдашнего мира (у него есть даже диалектическое обоснование основ исчисления бесконечно малых, но в математике основным стало обоснование через пределы последовательностей, в общих чертах данное Архимедом, а до состояния работоспособного инструмента доведенное Коши — старшим современником Маркса). Выводы Маркса применительно к развитию общества нынче велено считать ошибочными. Но совершенно независимо от применения сама диалектика — наука вполне точная, не зависящая от политических воззрений говорящего о ней. И, кстати, очень практичная: на основе диалектики удаётся решать очень сложные задачи. Приведу пару примеров.

Со времён ещё домарксовых принято считать децентрализованное и централизованное планирование (мы его обычно называем рыночной экономикой, поскольку планы отдельных производств, не подчинённых единому управлению, согласуются через механизмы торговли — со всеми издержками и потерями, присущими этим механизмам) прямо противоречащими друг другу. Я и сам долго так считал. И был сторонником децентрализованного планирования, поскольку ещё в 1996-м рассчитал, что для централизованного ещё долго не будет надлежащих вычислительных ресурсов. Через 15 лет мне удалось подсчитать, что ресурсы, достаточные для централизованного планирования всего мирового производства как единого целого, накопятся в мире примерно к середине 2020-х годов. Естественно, я стал сторонником централизованного планирования (точнее, подготовки к переходу на него, как только оно станет технически возможным), ибо из трудов нескольких крупных математиков следует: когда единый план удастся рассчитать быстрее чем за сутки, он по суммарному конечному результату, получаемому из данных исходных ресурсов, превзойдёт децентрализованное планирование в разы.

Только недавно — в середине 2015-го — я пришёл к выводу: на самом деле эти методы планирования не взаимопротиворечащие, а взаимодополняющие. Более того, это уже давно установлено на практике. Диалектическое планирование столь успешно, что в большей части государств распространена именно гибридная система. В ней централизованно планируется (и управляется) столько отраслей, сколько в данный момент технически возможно, а всё остальное производство планируется децентрализованно. Оказывается, что даже производства, планируемые децентрализованно, выигрывают от того, что с ними сосуществуют и взаимодействуют централизованные отрасли, чья деятельность лучше предсказуема и поэтому позволяет составлять децентрализованные планы с меньшей долей гадания на кофейной гуще.

В частности, в Советском Союзе с конца 1920-х до конца 1950-х годов централизованно планировалась в основном деятельность добывающей и тяжёлой промышленности, а основная часть лёгкой промышленности и сельского хозяйства, хотя и получала государственные заказы, но остальную часть своих планов составляла самостоятельно. Так, к моменту смерти 5-го марта 1953-го года Иосифа Виссарионовича Джугашвили, возглавлявшего правительство СССР с 6-го мая 1941-го, примерно 9/10 валового объёма продукции в стране обеспечивали производства, чья деятельность планировалась централизованного, а 9/10 разнообразия номенклатуры продукции обеспечивали производства, разрабатывающие свои планы децентрализованно. При этом децентрализованные производства взаимодействовали с централизованными: приобретали там оборудование, разнообразное сырьё, энергию в разных её видах… Зато и часть своей продукции они продавали своим партнёрам из централизованных отраслей (что было выгодно обеим сторонам) или по ценам, устанавливаемым государством (что их не очень напрягало, ибо такие цены давали неплохо предсказуемый спрос).

Увы, Никита Сергеевич Хрущёв, исходя в основном не из каких бы то ни было практических соображений, а из неверно понимаемой им марксистской теории (так, диалектикой он явно не владел), в конце 1950-х годов национализировал и перевёл на полностью централизованное планирование львиную долю артелей — производств, принадлежащих (в равных долях) всем своим сотрудникам. До него — с подачи Владимира Ильича Ульянова и благодаря длительным усилиям Джугашвили — артельная форма преобладала в сельском хозяйстве (их тогда называли колхоз — коллективное хозяйство), бытовом обслуживании, некоторых отраслях лёгкой промышленности. Впрочем, действовала она и в других сферах: так, первые в СССР серийные телеприёмники начала выпускать в конце 1930-х годов ленинградская артель Радиотехник», а во время Великой Отечественной войны артели произвели, в частности, львиную долю гранат, пистолет-пулемётов Шпагина и Судаева. Хрущёв национализировал все артели в промышленности и бытовом обслуживании, а также значительную часть сельскохозяйственных. Их совладельцам даже не выплатили цену национализируемых производственных ресурсов. Вдобавок оставшимся сельхозартелям велели исполнять значительную часть показателей, ранее обязательных только для государственных сельхозпредприятий (их называли совхоз — советское хозяйство). Первый результат решения Хрущёва: номенклатура централизованно планируемых изделий возросла в десятки раз, вычислительная нагрузка на планирующие органы выросла в тысячи раз, система планирования захлебнулась в нагрузке и оказалась вынуждена применять куда худшие, чем раньше, методы приближённых вычислений. Соответственно резко упала эффективность всего производства — не только свеженационализированного, но и того, что было государственным изначально. Вот что значит пренебрежение диалектикой — не только принятие диалектического противоречия за антагонистическое, но и пренебрежение законом перехода количества в качество.

Ещё замечательный пример практического применения диалектики — теория решения изобретательских задач. В её основе — выявление антагонистического противоречия, стоящего в условии задачи, то есть установление того, какой именно объект какими именно взаимоисключающими свойствами должен быть наделён, чтобы задачу можно было решить. А когда антагонистическое противоречие выявлено и классифицировано, включаются в действие накопленные опытом миллионов учёных, инженеров и других изобретателей приёмы превращения антагонистического противоречия в диалектическое — то есть превращения объекта в систему, чьи элементы обладают этими свойствами. Простейший пример: если нужно, чтобы в каком-то месте вещество было одновременно и жидким и твёрдым, заполняют это место магнитным порошком, смешанным с какой-нибудь подходящей жидкостью; пока на это место не наложено сильное магнитное поле, жидкость течёт свободно, а как только поле наложено — частички порошка выстраиваются в чёткую структуру, слипаются, подтормаживают жидкость, и это место становится твёрдым, причём степень твёрдости можно регулировать.

Вот пример практичности философии. Кстати, решение изобретательских задач полезно даже тем, кто не занимается непосредственно изобретательством, потому что позволяет значительно легче понимать сущность противоречий не только в технике, но и в жизни.

Что же касается противоречий антагонистических, то та же диалектика учит, что одновременное соблюдение взаимоисключающих параграфов ничем не поможет. Антагонистические противоречия разрешаются только путём уничтожения одной из сторон противоречий, то есть одновременное соблюдение в данном случае принципиально невозможно. Соответственно любой, кто ссылается на диалектику для того, чтобы, например, заявить, что Соединённые Государства Америки имеют право бомбить кого угодно, а Российская Федерация не имеет права даже защищаться от явных террористов — тем самым показывает, что либо безграмотен (раз ссылается на то, чего не знает), либо сознательно лжёт.

Возвращаясь к диалектике, очень рекомендую всем читателям серьёзно изучить её (причём, на мой взгляд, лучше всё-таки обращаться не к греческим первоисточникам, а сразу к учебникам исторического диалектического материализма советских времён, чтобы получить не смутные предположения первооткрывателей, а выработанные веками чёткие законы). Мой собственный опыт и многочисленные наблюдения за опытом других показывают: человек, не владеющий диалектикой, будет (как предостерегал Ульянов тех, кто берётся решать частные задачи, не разобравшись сперва в общих) то и дело путаться, не имея даже представления о том, из чего проистекают те сложности, с которыми он сталкивается.

Источник – https://www.nalin.ru/

Источник: vassermans.ru