США ввели таможенные заградительные пошлины против продукции из Литвы.

Литовские чиновники потрясенно подтверждают, что США ввели заградительные пошлины против сельскохозяйственной продукции из Литвы. Прибалтийская республика оказалась в числе стран ЕС, на импорт которых распространяются 25%-таможенные тарифы Дональда Трампа. Производители Литвы вопиют, официальный Вильнюс по существу старается ситуацию не комментировать: а что тут скажешь, когда после десятилетий беззаветной службы интересам Америки американцы, в сущности, вводят санкции против своих самых преданных и верных союзников?

Новые таможенные пошлины против Европы Соединенные Штаты вводят избирательно. Против отдельных стран — членов ЕС и против отдельных товаров. Изучать, что вошло в «черный список» американской таможни, а производителям чего повезло, — любимое развлечение европейской деловой журналистики в последние дни.

Список в самом деле выглядит занимательно. В него вошли французские вина, испанские оливки, шотландский виски, датское печенье, английские жакеты, итальянские сыры… но не все. Под акциз в 25% не попала моцарелла, зато попал пармезан. По каким критериям в Вашингтоне вводят заградительные пошлины против одних стран и товаров и оставляют «зеленый коридор» для других — загадка почище убийства Кеннеди.

Зато всем понятно, какие последствия ждут европейских производителей, экспорт которых Америка обкладывает акцизом.

Пошлина в четверть цены товара фактически закрывает ему вход на американский рынок, потому что его конечная стоимость возрастает настолько, что он на этом рынке становится неконкурентоспособен.

Не скрывается, что новые пошлины — инструмент борьбы Дональда Трампа с экономическим могуществом Евросоюза, который американский лидер по свойственной ему душевной простоте называет в тройке врагов Америки. Трамп и его сторонники считают несправедливым, что европейские, китайские и любые другие иностранные компании пользуются созданной Соединенными Штатами глобальной экономикой с либерализмом, открытыми границами и свободой торговли, чтобы теснить американских производителей на их же внутреннем рынке.

От этого и пресловутые торговые войны, которые развязывает Америка Трампа.

Европейские продукты питания — всего лишь образное и яркое дополнение к главному пункту американских ограничительных мер: продукции большого машиностроения и прежде всего — гражданской авиации Евросоюза.

Сохраняющийся индустриальный потенциал Западной Европы не перестает раздражать американцев, поэтому в Вашингтоне решили показательно наказать французский Airbus за то, что он отбивает заказчиков у американского «Боинга».

Но даже пошлины на самолеты Airbus — это лишь артподготовка грядущей американской атаки на европейских индустриальных гигантов. Белый дом прозрачно намекает, что может до конца года воплотить в жизнь угрозу Дональда Трампа еще двухгодичной давности: обложить пошлинами продукцию иностранного автопрома и не пускать в США «мерседесы», «фиаты», «феррари», «рено» и прочие европейские автомобили. Для Германии, Франции или Италии такой удар под дых от главного заокеанского союзника чреват полноценным экономическим кризисом.

США, по сути, ввели санкции против своих беззаветно преданных, самых верных и непоколебимо проамериканских союзников в Европе.

Сюрреализм ситуации в том, что ввели просто так. Ни за что.

С продуктовым эмбарго России все, во всяком случае, было понятно: это наказание за русофобскую внешнюю политику Литву, которая упорно добивалась санкции против России и вот — получила их из Москвы бумерангом. А тут-то за что? За верную и преданную службу?

Литва оказалась в американском «черном списке» строго по Гоголю, когда в Белом доме — имении Собакевича-Трампа — «между крепкими греками неизвестно каким образом и для чего» поместился худенький тонкий Вильнюс.

Эта бессмысленность происходящего пугает больше всего.

Когда Хозяин бьет за дело, это неприятно, но не так страшно, как когда он ведет себя с грацией пьяного слона в посудной лавке и топчет всех, до кого дотянется. Что делать в такой ситуации Литве, которая давно и безнадежно со всеми потрохами продалась Вашингтону? Примерно то, что сейчас делает литовский МИД: подставлять другую щеку и уговаривать себя, что бьет — значит, любит.

Источник: https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/22102019-ssha-vveli-sanktsii-protiv-litvy/?utm_medium=referral&utm_source=infox.sg&utm_campaign=exchange