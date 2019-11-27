Ответственность политиков. Демография и Минкульт. Материнский капитал за 4-ого

В новом видеоблоге отвечал на вопросы, присланные зрителями на vlog@nstarikov.ru. Темы вопросов были самые разные, а ответы включили в себя как исторические моменты, так и актуальный информационный контекст дня сегодняшнего.

Хронометраж:

00:03 — об ответственности за принятые решения

08:38 — о крымской инициативе международного трибунала по Керченскому инциденту

13:30 — о материнском капитале за 4-ого ребёнка

18:38 — почему Минкульт финансирует режиссёров-изврaщeнцeв

28:40 — сможет ли Европа освободиться от НАТО

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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:

Источник: https://nstarikov.ru/otvetstvennost-politikov-demografija-i-minkult-materinskij-kapital-za-4-ogo-110792