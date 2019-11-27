Ответственность политиков. Демография и Минкульт. Материнский капитал за 4-ого
В новом видеоблоге отвечал на вопросы, присланные зрителями на vlog@nstarikov.ru. Темы вопросов были самые разные, а ответы включили в себя как исторические моменты, так и актуальный информационный контекст дня сегодняшнего.
Хронометраж:
00:03 — об ответственности за принятые решения
08:38 — о крымской инициативе международного трибунала по Керченскому инциденту
13:30 — о материнском капитале за 4-ого ребёнка
18:38 — почему Минкульт финансирует режиссёров-изврaщeнцeв
28:40 — сможет ли Европа освободиться от НАТО
Если у вас есть вопросы для обсуждения в видеоблоге, присылайте их на электронный адрес vlog@nstarikov.ru с пометкой «Вопросы для видеоблога».
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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:
- Новый ювенальный закон. Путин и Горбачёв. Варварская добыча сланцевой нефти
- Кудрин против социалки. Переворот в Боливии. Друзья коррупционеров
- Провал «реформы здравоохранения», 75 млн рублей от Санта Клауса и кулак Путина
- Рост тарифов ЖКХ, $20 млрд долга, «радиоактивная свалка» и «убогая клоака» ВШЭ
- Неизвестные снайперы в Гонконге. Перестановки в СПЧ
- Потребительская корзина Медведева, горящий небоскрёб в Чили
- Силуанов в Вашингтоне. Почему у госслужащих низкие зарплаты
- Курдистан — наш! Грета Соболь, демография России и «ключи шифрования»
- ФБК — иностранный агент, Трамп и Кеннеди, «бюджетное правило»
- «Рост доходов» в 1% по Орешкину, визы, танкеры и импичмент
Источник: https://nstarikov.ru/otvetstvennost-politikov-demografija-i-minkult-materinskij-kapital-za-4-ogo-110792