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Ответственность политиков. Демография и Минкульт. Материнский капитал за 4-ого

10:11. 27 ноября 2019 68 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В новом видеоблоге отвечал на вопросы, присланные зрителями на vlog@nstarikov.ru. Темы вопросов были самые разные, а ответы включили в себя как исторические моменты, так и актуальный информационный контекст дня сегодняшнего.

Хронометраж:
00:03 — об ответственности за принятые решения
08:38 — о крымской инициативе международного трибунала по Керченскому инциденту
13:30 — о материнском капитале за 4-ого ребёнка
18:38 — почему Минкульт финансирует режиссёров-изврaщeнцeв
28:40 — сможет ли Европа освободиться от НАТО

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Если у вас есть вопросы для обсуждения в видеоблоге, присылайте их на электронный адрес vlog@nstarikov.ru с пометкой «Вопросы для видеоблога».

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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:

Источник: https://nstarikov.ru/otvetstvennost-politikov-demografija-i-minkult-materinskij-kapital-za-4-ogo-110792

Метки: блог, Видео

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