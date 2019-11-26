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Римский император Август – крестный отец Московского государства. Фильм

18:47. 26 ноября 2019 211 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

Историки удлинили историю, и теперь не могут понять, почему Иван Грозный свой царский и великокняжеский род "вел от Августа кесаря"...

 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Tmd0I6i6IWE

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