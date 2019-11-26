Римский император Август – крестный отец Московского государства. Фильм
18:47. 26 ноября 2019 211 просмотров 3 коммент. Опубликовал: ХОХОЛ
Историки удлинили историю, и теперь не могут понять, почему Иван Грозный свой царский и великокняжеский род "вел от Августа кесаря"...
А зачем нужно было удлинять историю? И как все-таки обьяснить мамонтов
Историю уждлиннили чтоб вписать несуществующие события.
Ну а мамонты замёрзли от падения на землю сотен метеоритов из замёрзшего азота.
сразу -280.
https://www.youtube.com/watch?v=k73BvJhiSfg
А Август вел свою родословную от Венеры.
Юлии — знатный патрицианский род в Древнем Риме. Род Юлиев вел свою родословную от Аскания, сына легендарного Троянского героя Энея, который, в свою очередь, был, согласно мифам, сыном дарданского царя Анхиса и богини Афродиты.