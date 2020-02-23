Римский император Август – крестный отец Московского государства.

...июня в Чудовом монастыре, и крестным отцом был царевич Федор Алексеевич.... Алексей Михайлович, русский царь, отец Петра. Наталья Кирилловна Нарышкина, мать...Рюрики вели свой род от римскогоимператора Октавиана Августа, схожесть гербов обеих государств...
...июня в Чудовом монастыре, и крестным отцом был царевич Федор Алексеевич.... Алексей Михайлович, русский царь, отец Петра. Наталья Кирилловна Нарышкина, мать...Рюрики вели свой род от римскогоимператора Октавиана Августа, схожесть гербов обеих государств...
..., не носила на себе изображения римскогоимператора. Поэтому для евреев полшекеля была... «созрели», в апреле 1929 года крестныйотец Федерального Резерва Пол Уорберг разослал... депрессии по всей стране. В августе 1929 года Федеральный Резерв начал...
...е. Император.Так же именуют Царей другие «цесари» Священной Римской Империи... что были потомками ромейского ИмператораАвгуста, предка Рюрика, а не... седми Соборов – Св. Отец, и Поместных, и по...что Царь Алексей Михайлович имел крестное имя Григорий (Алексей – ...
... (впоследствии австро-венгерский) император Франц-Иосиф I — ...в роли преемника римских кесарей и помазанника...выполнять приказ. 21 августа феллинцы капитулировали. Сдав...царя, опричники Басмановы отец с сыном, ...хотим за свое крестное целование, которым присягнули...
Ваня Калита крёстный отец Московского государства, с тугим кошельком и золотым орляком от орды. Ну на кого он больше всего похож, да на батьку Лукашенко, у которого ярлык от Москвы, но своя епархия, и энергетика, которая потом накроет всю страну, к бабке не ходи.