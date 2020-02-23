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Римский император Август – крестный отец Московского государства.

13:44. 23 февраля 2020 84 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Tmd0I6i6IWE

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 1699 1213
    Игорь 23 февраля 2020 в 14:46

    Ваня Калита крёстный отец Московского государства, с тугим кошельком и золотым орляком от орды. Ну на кого он больше всего похож, да на батьку Лукашенко, у которого ярлык от Москвы, но своя епархия, и энергетика, которая потом накроет всю страну, к бабке не ходи.

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