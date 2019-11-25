Заключение экспертов о полигоне на Шиесе

Проблему мусорного полигона на Шиесе уже больше года обсуждают в социальных сетях и на митингах. На этот раз обсуждение должно было носить научный подход: на круглый стол «Последствия эксплуатации полигона для захоронения отходов на станции Шиес и прилегающей территории» который прошёл в Государственном геологическом музее им.

Вернадского, собрались известные учёные и специалисты в области инженерной геологии, гидрогеологии, медицины, химии и других. Организовал круглый стол Фонд сохранения культурного наследия «Наследие Севера» при поддержке активистов, борющихся против строительства мусорного полигона на станции Шиес.

В обсуждении, которое длилось более двух часов, неоднократно обращали внимание на то, что с проектом Технопарка, как громко зовётся мусорный полигон на Шиесе, невозможно ознакомиться, чтобы сделать его научный анализ. Проекта нет, его никто не видел, но работы на Шиесе ведутся, немалые деньги уже израсходованы. Академик Виктор Осипов (отделение наук о Земле РАН) предположил, что если будет принято решение закрыть проект, то обязательно найдутся люди, которые скажут, что в проект уже вложено много денег и нельзя допускать, чтобы проделанная работа пропала зря.

Виктор Осипов ознакомился с результатами инженерно-геологических изысканий, проведённых на месте строительства полигона. Сами изыскания, с его точки зрения, выполнены нормально. Вот только результаты изысканий говорят о недопустимых условиях для строительства здесь полигона для мусора. Геологически место полигона сложено молодыми и неоднородными по составу, обладающими высокой проницаемостью толщами. Глинистые горизонты не являются здесь водоупорами, в верхних слоях есть торф. В целом это водонасыщенная, местами подтопленная толща. И с геологической точки зрения эта территория неприемлема для строительства подобного полигона.

«Мне кажется что этих фактов достаточно, чтобы требовать прекращения этого строительства. Если полигон в этом месте будет построен, то это станет источником проблем на следующие 50-60 лет. Это затратный проект, который будет только требовать денег, а если посчитать оценку воздействия на окружающую среду, то затраты окажутся неокупаемыми», – считает академик Осипов. Кроме того, проект противоречит принципам рационального природопользования. По мнению геолога, надо заниматься геокартированием, чтобы выделить в стране территории более благоприятные для возможностей захоронения и территории, где захоронение совершенно недопустимо. Также он обратил внимание на то, что в территориальных схемах по обращению с отходами вообще нет слова «геология», геологические условия авторы этих схем никогда не принимают во внимание.

Старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Юрий Медовар подтвердил, что эта территория считается подтопленной и в таких местах ничего строить нельзя. «Там вообще ничего нельзя делать, можно только клюкву выращивать. Там везде проницаемые породы, а в тех отчетах, которые нам дали, их авторы считают, что это водоупорные слои. Это место должно остаться первозданным. Шиес должен бороться, и мы должны отстоять эту экосистему», – убеждён Юрий Медовар. Те же проблемы, по словам учёного, стоят и в подмосковном Ликино-Дулёво, и возле поселения Филипповское во Владимирской области.

Заведующий лабораторией охраны вод Института водных проблем РАН, Евгений Венецианов сразу же напомнил о существовании Рамсарской конвенции о водно-болотных угодиях, которую подписала Россия. Уже этого достаточно, чтобы признать это место непригодным для строительства подобного полигона. Тезисно, его выступление можно представить следующим образом:

«Это гумидная (с избыточным увлажнением) зона, питающая водные объекты большого региона. Устройство здесь мусорного полигона – геологическое и экологическое преступление. Проекты, входящие в нацпроект «Экология», стоят миллиарды рублей и почти в каждом из них упоминается обращение с отходами. Но деньги тратятся не на решение, а на создание новых проблем. Все страны стремятся снизить нагрузку на окружающую среду, появляются новые технологии переработки и утилизации, и только мы почему-то возвращаемся к устаревшим типам утилизации. Мы не экономим, а создаём новые источники загрязнения, с которыми придётся работать будущим поколениям».

Доцент Северного (Арктического) федерального университета (САФУ), кандидат химических наук Тамара Левандовская давно занимается исследованиями эмиссии метана. По её словам, вывоз отходов в Шисе – это преступление, потому что биогаз будет выделяться на свалке в течение нескольких десятилетий - и попадать в атмосферу.

Учёные из Сыктывкара участвовали в круглом столе дистанционно, через интернет. Они рассказали о своих недавно проведённых полевых исследованиях, в ходе которых они выяснили: из-за строительства новых линейных объектов (насыпи, котлованы) на Шиесе уже образуются новые зоны подтопления и заболоченности. Также был проведён химический анализ болотных вод, в результате было замечено, что там, где появились новые объекты, в воде наблюдается увеличенное содержание тяжелых металлов, которые потом будут поступать в водотоки. Также наблюдается повышенная концентрация нефтепродуктов.

Своё мнение высказал и председатель Ассоциации журналистов-экологов Союза журналистов России Александр Фёдоров: «Для решения проблемы отходов Москве не нужен полигон вообще. Современными технологиями эту проблему можно решить на сравнительно небольшой площади в Московской области».

Все участники круглого стола были едины в своём мнении, что проект полигона на Шиесе недопустим. Также все отметили, что учёным очень трудно анализировать проект, которого никто из них не видел. У общественности есть возможность организовать общественную экологическую экспертизу проекта «Экотехнопарк Шиес», но для этого проект надо получить, а заказчики отказываются его предоставлять для ознакомления. По сути, уже более года работы на Шиесе ведутся без проектной и разрешительной документации. Общественные организации направили письмо в президиум РАН с просьбой помочь разобраться с проектом, согласно которому в Архангельскую область предполагается ежегодно привозить из Москвы, 2,3 млн. тонн твердых бытовых отходов. Полигон предполагается построить в 2019-2020 годы.