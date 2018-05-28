Новости Украины и Новороссии 28 мая 2018

Россия напрямую угрожает Украине захватом Азова, а в Киеве как и в 2014 году ничего не предпринимают. Об этом заявил бывший заместитель министра обороны Украины адмирал запаса Игорь Кабаненко (на фото) в интервью украинским журналистам.

По его мнению, Украине нужно немедленно заняться патрулированием азовского побережья для противодействия угрозе со стороны России, ведь «гибридная угроза вторжения с моря» близка и реальна как никогда.

«Первым делом — патрулирование прибрежной зоны, территориального моря — 12 миль от побережья. Постоянное патрулирование силами морской охраны Госпогранслужбы Украины. Это сдерживающий фактор», — заявил он.

Кроме того, адмирал призвал к созданию мобильные группировки военно-морских сил. «Да, они не будут суперсовременными, но они смогут сдерживать худшие сценарии в прибрежных водах», — сказал Кабаненко.



Адмирал Игорь Кабаненко

«Керченский мост уже есть — это факт. В геостратегическом измерении этот своеобразный „клапан“ угроз будет негативно влиять на наше Приазовье. Мариуполь уже потерял до 45% портового оборота, Бердянск поменьше — около 30%. Это серьезное негативное социально-экономическое воздействие на регион.

В Черном море мы потеряли газовые месторождения, в которых за 4 года Россия нелегально добыла 7,2 миллиардов кубических метров газа. К сожалению, много времени утрачено — ждали, наблюдали…» — сетует адмирал.

Всё как с Крымом

Кабаненко сравнивает происходящее сегодня с событиями 2014 года.

«На днях российские пограничные катера проводили досмотр гражданских судов в семи милях от побережья Украины, формально — на пять миль вглубь нашей территории. Возможны ли такие зеркальные действия в терводах России без реакции ее властей? Конечно, нет.

Я вам честно скажу: для меня сегодняшняя ситуация в Азовском море — дежавю. Потому что так же, как сейчас на Азове, развивалась ситуация в Крыму. Абсолютно так же…» — рефлексирует адмирал.

Помимо этого, адмирал заявил о необходимости сотрудничества Украины с западными странами по этому вопросу. При этом Кабаненко признает, что сотрудничество Киева с НАТО осложняет позиция Венгрии, которая блокирует ряд инициатив из-за притеснения на Украине языков нацменьшинств.

Ранее Госпогранслужба Украины заявила, что с 30 апреля российская сторона в Азовском море ежедневно останавливает для досмотра суда, следующие на Украину. В ФСБ сообщали, что проверки кораблей проводятся в соответствии международным морским правом.

Россия не дремлет

«В Крыму ждали приказов из Киева — результат известен», — сетует Кабаненко и предлагает быть откровенными сами с собой, называя ситуацию с полуостровом «одним из невынесенных уроков».

«В современных условиях важно, чтобы стратегическое решение было адекватным и быстрым — вот такие два противоречивых управленческих компонента сошлись в войне новой генерации.

Здесь речь идет о промежуточном между открытой войной и миром состоянии, в котором мы все сейчас находимся. Именно поэтому в принятии управленческих решений на разных уровнях важно не „выпадать“ из темпа развития кризиса — этот темп очень высокий, и он требует не допускать „провалов“ в реагировании», — призывает адмирал Кабаненко.

Война новой генерации

Само интервью адмирала на украинском портале «Обозреватель» предваряется таким предисловием:

«Открытие Керченского (Крымского) моста для многих стало неожиданностью. Однако аналитики давно предупреждали об угрозах и серьезных последствиях, но большинству украинцев было удобнее верить в то, что мост не достроят, опоры не выдержат и т. п. Через 2 дня после открытия движения последовал новый „сюрприз“: Россия закрыла 2000 квадратных километров Азовского моря для украинских судов — якобы из-за проведения боевых стрельб».

Сам он комментирует эти стрельбы так:

«Что имеем в Азовском море на сегодня? 18 мая появилось прибрежное предупреждение в (ПРИП — прим. РВ) о том, что район Азовского моря вблизи Бердянска закрывается РФ для боевой подготовки. Важно отметить, что этот район не где-то там возле Темрюка или Таганрога, он в непосредственной близости к украинскому побережью. И это уже серьезно.

Провокация со стороны России? Безусловно. Вместе с тем, это гибридная угроза вторжения с моря. Это один из элементов этой гибридное войны. Но есть огромная нижняя часть айсберга войны новой генерации — угрозы национальной безопасности Украины с моря серьезно выросли. На Азовском море сегодня — очень серьезная проблема для Украины».

Адмирал винит украинский МИД в бездействии и потакании действиям России, а НАТО и ООН — в отсутствии сколько-нибудь ощутимой помощи.

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