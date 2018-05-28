Новости Украины и Новороссии 28 мая 2018
- 08:48 Глава Погранслужбы: Украинские ДРГ несут потенциальную опасть для Крыма и Ростова.
- 07:47 МВФ отказал Украине.
- 06:34 Россия захватывает Азов, это гибридная угроза, — украинский адмирал (ФОТО).
- 02:00 Экскурсия по украинской реальности: военно-морской хлам (ВИДЕО).
Глава Погранслужбы: Украинские ДРГ несут потенциальную опасть для Крыма и Ростова
Глава Пограничной службы ФСБ РФ генерал армии Владимир Кулишов высказался об основной опасности для России на территории Крыма и Ростовской области. По словам заместителя директора Федеральной службы безопасности, сохраняется угроза проникновения в эти российские регионы диверсионно-разведывательных групп с территории Украины.
Есть опасность и для других граничащих с Украиной российских регионов, однако именно для Республики Крым и Ростовской области эта опасность наиболее существенна.
Генерал Кулишов отмечает, что россиянам также необходимо быть готовыми к необоснованным отказам на въезд на территорию Украины или на транзит через Украину в другие страны.
По словам Владимира Кулишова, в последнее время также участились случаи нарушения воздушных границ России украинскими беспилотными летательными аппаратами. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.
Глава Погранслужбы РФ отмечает, что в ряде случаев украинские беспилотники при патрулировании границы операторами сознательно направляются в российское воздушное пространство. Это, по словам генерала Кулишова, наносит ущерб безопасности Российской Федерации.
После этого заявления генерала армии у рядовых граждан России появились вопросы о том, почему в случае вхождения украинских беспилотников в воздушное пространство России их не сбивают? Ведь имеет место прямое нарушение российских границ. Сложно себе представить, если бы, например, беспилотники Сирии или Ирана беспрепятственно входили в воздушное пространство Израиля. Не менее сложно представить, как беспилотники каких-либо государств спокойно кружат над территорией США.
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МВФ отказал Украине
После известий из Киева о том, что в Верховной раде предложили пойти на шантаж Международного валютного фонда подготовкой к объявлению дефолта, в штаб-квартире МВФ решили дать свой ответ киевским властям. Речь в первую очередь идёт об условиях создания на Украине антикоррупционного суда. Как известно, это было одним из главных требования в адрес Киева для предоставления следующего кредитного транша.
Украина до сих пор антикоррупционный суд не создала, мотивируя это тем, что выбирать судей должна не «международная независимая экспертная группа», а те судьи, которые сегодня входят в высшую украинскую квалификационную комиссию.
В ВРУ, состав которой сформирован после антиконституционного переворота 2014 года, объявили, что западное требование составлять группу судей антикоррупционного суда по результатам обсуждения в рамках международной комиссии – «неконституционное». Также было заявлено, что идти навстречу таким требованиям МВФ не намерены, снова заявив об угрозе объявления государства банкротом.
В свою очередь в Международном валютном фонде заявили, что принимать украинские условия отказываются. А это означает только одно: никаких валютных траншей в ближайшее время Украина от МВФ не получит. Напомним, что Нацбанк Украины ранее сообщал, что надеется получить от МВФ несколько траншей в размере до 3,5 млрд долларов. Основная часть этой суммы должна была пойти на погашение уже накопленного долга. А ведь только в 2018 году Киеву необходимо погасить перед кредиторами не менее 11 млрд долларов США. Если всю эту сумму власти Украины для осуществления выплат будут изыскивать в госбюджете, то можно забыть о выполнении социальных обязательств внутри страны.
Тем временем, на Украине уже заявили, что своё решение МВФ принимает «после посещения Кристин Лагард (директор-распорядитель МВФ) Петербургского экономического форума». В Киеве «уверены», что на Лагард «надавил лично Путин».
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Россия захватывает Азов, это гибридная угроза, — украинский адмирал (ФОТО)
Россия напрямую угрожает Украине захватом Азова, а в Киеве как и в 2014 году ничего не предпринимают. Об этом заявил бывший заместитель министра обороны Украины адмирал запаса Игорь Кабаненко (на фото) в интервью украинским журналистам.
По его мнению, Украине нужно немедленно заняться патрулированием азовского побережья для противодействия угрозе со стороны России, ведь «гибридная угроза вторжения с моря» близка и реальна как никогда.
«Первым делом — патрулирование прибрежной зоны, территориального моря — 12 миль от побережья. Постоянное патрулирование силами морской охраны Госпогранслужбы Украины. Это сдерживающий фактор», — заявил он.
Кроме того, адмирал призвал к созданию мобильные группировки военно-морских сил. «Да, они не будут суперсовременными, но они смогут сдерживать худшие сценарии в прибрежных водах», — сказал Кабаненко.
Адмирал Игорь Кабаненко
«Керченский мост уже есть — это факт. В геостратегическом измерении этот своеобразный „клапан“ угроз будет негативно влиять на наше Приазовье. Мариуполь уже потерял до 45% портового оборота, Бердянск поменьше — около 30%. Это серьезное негативное социально-экономическое воздействие на регион.
В Черном море мы потеряли газовые месторождения, в которых за 4 года Россия нелегально добыла 7,2 миллиардов кубических метров газа. К сожалению, много времени утрачено — ждали, наблюдали…» — сетует адмирал.
Всё как с Крымом
Кабаненко сравнивает происходящее сегодня с событиями 2014 года.
«На днях российские пограничные катера проводили досмотр гражданских судов в семи милях от побережья Украины, формально — на пять миль вглубь нашей территории. Возможны ли такие зеркальные действия в терводах России без реакции ее властей? Конечно, нет.
Я вам честно скажу: для меня сегодняшняя ситуация в Азовском море — дежавю. Потому что так же, как сейчас на Азове, развивалась ситуация в Крыму. Абсолютно так же…» — рефлексирует адмирал.
Помимо этого, адмирал заявил о необходимости сотрудничества Украины с западными странами по этому вопросу. При этом Кабаненко признает, что сотрудничество Киева с НАТО осложняет позиция Венгрии, которая блокирует ряд инициатив из-за притеснения на Украине языков нацменьшинств.
Ранее Госпогранслужба Украины заявила, что с 30 апреля российская сторона в Азовском море ежедневно останавливает для досмотра суда, следующие на Украину. В ФСБ сообщали, что проверки кораблей проводятся в соответствии международным морским правом.
Россия не дремлет
«В Крыму ждали приказов из Киева — результат известен», — сетует Кабаненко и предлагает быть откровенными сами с собой, называя ситуацию с полуостровом «одним из невынесенных уроков».
«В современных условиях важно, чтобы стратегическое решение было адекватным и быстрым — вот такие два противоречивых управленческих компонента сошлись в войне новой генерации.
Здесь речь идет о промежуточном между открытой войной и миром состоянии, в котором мы все сейчас находимся. Именно поэтому в принятии управленческих решений на разных уровнях важно не „выпадать“ из темпа развития кризиса — этот темп очень высокий, и он требует не допускать „провалов“ в реагировании», — призывает адмирал Кабаненко.
Война новой генерации
Само интервью адмирала на украинском портале «Обозреватель» предваряется таким предисловием:
«Открытие Керченского (Крымского) моста для многих стало неожиданностью. Однако аналитики давно предупреждали об угрозах и серьезных последствиях, но большинству украинцев было удобнее верить в то, что мост не достроят, опоры не выдержат и т. п. Через 2 дня после открытия движения последовал новый „сюрприз“: Россия закрыла 2000 квадратных километров Азовского моря для украинских судов — якобы из-за проведения боевых стрельб».
Сам он комментирует эти стрельбы так:
«Что имеем в Азовском море на сегодня? 18 мая появилось прибрежное предупреждение в (ПРИП — прим. РВ) о том, что район Азовского моря вблизи Бердянска закрывается РФ для боевой подготовки. Важно отметить, что этот район не где-то там возле Темрюка или Таганрога, он в непосредственной близости к украинскому побережью. И это уже серьезно.
Провокация со стороны России? Безусловно. Вместе с тем, это гибридная угроза вторжения с моря. Это один из элементов этой гибридное войны. Но есть огромная нижняя часть айсберга войны новой генерации — угрозы национальной безопасности Украины с моря серьезно выросли. На Азовском море сегодня — очень серьезная проблема для Украины».
Адмирал винит украинский МИД в бездействии и потакании действиям России, а НАТО и ООН — в отсутствии сколько-нибудь ощутимой помощи.
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Экскурсия по украинской реальности: военно-морской хлам (ВИДЕО)
Известный украинский писатель и аналитик Андрей Ваджра — о мрачных реалиях украинской армии.
Удивляют дружные завывания украинских патриотов в комментариях к моим монологам об украинской армии.
Удивляет надрывное беснование по поводу моей скромной персоны. Слушайте (пановэ) ну, а я тут причём? Я ведь просто излагаю факты. Не кричу, не скачу, не крою матом, не проклинаю, не угрожаю кого-то убить. Я просто провожу экскурсии по украинской реальности.
Я понимаю, что она вам (украинским патриотам) очень сильно не нравится. Ведь она противоречит той утопичной картинке, которая у вас в головах. Ну так это ж не я её создал. И не я понапридумывал вам (пановэ) красивых сказочек про Украину.
Я для вас (шановни) даже не враг, я лишь ваш проводник в реальную действительность. Это не моя вина, что она не такая, как ваши фантазии о ней.
А вы так яростно меня ненавидите. Какой в этом смысл?
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Андрей Ваджра
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