Вассерман о шансах Блумберга стать президентом

Судьбу второго президентского срока в США определяет, как правило, наличие роста экономики, считает известный политический консультант Анатолий Вассерман.

Известный медиамагнат Майкл Блумберг, которого считают одним из богатейших людей мира, заявил о готовности участвовать в грядущих президентских выборах от демократической партии и противостоять действующему президенту Дональду Трампу. Напомним, Блумбергу уже 77 лет, с 2003 по 2013 он был мэром Нью-Йорка. Оценить шансы Блумберга на успех мы попросили политического консультанта Анатолия Вассермана.

“Есть правило, практически не дающее сбоя: если во время первого срока президента экономика в стране поднялась, то его избирают снова. Сейчас экономика США растет вопреки всем “стараниям” демократов, поэтому и шансы кандидатов от этой партии слишком малы. Что касается Блумберга: его деловая репутация получше, чем у Трампа, да и опыта управления у него побольше. Но если с экономикой США ничего катастрофического не случится, то и у Блумберга шансов не предвидится”, — сказал Вассерман в эфире Sputnik Беларусь.