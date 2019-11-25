Главная » Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика

Вассерман о шансах Блумберга стать президентом

20:46. 25 ноября 2019 44 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Судьбу второго президентского срока в США определяет, как правило, наличие роста экономики, считает известный политический консультант Анатолий Вассерман.

Известный медиамагнат Майкл Блумберг, которого считают одним из богатейших людей мира, заявил о готовности участвовать в грядущих президентских выборах от демократической партии и противостоять действующему президенту Дональду Трампу. Напомним, Блумбергу уже 77 лет, с 2003 по 2013 он был мэром Нью-Йорка. Оценить шансы Блумберга на успех мы попросили политического консультанта Анатолия Вассермана.

“Есть правило, практически не дающее сбоя: если во время первого срока президента экономика в стране поднялась, то его избирают снова. Сейчас экономика США растет вопреки всем “стараниям” демократов, поэтому и шансы кандидатов от этой партии слишком малы. Что касается Блумберга: его деловая репутация получше, чем у Трампа, да и опыта управления у него побольше. Но если с экономикой США ничего катастрофического не случится, то и у Блумберга шансов не предвидится”, — сказал Вассерман в эфире Sputnik Беларусь.

Источник – https://sputnik.by/

 

Источник: https://vassermans.ru/com/vasserman-o-shansah-blumberga-stat-prezidentom/

Метки: комментарий

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИЗМЕНА!!!
Источник http://via-midgard.info/
10 шагов чтобы спасти Россию
10 шагов чтобы спасти Россию новый фильм Вячеслава Пронина. Вячеслав Пронин в своём новом фильме повествует о десяти шагах, реализация которых позволит сохранить нашу страну - Россию. Вот некоторые из них: Закрепить законодательно для каждой желающей ...
Кремль сбрасывает маски
Единая страна — единая валюта. Карты открыты, маски сброшены. Кремль открыто заявляет о желании создать Единую страну. Политический каркас – Евразийский союз, экономический скелет – Таможенный союз. Именно воссозданием Единой страны собирается заняться ...
Первым потенциальным кандидатом в президенты России стал “колдун-экстремист” Николай Левашов
... Николай Владимирович». Кандидат в Президенты России “колдун-экстремист” Николай... newsby.org ------------------------------------------------ Президентом России хочет стать академик-целитель 26.... потенциального кандидата в президенты в основном касаются его...
Н. В. Левашов - народный президент
...был выдвинут кандидатом в Президенты России! Значимость этого ..., целитель, светлый Воин, будущий президент России. Он – единственный, кто...выжить, выстоять и снова стать Людьми Разумными. Россией, да...созданный в поддержку кандидата в президенты Н.В. Левашова -...
Первым потенциальным кандидатом в президенты России стал “колдун-экстремист” Николай Левашов
... Николай Владимирович». Кандидат в Президенты России “колдун-экстремист” Николай... newsby.org ------------------------------------------------ Президентом России хочет стать академик-целитель 26.... потенциального кандидата в президенты в основном касаются его...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)