Вассерман объяснил, как Польша попытается вернуть свои «владения» в РБ

Протянутая к протестующим белорусам «рука помощи» от некоторых стран Восточной Европы вполне может оказаться «смазанной ядом». Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил политолог, публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман.

Так собеседник отреагировал на заявление руководителя канцелярии премьер-министра Польши Михала Дворчика на то, что власти его страны намерены помогать столкнувшимся с «преследованием своих взглядов и убеждений» белорусским гражданам, а также всячески поддерживать их.

«Мы хотим, чтобы Республика Беларусь была свободной и суверенной страной, где каждый может выражать свое мнение без последствий», —сказал он на пресс-конференции, которую вынужден был «делить» с Ольгой Ковальковой — членом президиума Координационного совета белорусской оппозиции, которая в ночь с 4 на 5 сентября сбежала из своей страны через польскую границу.

Вассерман заявил, что рвение Варшавы «помочь протестующим» отнюдь не бескорыстно.

«Хотя поляки, конечно, всегда могут сказать, что были движимы лучшими порывами, мол, ничего дурного не имеем в виду, просто хотим защитить невинных, — заметил политолог, — однако факт того, что Польша хочет любой ценой и любым способом вернуть свои былые владения (территория современной Республики Беларусь. — Прим. ред), очевиден для всех. Но слово к делу не пришьешь, и то, что все вроде бы отлично понимают, не является при этом доказательством. Так что нам просто приходится иметь в виду то, чего действительно хотят поляки, и разбираться с ними не по форме, но по содержанию».

Интеллектуал предположил, что «помощь», которая будет оказываться поляками белорусам, прежде всего будет заключаться в обеспечении рекламной поддержки.

«Будут кричать на каждом углу о том, что происходит в Республике Беларусь, — пояснил эксперт. — Причем очень долго и очень эффектно, а кроме того, пообещают белорусам поддержку в Европейском суде по правам человека. Также они будут красочно рассказывать, как они возьмут всех «невинно пострадавших» студентов бесплатно учиться в свои вузы, а бастующих на предприятиях в РБ — поддерживать субсидиями. В общем, найдут что сказать».

Собеседник уверен, что Варшава действительно заплатит некоторые суммы немногим протестующим, но лишь для того, чтобы в ее «ловушку» попалось как можно больше людей.

«А потом, когда в результате забастовок предприятия Республики Беларусь начнут терять свою часть рынка, поляки постараются быстренько ее занять, и, разумеется, уже не будут возмещать убытки тем, кто потерял из-за них работу, — убежден публицист. — Чисто демонстративно Польша, действительно, может помочь протестующим, но это будет не всерьез и, во всяком случае, ненадолго».

Вассерман оценил вероятность выступления с подобными заявлениями лидеров других «сердобольных» соседей Белоруссии — Украины и Литвы.